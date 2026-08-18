ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева като съдия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева на работа в Административен съд – София-град, съобщават от NOVA. Искането за връщане в родната магистратура е внесено от самата нея след приключването на мандата ѝ в Люксембург.
Проверка на етичните качества
Кадровиците на съдебната власт взеха решение да изискат официалната преписка от Европейската прокуратура във връзка с проведеното там дисциплинарно производство. Документацията трябва да съдържа пълните данни за наложеното ѝ наказание. Информацията ще бъде използвана от членовете на съвета, за да преценят дали Георгиева продължава да притежава необходимите етични и нравствени качества за заемане на съдийската длъжност.
Мандат и дисциплинарно производство
Теодора Георгиева беше първият български представител в институцията на Лаура Кьовеши, като встъпи в длъжност през юли 2020 година. Нейният шестгодишен мандат като европейски прокурор изтече официално на 28 юли 2026 година.
През последните години от престоя ѝ в Люксембург около нея се разрази скандал, който доведе до образуване на дисциплинарно дело и временното ѝ отстраняване от длъжност.
Непосредствено преди изтичането на мандата ѝ, процедурата в Европейската прокуратура приключи с налагане на най-лекото наказание – порицание. Според разпространената информация, леката санкция се дължи именно на факта, че тя така или иначе напуска поста поради изтичане на срока на назначението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те там
13:43 18.08.2026
2 Последна грижа ми е
Четири години тия « етичните» си пълнят гушите след изтичане на мандата им!
Кгати и правосъдието и ви шия оран.
Нито един чист няма. Уяли се прасета, вързали се един с друг- бетон!
Ууууууу
13:50 18.08.2026
3 пепи ойрото
13:54 18.08.2026
4 аман от нищоправещи калинки бръмбари
13:59 18.08.2026
5 Калинката
14:00 18.08.2026
6 Калинка
14:08 18.08.2026