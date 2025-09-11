Валери Найденов пред ФАКТИ: Вече половината свят е в открита опозиция на САЩ (ВИДЕО)

Има нова световна промяна след срещата в Шанхай. Новата голяма промяна е факт след 1991 година, когато се разпадна Съветският съюз, и това е видно. Вече половината свят е в открита опозиция по отношение на САЩ. Това е нещо, което отдавна се развива - било чрез организации като БРИКС, било чрез Шанхайската организация за сътрудничество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„Виждаме, че навсякъде един до друг застават лидерите на държави, които се чувстват пренебрегнати от САЩ , които имат наложени санкции от САЩ . Просто тези държави станаха твърде много. Този кръг от държави не се подчиняват на САЩ. Голямата изненада в Шанхай беше присъствието на индийския премиер Моди. И това става факт, след като САЩ „удари“ Индия с допълнителни 25% мита. А санкцията от САЩ е за това, че Индия продължава да купува енергийни ресурси от Русия. Моди пък каза, че Индия ще продължи да купува нефт и газ от Русия. И го каза открито, отправи предизвикателство към САЩ “, добави Найденов.
„Всички тези събития се случиха в навечерието на срещата в Аляска и човек се чуди дали няма тактическа игра, някаква комбинация, защото Тръмп беше притиснат от „ястребите“ в собствената си партия за много по-тежки санкции срещу Русия. Също и вторични санкции срещу страни, които продължават да търгуват с Русия“, добави още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
14:47 11.09.2025
2 Ганьо
14:47 11.09.2025
3 валери ..валерия
Усмивки от старите ленти.
Коментиран от #7, #12
14:49 11.09.2025
4 честито
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Последният софиянец има нов приятел..ром!
Коментиран от #5
14:51 11.09.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "честито":Аз пия уиски.Ром не обичам.Само за готвене.
Коментиран от #10
14:52 11.09.2025
6 бъ бъ бъ
Коментиран от #9
14:56 11.09.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "валери ..валерия":А ти явно си кон с капаци❗
Ще се изненадаш, но като си затваряш очите навън не става тъмно❗
Коментиран от #13
14:59 11.09.2025
8 Град Козлодуй
15:02 11.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "бъ бъ бъ":Да се чуди човек , как поли/тутките ни винаги хващат грешния влак❗
15:02 11.09.2025
10 честито
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ти не си никакъв другар.Да ми пиеш уиски.Ми,то е западно пиене.?
15:02 11.09.2025
11 България е
Коментиран от #14
15:02 11.09.2025
12 Боко
До коментар #3 от "валери ..валерия":А ти си отявлена селска учебна дупка👌💩
15:03 11.09.2025
13 АбракадабрА
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Абе ти чули го тоя журналист кадетето каза на Моди президент … забравил как се казвало пристанището … и седнал да коментира . Тая водещата говори за среща в Тиендзин , а в статията споменават Шанхай…
15:10 11.09.2025
