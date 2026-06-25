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Любомир Каримански пред ФАКТИ: Критиките към бюджета са прибързани (ВИДЕО)

Любомир Каримански пред ФАКТИ: Критиките към бюджета са прибързани (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 14:55 989 19

  • каримански-
  • бнб-
  • бюджет-
  • радев-
  • критика

Много от разходите са изместени във времето, а реалната картина може да се види само след пълен анализ, смята членът на УС на БНБ

Любомир Каримански пред ФАКТИ: Критиките към бюджета са прибързани (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Трябва да се види всичко, да се обмисли добре и едва тогава да се отправят критики към бюджета. Нормално и разбираемо е политиците да критикуват, преди да са прочели всичко, но аз съм изненадан как бивши финансови министри отправят подобни критики при това положение. Още през септември миналата година дефицитът беше достигнал 3%. Въпросът е как в края на годината отново завърши на 3%. Чрез Българската банка за развитие, след увеличаването на капитала ѝ с 4 милиарда лева (около 2 милиарда евро), както и чрез капитализирането на други дружества, бяха разплатени разходи, които не бяха включени в бюджетното салдо. Ако тези разходи бъдат отчетени и се направи реален анализ на средствата, преминали през министерства, ще видим съвсем различна картина. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

„Миналата година много дейности бяха изпълнявани по приложение №3 към държавния бюджет, което е свързано с общинските проекти. Всички тези дейности бяха извършени през 2025 година, но не бяха фактурирани тогава. Фактурирането стана в началото на 2026 година. Затова тези процеси трябва да се оценяват в по-дълъг времеви хоризонт и на натрупване. Няма как разходи, отлагани с години, да не окажат влияние. Разбира се, това не оправдава липсата на достатъчно ясна програма на настоящото правителство. То трябва да покаже каква е програмата му за действие. На базата на тази програма трябва ясно да бъдат разписани реформите – какви са, как ще бъдат реализирани, в какви срокове и какъв ефект се очаква от тях. Именно това трябва да представлява програмата за управление“, добави гостът.

„Ако средносрочната бюджетна прогноза не изпълнява стратегическите цели на управлението, тогава и самият бюджет се превръща в документ без ясна посока. В момента правителството на Радев се опитва да ограничи механичното нарастване на разходите, обвързано със средната работна заплата. Подобни мерки са заложени в средносрочната бюджетна прогноза, но много от останалите мерки не са достатъчно добре комуникирани и обяснени. Можеше да се подходи много по-смело. Смелостта означава да се направят реални реформи“, каза още Каримански.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    10 12 Отговор
    Бюджета го критикуват тези които усещат че за тях вече няма пари от данъците на народа а бяха свикнали да крадат с г.за си

    Коментиран от #10

    15:01 25.06.2026

  • 2 Айде

    14 5 Отговор
    Абе, Каримански, от кой свят си! Или просто в банката ти е добре!? Виждаш ли някакви полезни реформи да прави оня с фуражката!? От правилно управление и решителни промени ще се оправи България, а не с мънкане и мимикрия! Партиите от парламента нито могат, нито искат български просперитет!

    15:02 25.06.2026

  • 3 Тоя

    8 2 Отговор
    компетент нали беше направил партия седна разградска фъфла , но разбира се не им върза ! Сега за къде па се усуква ?

    15:06 25.06.2026

  • 4 Мурафети

    5 0 Отговор
    от Койнаре !

    15:12 25.06.2026

  • 5 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    8 2 Отговор
    “разходите за издръжка на администрацията нарастват с 35% - от 4.3 на 5.8 млрд евро. Става въпрос за разходи за канцеларски материали, командировки, тоалетна хартия, такива неща. Само това да се ореже и дефицита пада от 5.7 на под 4.5 процента. Половината работа ще е свършена.”
    Един гълъб от запаса и няколко ГЕРБ-лелки в ролята на негови заместнички смятат не просто бюджета, а разпределят парсата по познатия корупционен начин.
    Радев беше позор като президент, но като премиер ще е повече от това. Вече не става дума за срам, а за заплаха.

    15:13 25.06.2026

  • 6 Емигрант

    7 0 Отговор
    Така, така с "мазнотия" и подлизурковщина далеч се стига в България, примерът си ти ! Ще влезеш в плановете и на това правителство, имаш неистова толерантност към всичко стига да извлечеш ползата пък било то рано или късно, помнят се всички твои мазни изкази от които получи това което си днес, а беше върл защитник на Чалгаря ??? Днес вече си започнал приобщаването си към Радев и правителството му, такива като теб са много ценни за всеки мафиотски клан !

    15:14 25.06.2026

  • 7 Да изринем чеpвената чyма !

    9 3 Отговор
    На 27 - ми юни ще има протест срещу лъжеца румен кРадев, който излъга народа с празни обещания, а ни продава още от борисов-пеевския грабеж.

    Коментиран от #9

    15:14 25.06.2026

  • 8 Нафърфорий

    6 0 Отговор
    Регресивна България уж се борят срещу инфлацията и искат намаление на цените с поне 15% , а същевременно Управлението им вдига винетките с 30%, акциза за цигарите с 15%, тока,парното и водата с по 3-5% и за капак в новия бюджет предвиждат двоен дефицит от 3 на 6%. На печелившите - Честито!

    15:19 25.06.2026

  • 9 ДА ТЕ ИЗРИНЯТ ТЕБЕ

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Да изринем чеpвената чyма !":

    М@н@@ите. Що не се спрете що не почакате поне три месеца май юни юли. Да видим що ще направи и после критиките. ЗНАЧИ МОЖЕ ЕДНИ ДА ГИ ТРАЕМ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДРУГ ЕДИН ДЕСЕТИЛЕТИЕ А ВСИЧКИ ЗАЕДНО 36 ГОДИНИ. А РАДЕВ НЕ МОЖЕТЕ И ТРИ МЕСЕЩА ДА ИЗТРАЕТЕ. АЗ МУ ВЯРВАМ. НО ИСКАМ И РЕЗУЛТАТИ ЗА ТОВА ЩО НИ ОБЕЩА. НЕКА ОПРАВИ БЮДЖЕТА И ПОСЛЕ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАБЕЖИТЕ И ОСЪДЕНИ НЕКА ИМАМЕ НЕ САМО ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ.

    Коментиран от #16

    15:25 25.06.2026

  • 10 БРАВО ТОМИ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Истината ПИШЕШ. Но със тези тук драскачи и ония там лапачи трудно ще се отървем.

    15:28 25.06.2026

  • 11 Прогресист

    6 2 Отговор
    Няма страшно - Комунизма се връща. Само по едно жилище, по една кола и един телевизор на домакинство. Всяка вещ и имот по нагоре се облага Прогресивно за обикновенните хора. Прогресивно се увеличават и разходите на държавата както и новите дългове ,които ще изплащат и пра-пра внуците ни.

    15:29 25.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 "Свикнали

    3 0 Отговор
    да крадат с г.за си" са тези, които забъркаха бюджет "свинщина". Партия "Боташ" поздравява стадото с прогресивен бюджет! От прогрес към регрес, да са ви честити некадърниците!

    15:40 25.06.2026

  • 14 По -Циничен Бюджет !

    5 0 Отговор
    За Тази Ситуация !

    Не Можаха Ли Да Измислят !

    Долни Копои !

    Като Че Ли !

    Народа е Крив !

    Защото Президента !

    Спа 10 Години !

    15:42 25.06.2026

  • 15 Червенко

    4 0 Отговор
    Няма КОЙ да ги чака да си играят на политици с проба/грешка.

    15:49 25.06.2026

  • 16 колчо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДА ТЕ ИЗРИНЯТ ТЕБЕ":

    вече нямаме толкова притъпени сетива.че да го изтраем дълго,мина 1 месец,а симптомите говорят за бавене,лъжи и проруски уклон,нямаме втори живот,че да траем!

    15:49 25.06.2026

  • 17 Още един кърлеж

    1 0 Отговор
    Алваджията за бозаджията....как се защитават лешоядите ....нагли, безобразни.

    15:59 25.06.2026

  • 18 Радкото

    2 0 Отговор
    и рунтавата му подгласничка за правителството "Петков" казаха още в деня на клетвата следното: "Тия няма да изкарат и един месец". Сега избирачите муневи скимтят да им дадем поне 3 месеца. Три месеца да търпим наглеците, управлявали по-дълго от редовните правителства! Оставка, некадърни рунди!

    16:00 25.06.2026

  • 19 Великият реформатор

    1 0 Отговор
    Видяхте ли колко силна е борбата с олигархията? Великият кормчия Мунчо и неговите корифеи шарлатани копринени.

    16:02 25.06.2026

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