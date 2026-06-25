Любомир Каримански пред ФАКТИ: Критиките към бюджета са прибързани (ВИДЕО)

Трябва да се види всичко, да се обмисли добре и едва тогава да се отправят критики към бюджета. Нормално и разбираемо е политиците да критикуват, преди да са прочели всичко, но аз съм изненадан как бивши финансови министри отправят подобни критики при това положение. Още през септември миналата година дефицитът беше достигнал 3%. Въпросът е как в края на годината отново завърши на 3%. Чрез Българската банка за развитие, след увеличаването на капитала ѝ с 4 милиарда лева (около 2 милиарда евро), както и чрез капитализирането на други дружества, бяха разплатени разходи, които не бяха включени в бюджетното салдо. Ако тези разходи бъдат отчетени и се направи реален анализ на средствата, преминали през министерства, ще видим съвсем различна картина. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.
„Миналата година много дейности бяха изпълнявани по приложение №3 към държавния бюджет, което е свързано с общинските проекти. Всички тези дейности бяха извършени през 2025 година, но не бяха фактурирани тогава. Фактурирането стана в началото на 2026 година. Затова тези процеси трябва да се оценяват в по-дълъг времеви хоризонт и на натрупване. Няма как разходи, отлагани с години, да не окажат влияние. Разбира се, това не оправдава липсата на достатъчно ясна програма на настоящото правителство. То трябва да покаже каква е програмата му за действие. На базата на тази програма трябва ясно да бъдат разписани реформите – какви са, как ще бъдат реализирани, в какви срокове и какъв ефект се очаква от тях. Именно това трябва да представлява програмата за управление“, добави гостът.
„Ако средносрочната бюджетна прогноза не изпълнява стратегическите цели на управлението, тогава и самият бюджет се превръща в документ без ясна посока. В момента правителството на Радев се опитва да ограничи механичното нарастване на разходите, обвързано със средната работна заплата. Подобни мерки са заложени в средносрочната бюджетна прогноза, но много от останалите мерки не са достатъчно добре комуникирани и обяснени. Можеше да се подходи много по-смело. Смелостта означава да се направят реални реформи“, каза още Каримански.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #10
15:01 25.06.2026
2 Айде
15:02 25.06.2026
3 Тоя
15:06 25.06.2026
4 Мурафети
15:12 25.06.2026
5 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Един гълъб от запаса и няколко ГЕРБ-лелки в ролята на негови заместнички смятат не просто бюджета, а разпределят парсата по познатия корупционен начин.
Радев беше позор като президент, но като премиер ще е повече от това. Вече не става дума за срам, а за заплаха.
15:13 25.06.2026
6 Емигрант
15:14 25.06.2026
7 Да изринем чеpвената чyма !
Коментиран от #9
15:14 25.06.2026
8 Нафърфорий
15:19 25.06.2026
9 ДА ТЕ ИЗРИНЯТ ТЕБЕ
До коментар #7 от "Да изринем чеpвената чyма !":М@н@@ите. Що не се спрете що не почакате поне три месеца май юни юли. Да видим що ще направи и после критиките. ЗНАЧИ МОЖЕ ЕДНИ ДА ГИ ТРАЕМ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДРУГ ЕДИН ДЕСЕТИЛЕТИЕ А ВСИЧКИ ЗАЕДНО 36 ГОДИНИ. А РАДЕВ НЕ МОЖЕТЕ И ТРИ МЕСЕЩА ДА ИЗТРАЕТЕ. АЗ МУ ВЯРВАМ. НО ИСКАМ И РЕЗУЛТАТИ ЗА ТОВА ЩО НИ ОБЕЩА. НЕКА ОПРАВИ БЮДЖЕТА И ПОСЛЕ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАБЕЖИТЕ И ОСЪДЕНИ НЕКА ИМАМЕ НЕ САМО ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ.
Коментиран от #16
15:25 25.06.2026
10 БРАВО ТОМИ
До коментар #1 от "Тома":Истината ПИШЕШ. Но със тези тук драскачи и ония там лапачи трудно ще се отървем.
15:28 25.06.2026
11 Прогресист
15:29 25.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 "Свикнали
15:40 25.06.2026
14 По -Циничен Бюджет !
Не Можаха Ли Да Измислят !
Долни Копои !
Като Че Ли !
Народа е Крив !
Защото Президента !
Спа 10 Години !
15:42 25.06.2026
15 Червенко
15:49 25.06.2026
16 колчо
До коментар #9 от "ДА ТЕ ИЗРИНЯТ ТЕБЕ":вече нямаме толкова притъпени сетива.че да го изтраем дълго,мина 1 месец,а симптомите говорят за бавене,лъжи и проруски уклон,нямаме втори живот,че да траем!
15:49 25.06.2026
17 Още един кърлеж
15:59 25.06.2026
18 Радкото
16:00 25.06.2026
19 Великият реформатор
16:02 25.06.2026