Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Защо възникна кризата с бензина? ВИДЕО

Защо възникна кризата с бензина? За това е виновна европейска директива, която вдигна от 5% на 10% биодобавката в бензина. Смятам, че кризата бързо ще се разреши. Пазарът не търпи дефицит.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Явор Куюмджиев.

Той предупреди, че от тази зима България може да се превърне във вносител на електроенергия. По тази причина България няма друга възможност освен тецовете ни да продължат да работят.

От една година собствениците на "Лукойл" водят преговори с 6 компании за продажбата на рафинерията си в Бургас, припомни Явор Куюмджиев.

