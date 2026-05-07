Костадин Костадинов пред ФАКТИ: Не можеш да имаш връх, окопавайки се в блатото (ВИДЕО)

Ако смятате, че да си министър-председател в най-бедната държава в Европейския съюз – държава, която е изправена пред фалит, в която собственото население смята, че няма бъдеще като народ – за какъв политически връх говорим? Ако някой си мисли, че може да има връх, окопавайки се в блатото, много се лъже. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.

„Ние можем да правим каквито искаме консултации с президента и да изпращаме представители, които се ползват с уважение на своите места в структурата на „Възраждане“. Това са хора, които са доказали, че могат да бъдат силно доверени, иначе нямаше да ги пратим при служебния президент“, коментира Костадинов екипа, който участва в консултациите при президента Илияна Йотова.

Относно изборите и резултата на „Възраждане“, Костадинов каза, че може би трябва да се отчете истината. „Много хора ме съветваха персонално, при обиколките ми из страната, да не казвам истината. Да послъгваме малко, защото хората се страхували от истината. Е, това явно ни беше грешката – че казваме истината. Избирателната подкрепа към формацията на Радев ще я видим – в удовлетворението или разочарованието у хората след изборите“, добави лидерът на „Възраждане“.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

