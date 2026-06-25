Любомир Каримански пред ФАКТИ: Критиките към бюджета са прибързани (ВИДЕО)

Трябва да се види всичко, да се обмисли добре и едва тогава да се отправят критики към бюджета. Нормално и разбираемо е политиците да критикуват, преди да са прочели всичко, но аз съм изненадан как бивши финансови министри отправят подобни критики при това положение. Още през септември миналата година дефицитът беше достигнал 3%. Въпросът е как в края на годината отново завърши на 3%. Чрез Българската банка за развитие, след увеличаването на капитала ѝ с 4 милиарда лева (около 2 милиарда евро), както и чрез капитализирането на други дружества, бяха разплатени разходи, които не бяха включени в бюджетното салдо. Ако тези разходи бъдат отчетени и се направи реален анализ на средствата, преминали през министерства, ще видим съвсем различна картина. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

„Миналата година много дейности бяха изпълнявани по приложение №3 към държавния бюджет, което е свързано с общинските проекти. Всички тези дейности бяха извършени през 2025 година, но не бяха фактурирани тогава. Фактурирането стана в началото на 2026 година. Затова тези процеси трябва да се оценяват в по-дълъг времеви хоризонт и на натрупване. Няма как разходи, отлагани с години, да не окажат влияние. Разбира се, това не оправдава липсата на достатъчно ясна програма на настоящото правителство. То трябва да покаже каква е програмата му за действие. На базата на тази програма трябва ясно да бъдат разписани реформите – какви са, как ще бъдат реализирани, в какви срокове и какъв ефект се очаква от тях. Именно това трябва да представлява програмата за управление“, добави гостът.

„Ако средносрочната бюджетна прогноза не изпълнява стратегическите цели на управлението, тогава и самият бюджет се превръща в документ без ясна посока. В момента правителството на Радев се опитва да ограничи механичното нарастване на разходите, обвързано със средната работна заплата. Подобни мерки са заложени в средносрочната бюджетна прогноза, но много от останалите мерки не са достатъчно добре комуникирани и обяснени. Можеше да се подходи много по-смело. Смелостта означава да се направят реални реформи“, каза още Каримански.

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