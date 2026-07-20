Радев и Йотова откриват конференция на посланиците ни

Днес от 9:00 часа българско време в София стартира традиционната Годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България в чужбина. Официален домакин на мащабния дипломатически форум е министърът на външните работи Велислава Петрова.
В престижното събитие, което се провежда в столичния хотел „Интерконтинентал София“, ще вземат участие президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Присъствието на държавното ръководство подчертава ключовото значение на събитието на фона на динамичната международна обстановка.
Основни акценти в дневния ред
Според официална информация от пресслужбата на Министерството на външните работи (МВнР), дипломатите ни ще обсъдят стратегическите задачи пред страната, включително:
- Европейска интеграция: Укрепване на позициите на България в структурите на ЕС.
- Регионална сигурност: Анализ на рисковете на Балканите и Черноморския регион.
- Икономическа дипломация: Привличане на чуждестранни инвестиции и разширяване на пазарите ни зад граница.
Провеждането на конференцията съвпада с неотдавнашното отбелязване на Деня на дипломатическата служба на България на 19 юли. Датата напомня за далечната 1879 г., когато с указ на Княз Александър I Батенберг се полагат основите на родната външнополитическа администрация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:00 20.07.2026
2 НПО В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ
07:08 20.07.2026
3 Някой си
Коментиран от #8
07:09 20.07.2026
4 ШЕФА
07:12 20.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЦСКА
07:14 20.07.2026
7 Давид
07:17 20.07.2026
8 Живко
До коментар #3 от "Някой си":Мисля че тази мома е с диагноза. Но за съжаление е с имунитет.
Коментиран от #13, #16
07:29 20.07.2026
9 Тити
Коментиран от #12
07:31 20.07.2026
10 Грийн сок🧦
или не сме декларацията за Украйна.
До обед ще е подписана
след обед няма да е подписана
07:32 20.07.2026
11 В очакване
Коментиран от #17
07:32 20.07.2026
12 И хумор
До коментар #9 от "Тити":няма , за хумор е нужен интелект !
07:33 20.07.2026
13 Категорично
До коментар #8 от "Живко":Снимката показва ясно, че психичните отклонения са много тежки.
07:36 20.07.2026
14 Всеки !
07:37 20.07.2026
15 Механик
07:38 20.07.2026
16 Той И Радев !
До коментар #8 от "Живко":Така !
07:39 20.07.2026
17 Няма как да
До коментар #11 от "В очакване":да научи, каквото и да е. Тази преди години в шоуто на учиндолския беше казала, че по време на "ученето" си в Англия разнасяла някакви лазери нагоре-надолу ,така че.......
07:42 20.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Емили тротинетката
Връзка с мозъка няма, няма такъв. Цирк на некадърници.
08:03 20.07.2026
20 Госあ
08:15 20.07.2026
21 Перо
08:22 20.07.2026
22 факуса
08:42 20.07.2026