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Радев и Йотова откриват конференция на посланиците ни

Радев и Йотова откриват конференция на посланиците ни

20 Юли, 2026 06:56, обновена 20 Юли, 2026 06:58 858 22

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Министърът на външните работи Велислава Петрова събира българските дипломати в София, за да чертаят новите приоритети в геополитическата криза

Радев и Йотова откриват конференция на посланиците ни - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес от 9:00 часа българско време в София стартира традиционната Годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България в чужбина. Официален домакин на мащабния дипломатически форум е министърът на външните работи Велислава Петрова.

В престижното събитие, което се провежда в столичния хотел „Интерконтинентал София“, ще вземат участие президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Присъствието на държавното ръководство подчертава ключовото значение на събитието на фона на динамичната международна обстановка.

Основни акценти в дневния ред

Според официална информация от пресслужбата на Министерството на външните работи (МВнР), дипломатите ни ще обсъдят стратегическите задачи пред страната, включително:

  • Европейска интеграция: Укрепване на позициите на България в структурите на ЕС.
  • Регионална сигурност: Анализ на рисковете на Балканите и Черноморския регион.
  • Икономическа дипломация: Привличане на чуждестранни инвестиции и разширяване на пазарите ни зад граница.

Провеждането на конференцията съвпада с неотдавнашното отбелязване на Деня на дипломатическата служба на България на 19 юли. Датата напомня за далечната 1879 г., когато с указ на Княз Александър I Батенберг се полагат основите на родната външнополитическа администрация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Окупаторите ще дават разпоредби.

    07:00 20.07.2026

  • 2 НПО В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ

    14 1 Отговор
    Пак ще правят някаква масонска далавера.

    07:08 20.07.2026

  • 3 Някой си

    18 3 Отговор
    Тая мома с безумния поглед и наизустените фрази кво ши я прайм?

    Коментиран от #8

    07:09 20.07.2026

  • 4 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Националният предател Зеленият чорап и Вируса Петрова откриват конференция на която да учат Посланиците как да слугуват и НЕ отстояват българските интереси !

    07:12 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЦСКА

    8 3 Отговор
    Преди си мислех че Тулупа и Прасето са най големите престъпници и предатели,НО Гадев доказа че има и по голям от тях.

    07:14 20.07.2026

  • 7 Давид

    4 1 Отговор
    Ако сменят уискито на доган, ще се сменят и приоритетите :) улицата си има нова мъжка секретарка и това е чичо Румен :)

    07:17 20.07.2026

  • 8 Живко

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой си":

    Мисля че тази мома е с диагноза. Но за съжаление е с имунитет.

    Коментиран от #13, #16

    07:29 20.07.2026

  • 9 Тити

    3 1 Отговор
    Явно фатмака ще е хуморист като Боко и разтяга локуми чакаме и ножицата ьада реже ленти.

    Коментиран от #12

    07:31 20.07.2026

  • 10 Грийн сок🧦

    5 1 Отговор
    Ще обсъдим дали сме подписали
    или не сме декларацията за Украйна.
    До обед ще е подписана
    след обед няма да е подписана

    07:32 20.07.2026

  • 11 В очакване

    8 1 Отговор
    на нови резили от регресивните субекти ! Чамова научи ли поне , че нашата държава България не е най - малката в Европа ? Най - малката е Ватикана , а най - малката в ЕС е Малта !

    Коментиран от #17

    07:32 20.07.2026

  • 12 И хумор

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    няма , за хумор е нужен интелект !

    07:33 20.07.2026

  • 13 Категорично

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Живко":

    Снимката показва ясно, че психичните отклонения са много тежки.

    07:36 20.07.2026

  • 14 Всеки !

    2 1 Отговор
    С Частната Си Организация !

    07:37 20.07.2026

  • 15 Механик

    0 6 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    07:38 20.07.2026

  • 16 Той И Радев !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Живко":

    Така !

    07:39 20.07.2026

  • 17 Няма как да

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "В очакване":

    да научи, каквото и да е. Тази преди години в шоуто на учиндолския беше казала, че по време на "ученето" си в Англия разнасяла някакви лазери нагоре-надолу ,така че.......

    07:42 20.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Емили тротинетката

    3 1 Отговор
    Емили чамова ще ръсне някое ново научно откритие...Б- я е най голямата европейска държава примерно. Тя просто нещо да си дрънка
    Връзка с мозъка няма, няма такъв. Цирк на некадърници.

    08:03 20.07.2026

  • 20 Госあ

    0 1 Отговор
    Правителството трябва да пази проевропейския си курс ! Руска олигархия или китайски затвор не ни трябват.

    08:15 20.07.2026

  • 21 Перо

    2 1 Отговор
    И какво общо има Йотова с програмите и политиките на правителството? Вече стана смешна с това натрапване на всякъде за щяло и нещяло за популярност, преди изборите! Вече се получава обратен ефект!

    08:22 20.07.2026

  • 22 факуса

    0 0 Отговор
    кво ства с таз интеграция,35г.сме в ес а вече и в зоната,явно сме идиоти,щом толкоз време не сме се интегрирали,квот и да значи,сигур щот с мигранти не сме се напълнили кат тях

    08:42 20.07.2026

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