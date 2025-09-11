Диана Хусеин пред ФАКТИ: Банън определи Израел като протекторат, който няма право на самостоятелни решения (ВИДЕО)

Ситуацията с удара на Израел в Доха (Катар) става все по-интересен и някак се преплитат сюжети. Според информация, която се цитира и от израелските медии, Израел не е уведомил САЩ за предстоящия удар. Пентагонът е съобщил на Тръмп, след като са засекли балистичните ракети. Някак не е ясно каква е комуникацията между израелските военни и американските, защото е много вероятно американците да са разбрали постфактум за удара. Според израелските медии тези балистични ракети срещу Доха са изстреляни от въздушното пространство на Сирия. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Американски военни са засекли прелитането на въпросните ракети и са уведомили кабинета на Тръмп. Тръмп е наредил на Стив Уиткоф да се свърже с премиера на Катар, но той не му е вдигнал. Така Уиткоф говори с неговия заместник, който го е уведомил, че Катар ще преразгледа много сериозно своите отношения със САЩ във връзка със сигурността. Има информация, че Тръмп е изключително разгневен от това, което Израел направи“, коментира още гостът.



„Много е интересно поведението на Стив Банън, който бе идеолог на първата предизборна кампания на Тръмп, и бе в основата на зараждането на движението МАГА в САЩ. Банън също е критичен към Израел и определи, че те не могат да взимат сами подобни решения, а такива решения трябва да се взимат от САЩ. Банън определи Израел като протекторат и каза, че протекторатът няма право на подобни самостоятелни решения. Очевидно има някакви наченки не точно на раздор, а може би спор между Израел и САЩ“, добави Хусеин.



