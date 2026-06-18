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Стефан Спасов пред ФАКТИ: София не може да се планира зад гърба на гражданите (ВИДЕО)

Стефан Спасов пред ФАКТИ: София не може да се планира зад гърба на гражданите (ВИДЕО)

18 Юни, 2026 15:42 630 5

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  • николай веселинов

Столичната общинска администрация очевидно иска да приключи с този план и да затвори темата, казва Николай Веселинов

Стефан Спасов пред ФАКТИ: София не може да се планира зад гърба на гражданите (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В момента тече заключителната част от процедурата по обществени консултации по плана за проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк "Борисова градина" в София, инициирана от арх. Любо Георгиев, заместник-кмет на Столична община. Целта на тази процедура е да събере общественото мнение, както изисква законът, преди подробният устройствен план да бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет. По време на обсъжданията бяха откроени няколко ключови проблема, които предизвикват сериозно недоволство и възмущение сред гражданите по отношение на съдържанието на проекта. Според хората тези притеснения са напълно основателни и са свързани с имоти и обекти, които години наред са били оставени в занемарено състояние. Сред тях са къпалня „Мария Луиза“, която повече от 20 години не функционира, Летният театър, както и други терени. Гражданите настояват тези въпроси да бъдат решени в обществен интерес. Това обявиха пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Стефан Спасов (вдясно), общински съветник от „Спаси София“, и Николай Веселинов (вляво).

„Допълнително недоволство предизвиква и идеята за изграждане на подземен паркинг с около 400 места. Според критиците това е прекалено мащабно съоръжение за територията на Борисовата градина и създава риск от допълнително натоварване на парка. Трябва да се подчертае, че позицията на Столичния общински съвет се разминава с предложенията на арх. Любо Георгиев, който продължава да защитава проекта въпреки негативната реакция на много столичани. Ние няма да подкрепим подобен план, докато не бъдат дадени ясни отговори на всички притеснения, изразени от гражданите“, добави Спасов.

„Историята на плана за Борисовата градина започва след конкурс, проведен през 2015 година, когато проектът беше възложен на колектив. Доколкото ми е известно, този колектив и до днес не е получил пълното възнаграждение за своята работа. Това е една от причините темата отново да бъде поставена на дневен ред, за да могат хората, които са работили по проекта, да получат дължимото и това също е причина да се бърза. Другата причина е, че Столичната общинска администрация очевидно иска да приключи с този план и да затвори темата. Разбира се, план е необходим, защото без него не може да се управлява и развива подобна територия. Големият въпрос обаче е какъв точно трябва да бъде този план и дали именно предложеният вариант е най-доброто решение. Въпросът е дали той работи в интерес на всички граждани. През годините темата често беше използвана и в партиен, и в политически контекст. В същото време гражданските организации и инициативните комитети положиха огромни усилия и оказаха постоянен натиск, за да бъде чут общественият интерес. Парадоксът е, че въпреки този многогодишен труд гражданите често оставаха изключени от реалния процес на вземане на решения, а именно те трябва да имат своето място в него. Добре е да чуем какво мислят политическите сили и институциите, но е още по-важно да чуем какво мислят гражданите, защото София е на всички граждани“, сподели и Николай Веселинов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хаха

    3 0 Отговор
    Лондонските власти са поискали от китариста на легендарната рок група Ролинг Стоунс Рони Ууд да пребоядиса розовата входна врата на дома си в черно.

    Според местната администрация избраният цвят е „неуместен“ и оказва негативно влияние върху външния вид и архитектурната стойност на сградите в района. Къщата на музиканта се намира в престижния лондонски квартал Мейда Вейл, известен с добре запазената си историческа архитектура.

    Ама кой "планира" нещо при вас бе байганьовци? ХАХАХА

    15:48 18.06.2026

  • 2 Софето

    1 2 Отговор
    Гражданите са слабоумни, остави че София се напълни със селяни от провинцията. Трябва твърда ръка без да се пита много много, градоустройството не е за всеки.
    Браво на Любо, едни подземни паркинги да направи и ще остане в историята на столицата!

    15:52 18.06.2026

  • 3 Факт

    0 1 Отговор
    Късно е вече!!!

    16:05 18.06.2026

  • 4 само софя ли бе ?

    0 0 Отговор
    никой никого за нищо не пита

    16:08 18.06.2026

  • 5 Сойфия

    1 1 Отговор
    най-добре да се направи дъно на язовир.

    16:18 18.06.2026

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