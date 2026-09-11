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Делото „Сияна“: 12-то заседание в Плевен

Делото „Сияна“: 12-то заседание в Плевен

11 Септември, 2026 06:24, обновена 11 Септември, 2026 13:56 1 027 25

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Ключова експертиза бави процеса за смъртта на 12-годишното момиче край Телиш, подсъдимият иска на свобода

Делото „Сияна“: 12-то заседание в Плевен - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 10:00 часа днес в Окръжния съд в Плевен започва дългоочакваното 12-то открито заседание по делото „Сияна“. Процесът е за тежката катастрофа край село Телиш (настъпила на 31 март 2025 г.), при която загина 12-годишната Сияна Попова, а нейният дядо бе ранен. Днешният ден носи допълнителен емоционален заряд, тъй като момичето трябваше да навърши 14 години. Час преди началото близки и приятели се събират на мирен протест пред Съдебната палата с искане за справедлива и бърза присъда.

Какво е свършено по делото до момента?

До този момент съдебната система е провела 11 открити заседания. В хода на съдебно-следствените действия магистратите са:

  • Разпитали всички ключови свидетели, включени в първоначалния обвинителен акт, както и допълнително призованите по искане на защитата и почерненото семейство.
  • Изслушали заключенията на част от вещите лица по първоначалните съдебни експертизи.
  • Отхвърлили три поредни искания на подсъдимия Георги Александров за промяна на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека. Към момента той остава в ареста.

Защо процесът боксува?

Основната причина за забавянето е комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която бе назначена преди близо половин година. Към късните часове на 10 септември заключението все още не бе внесено в деловодството на Окръжния съд, тъй като медицинската част не е напълно готова. Без този документ съдът вероятно ще бъде принуден да насрочи следващо, 13-о заседание.

Междувременно защитата на подсъдимия е внесла нова молба за пускането му под свобода с мотив, че делото се проточва твърде дълго. Бащата на момичето, Николай Попов, категорично се противопоставя на промяната на мярката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дядото ще го съдят ли

    25 8 Отговор
    Според данните от експертизата 12-годишната Сияна е пътувала без предпазен колан и с вдигнати крака на таблото в автомобила на своя дядо.

    Коментиран от #2, #4, #24

    06:36 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Скандално

    23 3 Отговор
    Толкова време се протака делото , а шофьорът НЕ ОСЪДЕН лежи зад решетките . Бащата започна да използва трагедията на детето , мир и покой там Горе , веднага след смъртта му , още топло , а той от медия в медия и лъжи , лъжи и само лъжи . Една запомняща се е , че то е било на задната седалка и както винаги в детско столче......

    06:43 11.09.2026

  • 4 След

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "А дядото ще го съдят ли":

    катастрофата го покриха бая време в болница в "много тежко състояние" , измислиха му и тежка диагноза , да не го търсят и разпитват . Много грехове натрупаха доста институции , медици и медии покрай наглеца баща на момиченцето .

    06:49 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съдебна рИформа

    15 2 Отговор
    Колко време е необходимо на съдебната система в бг, за да приключи дело за пътен инцидент със загинали? Две години, пет години или двайсет?

    Коментиран от #18

    07:03 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ся шофьора виновен ли е или дядото ?

    20 5 Отговор
    те за убийство не лежат по затворите тук тоя шофьор лежи без да е осъден

    егати държавата ас ако съм ще съдя държавата след това у страсбург

    Коментиран от #14

    07:07 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    9 5 Отговор
    ДЯДОТО Е ВИНОВЕН

    07:46 11.09.2026

  • 12 ИВАН

    10 5 Отговор
    Истината е, че камионджиите карат прекалено рисково и всички те са потенциални убийци, не спазват забраните и карат и в празнични дни когато им е забранено, превишават скороста и изпреварват като състезатели, движат в група като глутница подивели кучета.

    07:53 11.09.2026

  • 13 Този случай не е единствен

    10 6 Отговор
    Повече буди отвращение от натиска на бащата върху правораздавателните органи.
    Тия с тогите, да си отворят очите и да пуснат шофьора!
    Този арест е извън всякакви разумни срокове!

    08:15 11.09.2026

  • 14 Напълно съгласна!

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "ся шофьора виновен ли е или дядото ?":

    Този мазен пропаднал политик си прави кариера на гроба на детето си!
    Защо се прекрива дядката със синия буркан на колата!?
    Че ще съди този човек, ще съди.
    Жалкото е, че държавата ще плаща, а не тия прокурори и съдии, които необяснимо дълго удължават ареста за престъпление по непедпазливост, всякаква друга конструкция на обвинение е преднамерена и в угода на ония активиста Попов!

    08:22 11.09.2026

  • 15 До Кога ?

    4 0 Отговор
    Ще продължава !

    Тази ?

    Пързалка ?

    08:27 11.09.2026

  • 16 Човека си Търси Правото !

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "само да кажа":

    А Тия Го Докараха !

    До Тук !

    Защо Не си Свършиха Работата !

    До Сега ?

    Човек Ще стане Луд !

    Докато Правосъдието !

    Просъществува !

    Ако Въобще !

    Просъществува !

    За Това е Целия Карамбол !

    08:33 11.09.2026

  • 17 Това натрапване

    6 1 Отговор
    Има обратен ефект за съчувствие!
    Бащата доказа, че използва смъртта на дъщеря си за политическа кариера.
    Не е укоримо, а е отвратително!
    Колко деца загинаха невинни при ПТП, а тук не е изчснено поведението на дъртия активист и привърженики на бацето!

    08:41 11.09.2026

  • 18 6 месеца

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съдебна рИформа":

    За да се напише медицинската експертиза...

    08:45 11.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Каква световна или национална новина

    3 1 Отговор
    Е този частен случай?

    08:54 11.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 идва ми в повече

    2 1 Отговор
    Тъжно ми е за детето, но това дело започва да се превъръща в пародия. Твърде много шум се вдигна, но резелтута е нулев.
    Ясно е, че ще се бави медицинската експертиза, но по-важното е да се уточни дали детето е било с колан и каква част от нараняванията му нямаше да се случат, ако е имало колан. Някак, точно тук е ключа от бараката. Да не се окаже, че задържаха грешния човек. Май нара трябваше да търкат бабата и дядото, позволили на детето да бъде без колан.
    Дано тази трагедия даде урок на всички ни - който е бил с колан е оцелял.

    09:11 11.09.2026

  • 23 И като осъдите шофьора

    3 1 Отговор
    а останат проблемите на пътя, утре ще се случки отново! Семейството на детето и на шофьора съсипани, а причините за това стоят!

    09:36 11.09.2026

  • 24 тираджая

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А дядото ще го съдят ли":

    епа маати коги дига ногити шо?

    12:44 11.09.2026

  • 25 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Този човек си излежа вече присъдата, накрая ще ни осъди в Страсбург, че е лежал повече в ареста, отколкото на колкото е бил осъден.

    13:05 11.09.2026

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