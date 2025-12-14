Новини
Адвокат на Васил Божков осъди прокуратурата да му плати 400 хил. лв.

14 Декември, 2025 16:12 1 187 17

  • славчо марков-
  • адвокат-
  • васил божков-
  • обезщетение

Адвокат на Васил Божков осъди прокуратурата да му плати 400 хил. лв. - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетения за близо 400 хил. лв. на адвоката на Васил Божков за незаконното обвинение, че е бил в престъпна група с хазартния бизнесмен, заради което и повече от 3 месеца бе в ареста. Това е решил Софийският градски съд (СГС), където адвокат Славчо Марков е завел иск за 300 хл. лв. неимуществени вреди, 70 хил. лв. за пропуснати ползи от развалени договори с клиенти и близо 33 хил. лв., които платил за лечение и престой в болница, съобщава lex.bg.

Съдията Стефан Шекерджийски е щял да присъди и по-голямо обезщетение, но искът на Марков е бил за само 300 хил. лв.

От решението се разбира, че голяматя част от сумата за лечение е защото е бил принуден да наеме ВИП апартамент в частна клиника, за да може непрестанно с него да са служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".


България
  • 1 Нека

    25 2 Отговор
    сега да ги плаща Сарафа !

    Коментиран от #16

    16:19 14.12.2025

  • 2 Спецназ

    6 4 Отговор
    ОЩЕ един пример, че БАНДИТИ и АДВОКАТИ в Ареста не трябва да се държат.
    НИЕ ЩЕ ГИ плащаме тия пари за абичи прокурори,

    къде от търсене на подкуп са забравили да работят и въобще по случая!

    ПФУ!

    Разговора с тях от специалните части трябва да е кратък и куршум в китарата!

    После нека се разбират какъв- какво.
    ФАКТ!

    16:23 14.12.2025

  • 3 Българин....

    5 2 Отговор
    Той Божков изгуби милиарди ако му платят няколко хиляди. Това си е като джобни пари!

    Коментиран от #12

    16:30 14.12.2025

  • 4 222

    20 1 Отговор
    аре сега от заплати бонуси на всички прокурори да се плати искали увеличение

    16:32 14.12.2025

  • 5 Спецназ

    10 3 Отговор
    ГНУС МЕ Е, че живея в една Държава с типове като

    Делян Свинята, Венци Свинята, Толупа и Черепа,

    които криминали са на СВОБОДА и имат същата лична карта за

    гражданин на Република България като мен!
    ПФУ!

    16:34 14.12.2025

  • 6 Коста

    13 1 Отговор
    Ще ги плати държавата тоест ние. Интересно защо няма Прекомерност. Аз когато осъдя Общината Варна. Вместо 5000 разходи ми връщат 1000 щот Общибата била бедна. Ама общинските служители забъркват кашата.

    16:35 14.12.2025

  • 7 Емигрант

    10 1 Отговор
    Няма проблем, дoбитъка ще плати, както винаги.

    16:39 14.12.2025

  • 8 НЕКА

    8 2 Отговор
    Бойо и другата свиня Пейо да плащат с "техните",т.е. откраднати от нас пари.
    Те са в основата на това.

    16:41 14.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    СИТЕ СТЕ НЕФЕЛНИ МАСКАРИ!

    16:42 14.12.2025

  • 10 Адвокат

    3 0 Отговор
    Парите, с които прокуратурата разполага са нашите пари, защото са от държавния бюджет, а трябва всеки прокурор да плаща от джоба си зо грешките си. Васил Божков открадна нашите пари ,за да стане милионера на прехода и пак с нашите пари сега му пълнат гушата. Как ще забогатее народа, когато търпи да го крадат безогледно и си плаща безропотно

    Коментиран от #17

    16:45 14.12.2025

  • 11 Стига бе

    3 0 Отговор
    Това ли е бг правосъдието?

    16:46 14.12.2025

  • 12 Питане

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин....":

    Викаш "честно" спечелените пари му ги взеха?

    16:48 14.12.2025

  • 13 Така и трябва

    1 0 Отговор
    ЕВАЛАТА!!!

    16:50 14.12.2025

  • 14 фен

    3 0 Отговор
    браво на нашето правосъдие и на съдията които е гледал делото абе защо не закриете цялата правосъдна система може и без тях

    16:54 14.12.2025

  • 15 Германов

    1 0 Отговор
    Аз защото нямам пари затова Прокурори и полицаи ме бият всеки ден!
    Мирослав Германов Базел Швейцария

    17:00 14.12.2025

  • 16 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Тия точно май трябва да ги плаща касета! Покри се плъха! Ни вест ни кост от божията ръка на земята!

    17:00 14.12.2025

  • 17 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Адвокат":

    Нищо не е крал Божков!! Хората играха комар и загубиха!

    17:01 14.12.2025

