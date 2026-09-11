Делото „Сияна“: 12-то заседание в Плевен

Точно в 10:00 часа днес в Окръжния съд в Плевен започва дългоочакваното 12-то открито заседание по делото „Сияна“. Процесът е за тежката катастрофа край село Телиш (настъпила на 31 март 2025 г.), при която загина 12-годишната Сияна Попова, а нейният дядо бе ранен. Днешният ден носи допълнителен емоционален заряд, тъй като момичето трябваше да навърши 14 години. Час преди началото близки и приятели се събират на мирен протест пред Съдебната палата с искане за справедлива и бърза присъда.
Какво е свършено по делото до момента?
До този момент съдебната система е провела 11 открити заседания. В хода на съдебно-следствените действия магистратите са:
- Разпитали всички ключови свидетели, включени в първоначалния обвинителен акт, както и допълнително призованите по искане на защитата и почерненото семейство.
- Изслушали заключенията на част от вещите лица по първоначалните съдебни експертизи.
- Отхвърлили три поредни искания на подсъдимия Георги Александров за промяна на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека. Към момента той остава в ареста.
Защо процесът боксува?
Основната причина за забавянето е комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която бе назначена преди близо половин година. Към късните часове на 10 септември заключението все още не бе внесено в деловодството на Окръжния съд, тъй като медицинската част не е напълно готова. Без този документ съдът вероятно ще бъде принуден да насрочи следващо, 13-о заседание.
Междувременно защитата на подсъдимия е внесла нова молба за пускането му под свобода с мотив, че делото се проточва твърде дълго. Бащата на момичето, Николай Попов, категорично се противопоставя на промяната на мярката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А дядото ще го съдят ли
Коментиран от #2, #4, #24
06:36 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Скандално
06:43 11.09.2026
4 След
До коментар #1 от "А дядото ще го съдят ли":катастрофата го покриха бая време в болница в "много тежко състояние" , измислиха му и тежка диагноза , да не го търсят и разпитват . Много грехове натрупаха доста институции , медици и медии покрай наглеца баща на момиченцето .
06:49 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Съдебна рИформа
Коментиран от #18
07:03 11.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ся шофьора виновен ли е или дядото ?
егати държавата ас ако съм ще съдя държавата след това у страсбург
Коментиран от #14
07:07 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боруна Лом
07:46 11.09.2026
12 ИВАН
07:53 11.09.2026
13 Този случай не е единствен
Тия с тогите, да си отворят очите и да пуснат шофьора!
Този арест е извън всякакви разумни срокове!
08:15 11.09.2026
14 Напълно съгласна!
До коментар #8 от "ся шофьора виновен ли е или дядото ?":Този мазен пропаднал политик си прави кариера на гроба на детето си!
Защо се прекрива дядката със синия буркан на колата!?
Че ще съди този човек, ще съди.
Жалкото е, че държавата ще плаща, а не тия прокурори и съдии, които необяснимо дълго удължават ареста за престъпление по непедпазливост, всякаква друга конструкция на обвинение е преднамерена и в угода на ония активиста Попов!
08:22 11.09.2026
15 До Кога ?
Тази ?
Пързалка ?
08:27 11.09.2026
16 Човека си Търси Правото !
До коментар #9 от "само да кажа":А Тия Го Докараха !
До Тук !
Защо Не си Свършиха Работата !
До Сега ?
Човек Ще стане Луд !
Докато Правосъдието !
Просъществува !
Ако Въобще !
Просъществува !
За Това е Целия Карамбол !
08:33 11.09.2026
17 Това натрапване
Бащата доказа, че използва смъртта на дъщеря си за политическа кариера.
Не е укоримо, а е отвратително!
Колко деца загинаха невинни при ПТП, а тук не е изчснено поведението на дъртия активист и привърженики на бацето!
08:41 11.09.2026
18 6 месеца
До коментар #6 от "Съдебна рИформа":За да се напише медицинската експертиза...
08:45 11.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Каква световна или национална новина
08:54 11.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 идва ми в повече
Ясно е, че ще се бави медицинската експертиза, но по-важното е да се уточни дали детето е било с колан и каква част от нараняванията му нямаше да се случат, ако е имало колан. Някак, точно тук е ключа от бараката. Да не се окаже, че задържаха грешния човек. Май нара трябваше да търкат бабата и дядото, позволили на детето да бъде без колан.
Дано тази трагедия даде урок на всички ни - който е бил с колан е оцелял.
09:11 11.09.2026
23 И като осъдите шофьора
09:36 11.09.2026
24 тираджая
До коментар #1 от "А дядото ще го съдят ли":епа маати коги дига ногити шо?
12:44 11.09.2026
25 Aлфа Вълкът
13:05 11.09.2026