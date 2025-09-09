Новини
Йово Николов пред ФАКТИ: Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе (ВИДЕО)

Йово Николов пред ФАКТИ: Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 15:42 3 180 60

Трябва да си тотално не в час, за да започнеш да мажеш и да прикриваш това произшествие, казва журналистът

Йово Николов пред ФАКТИ: Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Поведението на МВР олеква много за побоя в Русе. Първата версия беше, че младежите са нападнали директора ОД на МВР Русе старши-комисар Кожухаров. Но след новите записи на „БГ елфс“ виждаме, че тезата им се пропуква много. Особено след днешните кадри. Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе. Премиерът борави с информацията, която му се подава от МВР. Информацията стига до МВР от ОД на МВР Русе. Тотален развален телефон. Чухме от МВР високопарни слова как това е нападение над държавата, нападение над институциите – пълни глупости. Никой не може да посяга на полицаи, но винаги, когато има пострадал полицай, МВР усилено лансира някакви версии, че това е нападение на институциите. А в повечето случаи става въпрос в битови инциденти.
Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Йово Николов.

„Нали помните, че преди години едно момиче беше обвинено, че е скъсало пагона на един полицай. А се видя от запис на камера как полицаят лично си къса пагона, за да може да аргументира насилието върху момичето“, добави гостът.

„Не мога да разбера тези хора от МВР в кой век живеят. В 21-ви век да разчиташ на това, че истината няма да излезе наяве, защото владееш прокуратурата, съда и държавната власт в един град като Русе… Случката става пред очите доста свидетели, при положение, че навсякъде има камери, трябва да си тотално не в час, за да започнеш да мажеш и да прикриваш това произшествие. Защото за мен това е произшествие, а не тежък инцидент“, каза още Николов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Комисар Корадо Катани

    64 3 Отговор
    Министърът не е ходил войник и е бил освободен от физическо.

    Коментиран от #18

    15:46 09.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    67 7 Отговор
    Битите са главната мутра на Бойко Борисов в Русе и главният полицай на Бойко в Русе.Затова е този шум.

    15:46 09.09.2025

  • 3 хараре

    62 6 Отговор
    Правилно:един тотален провал на МВР за случая в Русе.

    15:47 09.09.2025

  • 4 Незабавна оставка на МВР министъра

    70 7 Отговор
    също и на русенския шеф на полицията

    Мутри вън!!!

    Коментиран от #27, #57

    15:48 09.09.2025

  • 5 Лост

    56 5 Отговор
    Ех,Дани,Дани шефа ти Борисов каза битов инцидент,ама ти какво направи?

    Коментиран от #8

    15:48 09.09.2025

  • 6 След Барека

    12 54 Отговор
    още един лъжец. Четете бе,четете. Съдът разполага с пълния запис и затова четиримата търкат наровете в ареста. Ама ти от къде ще знаеш

    15:49 09.09.2025

  • 7 Кит

    53 5 Отговор
    Това не е просто провал, това е опозоряване и на МВР, и на прокуратурата, и на съда.
    Всички замесени в този недостоен цирк трябва да понесат наказания за действията си!

    15:50 09.09.2025

  • 8 ТОЙ ШЕФАМУ НА ДАНИ

    41 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    ТРИ ПАПИ МУ КЪПАЛИ ТИКВАТА И НИЩО НЕ ИЗМИЛИ.

    Коментиран от #52

    15:52 09.09.2025

  • 9 Майора

    9 34 Отговор
    Сло Йово , вие от кръга “Капитал” и съответните НПО и вашата БГ”Елфи” освен да парадирате , друго не знаете! С кога ще се заговори за гуруто ви Прокопиев и свързаните с него останали олигарси , искащи спирането на пътя на страната!

    Коментиран от #37

    15:53 09.09.2025

  • 10 ООрана държава

    48 5 Отговор
    Митьоф да събира куфарите и да хвърля оставка след тоя панаир дето го направиха и след толкова драма пред журналята и сълзи и закани. Децата веднага да се пуснат от ареста и да се закопчаят пияния милиционерски шеф и пияното му смело аверче

    Коментиран от #40

    15:53 09.09.2025

  • 11 Обаче

    10 26 Отговор
    Гледал е Йово, ама е видял само изгодното за неговата теза, а високата скорост на колата , едва не прегазила дете с колело и майка му, въобще не я е видял (в тубата тоя първоначален момент също удобно е изрязан)!

    Коментиран от #15, #20

    15:54 09.09.2025

  • 12 Никой

    6 13 Отговор
    Не е до това - ако са нанесли удари - нека си понесат - така или иначе - нямат място в обществото, щом ще удрят човек.

    Филмът им е свършил - щомо посяга - значи няма място сред човеците. Навремето - в армията - само да извадиш - при това - да при скарване да извадиш - джобно ножче - край, пич.

    Арест - до посиняване.

    15:56 09.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някои Хора !

    22 5 Отговор
    Някои Хора !

    Се Чувстват !

    Недосегаеми !

    Също като Патето !

    Даниел Митов!

    ББ и т.н.

    15:57 09.09.2025

  • 15 Определено

    7 16 Отговор

    До коментар #11 от "Обаче":

    Такава летяща кола, заплашваща живота на близки е в състояние да предизвика и най-хрисимия баща.

    15:58 09.09.2025

  • 16 Клуб Z

    4 3 Отговор
    Е Клозет

    15:58 09.09.2025

  • 17 Хмм

    18 1 Отговор
    защо пеевски не се обажда?

    Коментиран от #23

    15:59 09.09.2025

  • 18 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Комисар Корадо Катани":

    Как да ходи войник министъра като е ГЕЙ и по това време е живеел в МОСКВА където бащата на Даниел Митов в бил секретен сътрудник на Милицията и ПГУ ДС

    16:00 09.09.2025

  • 19 Цървул

    6 19 Отговор
    И кое е провала,Йовчо? Че "съдържанието" на автомобила налетяха като стършели върху човека отвън!? Ами ако ти беше този ,отнесъл кютеците,заради детето си? Кой щеше да ти е адвоката - Лулчева ли???

    Коментиран от #32

    16:01 09.09.2025

  • 20 Какво

    17 6 Отговор

    До коментар #11 от "Обаче":

    Са виновни младежите, че.през нощта по никое време някаква наркоманка е решила да се разхожда по пътното платно с чавето си вместо да ходи по тротоара....

    Коментиран от #26

    16:04 09.09.2025

  • 21 Профанизираната !

    7 0 Отговор
    Профанизираната !

    Държава !

    16:04 09.09.2025

  • 22 Ами --- ! Че то--- !

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Ами --- ! Че то--- !

    Цлото Народно събрание и !

    Министерския съвет !

    Барабар с Президента !

    Са Грешка на Природата !

    16:08 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дядо йоцо гледа

    5 15 Отговор
    част от клипа е изтрит и се вижда само как посяга човека извън колата а изтритото от аверите на мирчев и божанов е как първо от колата и то щифьора удря човека извът колата но комунистическото отроче мирчев син на първия секретар на БКП В добрич подменят записа

    Коментиран от #39

    16:14 09.09.2025

  • 25 Ддд

    5 9 Отговор
    Поредното ла%но на Прокопиев къса ризи. Журналистите на ПП-ДБ собственост на олигарсите веднага да скъса някои друга риза.

    16:15 09.09.2025

  • 26 Обаче

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "Какво":

    Това не означава да карат с около 80км/ч през нощта по улица с паркирани коли в града. Начинът на шофиране е рисков, а водачите са длъжни да предвиждат всякакви възможни ситуации , да съобразяват скоростта си до зоната си на видимост и да шофират без да заплашват живота на другите участници. Детето с колело и жената с него сами се дръпнаха, за да се спасят, а водачът на колата въобще не ги забелязва (кара на сляпо) и въобще не намаля скоростта си за тях, е едва спира пред пешеходната пътека с самоспасяващи се пешеходци. Никой не забелязва пешеходната пътека, където не прегазват други пешеходци.

    16:17 09.09.2025

  • 27 ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "Незабавна оставка на МВР министъра":

    ТОВА Е ЕДНА ПОЛИЦЕЙСКА НАГЛОСТ ОТ ТИПА ЗНАЕШ ЛИ КОЙ СЪМ АЗ. ТОЛКОВА СА БИЛИ ПИЯНИ НАГЛИТЕ ПОЛИЦАЙ НА ТАЛПА ЧЕ 4 СЛАБИЧКИ ТИНЕЙДЖЪРИ СА ГИ ПРЕБИЛИ. ЛЪЖАТА НА МВР ЦЪФНА! ТОТАЛНА СМЯНА В ПОЛИЦИЯТА НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА НОВА КОЧИНА КАКТО В ГРУЗИЯ!

    Коментиран от #31, #36, #58

    16:18 09.09.2025

  • 28 Промяна

    6 11 Отговор
    ФАКТИ БГ ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ЖАЛКИ АНТИБЪЛГАРСКИ ЛЪЖИ НА РАЗНИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ

    Коментиран от #30

    16:20 09.09.2025

  • 29 Боклуците на Боклука

    13 5 Отговор
    Всички ченгета са боклуци и корумпирани.

    16:20 09.09.2025

  • 30 Алооо

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Бягай при Тиквата и Шиши, подлого....🤜

    Коментиран от #33

    16:21 09.09.2025

  • 31 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!":

    27 ЛЪЖА ГНУСНА ЛЪЖА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ И ТУК И ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЛЪЖА И СЕ ЧУДЯ ЗАЩО ГО ПРАВЯТ ХАЙДЕ ТОЗИ Е ПЛАТЕН ФАКТИ БГ ВИЖДАМ ПОДДЪРЖАТ НЯКОИ ПЛАТЕНИ

    16:22 09.09.2025

  • 32 Шкембе Войвода

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цървул":

    Наистина си един голям и вмирисан цървул.

    16:23 09.09.2025

  • 33 Промяна

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Алооо":

    А ТИ БЯГАЙ ПРИ ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ И ОНИЯ ХЛАПЕТА ДА ТЕ НАБИЯТ И ПРИ МИРЧЕВ САБОТЬОРЪТ БЕЗНАКАЗАНИ СА ТЕЗИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ

    16:23 09.09.2025

  • 34 Макс

    11 6 Отговор
    Махайте Митов докато е време . Няма по-неадекватен министър на вътрешните работи досега . Дори Румен Петков не се е излагал с толкова некадърност .

    16:24 09.09.2025

  • 35 Абсурдистан

    7 7 Отговор
    При толгова много приказки се загуби основния проблем - бруталното населие. То се превърна в ежедневно прилаган метод за разрешаване на спор. Не съм адвокат на ченгето. Конкретно нашият областен шеф на МВР е пълен Дъз. Но дори и да ти плеснат шамар или да те напсуват, трябва ли отговорът да е брутално пребиване? Трябва ли да се прилага законът на джунглата? Хора ли сме или животни?

    16:24 09.09.2025

  • 36 Промяна

    5 11 Отговор

    До коментар #27 от "ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!":

    КАКВО ОБЩО ИМАТ БОЙКО И ПЕЕВСКИ ТУК ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЛЪЖАТ ВИДЕОТО Е ФАЛШИВО А МИРЧЕВ Е САБОТЬОР А ФАКТИ БГ СИ РАЗПРОСТРАНАВАТ ТУК ПОСТОЯННО ТАКИВА ГНУСОТИИ

    Коментиран от #38, #48

    16:25 09.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ДА ВЗЕМАТ ОТ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА И ИСРАЕЛ

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    ТИ СИ ПЪЛНА ПОВМЯНА БРЕ ПЛЪХОК ГЕРБЕРСКИ. Бегай и се скрили в зайчарника на българоубиеца майкопродавец ББ.

    16:28 09.09.2025

  • 39 Обаче

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "дядо йоцо гледа":

    Точно неудобната част от клипа е изрязана или изтрита, за да имат повод да политизират и защитават невръстните хулиганчета и опасното им шофиране.

    Коментиран от #50

    16:28 09.09.2025

  • 40 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "ООрана държава":

    10 ДА СЕ ЗАКОПЧАЯТ ТАКИВА ЛЪЖЦИ ЕЛФИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЛЪЖИ СРЕЩУ УБИЙЦИ НА ГРАЖДАНИ ДА СЕ ЗАКОПЧАЯТ САБОТЬОРИТЕ МИРЧЕВ И СИЕ ЧЕ ПУШАТ ИНСТИТУЦИИТЕ ТОВА Е ДОКОГА ТИЯ БЕЗНАКАЗАНО ЩЕ ЛЪЖАТ

    16:28 09.09.2025

  • 41 Коко

    3 1 Отговор
    Сега говорим за полицейските началници в Русе. За това се "изходи", а не за ланшния сняг. С една дума кой ми се изходи в гащите.

    16:30 09.09.2025

  • 42 Промяна

    5 6 Отговор
    ТОЯ ЙОВО СЛУГАТА НА ПРОКОПИ И ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЗЯЩО РАЗПРОСТРАНЯВА ЛЪЖИСРЕЩУ ДЪРЖАВАТА А ФАКТИ БГ ТОВА СА ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ

    16:30 09.09.2025

  • 43 Промяна

    4 6 Отговор
    ТОЯ ЙОВО СЛУГАТА НА ПРОКОПИ И ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЗЯЩО РАЗПРОСТРАНЯВА ЛЪЖИСРЕЩУ ДЪРЖАВАТА А ФАКТИ БГ ТОВА СА ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ

    16:31 09.09.2025

  • 44 Промяна

    4 6 Отговор
    ЙОВО А ЗА ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ ДА СЕ СРИВА Т ИНСТИТУЦИИ КАКВО СЕ ПОЛАГА ИЛИ ТИ ЙОВО СИ ЗАЩИТЕН НЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ ЛЪЖЕШ ПРОКОПИ ПЛАЩА НАГЛОСТ ЦИНИЦИ ЗАЩИТАВАТЕ УБИЙЦИ

    16:32 09.09.2025

  • 45 Ти да видиш

    5 5 Отговор
    Трябва да си тотално "умен и красив", че да да експлоатираш тази тема 25 часа в денонощието. Време е да искате оставката на правителството ;).

    16:32 09.09.2025

  • 46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 3 Отговор
    Много ме изкефи една иконка по новините на НОВА ТВ в долния ляв ъгъл на екрана - една лисичка в полицейска униформа. Полицията лъже. Да, лъже и маже и все повече се омазва!

    16:33 09.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Как какво имат!?
    🐷 веднага поиска "цялата строгост" на закона да се стовари върху 4-те момчета, т.е. да бъде съсипан живота им докато са все още непълнолетни, щото не са се оставили на 2-ма пияни де.или да ги пребият, а са имали "наглостта" да се съпротивляват!?
    Всичките им проби да алкохол и наркотици на момчетата са отрицателни и въобще не става ясно дали са взети такива от милиционера и налитащият да се саморазправя приятел/озеленител, на който явно му е хоби да се прави на милиционер! Въпреки че ги има заснети преди това в кръчмата "тигре, тигре...", надигащи чашки!
    Безкнижника явно беше информиран и не се изложи толкова, като заключи: "битов инцидент"!

    Коментиран от #54

    16:34 09.09.2025

  • 49 Българин

    9 1 Отговор
    Имам чувството, че ако още малко продължават да шумят около случая, и от тук ще почне масов протест срещу свинщината в тази държава.

    16:35 09.09.2025

  • 50 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Обаче":

    Кво е "изтрито", бе!? Вижда се как малоу.ния озеленител е застанал по средата на пътя и спира колата, правейки се на пиян катаджия! След това тръгва към колата и посяга да удря някого през стъклото.... Следва обратна реакция и по закона на Нютон - ошамарване на пиян.урниците от невръстните хлапета! Зруго няма, а сами измишльотини на къдравата Сю!

    16:38 09.09.2025

  • 51 Горски

    7 4 Отговор
    Митов не дължи обяснения, а незабавна оставка. Оставка трябва да подаде цялото правителство. Да лъжеш публично, да хвърляш цялата вина и отговорност върху младежи току-що излезли от детската възраст, а единият още в нея, е престъпление. Митов осъществи състава на престъплението набедяване и съучастници му бяха премиер, областен управител, общинско ръководство, полицейски служители... Този път не трябва да се измъкнат само с оставки, а и с присъди. Съдията, постановила задържане под стража на момчетата, също трябва да бъде изхвърлена от системата, заедно с прокурора, който поддържаше най-тежката мярка за неотклонение. Всички те са знаели истината и въпреки всичко пожертваха децата в името на самозабравената герберска измет. Моралът трябва да се завърне в държавата и всеки, който не знае съдържанието на това понятие, трябва да стои далеч от властта, дори от местната.

    Коментиран от #55

    16:40 09.09.2025

  • 52 Митко

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ТОЙ ШЕФАМУ НА ДАНИ":

    Само сегашния лъв не го е галил по главата

    16:42 09.09.2025

  • 53 анонимен

    5 1 Отговор
    МАЙ -ЕЛФИТЕ - О С Р А Х А ПЕЙЗАЖА А МИРЧЕВ И БОЖАНКОВ ТИЧАТ ПРЕД ВЛАКА !!!!!!!!!!!!!!!

    16:45 09.09.2025

  • 54 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Вие бяхте там и видяхте всичко това ли

    16:50 09.09.2025

  • 55 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Горски":

    ИЗВИНЯВАЙ НО ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЛЪЖАТ ГАДНО А МИРЧЕВ СИ Е САБОТЬОР ОТ ТОВА ЖИВЕЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ИНАЧЕ КОЙ ЩЕ МУ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ

    16:53 09.09.2025

  • 56 Промяна

    2 0 Отговор
    ИЗВИНЯВАЙ НО ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЛЪЖАТ ГАДНО А МИРЧЕВ СИ Е САБОТЬОР ОТ ТОВА ЖИВЕЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ИНАЧЕ КОЙ ЩЕ МУ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ

    16:54 09.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 не са на Бойко и Шиши

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА БОЙКО И ШИШИ!":

    а на радев министър го назначи......хахахаххахах МУТРИ ВЪН

    16:56 09.09.2025

  • 59 Ддд

    1 0 Отговор
    ЕЛФИТЕ слуги на Мирчев, Прокопиев и ПП-ДБ.
    Лъжат ,мажат и крадат!

    16:57 09.09.2025

  • 60 Али

    0 0 Отговор
    По голям Резил от теб няма !

    17:00 09.09.2025

