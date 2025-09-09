Йово Николов пред ФАКТИ: Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе (ВИДЕО)

Поведението на МВР олеква много за побоя в Русе. Първата версия беше, че младежите са нападнали директора ОД на МВР Русе старши-комисар Кожухаров. Но след новите записи на „БГ елфс“ виждаме, че тезата им се пропуква много. Особено след днешните кадри. Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе. Премиерът борави с информацията, която му се подава от МВР. Информацията стига до МВР от ОД на МВР Русе. Тотален развален телефон. Чухме от МВР високопарни слова как това е нападение над държавата, нападение над институциите – пълни глупости. Никой не може да посяга на полицаи, но винаги, когато има пострадал полицай, МВР усилено лансира някакви версии, че това е нападение на институциите. А в повечето случаи става въпрос в битови инциденти.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Йово Николов.



„Нали помните, че преди години едно момиче беше обвинено, че е скъсало пагона на един полицай. А се видя от запис на камера как полицаят лично си къса пагона, за да може да аргументира насилието върху момичето“, добави гостът.



„Не мога да разбера тези хора от МВР в кой век живеят. В 21-ви век да разчиташ на това, че истината няма да излезе наяве, защото владееш прокуратурата, съда и държавната власт в един град като Русе… Случката става пред очите доста свидетели, при положение, че навсякъде има камери, трябва да си тотално не в час, за да започнеш да мажеш и да прикриваш това произшествие. Защото за мен това е произшествие, а не тежък инцидент“, каза още Николов.



