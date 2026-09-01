Министър Иван Шишков ще инспектира участък от магистрала "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще провери строителството на магистрала "Хемус". Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, уточни БНР.
Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народни представители от "Прогресивна България", областните управители на Плевен и Ловеч - Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инж. Венцислав Ангелов - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".
След проверката министърът ще даде брифинг за медиите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България
Няма лошо но сметката я плащаме всички ние!
07:17 01.09.2026
2 Не се спря
Коментиран от #3
07:20 01.09.2026
3 И резултати
До коментар #2 от "Не се спря":кръгла НУЛА. Лъжци и неможачи...
07:31 01.09.2026
4 Защо
07:43 01.09.2026
5 Банкетите…
08:04 01.09.2026