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Ива Михайлова не се явила в полицията в Кочани, прокуратурата в Северна Македония иска задържането ѝ

Ива Михайлова не се явила в полицията в Кочани, прокуратурата в Северна Македония иска задържането ѝ

13 Октомври, 2026 14:41 1 620 50

  • ива михайлова-
  • полиция-
  • кочани

Основният съд в Кочани още не се е произнесъл

Ива Михайлова не се явила в полицията в Кочани, прокуратурата в Северна Македония иска задържането ѝ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Кочани е уведомила Основния съд в града, че вчера Ива Михайлова не се е явила в участъка и не се е подписала, както е определено в мярката ѝ за неотклонение, съобщава БНТ.

От своя страна съдът е уведомил прокуратурата. На това основание прокурор Игорчо Кръстов е внесъл в основния съд искане мярката "подписка" и забрана за напускане на Кочани да бъде отменена и да бъде определена нова мярка "задържане" до края на наказателното производство спрямо Ива Михайлова поради опасност от укриване.

Основният съд в Кочани още не се е произнесъл.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    20 14 Отговор
    ще смачкаме от бой макетата
    💪🇧🇬

    Коментиран от #19

    14:44 13.10.2026

  • 2 Да я задържът

    17 20 Отговор
    Нагла убийса

    Коментиран от #14, #34

    14:45 13.10.2026

  • 3 хъм

    17 10 Отговор
    Доолните северномакета и спретнаха постановка!

    Коментиран от #6, #13

    14:46 13.10.2026

  • 4 честен ционист

    18 19 Отговор
    Смятайте, какви адвокати има в България, помагачи на бегълци от закона.

    Коментиран от #7

    14:46 13.10.2026

  • 5 Кина

    13 11 Отговор
    Докога ще цапат ефира с този сопол..?

    14:49 13.10.2026

  • 6 Европеец

    16 11 Отговор

    До коментар #3 от "хъм":

    А бе постановката е спретна това македонско моме с български паспорт.... Тя се и.ра на усилията на българските политици законно да дойде в България да се лекува.... Въобще нагла македонска работа..... Не знам те или украинците са по-нагли.....

    14:50 13.10.2026

  • 7 Иван Михайловски

    17 8 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Адвокат не може да прекара през шенгенска граница издирвано лице. Това е поръчка от властимащите и сега се правят на изненадани. Поне видяхме, че македонката ходи като маратонец и пращи от здраве, като всичко бе лъжа, за да не лежи за убийството.

    Коментиран от #10, #16

    14:50 13.10.2026

  • 8 Камион

    7 2 Отговор
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