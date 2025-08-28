Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Мирослав Рашков се издигна по времето на Калин Стоянов като министър на МВР (ВИДЕО)

Най-сериозното му издигане на Мирослав Рашков е, когато Калин Стоянов е министър на МВР . Така че е разбираемо някой да свързва двете лица. Това, което на мен ми прави впечатление, е, че новият главен секретар страни от медиите. Да сме чували някаква негова позиция или изказване във времето, в което той изпълняваш длъжността по заместване... А имаше достатъчно проблемни моменти. И именно главният секретар е редно да каже нещо. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.



„Най-вече си мисля за случая с цигарите в Пловдивско, в който се разбра, че са се обадили ръководители на хората, които работят по случая да прекратят работа. За изкупителна жертва беше използван заместник директор на ГДБОП “, добави юристът.



„Има нещо, което не можах да направя в министерството, когато бях там. Аз съм го мислил, но не ми стигна времето. Става въпрос в критичните моменти, когато имаме проблем с оперативната работа, пред медиите и обществото да говорят тези началници, които са отговорни да операцията. Така ще се знае кой каква отговорност има. Иначе чуваме, че в МВР са страшни професионалисти, имат високо качество на работа. Ми да каже нещо, да излезе и да говори. Когато се обърне каруцата в МВР , само министърът говори“, сподели още гостът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 Оценка 4 от 4 гласа.