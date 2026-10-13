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Лукашенко: Беларус се подготвя за война, за да я предотврати

Лукашенко: Беларус се подготвя за война, за да я предотврати

13 Октомври, 2026 17:57 969 32

  • беларус-
  • александър лукашенко-
  • война-
  • предотвратиха

Беларуският президент отрече намерения за нападение срещу други държави и заяви, че западните страни следят засилените проверки във въоръжените сили на страната.

Лукашенко: Беларус се подготвя за война, за да я предотврати - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларус не възнамерява да напада други държави, но се подготвя за евентуална война, за да я предотврати. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко, цитиран от Telegram канала „Пул първого“, близък до президентската му пресслужба, предава Фокус.

„Откровено и честно заявих, че се подготвяме за война, за да я избегнем. Не възнамеряваме да нападаме никого“, посочи Лукашенко.

По думите му напоследък в западните медии се разпространяват твърдения, че Русия може да нападне балтийските държави или Полша, използвайки територията на Беларус и действайки съвместно с Минск.

Беларуският президент отбеляза, че западните държави проявяват засилен интерес към случващото се във въоръжените сили на страната. Според него особено внимание се отделя на честите и мащабни проверки на военните подразделения.

„Преди всичко ги тревожи фактът, че ние твърде често и много конкретно и интензивно провеждаме проверки на подразделенията на въоръжените сили - не само на армията, а на всички въоръжени сили“, заяви Лукашенко.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тхйт

    7 9 Отговор
    Kaртофът се е заканил.

    Коментиран от #8, #28

    18:01 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    15 7 Отговор
    Всичките наши негодници в парламента и правителството не струват колкото Лукашенко

    Коментиран от #16

    18:04 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бекенбауер

    3 1 Отговор
    Нападението е най-добрата защита!

    18:14 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мадуро

    4 3 Отговор
    десния на Путин!

    18:15 13.10.2026

  • 13 Сатана Z

    4 3 Отговор
    🇱🇻🇧🇾Група от 20 души се опита да премине незаконно границата между Беларус и Латвия.

    Това се случи преди седмица. Според латвийския външен министър беларуската група е била ескортирана от 2 крайцера, 6 изтребителя, 4 подводници и множество спомагателни плавателни съдове...

    Извинете, малко се поувлякох. Всъщност са били ескортирани от трима души, които са заплашвали военнослужещи от латвийските въоръжени сили и са подтикнали групата от 20 души да премине границата.

    Няколко часа по-късно неизвестни лица с маски са навлезли на латвийска територия, откраднали са няколко камери и са се върнали на беларуска страна.

    🇧🇾Александър Лукашенко (преразказано): Вие да не сте си загубили ума? Латвия сама е инсценирала всичко това, само за да създаде напрежение и да поиска допълнително военно финансиране от ЕС!

    18:15 13.10.2026

  • 14 Сельооо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Фантазии и сънища разказвай в кварталната кръчма,тук предизвикваш само кикотене.

    18:15 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    ли е нашия Лукашенко?

    18:17 13.10.2026

  • 17 Сатана Z

    4 4 Отговор
    ⚡️Полша и балтийските държави нямат ресурси да финансират военните си амбиции, твърди Лукашенко.

    Нуждаят се от средства. Нито трите балтийски държави – бивши републики на Съветския съюз – нито Полша разполагат с капацитета да удовлетворят амбициите си, особено във военната сфера.

    Коментиран от #21, #22

    18:18 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!?

    2 2 Отговор
    Лукашенко - един хитрец в центъра на варварската война на Путлер срещу брацкия украински народ !!!?

    Коментиран от #31

    18:23 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Ако Полша мигне Беларус изчезва.

    Коментиран от #25, #26

    18:24 13.10.2026

  • 22 Какви

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    са им амбициите?

    18:27 13.10.2026

  • 23 В Беларус

    2 4 Отговор
    има китайски контингент от 2 години,затова Лукашенко плещи безконтролно!

    18:30 13.10.2026

  • 24 Сега се сетил

    3 0 Отговор
    Северна Корея от както я има все за война със "гнилия Запад" се подготвя. И се оказа, че и те, както Иран са едни от най-подготвените. Някога учехме в средното: "Докато има империализъм (капитализъм) винаги ще има войни за заграбване на чужди ресурси и за пробване на хора!" Дали са ни лъгали тогава 1980 г.?

    18:33 13.10.2026

  • 25 Глупости

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Полша днес е нищо. И винаги са били същото. Белорусия е военен съюзник на Русия! Ако тези двете "изчезнат", то Ким от Северна Корея ще убие техните "победители"!
    Западналите вече нямат полезен ход!

    18:35 13.10.2026

  • 26 Белорусия има

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Вече атомно оръжие! Полша няма. Това достатъчно ли ти е да разбереш, какво ще остане след "мигането"?

    Коментиран от #27, #29

    18:41 13.10.2026

  • 27 Ама

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Белорусия има":

    няма копче!

    18:50 13.10.2026

  • 28 Софийски селянин,Пенсионер

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "тхйт":

    Точно Лукашенко когото ти наричаш картоф е истински президент и държавник,за разлика от тукашните.
    В Беларус има закони ред и правила,и най вече там хората са дружелюбни и вярващи християни,славяни.
    А ние сме една с б и р щ и н @ от атеисти..
    За сведение там престъпността е почти нулева,и със значително по малко ПТП.
    А пътищата и магистралите им са в отлично състояние за разлика от тук,защото се строят от държавни фирми.
    И няма как да се краде.
    За корупция се влиза в затвора за дълги години.
    И на последно картофите те си ги произвеждат и не внасят,а ние почти нямаме собствено производство,само внос на какво ли не
    Защото се отучихме на труд и чакаме на готово...

    18:51 13.10.2026

  • 29 Японец

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Белорусия има":

    Какво ще стане,Япония от две бомби да не изчезнаха

    18:52 13.10.2026

  • 30 Прав е

    0 1 Отговор
    Кукушенко!

    19:02 13.10.2026

  • 31 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    Александър Лукашенко е с Калашников защото не е страхливец а настоящий мужик и правител!
    А ти със сигурност си пъзльо като тукашните управници и набедени политици..
    И заминавай ако ти стиска да защитаваш браЦкият украински народ...

    19:04 13.10.2026

  • 32 Нямат край

    1 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:04 13.10.2026

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