Валери Найденов пред ФАКТИ: Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент (ВИДЕО)

Един от огромните парадокси на цялата тази политическа кампания преди изборите за президент е, че една фалшива тема се превърна в централна – отношението към Украйна и дали да се караме с Русия повече или по-малко. Първо, от България нищо не зависи. Второ, и двамата кандидати за президент, от които ще избираме, ще правят точно същото. Политиката на Радев не се различава по нищо от политиката на предишните управления по отношение на войната между Русия и Украйна. Единствената разлика е в стилистиката на обръщението към избирателя. Украйна е фалшивата тема на кампанията за президент. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.



„В същото време ние имаме много по-сериозни проблеми. Има един разказ на Йордан Йовков, в който в едно село пристига някакъв катун от малцинствата, избиват се и се колят в центъра, вдига се огромна суматоха, всички се стичат да гледат, след което накрая се умиротворяват и си тръгват. После се оказва, че едни други са минали и са ограбили кокошките, докато всички гледат сеира. Същото е и в президентската кампания“, добави Найденов.



„Бих казал, че 60 на сто от скандалите се въртят около това какво точно е казал някой. Какво е казал за Крим – наш ли е, не е ли наш? Крим по едно време е бил и български – има такъв момент в историята. Татарски е бил също“, сподели още гостът.



„След като турският външен министър каза, че е добре да се направят коридори в Черно море за руснаците и украинците, може би има възможност това да се случи. Но щом го казва Турция, може да стане. Според Германия, която е начело на групата в Европа, първо трябва да се направят едни хубави сметки какви пари има. Оказа се, че в Европа няма пари и трябва да се намали бюджетът на Европейския съюз с един трилион евро. Но това означава, че ще ни отрежат субсидиите за всичко, ако продължи войната. А тя според европейските сили трябва да продължи“, каза още гостът.

„В Европа има тенденция да се очаква, че европейските сили ще имат достатъчно сила към края на 2028 г., за да се противопоставят на Русия. Но през това време ние ще останем без пари“, разкри още той.



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