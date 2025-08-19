Новини
Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Защо възникна кризата с бензина? ВИДЕО

19 Август, 2025 15:04 467 6

От тази зима България може да се превърне във вносител на електроенергия

Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Защо възникна кризата с бензина? ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защо възникна кризата с бензина? За това е виновна европейска директива, която вдигна от 5% на 10% биодобавката в бензина. Смятам, че кризата бързо ще се разреши. Пазарът не търпи дефицит.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Явор Куюмджиев.

Той предупреди, че от тази зима България може да се превърне във вносител на електроенергия. По тази причина България няма друга възможност освен тецовете ни да продължат да работят.

От една година собствениците на "Лукойл" водят преговори с 6 компании за продажбата на рафинерията си в Бургас, припомни Явор Куюмджиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явор

    0 3 Отговор
    Аз съм путинуид !

    15:06 19.08.2025

  • 2 лют пипер

    0 1 Отговор
    ...освен ТЕЦ-овете ни да продължат да работят,трябва и скоро да построят АЕЦ "Белене". Политиците в НС веднага трябва да одобрят проекта на централата,защото 2-та блока на АЕЦ "Козлодуй" си отиват.

    Коментиран от #6

    15:13 19.08.2025

  • 3 Лили

    1 0 Отговор
    Малко ли войни се водят...

    15:20 19.08.2025

  • 4 бою циганина

    1 0 Отговор
    какви магисрали съм направила, чак свършиха бинзина

    15:22 19.08.2025

  • 5 Стари столици

    0 0 Отговор
    В Търново нямаме ток вече два часа. Никой нищо не знае какво и защо. Няма и толкова.

    15:22 19.08.2025

  • 6 Тях не ги интересува

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "лют пипер":

    Те не са българи и не са в България.

    15:24 19.08.2025

