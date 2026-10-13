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Ангел Славчев пред ФАКТИ: България трябваше да направи Черно море зона за мир (ВИДЕО)

Ангел Славчев пред ФАКТИ: България трябваше да направи Черно море зона за мир (ВИДЕО)

13 Октомври, 2026 17:29 674 36

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  • славчев-
  • нато-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове

Не сме подготвени за заплахите от дронове в Черно море, казва той

Ангел Славчев пред ФАКТИ: България трябваше да направи Черно море зона за мир (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Ние предупреждавахме българското общество, предупреждавахме и политиците в другите партии, че още с падането на първия дрон в Кардам нещата ще ескалират. А в същото време България има възможност да бъде мост между държавите, които воюват в момента – Русия и Украйна, и да помогне за обединяването им около идеята Черно море да бъде зона за мир. Имахме достатъчно време това да се случи. Имаше време управляващите да направят нещо. Дори и сега управляващите в лицето на президента Радев е добре да възприемат такъв подход, така че Черно море да стане зона за сигурност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Ангел Славчев от „Възраждане“.

„Такава инициатива може да не е привлекателна, но беше задължение на нашите управляващи да я започнат, защото ние, българските граждани, ще страдаме от това, че в Черно море се водят военни действия. Какво предстои оттук нататък? Страх от преминаването на търговски кораби, а това ще оскъпи стоките, които минават през Черно море. Тази ситуация ще се утежнява и ние се намираме в някакъв парадоксален свят в момента“, добави гостът.

„Премиерът Радев ще извика посланика на Русия, за да изпият чаша кафе, а защо не извика посланика на Украйна? Ние не знаем дали дроновете са украински или руски, може да са и от трета страна. Ние не разполагаме с данни и веднага отиваме към едната страна, което означава, че взимаме страна. Ние нямаме наши системи, които да са разположени по черноморския бряг и да са предназначени за противодействие на дронове. Ние просто не сме подготвени“, сподели още Славчев.

„Единственото, което можеха да направят всички тези евроатлантици, е да активират така наречения член 4 от Северноатлантическия договор, за да се види какво може да ни предостави НАТО в момента, ако евентуално подобни действия продължат“, сподели още той.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 3 Отговор
    България трябва да направи фериботна връзка Варна-Севастопол и всичко ще си дойде на местото

    Коментиран от #13

    17:31 13.10.2026

  • 2 малко истински факти

    5 7 Отговор
    Кои сте вие бе смешкоизрожденци жалки , с червените си партийни книжлета у задния джоб ...

    Коментиран от #5, #6

    17:32 13.10.2026

  • 3 нелеп изрожденец

    6 5 Отговор
    Чакахме да дойде путинягата , ама не идва , та сега търчим да дрънчим пликоумности по разни студия.

    Коментиран от #7

    17:35 13.10.2026

  • 4 Съгласен но

    3 3 Отговор
    Ако и руските рафинерии и кораби станат зона за сигурност....иначе Украйна ще получи едностранно предимство

    17:36 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 България няма сили да се противопостави

    4 7 Отговор
    На Русия, която при Путин действително се превърна в Империя на злото, какъвто Съветският съюз по време на изцепката на Рейгън не беше.

    17:37 13.10.2026

  • 9 Горски

    8 1 Отговор
    Стратегията по спирането на обстрела по енергийните обекти от страна на американците не пожъна успех, а какво остава за индивидуален проект на шепа нации? Украинската страна ще си отстоява позицията за реципрочност и възпирането на финансирането на руската страна и руснаците ще продължат да отвръщат. По-важното е, че фашиста Зеленски потвърди спирането на трансфера на американското разузнаване в Украйна! Съединените щати снощи не предоставиха на Украйна разузнавателна информация за ракетния удар на руските въоръжени сили в Киев. Това заяви президентът на Украйна Владимир Зеленски. Според него това обстоятелство обяснява факта, че системата за противовъздушна отбрана не е имала време да реагира на изстрелването от руската територия. Тези се правят,че не разбират - води се война и след втория потопен ще има трети ,пети и т.н.Потопените от украинците кораби не са ли равнозначни на потопените от руснаците кораби.Трябва МИР иначе човечеството е под въпрос!но, при настъпило прекратяване на войната Европа е фалирала и единственото решение е война! Дано съм идиот и не съм прав в предположенията си!

    17:38 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Некадърници!

    3 4 Отговор
    Оставка сбутаняци!

    17:39 13.10.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    7 3 Отговор
    Че тя си е "зона за мир", само че - по руски образец !

    Коментиран от #26

    17:41 13.10.2026

  • 13 Трудна работа

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Орел, рак и щука...
    черноморските държави няма да могат да се разберат и да работят заедно, защото не всички са самостоятелни и независими.

    17:41 13.10.2026

  • 14 Комунист -

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    ТОВА ЗВУЧИ ГОРДО !
    Ти ако си в Украйна, фабрика за пам.перси няма да може да те захрани

    17:43 13.10.2026

  • 15 вай вай

    7 3 Отговор
    Нелеп изрожденски умньо , като всички останали изрожденци.

    17:43 13.10.2026

  • 16 Смешник

    6 2 Отговор
    Светът е на прага на огромно планетарно аутодафе, той ми говори за един гьол!

    17:44 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баба Дора

    4 4 Отговор
    Абе баба до кога ще ни занимавате с разни турски и украйнски гемий абе те да се оправят а вие свърщете нещо за бедния българин бе баба!

    17:47 13.10.2026

  • 19 Славчев

    7 1 Отговор
    То вече грамотен политик няма,а пък този си е повервал,че е някакъв фактор какво НАТО какъв ЕС кой ви обръща внимание за каквото и да било, едни и същи празнодумци от сутрин до вечер по новините

    Коментиран от #23

    17:50 13.10.2026

  • 20 Честно казано

    5 2 Отговор
    Какви са тия кретени, които цитирате?
    Има ли България "смъртоносен лъч", с който може да унещожи цяла страна или България да има поне ядрено оръжие? Или да може да спре тока на Бункера?

    Няма нали! Единственото, което може да направи е да избере да подкрепи агресора или нападнатия. Да застане на страната на Злото или на Доброто.

    17:51 13.10.2026

  • 21 Абе

    8 1 Отговор
    Кой го е еня за България, че и трябвало България да прави зона на мир! Със скъсани цървули и чифте пищови! Аман от подстрекатели!

    17:52 13.10.2026

  • 22 Напълно неутрален

    6 0 Отговор
    България беше напълно неутрална през Втората Световна Война, докато на границата не се появиха 18 дивизии на фелдмаршал Вилхелм Лист и пред България беше поставен въпроса ребром: искате да станете на дим в Аушвиц или сте с нас.

    17:58 13.10.2026

  • 23 Израждане

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Славчев":

    Това бившият генерал, бивш президент го нарича "опозиция с отпаднала необходимост" и с право.

    18:00 13.10.2026

  • 24 И този

    3 0 Отговор
    ли ще става президент???

    18:04 13.10.2026

  • 25 Точен

    2 2 Отговор
    Славчев е прав, защото ако не даваме пари и оръжие на киевската хунта, Русия и с малкото си пръстче няма да ни пипне. Гласуваме санкции срещу Русия, даваме оръжия, с които укродесните убиват руснаци... Даже много тъпрпелив е Путин, че Медведев и други хич няма да ни пощадят.

    Коментиран от #28, #33, #35

    18:05 13.10.2026

  • 26 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Само Русия е в състояние да направи Черно море зона на мира.

    18:07 13.10.2026

  • 27 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Когато си копейкаджия мозъкът престава да работи и фактите нямат значение.

    18:08 13.10.2026

  • 28 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точен":

    до юни,един патрон не е паднал в Русия!

    18:08 13.10.2026

  • 29 Румен

    0 0 Отговор
    Тезултата е в полза на Русия 2:0 !..Или 4:0 ?

    18:10 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 лице

    2 0 Отговор
    необременено от интелект

    18:13 13.10.2026

  • 32 Възражда са слабаци

    1 0 Отговор
    Я ми обяснете, как ще да стане тоя прочут мир за който мрънкате. Когато насреща си имате дива империя искащи война? Как го разбирате тоя мир? Аз знам де, но пак да питам. Като си се надупим наведени, нали страхливци?

    18:14 13.10.2026

  • 33 Пенсне

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точен":

    Защо руснаците разсипаха Грузия? А Сирия? Отговори!

    Коментиран от #34

    18:15 13.10.2026

  • 34 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсне":

    И за Македония да каже!

    18:16 13.10.2026

  • 35 Реалистичен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точен":

    "Акото" цапа и вони.

    18:17 13.10.2026

  • 36 Емигрант

    0 0 Отговор
    Този червей от къде изпълзя за да обвинява ! България трябвало да бъде "мост" ха ха ха, докато съществуват в България политически шайки които се ръководят от комундури, никой никога няма да смята България за сериозен, уважаван и достоен за предлагане на решения член на ЕС, БСП Възраждане, ДПС-та разни, Прогресивни червени сбирщини и т.н.са излагацията и срамът на тази червена балканска територия имитираща демокрация и ЛИЦЕМЕРИЕ !

    18:51 13.10.2026

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