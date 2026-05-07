Костадин Костадинов пред ФАКТИ: Не можеш да имаш връх, окопавайки се в блатото (ВИДЕО)

7 Май, 2026 15:25 1 520 57

Може би грешката ни е, че казваме истината, коментира лидерът на „Възраждане“

Ако смятате, че да си министър-председател в най-бедната държава в Европейския съюз – държава, която е изправена пред фалит, в която собственото население смята, че няма бъдеще като народ – за какъв политически връх говорим? Ако някой си мисли, че може да има връх, окопавайки се в блатото, много се лъже. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.

„Ние можем да правим каквито искаме консултации с президента и да изпращаме представители, които се ползват с уважение на своите места в структурата на „Възраждане“. Това са хора, които са доказали, че могат да бъдат силно доверени, иначе нямаше да ги пратим при служебния президент“, коментира Костадинов екипа, който участва в консултациите при президента Илияна Йотова.

Относно изборите и резултата на „Възраждане“, Костадинов каза, че може би трябва да се отчете истината. „Много хора ме съветваха персонално, при обиколките ми из страната, да не казвам истината. Да послъгваме малко, защото хората се страхували от истината. Е, това явно ни беше грешката – че казваме истината. Избирателната подкрепа към формацията на Радев ще я видим – в удовлетворението или разочарованието у хората след изборите“, добави лидерът на „Възраждане“.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Форца

    21 17 Отговор
    Максудаааа!

    Коментиран от #36, #52

    15:26 07.05.2026

  • 2 Сила

    21 20 Отговор
    Костя разбира от блата , постоянно ходи да се цопка в рашисткото блато ...

    15:27 07.05.2026

  • 3 Сиганин

    17 11 Отговор
    нашио човек пак улезе у парламенто

    15:29 07.05.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    20 11 Отговор
    Изгледайте видеото ! Добро е ! Засяга доста от политиката ни и "новите" управляващи !

    Коментиран от #23

    15:30 07.05.2026

  • 5 Цвете

    13 13 Отговор
    А СЛУЧАЙНОСТ ДА ПОСЛЪГВАТЕ ,ЧЕ НЯМАТЕ НИЩО ОБЩО С РУСИЯ? НАЛИ " ПОДСКАЗА " ,ЧЕ Е ДОБРЕ ДА ПОЛЗВАМЕ РУСКИ ГАЗ?! ЗА ЕВРОПА И КРАЯТ НА ДОСТАВКИТЕ ОТ ТАЗИ СТРАНА, ЗАБРАВИ ЛИ? 🪆🙄🎲👺😠👎🪆

    15:30 07.05.2026

  • 6 Стенли

    17 12 Отговор
    Мда макар че не може да се каже че Костадинов е идеален доста истини казва и най важното каза че , ще се повиши инфлацията като влезем в клуба на богатите 😁 и се оказа прав цифрите останаха същите само знака се смени на валутата🤨😕

    Коментиран от #17

    15:30 07.05.2026

  • 7 Цвете

    10 10 Отговор
  • 8 честен ционист

    12 9 Отговор
    Днес Коста се показа като лидер на опозицията. Пръв нададе вой срещу "Нашето НС" на Радев и после останалите (без ГЕРБ и ДПС) почнаха да кудкудякат, че Радев ще прави диктатура.

    15:31 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 леле колко е духовит Костадин

    10 8 Отговор
    Може ли едно въпросче към възрожденци? Колко ли лева ще струва едно Евро сега като няма Валютен борд? Благодаря.

    Коментиран от #15, #42

    15:33 07.05.2026

  • 11 Майора

    13 10 Отговор
    Личи си що за патриот си щом отричаш всичко! Явно такива са указанията от Митрофанова!

    15:34 07.05.2026

  • 12 Логично

    11 4 Отговор
    Вижте цялото видео за да си изясните "странните" първи гласувания на радевата партия . Костадинов всичко си обяснява логично .

    15:34 07.05.2026

  • 13 д-р Атанасов

    10 10 Отговор
    Да си захлебващ nyтинопитek, заради кинтите, е някак разбираемо, колкото и нечистоплътно ибpикчийcтво да е. Но да харесваш, да се възхищаваш на жyжeто искрено, да привиждаш някакви дълбоки умозрения в този жaлъk изkyфял кагебиcтки rнom, е признак на ментална флатyленция, на очевидна девиантност, когнитивен дефицит и разтройство с хроничен ход и флуктуираща интензивност.

    Коментиран от #20, #47

    15:35 07.05.2026

  • 14 истината

    16 14 Отговор
    е че Костадинов е един некадърен политик, а Възраждане безполезна партия.
    Това което приказва го знаем всички, и какво от това - нищо не се променя.

    Коментиран от #16, #26

    15:35 07.05.2026

  • 15 Само питам

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "леле колко е духовит Костадин":

    Как да струва , като с влизането в ЕС разбихме и промишлеността , и селското си стопанство ? За България ЕС сложи ограничителни квоти , а на Турция ЕС позволи да залива пазарите ?.

    Коментиран от #18

    15:37 07.05.2026

  • 16 верно е

    10 12 Отговор

    До коментар #14 от "истината":

    Възраждане отива там където отиде Атака и ДпС. Костадинов да пита Сидеров с какво се прехранва днес. Ще му трябва.
    Държавна Сигурност пренасочи парите си към ПБ.

    15:39 07.05.2026

  • 17 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Руския физиолог и нобелист Иван Павлов:
    Павлов отбелязва, че руският човек има "слаба мозъчна система", която не възприема реалността директно. Според него руският човек реагира не на реални факти, а на думи, внушения и символи.

    Коментиран от #51

    15:39 07.05.2026

  • 18 глупости

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Каква промишленост ти раби ЕС, че не се сещам?

    Коментиран от #25

    15:40 07.05.2026

  • 19 Само да попитам

    10 5 Отговор
    Некой знае ли кво стона с ония милиарди, дето щели да ни ги отблокират при пршемане на еврото.... май потънаха нейде но не и в Българиа....

    Коментиран от #45

    15:40 07.05.2026

  • 20 Въпросче

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "д-р Атанасов":

    Не вярвам да си "д-р" . ? По-скоро поредна турско- саксонска подметка , пишеща "коментари" срещу парче пица от Козяк 16 . Ама то 8 медицината ни бая западна , та не се знае ...

    15:41 07.05.2026

  • 21 гост

    7 7 Отговор
    Костадин Костадинов Сенека се изказа както обикновено неподготвен.

    15:42 07.05.2026

  • 22 Феникс

    10 10 Отговор
    Жътопаветните понита колкото и да квичат, Възраждане е бъдещето, след като Руменчо си покаже натовските рогца, идва ред на възраждане да управлява, а както видяхме това няма да е проблем след като Радев които се води проруски спечели мнозинство!

    15:42 07.05.2026

  • 23 Клоуна пусин 🤡💩

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":

    Изтъркана театрална постановка, едни и същи заучени фрази, едни и същи гримаси.
    В момента къде, къде по интересни са клоуните от московското блато.

    15:42 07.05.2026

  • 24 гадател

    7 8 Отговор
    Волен Костадинов

    15:42 07.05.2026

  • 25 Само питам

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "глупости":

    Не знаеш ли ? : зависимост от източника, България е заемала между 25-о и 30-о място в света по икономическо развитие и БВП на глава от населението.Машиностроене: Страната е била сред 30-те най-големи износители на машини в света.Специфични производства: България е била на 1-во място в света по производство на мотокари и електрокари и на 7-мо място по производство на калцирана сода.Електроника: Произвеждала е около 40% от компютрите в рамките на СИВ.

    Коментиран от #27

    15:45 07.05.2026

  • 26 Стенли

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "истината":

    Е че вие какво искате да направи , аз не казвам че възраждане трябва да има апсолютната власт , но едно петдесет депутаа трябва да има за да бъде коректив , ако няма коректив нещата не вървят на добре , ще видим какво ще стане сега с тази така наречен прогресивна България 🤨 видяхме баце докъде докара България с любезното съдействие на доста предатели

    Коментиран от #29

    15:46 07.05.2026

  • 27 Клета невежа копейка 🤪

    6 10 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    Това са пълни глупости !
    Комунистите разрушиха земеделието и по заповед на Москва изградиха нерентабилни и губещи предприятия, които логично фалираха след като СОЦ-а катастрофално фалира .

    Коментиран от #28

    15:48 07.05.2026

  • 28 Само питам

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Нещастно , турско измекярче с промито мозъчен ! Сега можем ли да развием такава промишленост ? Хайде да я развием !

    15:51 07.05.2026

  • 29 УжасТ

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Съгласен съм, че всеки трябва да има представителство, даже и унизително неграмотните като вас.
    Възраждане или ДПС е вашата партия, там са събрани всички илитерати.

    Коментиран от #41, #48

    15:52 07.05.2026

  • 30 Костя дъ Простя

    5 4 Отговор
    Го наритаха
    И сега търси
    Внимание .

    Някой да го помилва
    По Мургавата Чутура .

    15:54 07.05.2026

  • 31 БЪЛГАРИ СМЕ ОЩЕ ?

    5 0 Отговор
    Моите уважения към всички но това което дрънка Костадинов спокойно можете да извадите тази информация от chatgpt. По интересното е че никой в т.ч. ПБ не говорят за икономика заетост високотехнологично производство с висока добавена стойност-земеделие и лека промишленост - неработещи и неучещи млади - ми слагайте им данъци -пример в Европа е ФРГ. Изоставащо образование застаряващо население демографски колапс-кой ще се труди в бъдеще -пакистанците ли -каква е тази политика да храним чужденци вместо наши - срам как ще стимулираме раждаемостта и младите семейства -МЪЛЧАНИЕ.Раздути бюджетни сектори неефективни....тук ще спра

    15:54 07.05.2026

  • 32 ЧЕРНАТА ЗЛАТКА

    7 3 Отговор
    Ще последва БЕЛАТА ЗЛАТКА .

    Историята се повтаря .

    15:54 07.05.2026

  • 33 Никой

    6 5 Отговор
    Това са стари лакърдии претоплени на Копейката . Блатото е там на Изток където иска да ни проводи този национален предател . Може би вече са го осведомили , че в Кремъл тихо се шепне за евентуалните заместници на малкото джудже . Защо арестуваха зам. министъра на отбраната Руслан Цариков на РФ ? Шушука се , че един от няколкото души може да бъде новия избранник на руската олигархия. Бившия бодигард и помощник на Путлер , съветника по външна политика на Кремъл Сергей Кириенко и вицепремиерът Димитрий Патрушев . На кого ще заложи Коцан ?

    15:54 07.05.2026

  • 34 А Истината

    7 2 Отговор
    За Палата в Тюленово?

    ДЕНГИ от Къде

    Капейкин?

    15:56 07.05.2026

  • 35 Някой

    5 4 Отговор
    Тоя не разбра, че с тази антипропаганда си докара този изборен резултат. Даже сподвижниците му под сурдинка си признават, че не е била най добрата тактика.

    15:57 07.05.2026

  • 36 Ююю

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Форца":

    Костадинов има снимка на родителите си в профила си във Facebook. И майка му, и баща му изглеждат на 100 % българи, не знам откъде се е появил този слух, но изглежда напълно безпочвен

    Коментиран от #40

    15:59 07.05.2026

  • 37 Костадинка фон Максуда

    6 3 Отговор
    Днес моята жена Цонка фон Столипиново унд дер Цайс,се преготвя за 9-ти май. Май пияната Митрофанова ,ще е награди ,със червените кюлати със петолъчка II-ра степен.

    16:02 07.05.2026

  • 38 Обикн.българин

    4 3 Отговор
    4.1,2% на изборите на 19.04.26 година,такъв беше резултата на най различната и объркана в ситуацията,партия.Ниско, малко над земята трябва да ви са движенията.Народа,същия този народ,си каза думата.ИТН,тази отровна партия,трябва да е далеч от НС."Възраждане",този път макар и с единия си крак,ще я пуснем в парламента,но това с компромисите,ще е за последно.

    16:03 07.05.2026

  • 39 Баба Maринова е тотално фъcccнала

    3 2 Отговор
    А Костя дъ простя евроцента е ясен.

    16:04 07.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "УжасТ":

    Айде моля без обиди , ако се обиждаме да си кажем и за Петрохан и че вашето кметче им е дарило четвърт милион лева, а за болните деца събирайте капачки🤨

    16:05 07.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 МИТРОФАНА

    3 3 Отговор
    КОСТЯ , ЗАЩО ВЕНЦИ СИНИ ???

    16:09 07.05.2026

  • 44 Много уммо

    2 2 Отговор
    Е нали заради това Коцето ( 4,3 см) се е окопал в Тюленово.

    16:09 07.05.2026

  • 45 Като не

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Само да попитам":

    Като незнаете и не отговаряте къде потънаха милярдите що слагате минуси?!?

    Коментиран от #55

    16:09 07.05.2026

  • 46 Клош

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Нека да пиша":

    Какво има за писане, имам авери зъболекари с по-луксозни къщи във Варна, а той е политически лидер, в панелка ли да живее?

    16:10 07.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 УжасТ

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "УжасТ":

    "Илетирати" ? Сложни думи , а собствен ник не успя да си измислил ?.

    16:12 07.05.2026

  • 49 Рашка Федерашка

    1 3 Отговор
    ЧАМАДАН – МАСКВА –КОСТЯ НА ПАРАДА !!!!

    16:13 07.05.2026

  • 50 Ивелин Николов - журналист

    3 0 Отговор
    Публикувал е гласуването за пеевски на ПБ на радев и написал -

    Имало е да става. Има неща, които се повтарят.
    Изборите след протестите през 2020 г. бяха спечелени от ИТН. Тогава също бяха отказани комисии за Пеевски.

    Сещам се обаче за едни изказвания на Радев, преди да получи огромното доверие на българските избиратели. Той говореше за тартор на правителството на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, който тайно летял с „Фалкон“ до Дубай.

    Изглежда, че е говорил за някого, който вече е напуснал политиката и няма нужда темата да бъде повдигана. Вероятно е ставало въпрос за бай Пешо.
    Не сте чували за бай Пешо?! Нормално. Той затова е тартор на задкулисието . 😀

    16:14 07.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ТИР

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Форца":

    Така и не посмя Никой да дебатира с Костадинов...

    16:17 07.05.2026

  • 53 Биробижан е узки

    0 1 Отговор
    като почна да викам "истинатавиказвам"

    16:18 07.05.2026

  • 54 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Точно този, който ни бута към блатото говори за върхове. Ако не беше жалко, щеше да е смешно.
    Копейка, ти обеща революция против приемането на еврото. Това истина ли беше?

    16:19 07.05.2026

  • 55 лими

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Като не":

    Защото от десет думи,пет са ти с правописни грешки!!!

    16:24 07.05.2026

  • 56 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    И още нещо-загубата на толкова много гласове предполага поемане на отговорност, но само при условие, че ръководителят има поне минимално чувство за чест.

    Коментиран от #57

    16:25 07.05.2026

  • 57 Максуда ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Абсурдистан":

    А гагаузинът какво ще "работи" после? Няма как да стане да си подаде оставка от неговита лична партийна фирмичка. Има още имения да строи.

    16:30 07.05.2026

