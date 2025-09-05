Новини
Полша регистрира нарастващ брой опити за нелегално влизане в страната през Беларус
  Тема: Украйна

Полша регистрира нарастващ брой опити за нелегално влизане в страната през Беларус

5 Септември, 2025 18:45 339 4

През лятото на 2022 г. Полша обезопаси границата си с Беларус с ограда с височина 5,5 метра и електронна система за наблюдение

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша отново регистрира нарастващ брой опити за нелегално влизане в страната през Беларус това лято, предаде ДПА, съобщи БТА.

От юни до август граничните служители са отчели 13 800 такива опита, съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Полша. През същия период на миналата година тези опити са били 7500.

Още новини от Украйна

Полша и Европейският съюз обвиняват беларуския лидер Александър Лукашенко, че организира транспортирането на мигранти от обхванати от кризи региони до външната граница на блока, за да окаже натиск върху Запада.

През лятото на 2022 г. Полша обезопаси границата си с Беларус с ограда с височина 5,5 метра и електронна система за наблюдение, посочва ДПА. Полските гранични служители смятат за незаконно преминаване на границата случаите, в които мигранти са пресекли оградата или граничната река и са заловени от граничните служители на полската страна на границата.

Тъй като граничната ограда се намира на полска територия, се отчитат и случаите, в които мигранти са забелязани непосредствено пред оградата, но още не са я прескочили. Полша, която е държава членка на ЕС и НАТО, има граница с Беларус с дължина около 400 километра. Поради продължаващата напрегната ситуация полското Министерство на вътрешните работи удължи действието на зоната с ограничен достъп по тази граница с още три месеца до 4 декември.

Зоната с ограничен достъп е с дълбочина предимно 200 метра, но на няколко места достига до четири километра. Достъп до нея имат само силите за сигурност и местните жители, а журналистите и хуманитарните организации се нуждаят от специално разрешение.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мальовица

    1 2 Отговор
    Хлопците бегат от фронта

    18:49 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    0 1 Отговор
    Бягат ушанките от руский мир.
    Слава!

    18:55 05.09.2025

  • 4 СМЕРШ

    0 0 Отговор
    белоруски партизани са най-неубиваими.

    18:56 05.09.2025

Новини по държави:
