Валери Найденов пред ФАКТИ: Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент (ВИДЕО)

Един от огромните парадокси на цялата тази политическа кампания преди изборите за президент е, че една фалшива тема се превърна в централна – отношението към Украйна и дали да се караме с Русия повече или по-малко. Първо, от България нищо не зависи. Второ, и двамата кандидати за президент, от които ще избираме, ще правят точно същото. Политиката на Радев не се различава по нищо от политиката на предишните управления по отношение на войната между Русия и Украйна. Единствената разлика е в стилистиката на обръщението към избирателя. Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„В същото време ние имаме много по-сериозни проблеми. Има един разказ на Йордан Йовков, в който в едно село пристига някакъв катун от малцинствата, избиват се и се колят в центъра, вдига се огромна суматоха, всички се стичат да гледат, след което накрая се умиротворяват и си тръгват. После се оказва, че едни други са минали и са ограбили кокошките, докато всички гледат сеира. Същото е и в президентската кампания“, добави Найденов.
„Бих казал, че 60 на сто от скандалите се въртят около това какво точно е казал някой. Какво е казал за Крим – наш ли е, не е ли наш? Крим по едно време е бил и български – има такъв момент в историята. Татарски е бил също“, сподели още гостът.
„След като турският външен министър каза, че е добре да се направят коридори в Черно море за руснаците и украинците, може би има възможност това да се случи. Но щом го казва Турция, може да стане. Според Германия, която е начело на групата в Европа, първо трябва да се направят едни хубави сметки какви пари има. Оказа се, че в Европа няма пари и трябва да се намали бюджетът на Европейския съюз с един трилион евро. Но това означава, че ще ни отрежат субсидиите за всичко, ако продължи войната. А тя според европейските сили трябва да продължи“, каза още гостът.
„В Европа има тенденция да се очаква, че европейските сили ще имат достатъчно сила към края на 2028 г., за да се противопоставят на Русия. Но през това време ние ще останем без пари“, разкри още той.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #21
14:45 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Най после
Коментиран от #14, #22, #27
14:51 29.10.2026
4 Всеки си има лично мнение
14:51 29.10.2026
5 какво излиза
14:52 29.10.2026
6 Първо
Коментиран от #13
14:53 29.10.2026
7 Възpожденец 🇧🇬
ПОТЪНА и мантрата на Йотова и Радев, че снишаването и мълчанието ще спрат ударите. Тези хора ни водят към война. Война, в която ударите ще следват един след друг и те няма да смеят дори да назоват агресора. А гражданите ще броим труповете и ще плащаме щетите и цената за тяхната слабост и зависимости.
Агресор, като Русия на Путин може да бъде спрян само по един начин - с твърди действия, партньорска солидарност и категорична позиция. И когато управниците ни са неспособни, то гражданите трябва са защитим родината си!
Затова днес, в 18.30ч. БОЕЦ призоваваме всички непримирими граждани и проевропейски партии и организации да се съберем пред руското посолство на протест под надслов:
"СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!"
Коментиран от #10
15:02 29.10.2026
8 Дзак
15:03 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Емил
До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":Ами отивай воювай твърдо в Украйна срещу Путин и госпри бе колега!!!
Или твърдостта и лекомислието пред клавиатурата са лесни, вие автомат освен на филм виждали ли сте?
15:05 29.10.2026
11 техник
15:09 29.10.2026
12 Истинската е
15:10 29.10.2026
13 Даваш ли кръв
До коментар #6 от "Първо":за имота на съседа?
15:12 29.10.2026
14 Европеец
До коментар #3 от "Най после":Прав си така е..... оказа се ,че в бг-то имало и нормални хора, бивши журналисти, защото сегашните за пари ще продадат и майка си. ..
15:12 29.10.2026
15 оня с коня
15:13 29.10.2026
16 Дзак
15:13 29.10.2026
17 Цолов
15:22 29.10.2026
18 Наглост без край
Коментиран от #20
15:23 29.10.2026
19 Копейкин
15:29 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 за информация на оФчарите
До коментар #1 от "Овчар":В държавите където имат газ, хората не ползват юргани и терлици..
15:34 29.10.2026
22 Така е
До коментар #3 от "Най после":Украйна не е важна тема и скоро напълно ще престане да бъде.
Дай Боже, по - скоро мир!
15:35 29.10.2026
23 илия
15:36 29.10.2026
24 Найденов соца
15:39 29.10.2026
25 Гьонсурат
15:42 29.10.2026
26 Златарева
15:42 29.10.2026
27 Колко
До коментар #3 от "Най после":да е нормален от соц журнал?
15:44 29.10.2026
28 РЕАЛИСТ
15:45 29.10.2026
29 604
15:52 29.10.2026
30 Зян си ма!
15:53 29.10.2026
31 Защо?
16:03 29.10.2026