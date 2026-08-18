Новини
България »
София »
ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева като съдия

ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева като съдия

18 Август, 2026 13:42 393 6

  • всс-
  • връщане-
  • теодора георгиева-
  • съдия-
  • европейски прокурор

Проверка на етичните качества

ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева като съдия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева на работа в Административен съд – София-град, съобщават от NOVA. Искането за връщане в родната магистратура е внесено от самата нея след приключването на мандата ѝ в Люксембург.

Проверка на етичните качества

Кадровиците на съдебната власт взеха решение да изискат официалната преписка от Европейската прокуратура във връзка с проведеното там дисциплинарно производство. Документацията трябва да съдържа пълните данни за наложеното ѝ наказание. Информацията ще бъде използвана от членовете на съвета, за да преценят дали Георгиева продължава да притежава необходимите етични и нравствени качества за заемане на съдийската длъжност.

Мандат и дисциплинарно производство

Теодора Георгиева беше първият български представител в институцията на Лаура Кьовеши, като встъпи в длъжност през юли 2020 година. Нейният шестгодишен мандат като европейски прокурор изтече официално на 28 юли 2026 година.

През последните години от престоя ѝ в Люксембург около нея се разрази скандал, който доведе до образуване на дисциплинарно дело и временното ѝ отстраняване от длъжност.

Непосредствено преди изтичането на мандата ѝ, процедурата в Европейската прокуратура приключи с налагане на най-лекото наказание – порицание. Според разпространената информация, леката санкция се дължи именно на факта, че тя така или иначе напуска поста поради изтичане на срока на назначението.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те там

    3 0 Отговор
    зер всички с етични качества ?

    13:43 18.08.2026

  • 2 Последна грижа ми е

    2 0 Отговор
    Тая другарка.
    Четири години тия « етичните» си пълнят гушите след изтичане на мандата им!
    Кгати и правосъдието и ви шия оран.
    Нито един чист няма. Уяли се прасета, вързали се един с друг- бетон!
    Ууууууу

    13:50 18.08.2026

  • 3 пепи ойрото

    0 0 Отговор
    върнети тедито на работа иначе ще си остане при мен в Гърция

    13:54 18.08.2026

  • 4 аман от нищоправещи калинки бръмбари

    2 0 Отговор
    и после що мизерни пенции на неуките тиквени избиратели

    13:59 18.08.2026

  • 5 Калинката

    0 0 Отговор
    Ам ся ко ша работя?

    14:00 18.08.2026

  • 6 Калинка

    0 0 Отговор
    Ми върнете я,кво чекате.Кьовеши я изрита,но Вие си я назначее.Колко му е.Кой знае какви мръсотии знае и накои ги държи за топките.Подсигурила се е.

    14:08 18.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове