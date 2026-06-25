Румен Йончев пред ФАКТИ: Времето за тежките реформи на кабинета е сега (ВИДЕО)

Трудно е да управляваш и с мнозинство, каквото имаме сега, защото всички са срещу теб. Едни може да са по-малко критични, други атакуват всичко, което прави управлението. Но това е нормално – част е от демократичния процес. Друг е въпросът, че винаги има какво да се критикува. Всяка нова власт допуска грешки и създава проблеми, които засега, за щастие, се коригират сравнително бързо. Ще следим процесите и занапред. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на „Земеделски народен съюз“ (ЗНС).
„Не бива да ни учудва, че правителството е в кръгова отбрана, защото има политически сили както отляво, така и отдясно, които го атакуват. Едно е сигурно – сегашното правителство не носи вина за натрупаните проблеми в политическата система, тъй като не е управлявало през периода, в който те са се формирали. Сега всички обвиняват Румен Радев, но е очевидно, че той като президент не е имал влияние върху част от тези процеси. Добре е правителството да покаже ясно какво е наследството, което е заварило, за да е ясно откъде се тръгва. По-важният въпрос обаче е какви мерки ще бъдат предприети за справяне с това наследство“, добави гостът.
„В краткосрочен план трудно можем да очакваме решаване на всички проблеми, но времето за решения идва. Може би към края на годината ще имаме по-ясна картина. Засега обаче не се вижда последователна политика на реформи, съкращаване или оптимизиране на разходите. По-скоро се наблюдава опит за събиране на допълнителни приходи чрез по-високи данъци, такси и осигуровки. Това е сравнително лесният подход – увеличаване на приходите, за да се балансират нарасналите разходи. Но онова, което се прави в момента, не звучи особено обещаващо като бюджетна политика или като стратегия за преодоляване на кризата в публичните финанси“, каза още Румен Йончев.
„Добрата новина е, че българската икономика не е в тежка криза. Тя продължава да отчита сравнително добър растеж на фона на Европейския съюз и на множеството международни и вътрешни предизвикателства. Това е важен успокояващ фактор. Когато разполагаш с широко парламентарно мнозинство и с ясен мандат от избирателите да управляваш четири години, именно в първите месеци трябва да предприемеш най-трудните реформи. След това става все по-трудно. Предстоят президентски избори, след това местни избори, а след тях може да видим и следващите предсрочни парламентарни избори. Времето за тежките реформи на кабинета е сега. Ако до края на годината не видим поне ясна заявка за тяхното провеждане, това няма да е добър знак“, обясни още Румен Йончев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да изринем чеpвената чyма !
15:27 25.06.2026
2 очевидец
Коментиран от #13
15:27 25.06.2026
3 Без име
15:28 25.06.2026
4 Красимир Петров
15:31 25.06.2026
5 Времето за тежките реформи
15:31 25.06.2026
6 Чакаме Референдум
15:32 25.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗА СРАСТВАНЕТО НА ЦК НА БКП, ДС И МУТРИТЕ В ЕДИН ОГРОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ТУМОР
.....
АЗ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ НАПРИМЕР ЧЕ АТАНАС АТАНАСОВ ГНОМ-А КОЙТО Е В ПАРЛАМЕНТА 35 ГОДИНИ , НЕ ЗНАЕ ЗА НЕГО ...
. НО СИ МЪЛЧИ ЗАЩОТО И ПП ДБ СА НА ХРАНИЛКАТА НА ТУМОРА :)
Коментиран от #12
15:34 25.06.2026
8 Кабинета !
15:44 25.06.2026
9 Като
15:52 25.06.2026
10 Дориана
15:55 25.06.2026
11 ей ся льотчика
15:57 25.06.2026
12 кръстев
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":абсолютно вярно,например филма "шменти капели" е забранен за излъчване по официалните телевизии!
15:59 25.06.2026
13 Везни
До коментар #2 от "очевидец":ТЕЛК пенсиите не са съмнителни, а са след рак инсулт, инфаркт и други заболявания които са обективирани първо с лечение и изследване. Лесно се потвърждава всяко РПУ има табло с некролози, вижте колко са и на каква възраст се случват нещата. Ако изгонят пенсионерите които са малко всъщност защото повечето напускат още при придобиване на право на пенсия някой звена ще се оголят съвсем и например няма кой да прави химически експертизи, други специалисти. Спокойно по силата на ЕГН има естествено намаляване на пенсионерите. Проблемът е чв много от младите не искат а много и не могат. Това с насаждането на омраза срещу пенсионерите е глупаво. Всичките пенсионери вземат по малко от финансирането на едно НПО да брои комарите, или да оише доноси срещу страната, както стиропора за саниране на сгради за които оо до ре ще е да се построят нови. Гледайте в 20 милиарда които ще изтекат по лекари и образование и строителство. Като изгони 1000 пенсионера на тяхно място не могат са дойдат други 1000 там отиват за обучение повече.
Коментиран от #15, #16
16:01 25.06.2026
14 ЧОЧО
16:04 25.06.2026
15 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #13 от "Везни":Вярно,напълно си прав сегашното поколение освен че функционално неграмотно е и мързеливо.
Без почти никакви специалности и професии..
При Соца им казваха Кадри.
Иначе са специалисти в чатенето по фейсбука и другите там..
С такива България няма бъдеще,а ние сме пътници..
16:15 25.06.2026
16 Жалък си
До коментар #13 от "Везни":напускай бе
Коментиран от #17
16:16 25.06.2026
17 м.ри
До коментар #16 от "Жалък си":вее!
16:25 25.06.2026
18 Тези
Коментиран от #20
16:53 25.06.2026
19 Откъде ?
Тези Селяци ?
17:17 25.06.2026
20 България !
До коментар #18 от "Тези":Никога Не е имала Истински Премиер Министър !
Просто !
Такива Хора В България Няма !
Така Че !
Недей Да ми Говориш !
За Ванчо ! - Циганчето !
Коментиран от #21
17:23 25.06.2026
21 За да си Премиер Министър !
До коментар #20 от "България !":Трябва да притежаваш !
Определен Кръг Познания !
Които Да не ти Позволават !
Да Бъдеш !
Излъган !
От Всеки Лаик !
За Разлика !
От Сегашния !
Нещата хСа хЕлементарни !
Но След Като и Това Не Знаеш !
Значи !
Си !
Нещо !
17:31 25.06.2026