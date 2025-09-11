Новини
България »
Валери Найденов пред ФАКТИ: Вече половината свят е в открита опозиция на САЩ (ВИДЕО)

Валери Найденов пред ФАКТИ: Вече половината свят е в открита опозиция на САЩ (ВИДЕО)

11 Септември, 2025 14:45 882 14

  • валери-
  • найденов-
  • сащ-
  • русия-
  • моди-
  • индия-
  • шанхай

Голямата изненада в Шанхай беше присъствието на индийския премиер Моди, казва гостът

Валери Найденов пред ФАКТИ: Вече половината свят е в открита опозиция на САЩ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Има нова световна промяна след срещата в Шанхай. Новата голяма промяна е факт след 1991 година, когато се разпадна Съветският съюз, и това е видно. Вече половината свят е в открита опозиция по отношение на САЩ. Това е нещо, което отдавна се развива - било чрез организации като БРИКС, било чрез Шанхайската организация за сътрудничество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Виждаме, че навсякъде един до друг застават лидерите на държави, които се чувстват пренебрегнати от САЩ , които имат наложени санкции от САЩ . Просто тези държави станаха твърде много. Този кръг от държави не се подчиняват на САЩ. Голямата изненада в Шанхай беше присъствието на индийския премиер Моди. И това става факт, след като САЩ „удари“ Индия с допълнителни 25% мита. А санкцията от САЩ е за това, че Индия продължава да купува енергийни ресурси от Русия. Моди пък каза, че Индия ще продължи да купува нефт и газ от Русия. И го каза открито, отправи предизвикателство към САЩ “, добави Найденов.

„Всички тези събития се случиха в навечерието на срещата в Аляска и човек се чуди дали няма тактическа игра, някаква комбинация, защото Тръмп беше притиснат от „ястребите“ в собствената си партия за много по-тежки санкции срещу Русия. Също и вторични санкции срещу страни, които продължават да търгуват с Русия“, добави още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Кажете един съюзник на Брюксел?Пълна изолация на ЕС

    Коментиран от #4

    14:47 11.09.2025

  • 2 Ганьо

    9 4 Отговор
    е извън света !

    14:47 11.09.2025

  • 3 валери ..валерия

    6 11 Отговор
    Гостът е отявлен путинист.
    Усмивки от старите ленти.

    Коментиран от #7, #12

    14:49 11.09.2025

  • 4 честито

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последният софиянец има нов приятел..ром!

    Коментиран от #5

    14:51 11.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "честито":

    Аз пия уиски.Ром не обичам.Само за готвене.

    Коментиран от #10

    14:52 11.09.2025

  • 6 бъ бъ бъ

    5 1 Отговор
    Изгряхме с изтока и ще залезем със запада.

    Коментиран от #9

    14:56 11.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "валери ..валерия":

    А ти явно си кон с капаци❗
    Ще се изненадаш, но като си затваряш очите навън не става тъмно❗

    Коментиран от #13

    14:59 11.09.2025

  • 8 Град Козлодуй

    7 3 Отговор
    Пълни глупости! Не е половината свят! А 7 милиарда...1.5 милиарда китайци.1.5 милиарда индийци 1 милиард Африка. Южна Америка 1.5 милиарда мюсюлмани 1.5 милиарда!

    15:02 11.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "бъ бъ бъ":

    Да се чуди човек , как поли/тутките ни винаги хващат грешния влак❗

    15:02 11.09.2025

  • 10 честито

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти не си никакъв другар.Да ми пиеш уиски.Ми,то е западно пиене.?

    15:02 11.09.2025

  • 11 България е

    2 4 Отговор
    настоящият ужас на живот, поддържан и от медии като тази с отявлена путинистка нагласа ! Население мишка с управление палачи !

    Коментиран от #14

    15:02 11.09.2025

  • 12 Боко

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "валери ..валерия":

    А ти си отявлена селска учебна дупка👌💩

    15:03 11.09.2025

  • 13 АбракадабрА

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Абе ти чули го тоя журналист кадетето каза на Моди президент … забравил как се казвало пристанището … и седнал да коментира . Тая водещата говори за среща в Тиендзин , а в статията споменават Шанхай…

    15:10 11.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове