Новини
България »
Петя Владимирова пред ФАКТИ: Делото за пети и шести лот на „Хемус“ беше умишлено смачкано (ВИДЕО)

Петя Владимирова пред ФАКТИ: Делото за пети и шести лот на „Хемус“ беше умишлено смачкано (ВИДЕО)

3 Септември, 2026 14:59 1 372 12

  • петя-
  • владимирова-
  • занев-
  • прокурор-
  • дело-
  • хемус-
  • пети и шести лот-
  • сарафов-
  • русинова

Прокуратурата мълчи за сигнала на прокурор Занев и за огромните злоупотреби около строителството на магистралата, казва журналистът от „Сега“

Петя Владимирова пред ФАКТИ: Делото за пети и шести лот на „Хемус“ беше умишлено смачкано (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Прокуратурата излиза сега със съобщение, от което не се разбира за кое дело говори, защото прокуратурата трябва да признае за делото за пети и шести лот на магистрала „Хемус“, което беше умишлено смачкано. Обвиненията на петима, от общо девет, бяха частично или изцяло смачкани на етапа на досъдебното производство. И така останаха с обвинения само четирима души – тези, които са теглили парите на каса – 64 милиона лева. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петя Владимирова, журналист от сайта „Сега“.

„Прокуратурата сега не иска да ни каже за делото в Софийска градска прокуратура, която се обслужва от Емилия Русинова. В края на 2023 година и на 2025 година Русинова, в качеството си на временен апелативен прокурор, сменя прокурорския екип и прокурора, който подготви обвинение – прокурор Занев. След това Занев каза, че смята за унизително и за себе си, и за институцията, която представлява, да ходи по медиите, след като той е направил писмено искане до Антикорупционната комисия по механизма за търсене на отговорност от главния прокурор. Това е безпрецедентно искане срещу главния прокурор, в което Занев казва, че от високо ниво се пречи на екипа, който работи по делото, за да бъде смачкано дело, което и се случи“, добави гостът.

„Няма друг такъв случай, в който прокурор да пише сигнал до Инспектората на ВСС, до ВСС, в който да твърди, че се оказва натиск от главния прокурор Борислав Сарафов. Ето това беше премълчано тогава и след това настъпи тишината. Ние сме питали прокуратурата как се движи това дело за пети и шести лот на магистрала „Хемус“, защото Занев стигна до самата схема за колосалните злоупотреби. Направо бих ги нарекла колосални кражби. Те не са само за пети и шести лот. Държавното дружество „Автомагистрали“ получава огромни пари от Агенция „Пътища“, за строежа на тази инфраструктура. „Автомагистрали“ сключват договори с определени фирми, за които е много важно, че те имат протекциите на политически партии, които някак все едно поемат задължение със своите връзки с върха на прокуратурата да опазят собствениците на тези фирми. Но по делото за пети и шести лот фирмите бяха обвинени“, добави още Петя Владимирова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    13 4 Отговор
    Истината в днешно време не струва НИЩО защото парите могат ВСИЧКО..! При капитализма всеки прави каквото си иска..! Няма правила и контрол..!

    15:05 03.09.2026

  • 2 Перо

    14 8 Отговор
    Това правителство е по локумите, не по разследванията!

    15:06 03.09.2026

  • 3 Ха,ха

    9 0 Отговор
    Ама то имало и прокуратура ли😂😂🤣

    15:13 03.09.2026

  • 4 Това правителство

    14 8 Отговор
    е сбирщина от крадци, лъжци и некадърници - трета цедка на ДС.

    15:15 03.09.2026

  • 5 лот 6 и7

    10 2 Отговор
    64 милиона! защо не са в затвора!

    15:16 03.09.2026

  • 6 БОЦ - ко

    11 4 Отговор
    Биографично :

    Бях във Чехия, в затвора,
    Щото крадохме коли,
    После много се озорих,
    Но... преметнах ви, нали ?

    И от мутра - станах политик,
    Със червена членска книжка,
    С едно лице, но - многолик,
    Водейки ви на каишка !

    Коментиран от #9

    15:16 03.09.2026

  • 7 в кратце

    8 0 Отговор
    Делото за седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше умишлено смачкано.

    15:18 03.09.2026

  • 8 И така

    5 4 Отговор
    А дело за Боташ кога?

    15:33 03.09.2026

  • 9 Чудесна автобиография

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "БОЦ - ко":

    Похвално слово за автора на " откровението"
    Чудесна за начало на мотив за дело против мутренския изверг.

    15:34 03.09.2026

  • 10 Гняв

    2 1 Отговор
    Така, така, министърът обяви, че не може да развали договорите за Хемус, защото ще стане лошо за държавата. Г-не, кой е подписал такива договори, веднага на прокурор, второ има ли анализ кога щетата ще е по-голяма, при разваляне или продължаване с мафията. Да излезе и ред по ред да обясни пред парламента. Кой прокурор се занимава вече със случая? Кляка ли новата власт пред мафията, или се съешва с нея? Мафията си има име, не може да няма един читав прокурор в тая държава, не може мафията да управлява живота на хората. Шишков, ти блъфьор ли си или тарикат, имаш ли вече швейцарска сметка? Тежко ви, ако ни измамите и вие!

    15:40 03.09.2026

  • 11 Мосю Льоклер

    2 0 Отговор
    Тези двете баби още не са разбрали, че в България се краде законо. Всичко е оформено в договори между държавата и частни фирми от най добрите юристи в България. Както казва другаря Иван Костов: Не е морално но е законо. Така продаде "Кремиковци" за един лев.

    15:42 03.09.2026

  • 12 Тиквен премиер

    0 0 Отговор
    Казал съм, пари за Северна България НЕ!

    16:08 03.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове