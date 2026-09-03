Петя Владимирова пред ФАКТИ: Делото за пети и шести лот на „Хемус“ беше умишлено смачкано (ВИДЕО)

Прокуратурата излиза сега със съобщение, от което не се разбира за кое дело говори, защото прокуратурата трябва да признае за делото за пети и шести лот на магистрала „Хемус“, което беше умишлено смачкано. Обвиненията на петима, от общо девет, бяха частично или изцяло смачкани на етапа на досъдебното производство. И така останаха с обвинения само четирима души – тези, които са теглили парите на каса – 64 милиона лева. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петя Владимирова, журналист от сайта „Сега“.

„Прокуратурата сега не иска да ни каже за делото в Софийска градска прокуратура, която се обслужва от Емилия Русинова. В края на 2023 година и на 2025 година Русинова, в качеството си на временен апелативен прокурор, сменя прокурорския екип и прокурора, който подготви обвинение – прокурор Занев. След това Занев каза, че смята за унизително и за себе си, и за институцията, която представлява, да ходи по медиите, след като той е направил писмено искане до Антикорупционната комисия по механизма за търсене на отговорност от главния прокурор. Това е безпрецедентно искане срещу главния прокурор, в което Занев казва, че от високо ниво се пречи на екипа, който работи по делото, за да бъде смачкано дело, което и се случи“, добави гостът.

„Няма друг такъв случай, в който прокурор да пише сигнал до Инспектората на ВСС, до ВСС, в който да твърди, че се оказва натиск от главния прокурор Борислав Сарафов. Ето това беше премълчано тогава и след това настъпи тишината. Ние сме питали прокуратурата как се движи това дело за пети и шести лот на магистрала „Хемус“, защото Занев стигна до самата схема за колосалните злоупотреби. Направо бих ги нарекла колосални кражби. Те не са само за пети и шести лот. Държавното дружество „Автомагистрали“ получава огромни пари от Агенция „Пътища“, за строежа на тази инфраструктура. „Автомагистрали“ сключват договори с определени фирми, за които е много важно, че те имат протекциите на политически партии, които някак все едно поемат задължение със своите връзки с върха на прокуратурата да опазят собствениците на тези фирми. Но по делото за пети и шести лот фирмите бяха обвинени“, добави още Петя Владимирова.

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