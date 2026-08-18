Проф. Гарабед Минасян пред ФАКТИ: Амбициите на управлението са големи, но липсва конкретика (ВИДЕО)

Интересувал съм се кой е авторът на управленската програма на кабинета, но не съм открил нещо официално. Иначе амбициите на управлението са големи. Просто в скорошен анализ се вижда, че повечето хора, които са живели в периода преди 1990 година, когато ЦК на БКП ни заливаше с обещаващи програми, имат усещането, че сега е същото. Много думи, много обещания и нищо конкретно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ макроикономистът проф. Гарабед Минасян.

„Нещата, които се приказват, които са известни, трудно се виждат като реално постигнати. Сега въпросът е дали ще се вземат мерки и как ще се измери това. Има официален международен измерител за корупцията в държавите, например. Тази оценка е призната и се използва в голяма част от света. Няма обаче съществена промяна в тази оценка през последните 20–25 години. У нас нещата се въртят около 40 пункта от 100 възможни, като 100 означава липса на корупция. Управлението изобщо не го забелязва това, само приказки“, добави гостът.

„Друг момент, който е много популярен, е когато се говори за повишаване на събирането на данъците. Същината е, че трябва да се оцени сивата икономика. А у нас тя е сред най-високите в ЕС. Да сме чули нещо от кабинета за това как ще се пребори със „сивия“ сектор?“, пита проф. Минасян.

„Нищо не се казва, не се поемат ангажименти. Никой не казва: оценките са такива и ние ще се опитаме да подобрим ситуацията със сивата икономика – да падне от 35% до 30%, а защо не и до 25%. Никой не го казва. Има измерители и за всичко останало, но няма ясни заявки как ще се промени това“, сподели още гостът.



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