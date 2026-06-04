Коста Стоянов пред ФАКТИ: Кметът на Варна е виновен за незаконното строителство на КУБ ВИДЕО

Имаше съпротива срещу нашите сигнали, които започнахме да подаваме още от септември месец 2025 година. Заместник-кметът на Варна още в началото на 2025 г. подаде сигнал, че се унищожава вековна гора в Баба Алино. Сегашният кмет на Варна е главният виновник, защото не е спрял незаконното строителство. Благомир Коцев не може да се оправдава, че не е знаел, след като негов пряк подчинен е подал сигнал.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Коста Стоянов от "Възраждане".

Той посочи, че заради бездействието на сегашния кмет на Варна от "Възраждане искат оставката на Благомир Коцев.

Аз почти два месеца изследвах получените документи и обстоятелства около Баба Алино, за да събера солидни доказателства за незаконното строителство в тази вековна гора.

Парите на КУБ се вкарват с чували, натоварени в коли, които преминават безпроблемно българската граница, посочи депутатът от "Възраждане".

Той поиска да се запорират сметките на КУБ. Това се налага, защото ако се стигне до събарянето на незаконните постройки, то това не трябвало да става за сметка на държавата, а на строителя.

Милиони евро са вложени в градежите на Баба Алино, посочи Коста Стоянов.

Тези от КУБ са правили тези незаконни строежи, защото са имали ясното съзнание, че зад тях на местно ниво, дори и на национално имат гръб, посочи депутатът.

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