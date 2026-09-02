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Съдът образува ново дело за тока и водата в „Баба Алино“

Съдът образува ново дело за тока и водата в „Баба Алино“

2 Септември, 2026 15:10 592 5

  • съд-
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  • баба алино

„Форест клуб Варна“ иска незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването

Съдът образува ново дело за тока и водата в „Баба Алино“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд във Варна образува ново дело по искане на „Форест клуб Варна“ ООД за незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в местността „Баба Алино“, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Дружеството отново оспорва прекъсването на тока и водата до имотите в района, след като по предходно дело съдът отхвърли искането му за възстановяване на двете услуги.

Тогава магистратите приеха, че действията на „Електроразпределение Север“ АД и „ВиК Варна“ са законосъобразни. Спирането на електрозахранването и водата е извършено въз основа на заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г.

Сега „Форест клуб Варна“ излага нов аргумент пред съда. Според дружеството след издаването на заповедта строителните дейности в обектите са приключили окончателно и вече няма продължаващ строителен процес, който да бъде спрян.

Компанията твърди още, че сградите са завършени и обитаеми и по тази причина прекъсването на електричеството и водата към тях е незаконосъобразно.

Междувременно действията на местната власт срещу незаконното строителство в „Баба Алино“ продължават. Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е издал нови заповеди за премахване на незаконни строежи в местността.

До момента разпорежданията са общо 19, като още четири се очаква да бъдат готови в рамките на няколко дни. След приключването на проверките за начина, по който обектите са били присъединени към електрическата и водоснабдителната мрежа, Общината планира да предприеме и действия за ограничаване на физическия достъп до тях.

По думите на Коцев върху вратите на вече построените сгради ще бъдат поставени предупредителни стикери, а фундаментите на недовършените постройки ще бъдат обозначени и оградени с ленти. Кметът подчерта, че предприетите мерки са предвидени в закона. Той посочи също, че собствениците, които смятат, че са били подведени при придобиването на имотите, имат възможност да потърсят правата си от инвеститора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 1 Отговор
    " "Форест клуб Варна“ иска незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването"

    абе и аз искам хуйвгьзь от кандов ама нема

    15:16 02.09.2026

  • 3 анализиране

    5 1 Отговор
    Това тяхното е безкрайна наглост. Скоро ще има украино-турска война за разделяне на територията и населението на Бивша Република България (БРБ)

    Коментиран от #5

    15:29 02.09.2026

  • 4 интересно

    2 0 Отговор
    какъв е правният интерес на Форест клуб да обжалва заповеди, които се отнасят до вече продадени от дружеството имоти. Право да обжалват заповедта имат собствениците на засегнатите имоти.

    15:35 02.09.2026

  • 5 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "анализиране":

    Украинската наглост е безгранична..... Но пък много съдии ще намажат филията с пари на украинската мафия...

    15:36 02.09.2026

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