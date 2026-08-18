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Проф. Гарабед Минасян пред ФАКТИ: Амбициите на управлението са големи, но липсва конкретика (ВИДЕО)

Проф. Гарабед Минасян пред ФАКТИ: Амбициите на управлението са големи, но липсва конкретика (ВИДЕО)

18 Август, 2026 14:42 627 5

  • гарабед-
  • минасян-
  • икономика-
  • управление-
  • програма

Няма съществена промяна в международната оценка за корупцията през последните 20–25 години, казва икономистът

Проф. Гарабед Минасян пред ФАКТИ: Амбициите на управлението са големи, но липсва конкретика (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Интересувал съм се кой е авторът на управленската програма на кабинета, но не съм открил нещо официално. Иначе амбициите на управлението са големи. Просто в скорошен анализ се вижда, че повечето хора, които са живели в периода преди 1990 година, когато ЦК на БКП ни заливаше с обещаващи програми, имат усещането, че сега е същото. Много думи, много обещания и нищо конкретно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ макроикономистът проф. Гарабед Минасян.

„Нещата, които се приказват, които са известни, трудно се виждат като реално постигнати. Сега въпросът е дали ще се вземат мерки и как ще се измери това. Има официален международен измерител за корупцията в държавите, например. Тази оценка е призната и се използва в голяма част от света. Няма обаче съществена промяна в тази оценка през последните 20–25 години. У нас нещата се въртят около 40 пункта от 100 възможни, като 100 означава липса на корупция. Управлението изобщо не го забелязва това, само приказки“, добави гостът.

„Друг момент, който е много популярен, е когато се говори за повишаване на събирането на данъците. Същината е, че трябва да се оцени сивата икономика. А у нас тя е сред най-високите в ЕС. Да сме чули нещо от кабинета за това как ще се пребори със „сивия“ сектор?“, пита проф. Минасян.

„Нищо не се казва, не се поемат ангажименти. Никой не казва: оценките са такива и ние ще се опитаме да подобрим ситуацията със сивата икономика – да падне от 35% до 30%, а защо не и до 25%. Никой не го казва. Има измерители и за всичко останало, но няма ясни заявки как ще се промени това“, сподели още гостът.


Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 но липсва конкретика

    5 2 Отговор
    да фанат чекмеджарите в к.р капан
    да върнат разграбеното в хазната и в затвора дето крали
    а те си гледат кефеца
    ни лук яли ни мирисали

    14:49 18.08.2026

  • 2 Хмм

    4 0 Отговор
    и защо толкова го интересува кой е авторът на програмата, да попита Радев той ще му каже

    15:02 18.08.2026

  • 3 Абсурдистан

    0 3 Отговор
    Не само конкретика! Липва и умствен потенциал.

    15:08 18.08.2026

  • 4 Хаха

    3 0 Отговор
    Когато няма какво да кажеш,започваш да говориш с общи приказки и шаблони а ла д-р Габриел.

    15:12 18.08.2026

  • 5 Гарабетянско охранено

    2 0 Отговор
    Неблагодарна
    Изгубихме ги безплатно
    Те сега бълват платено
    Народът види
    Споко

    15:14 18.08.2026

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