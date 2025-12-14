Адвокат на Васил Божков осъди прокуратурата да му плати 400 хил. лв.

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетения за близо 400 хил. лв. на адвоката на Васил Божков за незаконното обвинение, че е бил в престъпна група с хазартния бизнесмен, заради което и повече от 3 месеца бе в ареста. Това е решил Софийският градски съд (СГС), където адвокат Славчо Марков е завел иск за 300 хл. лв. неимуществени вреди, 70 хил. лв. за пропуснати ползи от развалени договори с клиенти и близо 33 хил. лв., които платил за лечение и престой в болница, съобщава lex.bg.
Съдията Стефан Шекерджийски е щял да присъди и по-голямо обезщетение, но искът на Марков е бил за само 300 хил. лв.
От решението се разбира, че голяматя част от сумата за лечение е защото е бил принуден да наеме ВИП апартамент в частна клиника, за да може непрестанно с него да са служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
Коментиран от #16
16:19 14.12.2025
2 Спецназ
НИЕ ЩЕ ГИ плащаме тия пари за абичи прокурори,
къде от търсене на подкуп са забравили да работят и въобще по случая!
ПФУ!
Разговора с тях от специалните части трябва да е кратък и куршум в китарата!
После нека се разбират какъв- какво.
ФАКТ!
16:23 14.12.2025
3 Българин....
Коментиран от #12
16:30 14.12.2025
4 222
16:32 14.12.2025
5 Спецназ
Делян Свинята, Венци Свинята, Толупа и Черепа,
които криминали са на СВОБОДА и имат същата лична карта за
гражданин на Република България като мен!
ПФУ!
16:34 14.12.2025
6 Коста
16:35 14.12.2025
7 Емигрант
16:39 14.12.2025
8 НЕКА
Те са в основата на това.
16:41 14.12.2025
9 Боруна Лом
16:42 14.12.2025
10 Адвокат
Коментиран от #17
16:45 14.12.2025
11 Стига бе
16:46 14.12.2025
12 Питане
До коментар #3 от "Българин....":Викаш "честно" спечелените пари му ги взеха?
16:48 14.12.2025
13 Така и трябва
16:50 14.12.2025
14 фен
16:54 14.12.2025
15 Германов
Мирослав Германов Базел Швейцария
17:00 14.12.2025
16 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Нека":Тия точно май трябва да ги плаща касета! Покри се плъха! Ни вест ни кост от божията ръка на земята!
17:00 14.12.2025
17 Лопата Орешник
До коментар #10 от "Адвокат":Нищо не е крал Божков!! Хората играха комар и загубиха!
17:01 14.12.2025