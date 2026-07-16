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Любо Георгиев: Целим ПУП на Борисовата градина да бъде готов до пролетта на 2027 г.

Любо Георгиев: Целим ПУП на Борисовата градина да бъде готов до пролетта на 2027 г.

16 Юли, 2026 16:43 509 4

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  • арх. любомир георгиев

Следващата стъпка е администрацията да възложи препоръките на ЕОСУТ на проектантския екип

Любо Георгиев: Целим ПУП на Борисовата градина да бъде готов до пролетта на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След проведеното заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ЕОСУТ) проектът за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина навлиза в следващия етап от своята процедура. Ако препоръките на експертния съвет бъдат отразени в необходимите срокове и приключат всички съгласувателни процедури, София може да има готов за разглеждане от СОС ПУП на Борисовата градина още през пролетта на 2027 г. Това заяви заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любомир Георгиев в интервю за Bulgaria ON AIR.

„Аз работя в общината, за да постигнем обществени блага и цели и не смятам, че трябва да бягаме от трудните въпроси и трудните теми“, заяви арх. Георгиев. По думите му именно затова администрацията е избрала да отвори отново дебата за Борисовата градина, да проведе обществени обсъждания и да отрази препоръките на експертите и гражданите, вместо да отбягва тази трудна тема.

Следващата стъпка е администрацията да възложи препоръките на ЕОСУТ на проектантския екип. След изготвянето на корекциите проектът ще бъде съгласуван с държавни органи като Националния институт за недвижимо културно наследство и Регионалната инспекция по околната среда и водите. При необходимост ще бъде изготвена и екологична оценка.

Арх. Георгиев подчерта, че Подробният устройствен план е основната гаранция срещу бъдещо застрояване на Борисовата градина.

„Парадоксът е, че Борисовата градина никога не е имала Подробен устройствен план, въпреки че законът изисква това. Без такъв документ паркът остава уязвим за решения на парче, които невинаги защитават обществения интерес“, каза той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гарван

    0 0 Отговор
    Кой знае колко имота вече са реституирани - като в Южния парк, та пуп-а ще трябва и тях да включва.

    17:01 16.07.2026

  • 2 АБЕ

    4 0 Отговор
    КАКВО СТАНА С БАБА АЛИНО???
    БУТНАХА ЛИ НЯКОЯ ПОСТРОЙКА???

    17:09 16.07.2026

  • 3 Да питам само ?

    4 0 Отговор
    Как така без ПУП се позволи Строеж на цял Стадион ?!
    А, да, отговора е лесен - "маскираме" Строежа като Реконструкция ?!?!

    17:11 16.07.2026

  • 4 Процедура прогресура

    0 0 Отговор
    Има одобрен и съгласуван ПУП, значи има законно бетониране за следващите два века,(че сега неудобния за мафията закон предвижда разрушаване на самоинициативно строителство, дори и на съгласувано между чиновниците в общината като пример Баба Алино (където също опитваха доскоро да одобрят ПУП)

    17:29 16.07.2026

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