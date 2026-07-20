Радев и Йотова откриват конференция на посланиците ни

Днес от 9:00 часа българско време в София стартира традиционната Годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България в чужбина. Официален домакин на мащабния дипломатически форум е министърът на външните работи Велислава Петрова.

В престижното събитие, което се провежда в столичния хотел „Интерконтинентал София“, ще вземат участие президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Присъствието на държавното ръководство подчертава ключовото значение на събитието на фона на динамичната международна обстановка.

Основни акценти в дневния ред

Според официална информация от пресслужбата на Министерството на външните работи (МВнР), дипломатите ни ще обсъдят стратегическите задачи пред страната, включително:

Европейска интеграция: Укрепване на позициите на България в структурите на ЕС.

Укрепване на позициите на България в структурите на ЕС. Регионална сигурност: Анализ на рисковете на Балканите и Черноморския регион.

Анализ на рисковете на Балканите и Черноморския регион. Икономическа дипломация: Привличане на чуждестранни инвестиции и разширяване на пазарите ни зад граница.

Провеждането на конференцията съвпада с неотдавнашното отбелязване на Деня на дипломатическата служба на България на 19 юли. Датата напомня за далечната 1879 г., когато с указ на Княз Александър I Батенберг се полагат основите на родната външнополитическа администрация.