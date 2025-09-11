Новини
Диана Хусеин пред ФАКТИ: Банън определи Израел като протекторат, който няма право на самостоятелни решения (ВИДЕО)

Диана Хусеин пред ФАКТИ: Банън определи Израел като протекторат, който няма право на самостоятелни решения (ВИДЕО)

11 Септември, 2025 15:41 987 9

Според израелските медии тези балистични ракети срещу Доха са изстреляни от въздушното пространство на Сирия, казва гостът

Ситуацията с удара на Израел в Доха (Катар) става все по-интересен и някак се преплитат сюжети. Според информация, която се цитира и от израелските медии, Израел не е уведомил САЩ за предстоящия удар. Пентагонът е съобщил на Тръмп, след като са засекли балистичните ракети. Някак не е ясно каква е комуникацията между израелските военни и американските, защото е много вероятно американците да са разбрали постфактум за удара. Според израелските медии тези балистични ракети срещу Доха са изстреляни от въздушното пространство на Сирия. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Американски военни са засекли прелитането на въпросните ракети и са уведомили кабинета на Тръмп. Тръмп е наредил на Стив Уиткоф да се свърже с премиера на Катар, но той не му е вдигнал. Така Уиткоф говори с неговия заместник, който го е уведомил, че Катар ще преразгледа много сериозно своите отношения със САЩ във връзка със сигурността. Има информация, че Тръмп е изключително разгневен от това, което Израел направи“, коментира още гостът.

„Много е интересно поведението на Стив Банън, който бе идеолог на първата предизборна кампания на Тръмп, и бе в основата на зараждането на движението МАГА в САЩ. Банън също е критичен към Израел и определи, че те не могат да взимат сами подобни решения, а такива решения трябва да се взимат от САЩ. Банън определи Израел като протекторат и каза, че протекторатът няма право на подобни самостоятелни решения. Очевидно има някакви наченки не точно на раздор, а може би спор между Израел и САЩ“, добави Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор
    Нетаняху е сложил главата в торбата, и няма да се спре пред нищо докато не ликвидира Хамас и прочисти Газа.

    15:52 11.09.2025

  • 2 раз

    1 0 Отговор
    Стиф Банан.

    16:00 11.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Проблемът на Нетаняху е, че палестинците никой никъде не ги иска. Дори богатите арабски държави, които внасят работна ръка от къде ли не. Палестинците вместо да работят, създават проблеми.

    Коментиран от #6

    16:12 11.09.2025

  • 4 Факта е че много милиарди долари

    3 0 Отговор
    Катар даде на САЩ за противовъздушна отбрана и резултата е нула

    16:15 11.09.2025

  • 5 Че естествено че

    3 0 Отговор
    Израел е протекторат. Никога държава не е бил на практика.

    16:16 11.09.2025

  • 6 Аз па тебе ще те питам

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Евреите пък кой ги иска? А?

    Коментиран от #7

    16:18 11.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз па тебе ще те питам":

    Има ги по целия свят. А ние нашите сме ги спасили от газовите камери на България Хитлер.

    16:21 11.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Израел от 3 милиона преди 30 години, вече са 12 милиона.

    16:23 11.09.2025

  • 9 Гого Мадурев

    0 0 Отговор
    Балистични ракети изтреляни от въздушното пространство на Сирия.
    Първо балистичната ракета е разположена на земята, други видове ракети могат да се изстрелват от въздуха.
    Тая лелка да не плямпа много, че като и гледам името да заминава за Катар.

    16:34 11.09.2025

