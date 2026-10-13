Корнелия Нинова: Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно!

Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно.
Току-що МВФ влоши показателите на България в октомврийския си доклад.
За това предупреди във "Фейсбук" Корнелия Нинова.
Дефицитът по текущата сметка за 2026 г. скача двойно - на 8%, при прогноза през април за 4%.
Растежът на икономиката пада от 2,8% на 2,6%. Инфлацията лети нагоре спрямо прогнозата от април и става от 3,8 на 4, 9. Това е катастрофа.
Още лятото предупреждавах многократно: укрепвайте икономиката. Само тя може да ни извади от дъното. Само мощен икономически план ще помогне.
Призовавах: не гласувайте с емоция, а с разум. В тази криза начело ни трябват икономически грамотни и доказани хора. Уви.
Прогресистите изпуснаха икономиката. Неграмотни са. Неподготвени. Не знаят, не могат. И продължават и сега да се оплитат като пиле в кълчища. Вижте какво рязко влошаване на показателите от април досега. Всеки ден от оставането им на власт, ще ни влече към дъното.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
мисирките кукуригат у възторг
14:39 13.10.2026
2 Ами някой да мисли...
14:42 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Въпрос
14:43 13.10.2026
5 Егатии
С рогата напред!
СДС...БСП...
14:46 13.10.2026
6 Како Кури ,
14:47 13.10.2026
7 ШЕФА
14:48 13.10.2026
8 Егатии
БРАВО БРЕ!
14:48 13.10.2026
9 Милицай Пулицаев
14:49 13.10.2026
10 ЕДГАР КЕЙСИ
14:49 13.10.2026
11 Офффф
14:50 13.10.2026
12 Истината
14:53 13.10.2026
13 ЦСКА Москва
14:55 13.10.2026
14 хаберих
14:56 13.10.2026
15 Отлично
14:57 13.10.2026
16 НАЛИ МУ БЕШЕ ВИЦЕ НА КИЛЧО?
14:59 13.10.2026
17 Йогата
Парите се харчат за важни неща, а останалото - фалиракис.
И нещата се оправят.
15:06 13.10.2026
18 Анонимен
Коментиран от #24
15:07 13.10.2026
19 Дьо пари
Така че прави им път на където и да се запътили и да знаят, че голямата гъзарка ги очаква там, дгеб прогресивно.
15:07 13.10.2026
20 Само да попитам
15:09 13.10.2026
21 Наивник на средна възраст
15:11 13.10.2026
22 Държавен чиновник
15:13 13.10.2026
23 Факт
15:13 13.10.2026
24 Наивник на средна възраст
До коментар #18 от "Анонимен":Герберо-депесарското отроче плюе....давай яко - кещ да плащат....
Коментиран от #26
15:15 13.10.2026
25 Колко да е страшно
Ще видим как ще се справиш със снахата американка
Тя няма да търпи чепатото ти поведение нито миг.
15:16 13.10.2026
26 Анонимен
До коментар #24 от "Наивник на средна възраст":24 я вземи се прегледай че си болен 24 нещо си болен 24 роб наведен България е демокрация
Коментиран от #31
15:21 13.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Може би и партия нямаш вече!
15:30 13.10.2026
29 Велчов
Върни откраднатите пари.
15:32 13.10.2026
30 А ТЕ ТЕ ОТСТРАНИХА?
15:33 13.10.2026
31 Наивник на средна възраст
До коментар #26 от "Анонимен":хохохохо - от 1-и,2-и,или от 3- отряд,симеоноски демократчен продукт с бело под нослето...
15:33 13.10.2026
32 ЧОРАПА
15:37 13.10.2026
33 Георги
15:38 13.10.2026
34 Туман
15:39 13.10.2026
35 Таня лаборантка
15:40 13.10.2026
36 Спиро
15:42 13.10.2026
37 С Партийни Лозунги !
Не Става !
Иска Високи Професионалисти !
Но Каокво Може ?
Една ѝмиризлива Гуменка !
И Една Миризлива !
Партенка !
Да Направят ?
Нищо !
И Половина !
Ония !
Да Ди Налага Фуражката !
И Да Си Върви !
В Армията !
Въпреки !
Че Дълбоко !
Се Съмнявавмм !
В Неговете Способносдти !
И Там !
15:44 13.10.2026
38 Град Козлодуй
15:45 13.10.2026
39 Нинова
15:45 13.10.2026