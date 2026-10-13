Ангел Славчев пред ФАКТИ: България трябваше да направи Черно море зона за мир (ВИДЕО)

Ние предупреждавахме българското общество, предупреждавахме и политиците в другите партии, че още с падането на първия дрон в Кардам нещата ще ескалират. А в същото време България има възможност да бъде мост между държавите, които воюват в момента – Русия и Украйна, и да помогне за обединяването им около идеята Черно море да бъде зона за мир. Имахме достатъчно време това да се случи. Имаше време управляващите да направят нещо. Дори и сега управляващите в лицето на президента Радев е добре да възприемат такъв подход, така че Черно море да стане зона за сигурност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Ангел Славчев от „Възраждане“.

„Такава инициатива може да не е привлекателна, но беше задължение на нашите управляващи да я започнат, защото ние, българските граждани, ще страдаме от това, че в Черно море се водят военни действия. Какво предстои оттук нататък? Страх от преминаването на търговски кораби, а това ще оскъпи стоките, които минават през Черно море. Тази ситуация ще се утежнява и ние се намираме в някакъв парадоксален свят в момента“, добави гостът.

„Премиерът Радев ще извика посланика на Русия, за да изпият чаша кафе, а защо не извика посланика на Украйна? Ние не знаем дали дроновете са украински или руски, може да са и от трета страна. Ние не разполагаме с данни и веднага отиваме към едната страна, което означава, че взимаме страна. Ние нямаме наши системи, които да са разположени по черноморския бряг и да са предназначени за противодействие на дронове. Ние просто не сме подготвени“, сподели още Славчев.

„Единственото, което можеха да направят всички тези евроатлантици, е да активират така наречения член 4 от Северноатлантическия договор, за да се види какво може да ни предостави НАТО в момента, ако евентуално подобни действия продължат“, сподели още той.

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