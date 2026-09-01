Министър Иван Шишков ще инспектира участък от магистрала "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще провери строителството на магистрала "Хемус". Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, уточни БНР.

Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народни представители от "Прогресивна България", областните управители на Плевен и Ловеч - Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инж. Венцислав Ангелов - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".

След проверката министърът ще даде брифинг за медиите.