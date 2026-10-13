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Проф. Мария Пиргова: Войната ескалира в Черно море (ВИДЕО)

Проф. Мария Пиргова: Войната ескалира в Черно море (ВИДЕО)

13 Октомври, 2026 17:01 917 36

  • мария-
  • пиргова-
  • русия-
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  • черно море-
  • украйна-
  • румъния-
  • турция

Политологът заяви, че са ударени 45 кораба и че няма основание за активиране на член 4 от договора за НАТО

Проф. Мария Пиргова: Войната ескалира в Черно море (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Нападенията по кораби в Черно море ще продължат, а войната ескалира в близост до България. До момента са били ударени 45 кораба в Черно море, повечето от които руски, но има и много украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът проф. Мария Пиргова.

„Войната, мисля, че ескалира в Черно море до нас. Това не е нещо, което не сме очаквали“, каза Пиргова. Тя добави, че повишаването на медийния тон срещу Йотава не е реалистично.

Девет правителства от 2022 г. насам

В разговора политологът постави акцент и върху политическата отговорност на българските правителства. По думите ѝ от 2022 г. досега България е имала девет правителства за четири години.

„Всичките тези 9 правителства по някакъв начин не поеха отговорност“, заяви проф. Мария Пиргова.

Според нея кабинетът на Радев навлиза в проблематиката, свързана със сигурността в Черно море, и ще заеме по-отговорна позиция по въпроса как България да отговори на развитието на конфликта. Пиргова посочи, че се обсъжда взаимодействие с Румъния и Турция в Черноморската зона.

Политологът заяви, че предишните осем правителства не са предложили взаимодействие в региона или пакт за ненападение върху корабите в Черно море, въпреки че подобна позиция сега се предлага от опозицията. Тя подчерта, че България е била сред най-сериозните партньори на Украйна още в началото на войната.

Спорът за член 4 от договора за НАТО

Пиргова заяви, че войната е свързана с реални интереси и че защитата на ценностите и националните интереси изисква сила. „Как ще защитим нашите ценности, както казва опозицията, без оръжие? Ценностите се защитават с оръжие, със сила“, каза тя.

По повод възможността за активиране на член 4 от договора за НАТО политологът заяви, че това не би имало основание, тъй като нападенията не са извършени в българските териториални води, а в икономическата зона.

„Как да активираме член 4 от договора за НАТО, след като нападенията не са в нашите териториални води? Те са в икономическата зона. Нямаме основание за член 4“, каза проф. Мария Пиргова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 10 Отговор
    1. Отдавна сме замесени в този конфликт с износа на въоръжение и боеприпаси за едната страна.
    2. Тази страна за да гарантира морските си доставки принуждава корабите си да плават все по близо до България и Румъния.

    Коментиран от #5, #11

    17:06 13.10.2026

  • 2 Горски

    26 11 Отговор
    Как всички допуснахме това недоразумение урсулата да вкара Европа в ситуация на пълен колапс и икономическа разруха? Явно не сме си научили уроците и цивилизацията върви към тотален разпад! Не ми го побира акъла как тази Акушерка управлява стария континент и как населението я търпи - това зло ни вкара в такива филми на ужасите,че и Хичкок би завидял на сцнариите й които тази дребна проклета дяволска женица написа и продължава да твори, Европа умря! Ударите по търговски кораби били "неприемливи". От 4 години се води война в която загиват стотици хиляди от двете страни, но ударите по търговски кораби били неприемливи. Тая гинеколожка нали беше министър на отбраната на Германия? Абсолютна подигравка. И какво правим с тия "неприемливи" удари? Обявяваме мобилизация и отиваме на фронта? Защото всичко друго вече го правим - изпращаме оръжия, финансираме войната... САЩ, Британия и ЕС логистично подпомагат ударите дълбоко в руска територия, които иначе не биха били възможни. Участваме в пълномащабна война, Трета Световна. Следващата стъпка е да изпратим войски на фронта, нищо друго не остана. И накрая когато аха да победим, да се увиваме в бял чаршаф и бавно, без да създаваме паника, да вървим към гробищата?

    Коментиран от #10, #34

    17:07 13.10.2026

  • 3 Ако тая дрипа е професор ...

    19 11 Отговор
    ... то във всяка селска кръчма има редовни посетители професори и/или генерали. Пълни лумпени.

    17:07 13.10.2026

  • 4 Чети на глас

    9 15 Отговор
    Чужди работници отидоха в русия за по-високи заплати.Намериха смъртта си.
    Та някой тук питаше защо русофилите не заминават за русия.🤔За по-високи заплати де?

    17:09 13.10.2026

  • 5 Гресирана ватенка

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Това не е причина да спреш да се гресираш😁😁😁

    17:10 13.10.2026

  • 6 Макробиолог

    18 5 Отговор
    Единственото което можем да активизираме е член среден.

    17:11 13.10.2026

  • 7 за бабите

    14 2 Отговор
    има плетки

    Коментиран от #28

    17:12 13.10.2026

  • 8 Един бивш

    4 7 Отговор
    МВР министър изритан най позорно от Костов заради вопиюща некадърност се е развихрил из рушляшките сайтове от сутринта правейки се на герой. Явно бутилката виски му е дала кураж да плюва по държавата, която вместо да го изрита към рушляндия му пази яхтата от дроновете на любимецът му Кап.. н./да не се разбира капитан/

    Коментиран от #23

    17:14 13.10.2026

  • 9 Прогресистите ни вкарват във войната!

    10 11 Отговор
    Разграден двор сме.Даже при тиквата нямаше такива случаи.А при Петков рашките не си и помисляха.
    Комуниста винаги докарва зло на изстрадалата ни Родина.

    17:15 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Обаче..

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    коя е тази трета страна, която напада турския бизнес?

    17:20 13.10.2026

  • 12 Това Не Може Да Бъде !

    4 0 Отговор
    Извинение !

    За Налаганото !

    Мракобесие !

    Тук !

    17:22 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    8 8 Отговор
    Корабите превозващи оръжие за Украйна плават опасно близо до наши води,което е предпоставка на една от страните в конфликта да търси начин да унищожи товара ,а другата да ескалира конфликт с държава от НАТО .Не случайно Кирчо Буданов беше в България на 4 очи с Летеца.Мишкуват двамата ама нашия е фуражка и слуша началниците от Брюксел и като нищо ще вкара България в беля

    Коментиран от #19, #29, #31

    17:24 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МОРЯК

    8 3 Отговор
    А Митрофанова може би правилно казва - МОЖЕ ДА Е ПРОВОКАЦИЯ

    17:27 13.10.2026

  • 17 оня с коня

    6 7 Отговор
    Особата на снимката е едновременно Професор,Политолог и Отявлен привърженик на БСП.На такива мъдрият Народ е дал наименованието "Пенкелер",но не и уважението си.Та според Другарката сме нямали право да активираме чл.4 защото не е застрашена териториалната ни Акватория,а само Изключителната Иконом. Зона.Ами нали от посегателства спрямо тази ИИЗ следват непосредствени Икономически Закуби за БГ,което образно казано ни обрича на Гладна смърт?А какво предлага тя?В общи линии ДА ТЪРПИМ е в никакъв случай ДА НЕ ОПИТВАМЕ,което пък ще окуражи Русия да продължи с ОЩЕ ПО-БЕЗПАРДОННИ действия!

    17:27 13.10.2026

  • 18 Павел Пенев

    4 4 Отговор
    Политическите боклуци от опозицията влязоха в "Коалицията на желаещите" и сега дрънкат,че премиера нищо не правиш. Каки идиоти,какви лицемерни.

    17:28 13.10.2026

  • 19 НАБЛЮДАТЕЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Изглежда това е вярната версия

    17:29 13.10.2026

  • 20 Споко

    7 4 Отговор
    бабе, теб няма да те дронят

    17:29 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    5 5 Отговор
    ФАКТИТЕ ВИЕ СТЕ П.ОКРЕМЪЛСКИ НО ВЪРВЕТЕ В МОСКВА ТАМ ДА СЕ ПЕРЧИТЕ ХА АХА

    17:32 13.10.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "за бабите":

    КОМЕТАР 7 СЕ ОТНАСЯ ЗА БАБА МАША ПИРГОВА .................. ФАКТ !

    17:34 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оня с парчето

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Не го знам.Но имам специалитет за теб.

    17:39 13.10.2026

  • 31 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Ами точно след този таен разговор на Радев със зловещия Буданов почнаха гърмежите.Радев ко се прави на ощипаната булка.

    17:41 13.10.2026

  • 32 Мишел

    6 3 Отговор
    Докато има война в Украйна, украинските, НатОвските и руските кораби в Черно море са заплашени от удари. Никой няма да може да промени това преди края на войната.

    17:43 13.10.2026

  • 33 Ей бабиер червен,

    5 2 Отговор
    За половин година прогресивният резидент кво направи?

    17:46 13.10.2026

  • 34 лесничей

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Началото бе положено от баба Меркел с ислямизирането първо на Германия ,а после и на ЕС.Интересното вслучая е,че едната е бездетна ,а "джуджето" има седем деца.Англия подклажда тази война но стои отстрани и гледа сеир.Европейските държави проумяха и не желаят да подържат режима на Зеленски.Кремъл печели войната и е въпрос на месеци.Трагедията е,че ние пак сме губеща държава.Точно както след ВСВ.Дано и този път не изплащаме репарации на победитела.Това ни очаква.Палачинката ще се обърне.А старата Европа я очакват тъмнина и глад,но този път няма да има безплатен план "Маршал".Тръмп го каза пред света-"ние не помагаме,ние продаваме".Той е като сервитьор който Ви пише сметката когато сте пияни,че и надписва.САЩ не желаят силна Европа.

    17:47 13.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Това зомби

    1 0 Отговор
    Не се спря.Не мрът тия бе.Пфууу.

    18:56 13.10.2026

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