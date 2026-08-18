ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева като съдия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева на работа в Административен съд – София-град, съобщават от NOVA. Искането за връщане в родната магистратура е внесено от самата нея след приключването на мандата ѝ в Люксембург.

Проверка на етичните качества

Кадровиците на съдебната власт взеха решение да изискат официалната преписка от Европейската прокуратура във връзка с проведеното там дисциплинарно производство. Документацията трябва да съдържа пълните данни за наложеното ѝ наказание. Информацията ще бъде използвана от членовете на съвета, за да преценят дали Георгиева продължава да притежава необходимите етични и нравствени качества за заемане на съдийската длъжност.

Мандат и дисциплинарно производство

Теодора Георгиева беше първият български представител в институцията на Лаура Кьовеши, като встъпи в длъжност през юли 2020 година. Нейният шестгодишен мандат като европейски прокурор изтече официално на 28 юли 2026 година.

През последните години от престоя ѝ в Люксембург около нея се разрази скандал, който доведе до образуване на дисциплинарно дело и временното ѝ отстраняване от длъжност.

Непосредствено преди изтичането на мандата ѝ, процедурата в Европейската прокуратура приключи с налагане на най-лекото наказание – порицание. Според разпространената информация, леката санкция се дължи именно на факта, че тя така или иначе напуска поста поради изтичане на срока на назначението.