Божидар Божанов: Сегашните действия на правителството ни маргинализират

Сегашните действия на правителството ни маргинализират. Затова поискахме свикване на Консултативен съвет по национална сигурност. Не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно. Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България".

Коментарът му е отхвърлените от премиера Радев твърдения, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти.

"Излиза премиерът и казва: "Вие подпис не сте видели, значи България не е подписала". Очевидно съзнателна заблуда. Очевидно България се е присъединила. Ако не се беше присъединила, нямаше да има списък. България не е възразила, съответно е подкрепила декларацията", добави Божанов.

И продължи: "Ти всъщност не можеш да кажеш каква е външната политика. От два стола оставаш на земята. По-големият проблем е, че пропускаме възможностите за участие на достатъчно ранен етап във важните формати, които да определят архитектурата на сигурността в Европа. Нека този формат - Консултативен съвет по национална сигурност, да бъде възстановен, за да може цялото българско общество да е наясно какви са стратегическите решения във връзка със сигурността".

Божанов коментира и замразяването на договора ни с "Боташ".

"Въпросът е да видим цялата картина. Да не се окажем в стратегическа зависимост. И тук не става въпрос само за Турция. От управляващите чуваме заявки за засилени китайски инвестиции. В един момент те се превръщат в геополитическо оръжие. Всички тези неща трябва да стават с максимален консенсус", смята той.

Това, което правим, е не само да критикуваме, но и да представяме алтернатива, посочи съпредседателят на "Демократична България".

"Миналата седмица се гледа бюджета на НЗОК. Ние предложихме много конкретни изменения, свързани със спиране на кранчетата в здравеопазването", обясни Божанов.

Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на "Прогресивна България", е срещу тях да има кандидатура на сглобката, аргументира той нежеланието за сътрудничество с ГЕРБ за предстоящия вот.