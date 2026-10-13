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Корнелия Нинова: Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно!

Корнелия Нинова: Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно!

13 Октомври, 2026 14:37 1 961 39

  • корнелия нинова-
  • икономика-
  • българия-
  • българска икономика-
  • криза

Растежът на икономиката пада от 2,8% на 2,6%. Инфлацията лети нагоре спрямо прогнозата от април и става от 3,8 на 4, 9. Това е катастрофа.

Корнелия Нинова: Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно! - 1
Снимка: Фейсбук
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Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно.

Току-що МВФ влоши показателите на България в октомврийския си доклад.

За това предупреди във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

Дефицитът по текущата сметка за 2026 г. скача двойно - на 8%, при прогноза през април за 4%.

Растежът на икономиката пада от 2,8% на 2,6%. Инфлацията лети нагоре спрямо прогнозата от април и става от 3,8 на 4, 9. Това е катастрофа.

Още лятото предупреждавах многократно: укрепвайте икономиката. Само тя може да ни извади от дъното. Само мощен икономически план ще помогне.

Призовавах: не гласувайте с емоция, а с разум. В тази криза начело ни трябват икономически грамотни и доказани хора. Уви.

Прогресистите изпуснаха икономиката. Неграмотни са. Неподготвени. Не знаят, не могат. И продължават и сега да се оплитат като пиле в кълчища. Вижте какво рязко влошаване на показателите от април досега. Всеки ден от оставането им на власт, ще ни влече към дъното.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    11 10 Отговор
    копейко рублев и вАгенин пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат у възторг

    14:39 13.10.2026

  • 2 Ами някой да мисли...

    3 3 Отговор
    Никой от нищо не се интересува. Сигурно ще дойдат варварите и ще ни раздадат плюшки за да ги посрешнем.

    14:42 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въпрос

    8 5 Отговор
    Пак ли се обаждаш като "куче от ръженка"? ( Странджанско-сакстски израз)

    14:43 13.10.2026

  • 5 Егатии

    8 10 Отговор
    Корабите с оръжие потъват за ТРИ минути,ама ,,НЕПОКОРНАТА" биволица не се предава...
    С рогата напред!
    СДС...БСП...

    14:46 13.10.2026

  • 6 Како Кури ,

    9 2 Отговор
    Те тука ми аресваш ..

    14:47 13.10.2026

  • 7 ШЕФА

    18 8 Отговор
    Права си Нинова,виждаме го всички,важното е Чичо Румен Кеша да може да осребри възможно повече за няколкото му оставащи месеца .

    14:48 13.10.2026

  • 8 Егатии

    6 1 Отговор
    Цели ЧЕТИРИ коментара ЛИПСВАТ!
    БРАВО БРЕ!

    14:48 13.10.2026

  • 9 Милицай Пулицаев

    12 6 Отговор
    Дреме ми при 4600 € заплата, догодина и 1600 € пенсия ще взимам допълнително

    14:49 13.10.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 7 Отговор
    КОРНИ, НЕ СЕ ПРАВИ НА ..................... "УДАРЕНА С МОКЪР ПАРЦАЛ" ................... НАЛИ ТИ ДОВЛЕЧЕ ТОЗИ РУСКИ ШПИОНИН .................... МРЪСНА ВЛАШКА ЦхххххА .................

    14:49 13.10.2026

  • 11 Офффф

    8 4 Отговор
    Пак ли това... НИЩО..?

    14:50 13.10.2026

  • 12 Истината

    14 13 Отговор
    Викайте спешно Асен Василев и се молете да се съгласи да оправи бакиите на гълъба

    14:53 13.10.2026

  • 13 ЦСКА Москва

    10 7 Отговор
    Стига ма Нинова,ти не четеш ли че Боташев е изпратил Сульо Пулев във Вашингтон,чуваш ли Вашингтон не къде да е и ще сме партньори с най честните и миролюбиви хора на света американците, във високите технологии и отбраната !!! Икономиката ще излети,ще се взимат нови и нови по големи заеми,нови и нови по големи комисионни ,а ти се жалваш,хайде стига,моля те ,народа както виждаш е доволен,от 2 на 4 лева бензин и никой не го бърка,но Чичо Румен Кеша вижда всичко и вдига данъците и тн.и пак всичко живо яде и пие !!!

    14:55 13.10.2026

  • 14 хаберих

    8 0 Отговор
    Пернишките пчели са толкова корави, че събират мед от пунктовете за цветни метали!

    14:56 13.10.2026

  • 15 Отлично

    7 4 Отговор
    Едно ми е Регресивно днес. Щастлив съм че има да плащате яко. Ама пък Борисов вече не краде!

    14:57 13.10.2026

  • 16 НАЛИ МУ БЕШЕ ВИЦЕ НА КИЛЧО?

    8 4 Отговор
    ТО ПЪК КИРО БЕШЕ ГРАМОТЕН? ОТ ПП-ДБ ТРЪГНА ВСИЧКО. ЮМРУКА, ПРОМЯНАТА, ИЗБОРИ, СЛУЖЕБНИ КАБИНЕТИ И МИЛИОН ПЪТИ ПОВТАРЯНЕ - ПЕЕВСКИ, БОРИСОВ. НА ВИ СЕГА РАДЕВ!

    14:59 13.10.2026

  • 17 Йогата

    3 0 Отговор
    Спокойно!
    Парите се харчат за важни неща, а останалото - фалиракис.
    И нещата се оправят.

    15:06 13.10.2026

  • 18 Анонимен

    10 4 Отговор
    МОДЕЛ РАДЕВ МОДЕЛ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ МОДЕЛ РАЗРУШИТЕЛИ МОДЕЛ БЕЗНАКАЗАНИ НЕДОСЕГАЕМИ ОТ 2020 Г ТЕЗИ САБОТИРАТ КРАДАТ РУШАТ ГРАБЯТ

    Коментиран от #24

    15:07 13.10.2026

  • 19 Дьо пари

    2 2 Отговор
    На дъното ги чакат социални помощи, и голяма икономия, прогресистите и метене на улиците :)
    Така че прави им път на където и да се запътили и да знаят, че голямата гъзарка ги очаква там, дгеб прогресивно.

    15:07 13.10.2026

  • 20 Само да попитам

    12 2 Отговор
    АМИ че ти не си ли от същата комунистическа шайка Сега ли прогледна сто годишната каруца

    15:09 13.10.2026

  • 21 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор
    Учатстничката в "честни" делавери,ярък представител на много "честното" следствие,колежката на Де.елянчо....Спокойно скъпа, ти няма да страдаш натрупа много и кеш,и хотелче...........да не изброявам,седнала за народа да се кахъри горката и много "честна"......

    15:11 13.10.2026

  • 22 Държавен чиновник

    4 2 Отговор
    Ние започваме да бачкаме и ще оправим икономиката!

    15:13 13.10.2026

  • 23 Факт

    4 2 Отговор
    Тая пак млещи, с еврото стана 400% за хората

    15:13 13.10.2026

  • 24 Наивник на средна възраст

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Герберо-депесарското отроче плюе....давай яко - кещ да плащат....

    Коментиран от #26

    15:15 13.10.2026

  • 25 Колко да е страшно

    1 1 Отговор
    Ти нали си устроена, не гладна, синът, осигурен
    Ще видим как ще се справиш със снахата американка
    Тя няма да търпи чепатото ти поведение нито миг.

    15:16 13.10.2026

  • 26 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Наивник на средна възраст":

    24 я вземи се прегледай че си болен 24 нещо си болен 24 роб наведен България е демокрация

    Коментиран от #31

    15:21 13.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Може би и партия нямаш вече!

    1 0 Отговор
    Стига си мрънкала в нета, ако се считаш за значим политик организирай протести!

    15:30 13.10.2026

  • 29 Велчов

    0 1 Отговор
    Изскочи от дупката си и започна да оплюва наляво и на дясно. Дай на комунист власт и му гледай сейра.
    Върни откраднатите пари.

    15:32 13.10.2026

  • 30 А ТЕ ТЕ ОТСТРАНИХА?

    0 2 Отговор
    И РАДЕВ И ЙОТОВА ТИ НИ ГИ НАТРЕСЕ. ОВЦА! ИСКАШЕ ДА СЕ БИЕШ С БОЙКО? БСП БЕШЕ ВТОРА, А СЕГА НЕКАКВИ СИ МЕЧОВЕ, ПРОГРЕСИСТИ, ПЕТРОХАНЦИ, КОПЕЙКИ...

    15:33 13.10.2026

  • 31 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    хохохохо - от 1-и,2-и,или от 3- отряд,симеоноски демократчен продукт с бело под нослето...

    15:33 13.10.2026

  • 32 ЧОРАПА

    1 0 Отговор
    Какви изящни ръце има Корни, а пък лицето едно хубаво и нежно . А пък мойто бившо вице, едно грубо и джоглесто за сурата да не говорим .

    15:37 13.10.2026

  • 33 Георги

    1 0 Отговор
    важното е, че като пътуваме на вън няма да сменяме валутата. Останалото са бели кахъри.

    15:38 13.10.2026

  • 34 Туман

    1 1 Отговор
    Е глупости всички про европейски партии ни обясняваха как само да приемем еврото ще потекат реки от мед и масло, два референдума отказаха само и само да ни вкарат в този райски клуб, сега ама не било така, последно...май сте за бесене а

    15:39 13.10.2026

  • 35 Таня лаборантка

    2 0 Отговор
    В името на икономиката политиците в България оставиха фирмите производители да правят хранителни стоки от отрови, химия, синтетика, ГМО и Палмово масло, само и само да печелят, за да оцелеят. Резултата е: Статистически българите са 1-ви по заболеваемост и смъртност в ЕС и 2-ри в света.

    15:40 13.10.2026

  • 36 Спиро

    0 0 Отговор
    Корни, кое правителство не ни е докарало до катастрофа? Ние сме си свикнали..

    15:42 13.10.2026

  • 37 С Партийни Лозунги !

    1 0 Отговор
    Тая Работа !

    Не Става !

    Иска Високи Професионалисти !

    Но Каокво Може ?

    Една ѝмиризлива Гуменка !

    И Една Миризлива !

    Партенка !

    Да Направят ?

    Нищо !

    И Половина !

    Ония !

    Да Ди Налага Фуражката !

    И Да Си Върви !

    В Армията !

    Въпреки !

    Че Дълбоко !

    Се Съмнявавмм !

    В Неговете Способносдти !

    И Там !

    15:44 13.10.2026

  • 38 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Коя беше тая.че ни налагате мнението и?!

    15:45 13.10.2026

  • 39 Нинова

    0 0 Отговор
    Ти ни натресе този некадърник Рублен

    15:45 13.10.2026

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