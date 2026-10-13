Проф. Мария Пиргова: Войната ескалира в Черно море (ВИДЕО)

Нападенията по кораби в Черно море ще продължат, а войната ескалира в близост до България. До момента са били ударени 45 кораба в Черно море, повечето от които руски, но има и много украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът проф. Мария Пиргова.

„Войната, мисля, че ескалира в Черно море до нас. Това не е нещо, което не сме очаквали“, каза Пиргова. Тя добави, че повишаването на медийния тон срещу Йотава не е реалистично.

Девет правителства от 2022 г. насам

В разговора политологът постави акцент и върху политическата отговорност на българските правителства. По думите ѝ от 2022 г. досега България е имала девет правителства за четири години.

„Всичките тези 9 правителства по някакъв начин не поеха отговорност“, заяви проф. Мария Пиргова.

Според нея кабинетът на Радев навлиза в проблематиката, свързана със сигурността в Черно море, и ще заеме по-отговорна позиция по въпроса как България да отговори на развитието на конфликта. Пиргова посочи, че се обсъжда взаимодействие с Румъния и Турция в Черноморската зона.

Политологът заяви, че предишните осем правителства не са предложили взаимодействие в региона или пакт за ненападение върху корабите в Черно море, въпреки че подобна позиция сега се предлага от опозицията. Тя подчерта, че България е била сред най-сериозните партньори на Украйна още в началото на войната.

Спорът за член 4 от договора за НАТО

Пиргова заяви, че войната е свързана с реални интереси и че защитата на ценностите и националните интереси изисква сила. „Как ще защитим нашите ценности, както казва опозицията, без оръжие? Ценностите се защитават с оръжие, със сила“, каза тя.

По повод възможността за активиране на член 4 от договора за НАТО политологът заяви, че това не би имало основание, тъй като нападенията не са извършени в българските териториални води, а в икономическата зона.

„Как да активираме член 4 от договора за НАТО, след като нападенията не са в нашите териториални води? Те са в икономическата зона. Нямаме основание за член 4“, каза проф. Мария Пиргова.