Божидар Божанов: Сегашните действия на правителството ни маргинализират

Сегашните действия на правителството ни маргинализират. Затова поискахме свикване на Консултативен съвет по национална сигурност. Не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно. Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България".
Коментарът му е отхвърлените от премиера Радев твърдения, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти.
"Излиза премиерът и казва: "Вие подпис не сте видели, значи България не е подписала". Очевидно съзнателна заблуда. Очевидно България се е присъединила. Ако не се беше присъединила, нямаше да има списък. България не е възразила, съответно е подкрепила декларацията", добави Божанов.
И продължи: "Ти всъщност не можеш да кажеш каква е външната политика. От два стола оставаш на земята. По-големият проблем е, че пропускаме възможностите за участие на достатъчно ранен етап във важните формати, които да определят архитектурата на сигурността в Европа. Нека този формат - Консултативен съвет по национална сигурност, да бъде възстановен, за да може цялото българско общество да е наясно какви са стратегическите решения във връзка със сигурността".
Божанов коментира и замразяването на договора ни с "Боташ".
"Въпросът е да видим цялата картина. Да не се окажем в стратегическа зависимост. И тук не става въпрос само за Турция. От управляващите чуваме заявки за засилени китайски инвестиции. В един момент те се превръщат в геополитическо оръжие. Всички тези неща трябва да стават с максимален консенсус", смята той.
Това, което правим, е не само да критикуваме, но и да представяме алтернатива, посочи съпредседателят на "Демократична България".
"Миналата седмица се гледа бюджета на НЗОК. Ние предложихме много конкретни изменения, свързани със спиране на кранчетата в здравеопазването", обясни Божанов.
Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на "Прогресивна България", е срещу тях да има кандидатура на сглобката, аргументира той нежеланието за сътрудничество с ГЕРБ за предстоящия вот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маргините
14:51 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Феникс
14:52 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Божанов,
14:55 19.07.2026
7 пръц
Коментиран от #25, #26, #31
14:55 19.07.2026
8 Володя
Коментиран от #30
14:56 19.07.2026
9 Днес се изака и по
Добре че и тук потвърждава че да му видим прическата
Коментиран от #29
14:59 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 нннн
Коментиран от #27
15:05 19.07.2026
12 Лопата Орешник
15:09 19.07.2026
13 Анонимен
Коментиран от #33
15:10 19.07.2026
14 Врътките на зелен ски
Куртизанката се нуждае от непрекъсната подкрепа и всички сме ЗАДЪЛЖЕНИ като членове на ЕС и на алианса да декларираме единство и вярност, солидарност.
Заплашвайки ни с омразата наречена РУСОФОБИЯ, най-безкруполно ни лъжат за да ни ограбват . Дори ни принуждават да вземем заеми с които да подкрепим киевският режим.
Имаме ли ли избор , щом брюкселските
" прокси НПО та" като хиени нападат Радев и всеки друг евро лидер за различната визия за войната която води Западът срещу Русия .
15:12 19.07.2026
15 иван костов
15:12 19.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вуте
Коментиран от #28
15:20 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Радев е едно хвърчило
15:24 19.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 маргинализиран
поставят някого в периферията;
намаляват влиянието или ролята му;
правят го по-малко значим в дадена среда.
В политически контекст може да означава например:
страната да губи влияние сред партньори или международни организации;
определена група хора да бъде пренебрегвана при вземането на решения;
дадена партия или позиция да бъде изтласкана извън основния политически разговор.
15:25 19.07.2026
23 Дрънкаш глупости!
До коментар #21 от "оня с коня":Айде стига повтаря като папагал това заучено клише! Омръзна на всички ни!
15:26 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мнение
До коментар #7 от "пръц":Глупостите ги дрънкаш ти. Умните хора казват умни неща, а глупаците - само обиди.
Коментиран от #38
15:27 19.07.2026
26 Възмутен
До коментар #7 от "пръц":Когато няма силни аргументи, често остават само личните нападки. По-добре е да обсъждаме идеите и действията на хората, а не външния им вид или обидни прякори. Що за просстащина ръсите?!
15:29 19.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Радул
До коментар #17 от "Вуте":Когато няма какво да се каже по същество, най-лесно е да се лепят етикети. Политиката се оценява по идеи, решения и резултати, а не по обиди.
15:32 19.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дрън-дрън-дрън
До коментар #8 от "Володя":Няма връзка със статията!
15:34 19.07.2026
31 Мнение
До коментар #7 от "пръц":Поредният коментар, в който липсва една малка подробност — аргумент. Когато няма какво да кажеш по същество, най-лесно е да се криеш зад подигравки.
15:35 19.07.2026
32 Божко
15:36 19.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Възpожденец 🇧🇬
Българина освен , че е много npocт а е и Zлобен.
Не съм сигурен дали тази нация заслужава да се "оправи"
15:41 19.07.2026
36 Биволицата
15:43 19.07.2026
37 Цвете
15:46 19.07.2026
38 пръц
До коментар #25 от "Мнение":Отнася се освен за теб и за оня възмутения №26 аргументите се броят на избори точно затова сте с отпаднала необходимост защото хората не ви приеха аргументите.
15:47 19.07.2026
39 Д-р Хаус
15:48 19.07.2026
40 Цвете
15:49 19.07.2026
41 ежко
15:49 19.07.2026
42 ГаГа
15:55 19.07.2026
43 Дедо
15:59 19.07.2026
44 ЕДГАР КЕЙСИ
15:59 19.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Павел Пенев
16:02 19.07.2026
47 Мишо
16:11 19.07.2026
48 Цвете
16:15 19.07.2026