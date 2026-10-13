Лукашенко: Беларус се подготвя за война, за да я предотврати

Беларус не възнамерява да напада други държави, но се подготвя за евентуална война, за да я предотврати. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко, цитиран от Telegram канала „Пул първого“, близък до президентската му пресслужба, предава Фокус.
„Откровено и честно заявих, че се подготвяме за война, за да я избегнем. Не възнамеряваме да нападаме никого“, посочи Лукашенко.
По думите му напоследък в западните медии се разпространяват твърдения, че Русия може да нападне балтийските държави или Полша, използвайки територията на Беларус и действайки съвместно с Минск.
Беларуският президент отбеляза, че западните държави проявяват засилен интерес към случващото се във въоръжените сили на страната. Според него особено внимание се отделя на честите и мащабни проверки на военните подразделения.
„Преди всичко ги тревожи фактът, че ние твърде често и много конкретно и интензивно провеждаме проверки на подразделенията на въоръжените сили - не само на армията, а на всички въоръжени сили“, заяви Лукашенко.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тхйт
Коментиран от #8, #28
18:01 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
Коментиран от #16
18:04 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бекенбауер
18:14 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мадуро
18:15 13.10.2026
13 Сатана Z
Това се случи преди седмица. Според латвийския външен министър беларуската група е била ескортирана от 2 крайцера, 6 изтребителя, 4 подводници и множество спомагателни плавателни съдове...
Извинете, малко се поувлякох. Всъщност са били ескортирани от трима души, които са заплашвали военнослужещи от латвийските въоръжени сили и са подтикнали групата от 20 души да премине границата.
Няколко часа по-късно неизвестни лица с маски са навлезли на латвийска територия, откраднали са няколко камери и са се върнали на беларуска страна.
🇧🇾Александър Лукашенко (преразказано): Вие да не сте си загубили ума? Латвия сама е инсценирала всичко това, само за да създаде напрежение и да поиска допълнително военно финансиране от ЕС!
18:15 13.10.2026
14 Сельооо
До коментар #6 от "Тик-Ток":Фантазии и сънища разказвай в кварталната кръчма,тук предизвикваш само кикотене.
18:15 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Костадинов
До коментар #3 от "Тик-Ток":ли е нашия Лукашенко?
18:17 13.10.2026
17 Сатана Z
Нуждаят се от средства. Нито трите балтийски държави – бивши републики на Съветския съюз – нито Полша разполагат с капацитета да удовлетворят амбициите си, особено във военната сфера.
Коментиран от #21, #22
18:18 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 !!!?
Коментиран от #31
18:23 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
До коментар #17 от "Сатана Z":Ако Полша мигне Беларус изчезва.
Коментиран от #25, #26
18:24 13.10.2026
22 Какви
До коментар #17 от "Сатана Z":са им амбициите?
18:27 13.10.2026
23 В Беларус
18:30 13.10.2026
24 Сега се сетил
18:33 13.10.2026
25 Глупости
До коментар #21 от "Българин":Полша днес е нищо. И винаги са били същото. Белорусия е военен съюзник на Русия! Ако тези двете "изчезнат", то Ким от Северна Корея ще убие техните "победители"!
Западналите вече нямат полезен ход!
18:35 13.10.2026
26 Белорусия има
До коментар #21 от "Българин":Вече атомно оръжие! Полша няма. Това достатъчно ли ти е да разбереш, какво ще остане след "мигането"?
Коментиран от #27, #29
18:41 13.10.2026
27 Ама
До коментар #26 от "Белорусия има":няма копче!
18:50 13.10.2026
28 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "тхйт":Точно Лукашенко когото ти наричаш картоф е истински президент и държавник,за разлика от тукашните.
В Беларус има закони ред и правила,и най вече там хората са дружелюбни и вярващи християни,славяни.
А ние сме една с б и р щ и н @ от атеисти..
За сведение там престъпността е почти нулева,и със значително по малко ПТП.
А пътищата и магистралите им са в отлично състояние за разлика от тук,защото се строят от държавни фирми.
И няма как да се краде.
За корупция се влиза в затвора за дълги години.
И на последно картофите те си ги произвеждат и не внасят,а ние почти нямаме собствено производство,само внос на какво ли не
Защото се отучихме на труд и чакаме на готово...
18:51 13.10.2026
29 Японец
До коментар #26 от "Белорусия има":Какво ще стане,Япония от две бомби да не изчезнаха
18:52 13.10.2026
30 Прав е
19:02 13.10.2026
31 Пенсионер ОСВ
До коментар #19 от "!!!?":Александър Лукашенко е с Калашников защото не е страхливец а настоящий мужик и правител!
А ти със сигурност си пъзльо като тукашните управници и набедени политици..
И заминавай ако ти стиска да защитаваш браЦкият украински народ...
19:04 13.10.2026
32 Нямат край
19:04 13.10.2026