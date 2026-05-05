Инж. Димитър Куманов пред ФАКТИ: В Пампорово „пияна гора“ няма (ВИДЕО)

Винаги има сигнали преди да стане свлачище - напуквания по пътищата, хлътвания. Друг сигнал, който показва, че е налично свлачище, което е било в движение, е така наречената „пияна гора“ – дървета, които не са вертикални, а са наклонени в различни посоки. Така че хората да знаят какво да следят, когато наблюдават. Сега ще ви говоря конкретно за този случай – в Пампорово „пияна гора“ няма. Дърветата си бяха вертикални, но изведнъж тръгва всичко надолу. Но всичко винаги е свързано с вода – преовлажняване на терена. Имаме проникване на водата към хлъзгавата повърхност, някакви скали отдолу, под земните маси. Когато до тези скали стигне вода, тя започва да действа като смазка, така че се създават условия да се хлъзне целият скат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

„Какво мога да кажа за свлачищата в Пампорово? Това е път, очевидно е имало някакви скални свличания, защото има следи от канавки с водосток долу. Значи все пак са следвани някакви мерки за отводняване на това свлачище. Тези, които са взимали мерките, очевидно са преценили, че това е достатъчно, за да не се предизвиква проблем. Разбира се, при свлачищата много често има лоша прогноза, защото може някаква скала, която хиляди години е стояла, да се свлече, без да показва симптоми. Може да се направи геоложки доклад за пътя, когато е бил строен“, добави гостът.



„Може да се установят рисковете със сондажи, за да се вземат допълнителни мерки. Може да има и геоложки доклад за строежа, който е там. Ако е имало сериозен геоложки доклад, би трябвало да се знае, че там има възможност за свлачище, че е рисков този район и така нататък. Тук при проектирането би трябвало да е било установено, че това е рискова зона и би трябвало да са взети мерки. Пътят е изключително значим за Пампорово. Пряката връзка със Смолян е прекъсната и сега чуваме прогнози за ремонт в рамките на една-две години. Тази връзка може да не се възстанови дълго време. И по-нататък по пътя има такива следи от пропадания и хлътвания, които също са потенциални места на други свлачищни маси“, каза още Димитър Куманов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

