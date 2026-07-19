Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Божидар Божанов: Сегашните действия на правителството ни маргинализират

Божидар Божанов: Сегашните действия на правителството ни маргинализират

19 Юли, 2026 14:49 870 48

  • божидар божанов-
  • прогресивна българия-
  • да българия-
  • корупция-
  • управление-
  • нзок

Това, което правим, е не само да критикуваме, но и да представяме алтернатива, посочи съпредседателят на "Демократична България"

Божидар Божанов: Сегашните действия на правителството ни маргинализират - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сегашните действия на правителството ни маргинализират. Затова поискахме свикване на Консултативен съвет по национална сигурност. Не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно. Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България".

Коментарът му е отхвърлените от премиера Радев твърдения, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти.

"Излиза премиерът и казва: "Вие подпис не сте видели, значи България не е подписала". Очевидно съзнателна заблуда. Очевидно България се е присъединила. Ако не се беше присъединила, нямаше да има списък. България не е възразила, съответно е подкрепила декларацията", добави Божанов.

И продължи: "Ти всъщност не можеш да кажеш каква е външната политика. От два стола оставаш на земята. По-големият проблем е, че пропускаме възможностите за участие на достатъчно ранен етап във важните формати, които да определят архитектурата на сигурността в Европа. Нека този формат - Консултативен съвет по национална сигурност, да бъде възстановен, за да може цялото българско общество да е наясно какви са стратегическите решения във връзка със сигурността".

Божанов коментира и замразяването на договора ни с "Боташ".

"Въпросът е да видим цялата картина. Да не се окажем в стратегическа зависимост. И тук не става въпрос само за Турция. От управляващите чуваме заявки за засилени китайски инвестиции. В един момент те се превръщат в геополитическо оръжие. Всички тези неща трябва да стават с максимален консенсус", смята той.

Това, което правим, е не само да критикуваме, но и да представяме алтернатива, посочи съпредседателят на "Демократична България".

"Миналата седмица се гледа бюджета на НЗОК. Ние предложихме много конкретни изменения, свързани със спиране на кранчетата в здравеопазването", обясни Божанов.

Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на "Прогресивна България", е срещу тях да има кандидатура на сглобката, аргументира той нежеланието за сътрудничество с ГЕРБ за предстоящия вот.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маргините

    24 5 Отговор
    Еее вече има термин за нас, ше го черпиме една ракия това дрънкало у костюм

    14:51 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Феникс

    32 6 Отговор
    Най големите маргинали и майцепродавци се оплакват че се маргинализираме! Забвно!

    14:52 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Божанов,

    27 5 Отговор
    Много се напъваш , очевидно се стараеш да трупаш активи , като Божанков . Мястото ти е при него извън парламента.

    14:55 19.07.2026

  • 7 пръц

    31 5 Отговор
    Отпадналата необходимост с мазната косица пак вие на умряло дека е оня регулировчика на глово с двата пръста чело и той изтресе някоя глупост.

    Коментиран от #25, #26, #31

    14:55 19.07.2026

  • 8 Володя

    17 4 Отговор
    А защо не смениш шампоана?

    Коментиран от #30

    14:56 19.07.2026

  • 9 Днес се изака и по

    16 4 Отговор
    Радиото човека
    Добре че и тук потвърждава че да му видим прическата

    Коментиран от #29

    14:59 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 нннн

    16 3 Отговор
    Ха! Жълтопаветниците живи ли са все още?

    Коментиран от #27

    15:05 19.07.2026

  • 12 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    Щото ти само ни извисяваше, така ли ве ? С тоя фейс подобен на смачкано канче, аре у лево! Това правителство е избрано точно за да ни дистанцира от коалицията на желаещите и да спре да налива квото може за 404! И го прави!

    15:09 19.07.2026

  • 13 Анонимен

    6 1 Отговор
    Лродацник не се изказвай

    Коментиран от #33

    15:10 19.07.2026

  • 14 Врътките на зелен ски

    11 1 Отговор
    Ти мене обичаш ли ме а ? Обичаш ли ме?
    Куртизанката се нуждае от непрекъсната подкрепа и всички сме ЗАДЪЛЖЕНИ като членове на ЕС и на алианса да декларираме единство и вярност, солидарност.
    Заплашвайки ни с омразата наречена РУСОФОБИЯ, най-безкруполно ни лъжат за да ни ограбват . Дори ни принуждават да вземем заеми с които да подкрепим киевският режим.
    Имаме ли ли избор , щом брюкселските
    " прокси НПО та" като хиени нападат Радев и всеки друг евро лидер за различната визия за войната която води Западът срещу Русия .

    15:12 19.07.2026

  • 15 иван костов

    6 3 Отговор
    Докъде стигна делото срещу тоя тип! Докога Темида ще прикрива престъпленията му! Съдебна реформа, А??

    15:12 19.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вуте

    7 2 Отговор
    Вие в ПП и ДБ сте си маргинали по рождение.

    Коментиран от #28

    15:20 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Радев е едно хвърчило

    3 7 Отговор
    Действията на настоящото правителство на неадекватния Радев Хвърчилото, водят до това ние да бъдем изолирани, отслабени или поставени в по-неблагоприятно положение в ЕС.

    15:24 19.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 маргинализиран

    5 0 Отговор
    Думата „маргинализират“ идва от „маргинализация“ и означава:
    поставят някого в периферията;
    намаляват влиянието или ролята му;
    правят го по-малко значим в дадена среда.
    В политически контекст може да означава например:
    страната да губи влияние сред партньори или международни организации;
    определена група хора да бъде пренебрегвана при вземането на решения;
    дадена партия или позиция да бъде изтласкана извън основния политически разговор.

    15:25 19.07.2026

  • 23 Дрънкаш глупости!

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Айде стига повтаря като папагал това заучено клише! Омръзна на всички ни!

    15:26 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Глупостите ги дрънкаш ти. Умните хора казват умни неща, а глупаците - само обиди.

    Коментиран от #38

    15:27 19.07.2026

  • 26 Възмутен

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Когато няма силни аргументи, често остават само личните нападки. По-добре е да обсъждаме идеите и действията на хората, а не външния им вид или обидни прякори. Що за просстащина ръсите?!

    15:29 19.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Радул

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Вуте":

    Когато няма какво да се каже по същество, най-лесно е да се лепят етикети. Политиката се оценява по идеи, решения и резултати, а не по обиди.

    15:32 19.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дрън-дрън-дрън

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Володя":

    Няма връзка със статията!

    15:34 19.07.2026

  • 31 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Поредният коментар, в който липсва една малка подробност — аргумент. Когато няма какво да кажеш по същество, най-лесно е да се криеш зад подигравки.

    15:35 19.07.2026

  • 32 Божко

    1 1 Отговор
    Ти винаги си бил маргинал, нищо не се променя за тебе.

    15:36 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Нещо , което ми прави впечатление от доста време. Под всяка статия на истински българин патриот се коментира със злост, слоба и доста често кълнене. Това се случва по всякакви теми.
    Българина освен , че е много npocт а е и Zлобен.
    Не съм сигурен дали тази нация заслужава да се "оправи"

    15:41 19.07.2026

  • 36 Биволицата

    2 1 Отговор
    ще свика КСНС на куково лято. Занимавате се с глупости! Тя и муньо са шмекерите, които измислиха врътката президент-примиер. Направете нещо смислено, свикване на съвет не ненужно, тъпо е!

    15:43 19.07.2026

  • 37 Цвете

    5 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА СЪСКАТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ, КАКВО Е НАПИСАЛА ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЗАЩИТАТА Й ОТНОСНО МАГНИТСКИ?! БЕЗУМИЯТА Й ПРОДЪЛЖАВАТ ,ЗАЩОТО НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИТЕ ЗА НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЯЩИ СТРАНИТЕ СИ. ТА ВЪПРОСНАТА Е В ГРЪМОГЛАСНА ЗАЩИТА, ЗАЩОТО ВИДИТЕ ЛИ, ДЕМЕРДЖИЕВ НЕПРАВОМЕРНО Е НАБЕДИЛ ШИШИ, ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ХАЗНАТА НИ И ВЪПРОСНИТЕ ПОЛЕТИ ДО ДУБАЙ. А КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ, ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК, ВИВАКОМ? ЕЛЕНА ВЛЕЗЕ ВТОРИ ПЪТ ПО ПОРЪЧКА НА МАГНИТСКИ И СЕГА НАВЕРНО Е ЖЕЛАНИЕТО Й ТРЕТИ МАНДАТ, НО Е И В ДПС. ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА У НАС, КОЙ КАКТО СИ ОПЛЕТЕ КОШНИЦАТА.А ТЯ Е " ОПЛЕТЕ " ПРИ НИНОВА. 😉🐷🤔

    15:46 19.07.2026

  • 38 пръц

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Отнася се освен за теб и за оня възмутения №26 аргументите се броят на избори точно затова сте с отпаднала необходимост защото хората не ви приеха аргументите.

    15:47 19.07.2026

  • 39 Д-р Хаус

    3 0 Отговор
    Не легионерска, а легионелска. Бактериите се казват легионели. Легионери са римски войници от легион.

    15:48 19.07.2026

  • 40 Цвете

    2 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА СЪСКАТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ, КАКВО Е НАПИСАЛА ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЗАЩИТАТА Й ОТНОСНО МАГНИТСКИ?! БЕЗУМИЯТА Й ПРОДЪЛЖАВАТ ,ЗАЩОТО НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИТЕ ЗА НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЯЩИ СТРАНИТЕ СИ. ТА ВЪПРОСНАТА Е В ГРЪМОГЛАСНА ЗАЩИТА, ЗАЩОТО ВИДИТЕ ЛИ, ДЕМЕРДЖИЕВ НЕПРАВОМЕРНО Е НАБЕДИЛ ШИШИ, ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ХАЗНАТА НИ И ВЪПРОСНИТЕ ПОЛЕТИ ДО ДУБАЙ. А КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ, ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК, ВИВАКОМ? ЕЛЕНА ВЛЕЗЕ ВТОРИ ПЪТ ПО ПОРЪЧКА НА МАГНИТСКИ И СЕГА НАВЕРНО Е ЖЕЛАНИЕТО Й ТРЕТИ МАНДАТ, НО Е И В ДПС. ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА У НАС, КОЙ КАКТО СИ ОПЛЕТЕ КОШНИЦАТА.А ТЯ Е " ОПЛЕТЕ " ПРИ НИНОВА. 😉🐷🤔

    15:49 19.07.2026

  • 41 ежко

    2 1 Отговор
    Да,Божанов.Предложихте алтернатива,ама хората нещо не я харесват ващата алтернатива и гласуваха за друг.Сега какво ревете като убодени мечета.Нямате потенциал с ващите политики,а и никой не ви е осиновил, за да ви прави лесен живота.Проваляте се.Нищо трагично, просто ще се пръснете като битълсите.....

    15:49 19.07.2026

  • 42 ГаГа

    2 2 Отговор
    Този точно на колко избиратели е представител, че ми го навират ежедневно по всички медии? Освен това помня как продаде фирмения си софтуер на държавната администрация. Писва вече да ни пробутвате измислени герои.

    15:55 19.07.2026

  • 43 Дедо

    0 1 Отговор
    Вие не разбрахте ли ,че сте Отпаднали, ненужни. Гъзолизачи и любители на бялото сладко.

    15:59 19.07.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ЧОРАПА СИ ПОКАZA ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ФАШИСТ ..............,....... ФАКТ !

    15:59 19.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Павел Пенев

    1 2 Отговор
    Вие отдавна сте маргинализирани и партия с отпаднала необходимост. Честито мухльо.

    16:02 19.07.2026

  • 47 Мишо

    0 1 Отговор
    А... Този пак се появи. Дрегер да нося ли???

    16:11 19.07.2026

  • 48 Цвете

    1 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА СЪСКАТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ, КАКВО Е НАПИСАЛА ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЗАЩИТАТА Й ОТНОСНО МАГНИТСКИ?! БЕЗУМИЯТА Й ПРОДЪЛЖАВАТ ,ЗАЩОТО НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИТЕ ЗА НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЯЩИ СТРАНИТЕ СИ. ТА ВЪПРОСНАТА Е В ГРЪМОГЛАСНА ЗАЩИТА, ЗАЩОТО ВИДИТЕ ЛИ, ДЕМЕРДЖИЕВ НЕПРАВОМЕРНО Е НАБЕДИЛ ШИШИ, ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ХАЗНАТА НИ И ВЪПРОСНИТЕ ПОЛЕТИ ДО ДУБАЙ. А КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ, ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК, ВИВАКОМ? ЕЛЕНА ВЛЕЗЕ ВТОРИ ПЪТ ПО ПОРЪЧКА НА МАГНИТСКИ И СЕГА НАВЕРНО Е ЖЕЛАНИЕТО Й ТРЕТИ МАНДАТ, НО Е И В ДПС. ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА У НАС, КОЙ КАКТО СИ ОПЛЕТЕ КОШНИЦАТА.А ТЯ Е " ОПЛЕТЕ " ПРИ НИНОВА. 😉🐷🤔

    16:15 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове