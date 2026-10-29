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Валери Найденов пред ФАКТИ: Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Валери Найденов пред ФАКТИ: Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент (ВИДЕО)

29 Октомври, 2026 14:40 1 331 31

  • валери найденов-
  • президентска кампания-
  • украйна-
  • русия-
  • крим-
  • европа-
  • германия

Според него политическите спорове за Русия и Крим отклоняват вниманието от по-сериозните проблеми на България

Валери Найденов пред ФАКТИ: Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

Един от огромните парадокси на цялата тази политическа кампания преди изборите за президент е, че една фалшива тема се превърна в централна – отношението към Украйна и дали да се караме с Русия повече или по-малко. Първо, от България нищо не зависи. Второ, и двамата кандидати за президент, от които ще избираме, ще правят точно същото. Политиката на Радев не се различава по нищо от политиката на предишните управления по отношение на войната между Русия и Украйна. Единствената разлика е в стилистиката на обръщението към избирателя. Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„В същото време ние имаме много по-сериозни проблеми. Има един разказ на Йордан Йовков, в който в едно село пристига някакъв катун от малцинствата, избиват се и се колят в центъра, вдига се огромна суматоха, всички се стичат да гледат, след което накрая се умиротворяват и си тръгват. После се оказва, че едни други са минали и са ограбили кокошките, докато всички гледат сеира. Същото е и в президентската кампания“, добави Найденов.

„Бих казал, че 60 на сто от скандалите се въртят около това какво точно е казал някой. Какво е казал за Крим – наш ли е, не е ли наш? Крим по едно време е бил и български – има такъв момент в историята. Татарски е бил също“, сподели още гостът.

„След като турският външен министър каза, че е добре да се направят коридори в Черно море за руснаците и украинците, може би има възможност това да се случи. Но щом го казва Турция, може да стане. Според Германия, която е начело на групата в Европа, първо трябва да се направят едни хубави сметки какви пари има. Оказа се, че в Европа няма пари и трябва да се намали бюджетът на Европейския съюз с един трилион евро. Но това означава, че ще ни отрежат субсидиите за всичко, ако продължи войната. А тя според европейските сили трябва да продължи“, каза още гостът.

„В Европа има тенденция да се очаква, че европейските сили ще имат достатъчно сила към края на 2028 г., за да се противопоставят на Русия. Но през това време ние ще останем без пари“, разкри още той.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 6 Отговор
    Повече капиталови инвестиции в боб ..! Реактивния газ от боба има много мелодии и затопля тялото под юргана..!

    Коментиран от #21

    14:45 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Най после

    18 8 Отговор
    един нормален коментар!

    Коментиран от #14, #22, #27

    14:51 29.10.2026

  • 4 Всеки си има лично мнение

    12 3 Отговор
    В действителност никой неможе нищо да каже какво ще е утре.

    14:51 29.10.2026

  • 5 какво излиза

    8 3 Отговор
    каквото и да правите,добро,или лошо,да се размножавате,ипи не,да живеете,или не, в крайна сметка никой не го интересува,дори и най-близките!

    14:52 29.10.2026

  • 6 Първо

    18 8 Отговор
    Предишните управляващи подписаха за заема от 90 млрд за Украйна но Радев не подписа за новия 70 млрд...тук тоя удобно замазва. А дали Крим е бил татарски....Ами бил е...бил е и турски но руснаците са проляло кръв за Крим а украинците просто са го получили противоконституционно от украинеца Хрушчов. А ЕС има пари...няма проблем да увеличат печатането...изхода ще е като при Виденов...подобен

    Коментиран от #13

    14:53 29.10.2026

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    8 19 Отговор
    ПОТЪНА поредният кораб, ударен вчера от Русия в икономическата зона на България в Черно море!
    ПОТЪНА и мантрата на Йотова и Радев, че снишаването и мълчанието ще спрат ударите. Тези хора ни водят към война. Война, в която ударите ще следват един след друг и те няма да смеят дори да назоват агресора. А гражданите ще броим труповете и ще плащаме щетите и цената за тяхната слабост и зависимости.
    Агресор, като Русия на Путин може да бъде спрян само по един начин - с твърди действия, партньорска солидарност и категорична позиция. И когато управниците ни са неспособни, то гражданите трябва са защитим родината си!
    Затова днес, в 18.30ч. БОЕЦ призоваваме всички непримирими граждани и проевропейски партии и организации да се съберем пред руското посолство на протест под надслов:
    "СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!"

    Коментиран от #10

    15:02 29.10.2026

  • 8 Дзак

    9 3 Отговор
    Добре щеше да бъде да чуем още едно мнение, например на Петьо Блъсков!

    15:03 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Емил

    18 6 Отговор

    До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ами отивай воювай твърдо в Украйна срещу Путин и госпри бе колега!!!
    Или твърдостта и лекомислието пред клавиатурата са лесни, вие автомат освен на филм виждали ли сте?

    15:05 29.10.2026

  • 11 техник

    3 5 Отговор
    абсолютно той прав ..

    15:09 29.10.2026

  • 12 Истинската е

    4 2 Отговор
    наркоразпространението!

    15:10 29.10.2026

  • 13 Даваш ли кръв

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Първо":

    за имота на съседа?

    15:12 29.10.2026

  • 14 Европеец

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Най после":

    Прав си така е..... оказа се ,че в бг-то имало и нормални хора, бивши журналисти, защото сегашните за пари ще продадат и майка си. ..

    15:12 29.10.2026

  • 15 оня с коня

    5 10 Отговор
    И си Словоблудства Валери Н. оставен от водещата на "Самотек",и му е едно хубо и леко на Душата че на стари години се е озовал в ТВ-студио...Та според него "политиката на радев не се различава по нищо от тая на предишните Управления4...Ама зАпри се бе Чожум,нали точно една от най-важните Йотови опорки/в предходната статия за посещението й в Пазарджик/ е че Гюров подписал Споразумение с Украйна за 10г,нещо което радев никога не би направил?А отдалечава ли ни радеватеа политика тип "Орбан" от ЕС и ще има ли това Последствия във Финансирането ни с Еврофондове и всякакви други "Мазнинки"?И твърди валери че от БГ Нищо не зависело в Европ. мащаб.А ако това е вярно независимо че сме пълноправен член не е ли това Внушение че при това положение нямаме работа в ЕС и НАТО?Охооо,и още как!Ама и аз що ли си хабя клавиатурата за такива "Гости" на Маринкова...

    15:13 29.10.2026

  • 16 Дзак

    3 3 Отговор
    Бедата е, че на България й трябва ускорен растеж, но няма материална база, продоволствие и развойна дейност. Остава да чака на външни поръчки. А ЕС поръчва с мисъл за война.

    15:13 29.10.2026

  • 17 Цолов

    0 1 Отговор
    Актуална тема е формула 2!

    15:22 29.10.2026

  • 18 Наглост без край

    5 9 Отговор
    Българи! Добре погледенте тази вече старческа физиономия на прононсиран, нагъл и фанатизиран комунист, откърмен от престъпната и кървава БКП, която в черната есен на черната 1944 г. потопи родината в кръв и изби елита на нацията! Та този червен и в червата Валери беше онзи наглец, който само ден преди изборите за столичен кмет, публикува във вестинка си фалшива партийна книжка на Стефан Софиянски! Е, и? На този мерзавец ли някой държи на мнението? Хайде холам, бе комуняги! Що ли не се гръмнете! Да, комунизино Валери, да! Особено важно е отношеинето на политиците ни към гордата и достойна Украйна, която се сражава на живот и съмрт със свирепия агресор и КГБ-ейски убиец Путин! Много е важно! Аз пък съм за Украйна! Разбра ли бе, фалшификаторе?

    Коментиран от #20

    15:23 29.10.2026

  • 19 Копейкин

    6 2 Отговор
    Валери Найденов е в топ 3 на мръсниците на Прехода в сектор Журналистика.

    15:29 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 за информация на оФчарите

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    В държавите където имат газ, хората не ползват юргани и терлици..

    15:34 29.10.2026

  • 22 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Най после":

    Украйна не е важна тема и скоро напълно ще престане да бъде.
    Дай Боже, по - скоро мир!

    15:35 29.10.2026

  • 23 илия

    0 1 Отговор
    браво Валери..хора то много глупови,като бик пред червен парцал пред клане

    15:36 29.10.2026

  • 24 Найденов соца

    4 0 Отговор
    те е увредил много.Иди на доктор за хапчета но се съмнявам,че и те могат да помогнат,но поне ще те успокоят!

    15:39 29.10.2026

  • 25 Гьонсурат

    3 0 Отговор
    Рядко тесногръдо изказване. Пълно с полуистини и откровени лъжи.

    15:42 29.10.2026

  • 26 Златарева

    4 0 Отговор
    ако и стиска да попита-Трябва ли народа да има право, да отзовава президента?

    15:42 29.10.2026

  • 27 Колко

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най после":

    да е нормален от соц журнал?

    15:44 29.10.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Като остарява човек, почва да оглупява. По себе си съдя, ама Валери Найденов направо е изплискал легена. Такива простотии рядко се четат.

    15:45 29.10.2026

  • 29 604

    0 0 Отговор
    По сериозна тема от войната НЯМА !

    15:52 29.10.2026

  • 30 Зян си ма!

    1 0 Отговор
    Зян си ма, Йотоваат! Жив зян си, след като такива червени наглеци и фалшификатори, но много верни на престъпната ви и кървава БКП, те защитават! Жив зян си ма, Йотовата! Че този мерзавец пубилкува ден преди изборите за столичен кмет фалшива партийна книжка на Сефан Софиянски!? Да, ама Софиянски пак спечели, а този дъртак за цял живот се опозори! Като истински комунист!

    15:53 29.10.2026

  • 31 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо ни занимавате с този наглец, мухлясал комуняга, които се опозори за цял живот, за да изпълни поръчението на престъпната си и кървава БКП! Ако помните, този нагъл, мръсен и мазен дъртак беше публикувал фалшива палртийна книжка на Стефан Софиянски ден преди избориет! Да, ама- йок! нМръсният му номер не имна! защо не сте дали възможнсот на потребителите да пубилкуват мнението си за поредните лъжи и кремълски опорки на фатмашката Йотова слугиня? И вие ли я пазите от "народната любов"?

    16:03 29.10.2026

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