Адвокат на Васил Божков осъди прокуратурата да му плати 400 хил. лв.

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетения за близо 400 хил. лв. на адвоката на Васил Божков за незаконното обвинение, че е бил в престъпна група с хазартния бизнесмен, заради което и повече от 3 месеца бе в ареста. Това е решил Софийският градски съд (СГС), където адвокат Славчо Марков е завел иск за 300 хл. лв. неимуществени вреди, 70 хил. лв. за пропуснати ползи от развалени договори с клиенти и близо 33 хил. лв., които платил за лечение и престой в болница, съобщава lex.bg.

Съдията Стефан Шекерджийски е щял да присъди и по-голямо обезщетение, но искът на Марков е бил за само 300 хил. лв.

От решението се разбира, че голяматя част от сумата за лечение е защото е бил принуден да наеме ВИП апартамент в частна клиника, за да може непрестанно с него да са служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".