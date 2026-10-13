Ива Михайлова не се явила в полицията в Кочани, прокуратурата в Северна Македония иска задържането ѝ

Полицията в Кочани е уведомила Основния съд в града, че вчера Ива Михайлова не се е явила в участъка и не се е подписала, както е определено в мярката ѝ за неотклонение, съобщава БНТ.

От своя страна съдът е уведомил прокуратурата. На това основание прокурор Игорчо Кръстов е внесъл в основния съд искане мярката "подписка" и забрана за напускане на Кочани да бъде отменена и да бъде определена нова мярка "задържане" до края на наказателното производство спрямо Ива Михайлова поради опасност от укриване.

Основният съд в Кочани още не се е произнесъл.