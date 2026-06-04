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Коста Стоянов пред ФАКТИ: Кметът на Варна е виновен за незаконното строителство на КУБ ВИДЕО

Коста Стоянов пред ФАКТИ: Кметът на Варна е виновен за незаконното строителство на КУБ ВИДЕО

4 Юни, 2026 14:59, обновена 4 Юни, 2026 15:07 1 310 40

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  • куб-
  • незаконно строителство

"Възраждане" иска оставката на Благомир Коцев

Коста Стоянов пред ФАКТИ: Кметът на Варна е виновен за незаконното строителство на КУБ ВИДЕО - 1
Снимка: ФАКТИ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаше съпротива срещу нашите сигнали, които започнахме да подаваме още от септември месец 2025 година. Заместник-кметът на Варна още в началото на 2025 г. подаде сигнал, че се унищожава вековна гора в Баба Алино. Сегашният кмет на Варна е главният виновник, защото не е спрял незаконното строителство. Благомир Коцев не може да се оправдава, че не е знаел, след като негов пряк подчинен е подал сигнал.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Коста Стоянов от "Възраждане".

Той посочи, че заради бездействието на сегашния кмет на Варна от "Възраждане искат оставката на Благомир Коцев.

Аз почти два месеца изследвах получените документи и обстоятелства около Баба Алино, за да събера солидни доказателства за незаконното строителство в тази вековна гора.

Парите на КУБ се вкарват с чували, натоварени в коли, които преминават безпроблемно българската граница, посочи депутатът от "Възраждане".

Той поиска да се запорират сметките на КУБ. Това се налага, защото ако се стигне до събарянето на незаконните постройки, то това не трябвало да става за сметка на държавата, а на строителя.

Милиони евро са вложени в градежите на Баба Алино, посочи Коста Стоянов.

Тези от КУБ са правили тези незаконни строежи, защото са имали ясното съзнание, че зад тях на местно ниво, дори и на национално имат гръб, посочи депутатът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тия

    4 8 Отговор
    и хвърлят пари и хукват да лаят !

    15:02 04.06.2026

  • 2 Тома

    16 3 Отговор
    Не само кмета ами цялата власт са за затвора вземали милиони рушфети от строителната мафия

    15:03 04.06.2026

  • 3 за какво е целия цирк

    10 0 Отговор
    Проект за въвеждане на лични осигуровки на държавните служители и съдебната власт внесе "Демократична България" в парламента. Промените, които се предлагат, са в Кодекса за социално осигуряване и предвиждат плавно поемане на лична част от вноските за пенсия на служителите в държавната администрация, съдебната власт и сектор "Сигурност".

    В момента всеки работещ извън държавната администрация и съдебната власт поема 40% от осигурителната си тежест, а другите 60% се поемат от работодателя. За държавните служители и съдебната власт обаче вноските за пенсия са изцяло за сметка на бюджета, т.е. плащат се от данъкоплатците. От години има идея те да започнат да плащат лични осигуровки, но нито едно управление не е посмяло да въведе такива промени. Когато въобще са обсъждани, те вървят задължително с компенсаторно увеличаване на заплатите, така че да не се почувстват ощетени държавните служители. В случая такава компенсация не се предлага в законопроекта и не се коментира от вносителите.

    15:07 04.06.2026

  • 4 Пламен

    6 19 Отговор
    Факти , какво е това безумие?!

    Всеки час по една статия за няколко сглобяеми бараки ! ЧУДО ГОЛЯМО, на фона на всичко.
    Вижте , банално е вече. Трябва да балансирате между сензация и интерес на публиката. Вече минахте всякакви граници.

    Аз ли трябва да ви уча ?!

    Коментиран от #30

    15:09 04.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    10 14 Отговор
    Бабата на Алино е активно мероприятие на руското ГРУ за дескредитиране на Украйна, България и Европа!
    Невзоров е руски агент от Одеса!

    Коментиран от #24

    15:09 04.06.2026

  • 6 Ура,,Ура

    18 1 Отговор
    Как може да построиш подобно нещо с ясното съзнание, че не всичко е наред и палачинката може да се обърне? Да им имам акъла на тези " бизнесмени". То си личи и по реакциите им . Защо големия бос веднага гузно си замете следите и избяга?

    15:10 04.06.2026

  • 7 Овчар

    14 0 Отговор
    Защо банките са давали кредити след като имат много хитри юристи и са знаели че всичко е измама..??

    Коментиран от #13

    15:11 04.06.2026

  • 8 Аоо!

    9 7 Отговор
    Ма те алчните паветници от ПП, ма...!? А сега най тъпите им привърженици да идат на протест под надслов - Благо е невинен!!!

    15:11 04.06.2026

  • 9 Пламен

    9 7 Отговор
    Защо областните упавители , назначени от служебните на Мунчо не забелязаха далаверата ?

    15:12 04.06.2026

  • 10 Руснаците се хвалят, че

    9 1 Отговор
    от цяла Европа, само някои банки в България им откриват сметки!

    Коментиран от #14, #15

    15:14 04.06.2026

  • 11 Кубик бетон

    7 4 Отговор
    Според тези твърдения виновните са някои държавни служители от външно министерство, митницата, гранична полиция и ДАНС по това време, а не кметя. Той е сред потърпевшите.

    15:14 04.06.2026

  • 12 само питам

    6 5 Отговор
    Коста ти ли се изCpa под моста?

    15:15 04.06.2026

  • 13 Ура,,Ура

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Заради лихвите и сигурния чадър от корумпирани и алчни политици. Затова.

    15:15 04.06.2026

  • 14 С лихвите

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаците се хвалят, че":

    ЕЦБ им дължи 200-300 милиарда, включително и новоизлюпените европейчета, като теб.

    15:16 04.06.2026

  • 15 Някои руснаци прехяърлят пари кеш

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаците се хвалят, че":

    през турция! Наши ятаци с коли ги превозват от Истанбул!
    Имат си канали в Телеграм!

    15:16 04.06.2026

  • 16 Пламен

    7 7 Отговор
    Някакъв фъкен рузки депутат се беше изцепил :
    -Болхария ще я купим цялата !

    Помните ли , копейки ?

    Коментиран от #20

    15:16 04.06.2026

  • 17 Абе

    6 9 Отговор
    Неслучайно беше задържан за корупция, сега се вижда, че е било напълно основателно !

    15:18 04.06.2026

  • 18 4567

    5 1 Отговор
    Да се създаде нова община "Таен град", а Община Варна да се събори, щом общинарите са спали или за своя сметка са играли.

    15:19 04.06.2026

  • 19 До Овчар

    6 0 Отговор
    Банките служат на парите, не на морала !

    15:21 04.06.2026

  • 20 Копейка

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    Помним. Беше Пьотр Толстой!
    Първи приятел на Йотова и Радев.
    Затова Йотова раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    15:23 04.06.2026

  • 21 Борислав

    9 4 Отговор
    "Възраждане" обаче не казват нито дума, че общински чиновник не може да се противопостави на въоръжени с калашници "охранители" или под заплаха за скалъпен процес от съдебната мафия - случая Иванчева. "Героите" от прокуратурата и КОНПИ са още на свобода и "Възраждане" са част от мафиотизираната държава.

    15:23 04.06.2026

  • 22 Кафявото

    6 3 Отговор
    Несъстоятелните от въzраждане пак се оцапаха.

    15:24 04.06.2026

  • 23 Коментар

    8 3 Отговор
    Оказва се, че ДПС ново начало не се грижи за турците, а за украинците. Вече е ясно за всички, че строителството се е облагородило докато кметът е бил в ареста. Не знам какво може друго да се очаква освен разни бушони да изгърмят и да потърсят сметка на шишкавия главатар

    15:25 04.06.2026

  • 24 Жожи

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    На ганя все някой друг му е ср ал в гащите. Знаеш ли Ганьо, че такива далавери са нещо редовно във всички градове на България.

    15:28 04.06.2026

  • 25 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 0 Отговор
    Гърбът се нарича ГЕРБ, и по-точно Банкянската Тиква...

    Коментиран от #28

    15:29 04.06.2026

  • 26 Гожи

    3 0 Отговор
    Скоро и тия от Бяла карта ще гръмнат

    15:30 04.06.2026

  • 27 Лицето

    4 2 Отговор
    Иван Николаевич Портных е руски гражданин до 2011,после посочен от русия за кмет на Варна,черноморието е руски анклав вече,скоро господаря русия ще дойде да ги освобождава от болгарский нацики

    15:32 04.06.2026

  • 28 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Методиев Борисов може спокойно да върне два милиарда откраднати веднага и пак ще има толкова сиг.

    15:32 04.06.2026

  • 29 Пълен буламач

    4 2 Отговор
    Първо-гората не е вековна,а на 40-50 години,залесена по соца точно с цел дърводобив,по действащ ОУП е предвидена за строителство(така както е застроено всичко наоколо до границите на парка Златни пясъци) в бъдещето при приемане на ПУП.Парите хем идвали с чували,хем да им се запорират сметките?Близко до ума е, че сметките са празни(става продажбата,купувача ги превежда по банкова снетка) и нищо не пречи на другия ден да бъдат изтеглени.И да му припомним да гусина,че кмета е бил 6 месеца в затвора,когато стротелството яко се развихря кайто и че кметството е единствената институция,която е сезирала "органите",от които не е получило съдействие и които странно са спали,и не само са спали,а кадастъра са си извършили престъпление....

    15:33 04.06.2026

  • 30 Чувствай са.

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Пламенчо, ти за фактор ли си се взел мойто мумче? Кой си ти да даваш акъл как ще процедира сайта? Като не ти харесва, кофичката с лопатчицата и на другия плаж!

    Коментиран от #34

    15:33 04.06.2026

  • 31 Странно

    6 0 Отговор
    Медиите що отбягват да кажат нещо за съсобственика на тая групировка руснака йони Читадзе,заедно с Олег завършиха московския военен институт

    15:35 04.06.2026

  • 32 Кафявото

    5 2 Отговор
    Несъстоятелните от въzраждане пак се пооцапаха.

    15:36 04.06.2026

  • 33 Сириознуу?

    3 0 Отговор
    Ти кажи колко души събра снощи на протеста,ама май те е срам да кажеш?!Изглежда и джурналистката я е срам да попита,инак интервюто няма да се получи?!

    15:38 04.06.2026

  • 34 Пламен

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Чувствай са.":

    Та като стана дума за плаж, зайче...

    Обожавам Двореца в Балчик.
    Що не проверят имотите , които са построени на морския бряг в самата територията на Двореца , а ни занимават с този забит и изоставен змиярник ,,Баба Алино" ?!

    15:41 04.06.2026

  • 35 Няма вис няма СИК,само кгб

    6 0 Отговор
    Има един канал за трафик на КГБ фериботната линия Батуми варна,всички мълчат,а там имаше забавни случки,взривен в асансьор ,обаче охраната руснаци оживяха,в кристал гръмнаха в главата един вис,оцеля и избяга от бг,ортак на тиквата беше заклан ,заради тоя канал

    15:42 04.06.2026

  • 36 Хо хо

    1 1 Отговор
    Демерджията си прави ПР с имената Михайлов, Мавродиев но към Невзоров се обръща с "Собственика на Баба Алино" който духна под носа му. Страх тресе дребната адвокатска душичка да произнесе името Невзорово за да не стане сакатлък и Олеся да не му подпише отпусното. ПБ са комунистически мишки които се снишават и се ослушват от къде ще духне ветъро.

    15:49 04.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    Кви кадри дава военната академия на КГБ Тагарeв Запрянов,невзоров,читадзе Гамгонеишвили. Роланд Исаеv Александер Мегре Йосиф Блаошвили и,Давид Коблианидзе,дето грабят бг златото с една Люксембург офшорка дънди

    16:01 04.06.2026

  • 40 Гъбарко

    0 0 Отговор
    Даам, Благо беше назначен от Г.Донев за областен управител на Варна, а сега Г.Донев е фин. министър на Р.Радев. Демерджията се ослушва като гърмян заек и не разследва Благо като го е оставил да прикрива следите си в Баба Алино с вътрешни проверки. Нито МВР се е самосезирало нито Прокуратурата. Същото се случи преди ареста на Благо когато Кики и Славчев се срещнаха и Благо беше предупреден за предстоящия арест като му оставиха една седмица за прикриване уличаващи неща. Борят се ПБ с олигархията и модела Б-П, но явната корупция във Варна не виждат. Ала бала с Прецедента Мистър Кеш....така е било така и ще бъде.

    16:06 04.06.2026

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