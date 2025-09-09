Йово Николов пред ФАКТИ: Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе (ВИДЕО)

Поведението на МВР олеква много за побоя в Русе. Първата версия беше, че младежите са нападнали директора ОД на МВР Русе старши-комисар Кожухаров. Но след новите записи на „БГ елфс“ виждаме, че тезата им се пропуква много. Особено след днешните кадри. Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе. Премиерът борави с информацията, която му се подава от МВР. Информацията стига до МВР от ОД на МВР Русе. Тотален развален телефон. Чухме от МВР високопарни слова как това е нападение над държавата, нападение над институциите – пълни глупости. Никой не може да посяга на полицаи, но винаги, когато има пострадал полицай, МВР усилено лансира някакви версии, че това е нападение на институциите. А в повечето случаи става въпрос в битови инциденти.
„Нали помните, че преди години едно момиче беше обвинено, че е скъсало пагона на един полицай. А се видя от запис на камера как полицаят лично си къса пагона, за да може да аргументира насилието върху момичето“, добави гостът.
„Не мога да разбера тези хора от МВР в кой век живеят. В 21-ви век да разчиташ на това, че истината няма да излезе наяве, защото владееш прокуратурата, съда и държавната власт в един град като Русе… Случката става пред очите доста свидетели, при положение, че навсякъде има камери, трябва да си тотално не в час, за да започнеш да мажеш и да прикриваш това произшествие. Защото за мен това е произшествие, а не тежък инцидент“, каза още Николов.
9 Септември, 2025
1 Комисар Корадо Катани
Коментиран от #18
15:46 09.09.2025
2 Последния Софиянец
15:46 09.09.2025
3 хараре
15:47 09.09.2025
4 Незабавна оставка на МВР министъра
Мутри вън!!!
Коментиран от #27, #57
15:48 09.09.2025
5 Лост
Коментиран от #8
15:48 09.09.2025
6 След Барека
15:49 09.09.2025
7 Кит
Всички замесени в този недостоен цирк трябва да понесат наказания за действията си!
15:50 09.09.2025
8 ТОЙ ШЕФАМУ НА ДАНИ
До коментар #5 от "Лост":ТРИ ПАПИ МУ КЪПАЛИ ТИКВАТА И НИЩО НЕ ИЗМИЛИ.
Коментиран от #52
15:52 09.09.2025
9 Майора
Коментиран от #37
15:53 09.09.2025
10 ООрана държава
Коментиран от #40
15:53 09.09.2025
11 Обаче
Коментиран от #15, #20
15:54 09.09.2025
12 Никой
Филмът им е свършил - щомо посяга - значи няма място сред човеците. Навремето - в армията - само да извадиш - при това - да при скарване да извадиш - джобно ножче - край, пич.
Арест - до посиняване.
15:56 09.09.2025
14 Някои Хора !
Се Чувстват !
Недосегаеми !
Също като Патето !
Даниел Митов!
ББ и т.н.
15:57 09.09.2025
15 Определено
До коментар #11 от "Обаче":Такава летяща кола, заплашваща живота на близки е в състояние да предизвика и най-хрисимия баща.
15:58 09.09.2025
16 Клуб Z
15:58 09.09.2025
17 Хмм
Коментиран от #23
15:59 09.09.2025
18 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #1 от "Комисар Корадо Катани":Как да ходи войник министъра като е ГЕЙ и по това време е живеел в МОСКВА където бащата на Даниел Митов в бил секретен сътрудник на Милицията и ПГУ ДС
16:00 09.09.2025
19 Цървул
Коментиран от #32
16:01 09.09.2025
20 Какво
До коментар #11 от "Обаче":Са виновни младежите, че.през нощта по никое време някаква наркоманка е решила да се разхожда по пътното платно с чавето си вместо да ходи по тротоара....
Коментиран от #26
16:04 09.09.2025
21 Профанизираната !
Държава !
16:04 09.09.2025
22 Ами --- ! Че то--- !
До коментар #13 от "Някой":Ами --- ! Че то--- !
Цлото Народно събрание и !
Министерския съвет !
Барабар с Президента !
Са Грешка на Природата !
16:08 09.09.2025
24 дядо йоцо гледа
Коментиран от #39
16:14 09.09.2025
25 Ддд
16:15 09.09.2025
26 Обаче
До коментар #20 от "Какво":Това не означава да карат с около 80км/ч през нощта по улица с паркирани коли в града. Начинът на шофиране е рисков, а водачите са длъжни да предвиждат всякакви възможни ситуации , да съобразяват скоростта си до зоната си на видимост и да шофират без да заплашват живота на другите участници. Детето с колело и жената с него сами се дръпнаха, за да се спасят, а водачът на колата въобще не ги забелязва (кара на сляпо) и въобще не намаля скоростта си за тях, е едва спира пред пешеходната пътека с самоспасяващи се пешеходци. Никой не забелязва пешеходната пътека, където не прегазват други пешеходци.
16:17 09.09.2025
27 ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!
До коментар #4 от "Незабавна оставка на МВР министъра":ТОВА Е ЕДНА ПОЛИЦЕЙСКА НАГЛОСТ ОТ ТИПА ЗНАЕШ ЛИ КОЙ СЪМ АЗ. ТОЛКОВА СА БИЛИ ПИЯНИ НАГЛИТЕ ПОЛИЦАЙ НА ТАЛПА ЧЕ 4 СЛАБИЧКИ ТИНЕЙДЖЪРИ СА ГИ ПРЕБИЛИ. ЛЪЖАТА НА МВР ЦЪФНА! ТОТАЛНА СМЯНА В ПОЛИЦИЯТА НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА НОВА КОЧИНА КАКТО В ГРУЗИЯ!
Коментиран от #31, #36, #58
16:18 09.09.2025
28 Промяна
Коментиран от #30
16:20 09.09.2025
29 Боклуците на Боклука
16:20 09.09.2025
30 Алооо
До коментар #28 от "Промяна":Бягай при Тиквата и Шиши, подлого....🤜
Коментиран от #33
16:21 09.09.2025
31 Промяна
До коментар #27 от "ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!":27 ЛЪЖА ГНУСНА ЛЪЖА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ И ТУК И ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЛЪЖА И СЕ ЧУДЯ ЗАЩО ГО ПРАВЯТ ХАЙДЕ ТОЗИ Е ПЛАТЕН ФАКТИ БГ ВИЖДАМ ПОДДЪРЖАТ НЯКОИ ПЛАТЕНИ
16:22 09.09.2025
32 Шкембе Войвода
До коментар #19 от "Цървул":Наистина си един голям и вмирисан цървул.
16:23 09.09.2025
33 Промяна
До коментар #30 от "Алооо":А ТИ БЯГАЙ ПРИ ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ И ОНИЯ ХЛАПЕТА ДА ТЕ НАБИЯТ И ПРИ МИРЧЕВ САБОТЬОРЪТ БЕЗНАКАЗАНИ СА ТЕЗИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ
16:23 09.09.2025
34 Макс
16:24 09.09.2025
35 Абсурдистан
16:24 09.09.2025
36 Промяна
До коментар #27 от "ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!":КАКВО ОБЩО ИМАТ БОЙКО И ПЕЕВСКИ ТУК ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЛЪЖАТ ВИДЕОТО Е ФАЛШИВО А МИРЧЕВ Е САБОТЬОР А ФАКТИ БГ СИ РАЗПРОСТРАНАВАТ ТУК ПОСТОЯННО ТАКИВА ГНУСОТИИ
Коментиран от #38, #48
16:25 09.09.2025
38 ДА ВЗЕМАТ ОТ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА И ИСРАЕЛ
До коментар #36 от "Промяна":ТИ СИ ПЪЛНА ПОВМЯНА БРЕ ПЛЪХОК ГЕРБЕРСКИ. Бегай и се скрили в зайчарника на българоубиеца майкопродавец ББ.
16:28 09.09.2025
39 Обаче
До коментар #24 от "дядо йоцо гледа":Точно неудобната част от клипа е изрязана или изтрита, за да имат повод да политизират и защитават невръстните хулиганчета и опасното им шофиране.
Коментиран от #50
16:28 09.09.2025
40 Промяна
До коментар #10 от "ООрана държава":10 ДА СЕ ЗАКОПЧАЯТ ТАКИВА ЛЪЖЦИ ЕЛФИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЛЪЖИ СРЕЩУ УБИЙЦИ НА ГРАЖДАНИ ДА СЕ ЗАКОПЧАЯТ САБОТЬОРИТЕ МИРЧЕВ И СИЕ ЧЕ ПУШАТ ИНСТИТУЦИИТЕ ТОВА Е ДОКОГА ТИЯ БЕЗНАКАЗАНО ЩЕ ЛЪЖАТ
16:28 09.09.2025
41 Коко
16:30 09.09.2025
42 Промяна
16:30 09.09.2025
43 Промяна
16:31 09.09.2025
44 Промяна
16:32 09.09.2025
45 Ти да видиш
16:32 09.09.2025
46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:33 09.09.2025
48 Гост
До коментар #36 от "Промяна":Как какво имат!?
🐷 веднага поиска "цялата строгост" на закона да се стовари върху 4-те момчета, т.е. да бъде съсипан живота им докато са все още непълнолетни, щото не са се оставили на 2-ма пияни де.или да ги пребият, а са имали "наглостта" да се съпротивляват!?
Всичките им проби да алкохол и наркотици на момчетата са отрицателни и въобще не става ясно дали са взети такива от милиционера и налитащият да се саморазправя приятел/озеленител, на който явно му е хоби да се прави на милиционер! Въпреки че ги има заснети преди това в кръчмата "тигре, тигре...", надигащи чашки!
Безкнижника явно беше информиран и не се изложи толкова, като заключи: "битов инцидент"!
Коментиран от #54
16:34 09.09.2025
49 Българин
16:35 09.09.2025
50 Гост
До коментар #39 от "Обаче":Кво е "изтрито", бе!? Вижда се как малоу.ния озеленител е застанал по средата на пътя и спира колата, правейки се на пиян катаджия! След това тръгва към колата и посяга да удря някого през стъклото.... Следва обратна реакция и по закона на Нютон - ошамарване на пиян.урниците от невръстните хлапета! Зруго няма, а сами измишльотини на къдравата Сю!
16:38 09.09.2025
51 Горски
Коментиран от #55
16:40 09.09.2025
52 Митко
До коментар #8 от "ТОЙ ШЕФАМУ НА ДАНИ":Само сегашния лъв не го е галил по главата
16:42 09.09.2025
53 анонимен
16:45 09.09.2025
54 Промяна
До коментар #48 от "Гост":Вие бяхте там и видяхте всичко това ли
16:50 09.09.2025
55 Промяна
До коментар #51 от "Горски":ИЗВИНЯВАЙ НО ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЛЪЖАТ ГАДНО А МИРЧЕВ СИ Е САБОТЬОР ОТ ТОВА ЖИВЕЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ИНАЧЕ КОЙ ЩЕ МУ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ
16:53 09.09.2025
56 Промяна
16:54 09.09.2025
58 не са на Бойко и Шиши
До коментар #27 от "ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!":а на радев министър го назначи......хахахаххахах МУТРИ ВЪН
16:56 09.09.2025
59 Ддд
Лъжат ,мажат и крадат!
16:57 09.09.2025
60 Али
17:00 09.09.2025