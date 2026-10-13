Лукашенко: Беларус се подготвя за война, за да я предотврати

Беларус не възнамерява да напада други държави, но се подготвя за евентуална война, за да я предотврати. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко, цитиран от Telegram канала „Пул първого“, близък до президентската му пресслужба, предава Фокус.

„Откровено и честно заявих, че се подготвяме за война, за да я избегнем. Не възнамеряваме да нападаме никого“, посочи Лукашенко.

По думите му напоследък в западните медии се разпространяват твърдения, че Русия може да нападне балтийските държави или Полша, използвайки територията на Беларус и действайки съвместно с Минск.

Беларуският президент отбеляза, че западните държави проявяват засилен интерес към случващото се във въоръжените сили на страната. Според него особено внимание се отделя на честите и мащабни проверки на военните подразделения.

„Преди всичко ги тревожи фактът, че ние твърде често и много конкретно и интензивно провеждаме проверки на подразделенията на въоръжените сили - не само на армията, а на всички въоръжени сили“, заяви Лукашенко.