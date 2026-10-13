Ангел Славчев пред ФАКТИ: България трябваше да направи Черно море зона за мир (ВИДЕО)

Ние предупреждавахме българското общество, предупреждавахме и политиците в другите партии, че още с падането на първия дрон в Кардам нещата ще ескалират. А в същото време България има възможност да бъде мост между държавите, които воюват в момента – Русия и Украйна, и да помогне за обединяването им около идеята Черно море да бъде зона за мир. Имахме достатъчно време това да се случи. Имаше време управляващите да направят нещо. Дори и сега управляващите в лицето на президента Радев е добре да възприемат такъв подход, така че Черно море да стане зона за сигурност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Ангел Славчев от „Възраждане“.
„Такава инициатива може да не е привлекателна, но беше задължение на нашите управляващи да я започнат, защото ние, българските граждани, ще страдаме от това, че в Черно море се водят военни действия. Какво предстои оттук нататък? Страх от преминаването на търговски кораби, а това ще оскъпи стоките, които минават през Черно море. Тази ситуация ще се утежнява и ние се намираме в някакъв парадоксален свят в момента“, добави гостът.
„Премиерът Радев ще извика посланика на Русия, за да изпият чаша кафе, а защо не извика посланика на Украйна? Ние не знаем дали дроновете са украински или руски, може да са и от трета страна. Ние не разполагаме с данни и веднага отиваме към едната страна, което означава, че взимаме страна. Ние нямаме наши системи, които да са разположени по черноморския бряг и да са предназначени за противодействие на дронове. Ние просто не сме подготвени“, сподели още Славчев.
„Единственото, което можеха да направят всички тези евроатлантици, е да активират така наречения член 4 от Северноатлантическия договор, за да се види какво може да ни предостави НАТО в момента, ако евентуално подобни действия продължат“, сподели още той.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13
17:31 13.10.2026
2 малко истински факти
Коментиран от #5, #6
17:32 13.10.2026
3 нелеп изрожденец
Коментиран от #7
17:35 13.10.2026
4 Съгласен но
17:36 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 България няма сили да се противопостави
17:37 13.10.2026
9 Горски
17:38 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Некадърници!
17:39 13.10.2026
12 АГАТ а Кристи
Коментиран от #26
17:41 13.10.2026
13 Трудна работа
До коментар #1 от "честен ционист":Орел, рак и щука...
черноморските държави няма да могат да се разберат и да работят заедно, защото не всички са самостоятелни и независими.
17:41 13.10.2026
14 Комунист -
До коментар #6 от "Хи хи":ТОВА ЗВУЧИ ГОРДО !
Ти ако си в Украйна, фабрика за пам.перси няма да може да те захрани
17:43 13.10.2026
15 вай вай
17:43 13.10.2026
16 Смешник
17:44 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Баба Дора
17:47 13.10.2026
19 Славчев
Коментиран от #23
17:50 13.10.2026
20 Честно казано
Има ли България "смъртоносен лъч", с който може да унещожи цяла страна или България да има поне ядрено оръжие? Или да може да спре тока на Бункера?
Няма нали! Единственото, което може да направи е да избере да подкрепи агресора или нападнатия. Да застане на страната на Злото или на Доброто.
17:51 13.10.2026
21 Абе
17:52 13.10.2026
22 Напълно неутрален
17:58 13.10.2026
23 Израждане
До коментар #19 от "Славчев":Това бившият генерал, бивш президент го нарича "опозиция с отпаднала необходимост" и с право.
18:00 13.10.2026
24 И този
18:04 13.10.2026
25 Точен
Коментиран от #28, #33, #35
18:05 13.10.2026
26 Мишел
До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":Само Русия е в състояние да направи Черно море зона на мира.
18:07 13.10.2026
27 Абсурдистан
18:08 13.10.2026
28 Само че
До коментар #25 от "Точен":до юни,един патрон не е паднал в Русия!
18:08 13.10.2026
29 Румен
18:10 13.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 лице
18:13 13.10.2026
32 Възражда са слабаци
18:14 13.10.2026
33 Пенсне
До коментар #25 от "Точен":Защо руснаците разсипаха Грузия? А Сирия? Отговори!
Коментиран от #34
18:15 13.10.2026
34 Така
До коментар #33 от "Пенсне":И за Македония да каже!
18:16 13.10.2026
35 Реалистичен
До коментар #25 от "Точен":"Акото" цапа и вони.
18:17 13.10.2026
36 Емигрант
18:51 13.10.2026