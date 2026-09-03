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Елена Нонева пред ФАКТИ: Към края на ноември очакваме да имаме нов ВСС (ВИДЕО)

Елена Нонева пред ФАКТИ: Към края на ноември очакваме да имаме нов ВСС (ВИДЕО)

3 Септември, 2026 14:30 488 6

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В началото на ноември ще се проведат форумите на прокуратурата и съдиите, които трябва да излъчат своите представители, казва депутатът от „Прогресивна България“

Елена Нонева пред ФАКТИ: Към края на ноември очакваме да имаме нов ВСС (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Процедурата по избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) вече е в ход, като се очаква към края на ноември България да има редовен състав на съвета. Срокът за подаване на предложения за кандидати вече изтече, а предстои разглеждането на документите на номинираните и изслушването на допуснатите кандидати в парламентарната правна комисия. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Елена Нонева, председател на Политическо движение „Социалдемократи“ и депутат от "Прогресивна България".

„Сроковете, които предстоят до избора на ВСС, са следните. Преди седмица изтече срокът, в който можеха да се подадат предложения за кандидати за ВСС, които в 14-дневен срок могат да бъдат припознати от депутати, ако те преценят, че могат да приемат някоя кандидатура като своя. Остава още една седмица, след това ще има тридневен срок, в който кандидатите, които са подали данни по предложенията в Народното събрание, ще се разглеждат техните документи, защото има изисквания по отношение на тяхната почтеност. После тези, които бъдат допуснати, ще бъдат изслушани в Правната комисия. След това ще влязат в зала и очакваме към края на ноември да имаме нов ВСС, като едновременно с това време, в началото на ноември, ще се проведат и форумите на следователите, прокуратурата и на съдиите, които трябва да излъчат своите представители. Така че в края на ноември, след гласуването в Народното събрание, трябва да имаме Висш съдебен съвет, който да е редовен“, коментира адвокат Елена Нонева.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Дотогава и вас няма да ви има.

    14:33 03.09.2026

  • 2 БОЖИНКАТА

    5 1 Отговор
    НОВИЯ ВСС Е КАТО СТАРИЯ САМО ЧЕ НОВ.КАТО НОВИЯ БAPDAK ..

    14:35 03.09.2026

  • 3 тия докато се сменят

    4 0 Отговор
    по хранилките ужким нещо се случва грабежите продължават със всичка сила!

    14:37 03.09.2026

  • 4 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Ако новият е така дълбоко корумпиран като стария, не ни трябва .Ще преминем на собствено разрешаване на проблемите и дори може да е по-справедливо и ще спестим парите за съдебната система.

    15:08 03.09.2026

  • 5 Ноември очакваме да

    2 0 Отговор
    Ви няма.

    15:10 03.09.2026

  • 6 Нови

    0 0 Отговор
    корумпета ще заменят старите.

    15:15 03.09.2026

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