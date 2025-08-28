Новини
България »
Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Мирослав Рашков се издигна по времето на Калин Стоянов като министър на МВР (ВИДЕО)

Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Мирослав Рашков се издигна по времето на Калин Стоянов като министър на МВР (ВИДЕО)

28 Август, 2025 14:41 1 301 8

  • мвр-
  • емануил йорданов-
  • адвокат-
  • рашков-
  • главен секретар-
  • калин-
  • стянов

Когато се обърне каруцата в МВР, само министърът  говори, казва гостът

Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Мирослав Рашков се издигна по времето на Калин Стоянов като министър на МВР (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Най-сериозното му издигане на Мирослав Рашков е, когато Калин Стоянов е министър на МВР . Така че е разбираемо някой да свързва двете лица. Това, което на мен ми прави впечатление, е, че новият главен секретар страни от медиите. Да сме чували някаква негова позиция или изказване във времето, в което той изпълняваш длъжността по заместване... А имаше достатъчно проблемни моменти. И именно главният секретар е редно да каже нещо. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.

„Най-вече си мисля за случая с цигарите в Пловдивско, в който се разбра, че са се обадили ръководители на хората, които работят по случая да прекратят работа. За изкупителна жертва беше използван заместник директор на ГДБОП “, добави юристът.

„Има нещо, което не можах да направя в министерството, когато бях там. Аз съм го мислил, но не ми стигна времето. Става въпрос в критичните моменти, когато имаме проблем с оперативната работа, пред медиите и обществото да говорят тези началници, които са отговорни да операцията. Така ще се знае кой каква отговорност има. Иначе чуваме, че в МВР са страшни професионалисти, имат високо качество на работа. Ми да каже нещо, да излезе и да говори. Когато се обърне каруцата в МВР , само министърът говори“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 7 Отговор
    ДРУГАРКАТА МИМИ ЙОРДАНОВА ...................... ПАК СЕ ИZKAZBA OT KAHAЛZAЦИЯТА НА МИСТЪР КЕШ ................... ФАКТ !

    Коментиран от #3

    14:50 28.08.2025

  • 2 България е свръх агресивна

    3 1 Отговор
    Пернишки полицаи(Ани и други )ме удрят в сърцето във Вайл Ам Рейн Германия и Базел Швейцария,искат да получа инфаркт? Прокуратурата (ГЕРБ)ги крие!Убийци!Мирослав Германов

    14:57 28.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 604

    1 1 Отговор
    Скоро всички ще се издигате...амъ у белене

    ..

    14:58 28.08.2025

  • 5 Използват много цигани

    5 1 Отговор
    МВР е банда от убийци,пращат ги в цяла Европа да убиват хора с техника!

    14:58 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бай Ставри

    1 0 Отговор
    А теб, кога БОП-а те хвърлиха в един шадраван в кюстендилско, когато преди да станеш министър, работеше за братя Илиеви !? Как стана министър ?!

    15:55 28.08.2025

  • 8 Мими

    1 0 Отговор
    Йорданов се изкашля ..хъхъх ааъйхх фиуууу...вятър и мъгла...

    16:12 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове