Коста Стоянов пред ФАКТИ: Кметът на Варна е виновен за незаконното строителство на КУБ ВИДЕО

Имаше съпротива срещу нашите сигнали, които започнахме да подаваме още от септември месец 2025 година. Заместник-кметът на Варна още в началото на 2025 г. подаде сигнал, че се унищожава вековна гора в Баба Алино. Сегашният кмет на Варна е главният виновник, защото не е спрял незаконното строителство. Благомир Коцев не може да се оправдава, че не е знаел, след като негов пряк подчинен е подал сигнал.
Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Коста Стоянов от "Възраждане".
Той посочи, че заради бездействието на сегашния кмет на Варна от "Възраждане искат оставката на Благомир Коцев.
Аз почти два месеца изследвах получените документи и обстоятелства около Баба Алино, за да събера солидни доказателства за незаконното строителство в тази вековна гора.
Парите на КУБ се вкарват с чували, натоварени в коли, които преминават безпроблемно българската граница, посочи депутатът от "Възраждане".
Той поиска да се запорират сметките на КУБ. Това се налага, защото ако се стигне до събарянето на незаконните постройки, то това не трябвало да става за сметка на държавата, а на строителя.
Милиони евро са вложени в градежите на Баба Алино, посочи Коста Стоянов.
Тези от КУБ са правили тези незаконни строежи, защото са имали ясното съзнание, че зад тях на местно ниво, дори и на национално имат гръб, посочи депутатът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тия
15:02 04.06.2026
2 Тома
15:03 04.06.2026
3 за какво е целия цирк
В момента всеки работещ извън държавната администрация и съдебната власт поема 40% от осигурителната си тежест, а другите 60% се поемат от работодателя. За държавните служители и съдебната власт обаче вноските за пенсия са изцяло за сметка на бюджета, т.е. плащат се от данъкоплатците. От години има идея те да започнат да плащат лични осигуровки, но нито едно управление не е посмяло да въведе такива промени. Когато въобще са обсъждани, те вървят задължително с компенсаторно увеличаване на заплатите, така че да не се почувстват ощетени държавните служители. В случая такава компенсация не се предлага в законопроекта и не се коментира от вносителите.
15:07 04.06.2026
4 Пламен
Всеки час по една статия за няколко сглобяеми бараки ! ЧУДО ГОЛЯМО, на фона на всичко.
Вижте , банално е вече. Трябва да балансирате между сензация и интерес на публиката. Вече минахте всякакви граници.
Аз ли трябва да ви уча ?!
Коментиран от #30
15:09 04.06.2026
5 Ганя Путинофила
Невзоров е руски агент от Одеса!
Коментиран от #24
15:09 04.06.2026
6 Ура,,Ура
15:10 04.06.2026
7 Овчар
Коментиран от #13
15:11 04.06.2026
8 Аоо!
15:11 04.06.2026
9 Пламен
15:12 04.06.2026
10 Руснаците се хвалят, че
Коментиран от #14, #15
15:14 04.06.2026
11 Кубик бетон
15:14 04.06.2026
12 само питам
15:15 04.06.2026
13 Ура,,Ура
До коментар #7 от "Овчар":Заради лихвите и сигурния чадър от корумпирани и алчни политици. Затова.
15:15 04.06.2026
14 С лихвите
До коментар #10 от "Руснаците се хвалят, че":ЕЦБ им дължи 200-300 милиарда, включително и новоизлюпените европейчета, като теб.
15:16 04.06.2026
15 Някои руснаци прехяърлят пари кеш
До коментар #10 от "Руснаците се хвалят, че":през турция! Наши ятаци с коли ги превозват от Истанбул!
Имат си канали в Телеграм!
15:16 04.06.2026
16 Пламен
-Болхария ще я купим цялата !
Помните ли , копейки ?
Коментиран от #20
15:16 04.06.2026
17 Абе
15:18 04.06.2026
18 4567
15:19 04.06.2026
19 До Овчар
15:21 04.06.2026
20 Копейка
До коментар #16 от "Пламен":Помним. Беше Пьотр Толстой!
Първи приятел на Йотова и Радев.
Затова Йотова раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
15:23 04.06.2026
21 Борислав
15:23 04.06.2026
22 Кафявото
15:24 04.06.2026
23 Коментар
15:25 04.06.2026
24 Жожи
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":На ганя все някой друг му е ср ал в гащите. Знаеш ли Ганьо, че такива далавери са нещо редовно във всички градове на България.
15:28 04.06.2026
25 Бойкот на О.Л.Хлъц
Коментиран от #28
15:29 04.06.2026
26 Гожи
15:30 04.06.2026
27 Лицето
15:32 04.06.2026
28 Отговор
До коментар #25 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":Методиев Борисов може спокойно да върне два милиарда откраднати веднага и пак ще има толкова сиг.
15:32 04.06.2026
29 Пълен буламач
15:33 04.06.2026
30 Чувствай са.
До коментар #4 от "Пламен":Пламенчо, ти за фактор ли си се взел мойто мумче? Кой си ти да даваш акъл как ще процедира сайта? Като не ти харесва, кофичката с лопатчицата и на другия плаж!
Коментиран от #34
15:33 04.06.2026
31 Странно
15:35 04.06.2026
32 Кафявото
15:36 04.06.2026
33 Сириознуу?
15:38 04.06.2026
34 Пламен
До коментар #30 от "Чувствай са.":Та като стана дума за плаж, зайче...
Обожавам Двореца в Балчик.
Що не проверят имотите , които са построени на морския бряг в самата територията на Двореца , а ни занимават с този забит и изоставен змиярник ,,Баба Алино" ?!
15:41 04.06.2026
35 Няма вис няма СИК,само кгб
15:42 04.06.2026
36 Хо хо
15:49 04.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факт
16:01 04.06.2026
40 Гъбарко
16:06 04.06.2026