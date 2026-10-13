Корнелия Нинова: Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно!

Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно.

Току-що МВФ влоши показателите на България в октомврийския си доклад.

За това предупреди във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

Дефицитът по текущата сметка за 2026 г. скача двойно - на 8%, при прогноза през април за 4%.

Растежът на икономиката пада от 2,8% на 2,6%. Инфлацията лети нагоре спрямо прогнозата от април и става от 3,8 на 4, 9. Това е катастрофа.

Още лятото предупреждавах многократно: укрепвайте икономиката. Само тя може да ни извади от дъното. Само мощен икономически план ще помогне.

Призовавах: не гласувайте с емоция, а с разум. В тази криза начело ни трябват икономически грамотни и доказани хора. Уви.

Прогресистите изпуснаха икономиката. Неграмотни са. Неподготвени. Не знаят, не могат. И продължават и сега да се оплитат като пиле в кълчища. Вижте какво рязко влошаване на показателите от април досега. Всеки ден от оставането им на власт, ще ни влече към дъното.