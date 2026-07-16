Любо Георгиев: Целим ПУП на Борисовата градина да бъде готов до пролетта на 2027 г.

След проведеното заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ЕОСУТ) проектът за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина навлиза в следващия етап от своята процедура. Ако препоръките на експертния съвет бъдат отразени в необходимите срокове и приключат всички съгласувателни процедури, София може да има готов за разглеждане от СОС ПУП на Борисовата градина още през пролетта на 2027 г. Това заяви заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любомир Георгиев в интервю за Bulgaria ON AIR.

„Аз работя в общината, за да постигнем обществени блага и цели и не смятам, че трябва да бягаме от трудните въпроси и трудните теми“, заяви арх. Георгиев. По думите му именно затова администрацията е избрала да отвори отново дебата за Борисовата градина, да проведе обществени обсъждания и да отрази препоръките на експертите и гражданите, вместо да отбягва тази трудна тема.

Следващата стъпка е администрацията да възложи препоръките на ЕОСУТ на проектантския екип. След изготвянето на корекциите проектът ще бъде съгласуван с държавни органи като Националния институт за недвижимо културно наследство и Регионалната инспекция по околната среда и водите. При необходимост ще бъде изготвена и екологична оценка.

Арх. Георгиев подчерта, че Подробният устройствен план е основната гаранция срещу бъдещо застрояване на Борисовата градина.

„Парадоксът е, че Борисовата градина никога не е имала Подробен устройствен план, въпреки че законът изисква това. Без такъв документ паркът остава уязвим за решения на парче, които невинаги защитават обществения интерес“, каза той.