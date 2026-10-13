Проф. Мария Пиргова: Войната ескалира в Черно море (ВИДЕО)

Нападенията по кораби в Черно море ще продължат, а войната ескалира в близост до България. До момента са били ударени 45 кораба в Черно море, повечето от които руски, но има и много украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът проф. Мария Пиргова.
„Войната, мисля, че ескалира в Черно море до нас. Това не е нещо, което не сме очаквали“, каза Пиргова. Тя добави, че повишаването на медийния тон срещу Йотава не е реалистично.
Девет правителства от 2022 г. насам
В разговора политологът постави акцент и върху политическата отговорност на българските правителства. По думите ѝ от 2022 г. досега България е имала девет правителства за четири години.
„Всичките тези 9 правителства по някакъв начин не поеха отговорност“, заяви проф. Мария Пиргова.
Според нея кабинетът на Радев навлиза в проблематиката, свързана със сигурността в Черно море, и ще заеме по-отговорна позиция по въпроса как България да отговори на развитието на конфликта. Пиргова посочи, че се обсъжда взаимодействие с Румъния и Турция в Черноморската зона.
Политологът заяви, че предишните осем правителства не са предложили взаимодействие в региона или пакт за ненападение върху корабите в Черно море, въпреки че подобна позиция сега се предлага от опозицията. Тя подчерта, че България е била сред най-сериозните партньори на Украйна още в началото на войната.
Спорът за член 4 от договора за НАТО
Пиргова заяви, че войната е свързана с реални интереси и че защитата на ценностите и националните интереси изисква сила. „Как ще защитим нашите ценности, както казва опозицията, без оръжие? Ценностите се защитават с оръжие, със сила“, каза тя.
По повод възможността за активиране на член 4 от договора за НАТО политологът заяви, че това не би имало основание, тъй като нападенията не са извършени в българските териториални води, а в икономическата зона.
„Как да активираме член 4 от договора за НАТО, след като нападенията не са в нашите териториални води? Те са в икономическата зона. Нямаме основание за член 4“, каза проф. Мария Пиргова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
2. Тази страна за да гарантира морските си доставки принуждава корабите си да плават все по близо до България и Румъния.
Коментиран от #5, #11
17:06 13.10.2026
2 Горски
Коментиран от #10, #34
17:07 13.10.2026
3 Ако тая дрипа е професор ...
17:07 13.10.2026
4 Чети на глас
Та някой тук питаше защо русофилите не заминават за русия.🤔За по-високи заплати де?
17:09 13.10.2026
5 Гресирана ватенка
До коментар #1 от "Гост":Това не е причина да спреш да се гресираш😁😁😁
17:10 13.10.2026
6 Макробиолог
17:11 13.10.2026
7 за бабите
Коментиран от #28
17:12 13.10.2026
8 Един бивш
Коментиран от #23
17:14 13.10.2026
9 Прогресистите ни вкарват във войната!
Комуниста винаги докарва зло на изстрадалата ни Родина.
17:15 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Обаче..
До коментар #1 от "Гост":коя е тази трета страна, която напада турския бизнес?
17:20 13.10.2026
12 Това Не Може Да Бъде !
За Налаганото !
Мракобесие !
Тук !
17:22 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
Коментиран от #19, #29, #31
17:24 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 МОРЯК
17:27 13.10.2026
17 оня с коня
17:27 13.10.2026
18 Павел Пенев
17:28 13.10.2026
19 НАБЛЮДАТЕЛ
До коментар #14 от "Сатана Z":Изглежда това е вярната версия
17:29 13.10.2026
20 Споко
17:29 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анонимен
17:32 13.10.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #7 от "за бабите":КОМЕТАР 7 СЕ ОТНАСЯ ЗА БАБА МАША ПИРГОВА .................. ФАКТ !
17:34 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оня с парчето
До коментар #15 от "Горски":Не го знам.Но имам специалитет за теб.
17:39 13.10.2026
31 Моряка
До коментар #14 от "Сатана Z":Ами точно след този таен разговор на Радев със зловещия Буданов почнаха гърмежите.Радев ко се прави на ощипаната булка.
17:41 13.10.2026
32 Мишел
17:43 13.10.2026
33 Ей бабиер червен,
17:46 13.10.2026
34 лесничей
До коментар #2 от "Горски":Началото бе положено от баба Меркел с ислямизирането първо на Германия ,а после и на ЕС.Интересното вслучая е,че едната е бездетна ,а "джуджето" има седем деца.Англия подклажда тази война но стои отстрани и гледа сеир.Европейските държави проумяха и не желаят да подържат режима на Зеленски.Кремъл печели войната и е въпрос на месеци.Трагедията е,че ние пак сме губеща държава.Точно както след ВСВ.Дано и този път не изплащаме репарации на победитела.Това ни очаква.Палачинката ще се обърне.А старата Европа я очакват тъмнина и глад,но този път няма да има безплатен план "Маршал".Тръмп го каза пред света-"ние не помагаме,ние продаваме".Той е като сервитьор който Ви пише сметката когато сте пияни,че и надписва.САЩ не желаят силна Европа.
17:47 13.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Това зомби
18:56 13.10.2026