Навроцки постави под съмнение твърденията на Туск за доклад на ЦРУ относно руска заплаха

Президентът на Полша Карол Навроцки обвини премиера Доналд Туск, че е измислил доклад на ЦРУ за възможна руска заплаха. Въпреки че не отрича съществуването на опасност за страната, държавният глава смята, че нивото ѝ не се е променило съществено през последните шест месеца. Той изложи позицията си в интервю за полския вестник Rzeczpospolita, предава Фокус.

На 10 септември Туск заяви, че е получил от ЦРУ „доста точен доклад“ за възможни събития през следващите месеци. Тогава премиерът призова европейските държави да се подготвят за различни сценарии по източния фланг.

Навроцки разкритикува публичните изявления на министър-председателя, като заяви, че те са предизвикали отзвук не само в Полша, но и в останалата част на Европа, поставяйки страната в сложно положение спрямо съюзниците ѝ.

„Когато се срещам с нашите партньори по целия свят, чувам пряк въпрос: знаете ли нещо повече от нас? Това е много опасна ситуация“, коментира президентът. Той свърза критиките си както с твърденията за доклада на ЦРУ, така и с интервю на Туск за Financial Times.

В същото време Навроцки подчерта, че Русия продължава да представлява заплаха за Полша. Той заяви, че е запознат с докладите на НАТО и поддържа контакти с лидерите на държавите членки на алианса, но призова темата да бъде представяна сдържано.

„Русия винаги е била и остава заплаха. [...] Нивото на заплахата не се е променило съществено през последните шест месеца“, заяви Навроцки.

Полският президент обвини Туск, че използва опасенията от Русия за постигането на свои политически цели.