Елена Нонева пред ФАКТИ: Към края на ноември очакваме да имаме нов ВСС (ВИДЕО)

Процедурата по избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) вече е в ход, като се очаква към края на ноември България да има редовен състав на съвета. Срокът за подаване на предложения за кандидати вече изтече, а предстои разглеждането на документите на номинираните и изслушването на допуснатите кандидати в парламентарната правна комисия. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Елена Нонева, председател на Политическо движение „Социалдемократи“ и депутат от "Прогресивна България".

„Сроковете, които предстоят до избора на ВСС, са следните. Преди седмица изтече срокът, в който можеха да се подадат предложения за кандидати за ВСС, които в 14-дневен срок могат да бъдат припознати от депутати, ако те преценят, че могат да приемат някоя кандидатура като своя. Остава още една седмица, след това ще има тридневен срок, в който кандидатите, които са подали данни по предложенията в Народното събрание, ще се разглеждат техните документи, защото има изисквания по отношение на тяхната почтеност. После тези, които бъдат допуснати, ще бъдат изслушани в Правната комисия. След това ще влязат в зала и очакваме към края на ноември да имаме нов ВСС, като едновременно с това време, в началото на ноември, ще се проведат и форумите на следователите, прокуратурата и на съдиите, които трябва да излъчат своите представители. Така че в края на ноември, след гласуването в Народното събрание, трябва да имаме Висш съдебен съвет, който да е редовен“, коментира адвокат Елена Нонева.



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