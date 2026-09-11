Делото „Сияна“: 12-то заседание в Плевен

Точно в 10:00 часа днес в Окръжния съд в Плевен започва дългоочакваното 12-то открито заседание по делото „Сияна“. Процесът е за тежката катастрофа край село Телиш (настъпила на 31 март 2025 г.), при която загина 12-годишната Сияна Попова, а нейният дядо бе ранен. Днешният ден носи допълнителен емоционален заряд, тъй като момичето трябваше да навърши 14 години. Час преди началото близки и приятели се събират на мирен протест пред Съдебната палата с искане за справедлива и бърза присъда.

Какво е свършено по делото до момента?

До този момент съдебната система е провела 11 открити заседания. В хода на съдебно-следствените действия магистратите са:

Разпитали всички ключови свидетели, включени в първоначалния обвинителен акт, както и допълнително призованите по искане на защитата и почерненото семейство.

Изслушали заключенията на част от вещите лица по първоначалните съдебни експертизи.

Отхвърлили три поредни искания на подсъдимия Георги Александров за промяна на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека. Към момента той остава в ареста.

Защо процесът боксува?

Основната причина за забавянето е комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която бе назначена преди близо половин година. Към късните часове на 10 септември заключението все още не бе внесено в деловодството на Окръжния съд, тъй като медицинската част не е напълно готова. Без този документ съдът вероятно ще бъде принуден да насрочи следващо, 13-о заседание.

Междувременно защитата на подсъдимия е внесла нова молба за пускането му под свобода с мотив, че делото се проточва твърде дълго. Бащата на момичето, Николай Попов, категорично се противопоставя на промяната на мярката.