Валери Найденов пред ФАКТИ: Вече половината свят е в открита опозиция на САЩ (ВИДЕО)

Има нова световна промяна след срещата в Шанхай. Новата голяма промяна е факт след 1991 година, когато се разпадна Съветският съюз, и това е видно. Вече половината свят е в открита опозиция по отношение на САЩ. Това е нещо, което отдавна се развива - било чрез организации като БРИКС, било чрез Шанхайската организация за сътрудничество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Виждаме, че навсякъде един до друг застават лидерите на държави, които се чувстват пренебрегнати от САЩ , които имат наложени санкции от САЩ . Просто тези държави станаха твърде много. Този кръг от държави не се подчиняват на САЩ. Голямата изненада в Шанхай беше присъствието на индийския премиер Моди. И това става факт, след като САЩ „удари“ Индия с допълнителни 25% мита. А санкцията от САЩ е за това, че Индия продължава да купува енергийни ресурси от Русия. Моди пък каза, че Индия ще продължи да купува нефт и газ от Русия. И го каза открито, отправи предизвикателство към САЩ “, добави Найденов.



„Всички тези събития се случиха в навечерието на срещата в Аляска и човек се чуди дали няма тактическа игра, някаква комбинация, защото Тръмп беше притиснат от „ястребите“ в собствената си партия за много по-тежки санкции срещу Русия. Също и вторични санкции срещу страни, които продължават да търгуват с Русия“, добави още гостът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

