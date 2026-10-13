Ива Михайлова не се явила в полицията в Кочани, прокуратурата в Северна Македония иска задържането ѝ

Полицията в Кочани е уведомила Основния съд в града, че вчера Ива Михайлова не се е явила в участъка и не се е подписала, както е определено в мярката ѝ за неотклонение, съобщава БНТ.
От своя страна съдът е уведомил прокуратурата. На това основание прокурор Игорчо Кръстов е внесъл в основния съд искане мярката "подписка" и забрана за напускане на Кочани да бъде отменена и да бъде определена нова мярка "задържане" до края на наказателното производство спрямо Ива Михайлова поради опасност от укриване.
Основният съд в Кочани още не се е произнесъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
💪🇧🇬
Коментиран от #19
14:44 13.10.2026
2 Да я задържът
Коментиран от #14, #34
14:45 13.10.2026
3 хъм
Коментиран от #6, #13
14:46 13.10.2026
4 честен ционист
Коментиран от #7
14:46 13.10.2026
5 Кина
14:49 13.10.2026
6 Европеец
До коментар #3 от "хъм":А бе постановката е спретна това македонско моме с български паспорт.... Тя се и.ра на усилията на българските политици законно да дойде в България да се лекува.... Въобще нагла македонска работа..... Не знам те или украинците са по-нагли.....
14:50 13.10.2026
7 Иван Михайловски
До коментар #4 от "честен ционист":Адвокат не може да прекара през шенгенска граница издирвано лице. Това е поръчка от властимащите и сега се правят на изненадани. Поне видяхме, че македонката ходи като маратонец и пращи от здраве, като всичко бе лъжа, за да не лежи за убийството.
Коментиран от #10, #16
14:50 13.10.2026
8 Камион