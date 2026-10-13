Новини
Свят »
Полша »
Навроцки постави под съмнение твърденията на Туск за доклад на ЦРУ относно руска заплаха

Навроцки постави под съмнение твърденията на Туск за доклад на ЦРУ относно руска заплаха

13 Октомври, 2026 18:04 909 13

  • полша-
  • навроцки-
  • туск-
  • доналд туск-
  • доклад-
  • цру-
  • руска заплаха

Полският президент заяви, че опасността от Русия остава, но не се е увеличила съществено през последните шест месеца, и обвини премиера, че използва темата за политически цели.

Навроцки постави под съмнение твърденията на Туск за доклад на ЦРУ относно руска заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Полша Карол Навроцки обвини премиера Доналд Туск, че е измислил доклад на ЦРУ за възможна руска заплаха. Въпреки че не отрича съществуването на опасност за страната, държавният глава смята, че нивото ѝ не се е променило съществено през последните шест месеца. Той изложи позицията си в интервю за полския вестник Rzeczpospolita, предава Фокус.

На 10 септември Туск заяви, че е получил от ЦРУ „доста точен доклад“ за възможни събития през следващите месеци. Тогава премиерът призова европейските държави да се подготвят за различни сценарии по източния фланг.

Навроцки разкритикува публичните изявления на министър-председателя, като заяви, че те са предизвикали отзвук не само в Полша, но и в останалата част на Европа, поставяйки страната в сложно положение спрямо съюзниците ѝ.

„Когато се срещам с нашите партньори по целия свят, чувам пряк въпрос: знаете ли нещо повече от нас? Това е много опасна ситуация“, коментира президентът. Той свърза критиките си както с твърденията за доклада на ЦРУ, така и с интервю на Туск за Financial Times.

В същото време Навроцки подчерта, че Русия продължава да представлява заплаха за Полша. Той заяви, че е запознат с докладите на НАТО и поддържа контакти с лидерите на държавите членки на алианса, но призова темата да бъде представяна сдържано.

„Русия винаги е била и остава заплаха. [...] Нивото на заплахата не се е променило съществено през последните шест месеца“, заяви Навроцки.

Полският президент обвини Туск, че използва опасенията от Русия за постигането на свои политически цели.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦🇧🇬

    1 17 Отговор
    Put in няма да посмее да нападне Полша,защото знае,че ще настъпи лошо мотиката. Но ще се пробва с някоя по-слаба балтийска държава или България...

    Коментиран от #6, #10

    18:13 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 треперещи плъхове

    13 1 Отговор
    от Мечок който не ги счита за плячка
    а храна за котки

    18:17 13.10.2026

  • 4 Горски

    12 1 Отговор
    Ха ха, кефи ме как вият от мъка слугитена сорос :))) Подляците само вдигат шум, нямат никакви доказателства и ще освободят всички задържани тихомълком, както островитяните освободиха българите , обвинени в шпионаж и посл грозто изцвили изненадано. Да се обзаложим ли, че в България няма да има задържани. То колко склада за оръжие гръмнаха ГРУ и няма даже заподозрени, вие тука за някакви сателитки по които не може да се гледа даже изгоряха.

    18:19 13.10.2026

  • 5 точка

    13 2 Отговор
    ЦРУ докладва на Президента на САЩ!!!!!Откога Туск замести Тръмп?????...че и публично оповестява СЕКРЕТНА информация в кръчмата.

    18:20 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бай Шиле

    9 1 Отговор
    По време на война тези които всяват паника са били осъждани на разстрел.

    18:27 13.10.2026

  • 8 Горкият Туск

    10 1 Отговор
    Яка параноя го гони

    18:28 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТУСК Е ЕВРОПОЛИТИК

    6 1 Отговор
    Демек обикновен лъжец.

    18:47 13.10.2026

  • 12 Тхйт

    1 1 Отговор
    Руски кон

    18:48 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания