"Запад 2025": Русия и Беларус упражняват война срещу НАТО
"Запад 2025": Русия и Беларус упражняват война срещу НАТО

14 Септември, 2025 14:17

По подобен начин започна войната в Украйна през февруари 2022 година: Русия и Беларус отново провеждат съвместно военно учение

"Запад 2025": Русия и Беларус упражняват война срещу НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия засили атаките си срещу Украйна, а проникналите в полското въздушно пространство руски бойни дронове бяха съзнателна провокация от страна на Москва. На фона на тази изострена опасност Русия и Беларус провеждат съвместни военни маневри, в които са мобилизирани висок брой войски и военна техника – при това учението се провежда в непосредствена близост до източния фланг на НАТО.

Какво представлява "Запад 2025"?

Още новини от Украйна

Маневрите "Запад" се провеждат на всеки четири години. Русия и най-важният ѝ европейски партньор Беларус упражняват военната си готовност на територията на двете държави. Маневрите се смятат за централното военно учение на въоръжените сили на "съюзните сили", както Русия и Беларус наричат своето партньорство в сферата на икономиката и отбраната. Официалната цел на учението е да се симулират евентуални конфликти и да се провери подготовката на въоръжените сили за справяне с тях. Последното подобно учение се проведе през 2021 – само половин година преди началото на руската инвазия в Украйна. Този път маневрите са от 12 до 16 септември.

Къде точно се провежда учението?

"Запад 2025" се провежда основно на територията на Беларус. Страната граничи на север и на запад с три държави от НАТО – Латвия, Литва и Полша, а на юг – с Украйна. Особено критичен е фактът, че учението се провежда и в руския ексклав Калининград, също както и в региона Гродно, който граничи с Полша и Литва. В учението участват и военноморски сили на Русия в Балтийско и Баренцово море.

Колко войски участват?

През 2021 г. по официални данни участваха 200 000 войници от Русия и Беларус. Според последните съобщения на двете страни този път числеността е значително по-малка – около 13 000 души, но според експерти е възможно двете участващи страни умишлено да занижават броя на участващите военнослужещи.

Какво точно се упражнява?

Русия и Беларус съобщават, че в учението участват бронирани машини, хеликоптери и военни кораби. Дронове и технологии за водене на електронна война също ще бъдат изпробвани, както и използването на изкуствен интелект (ИИ). За целта ще се симулират военни операции за отбрана срещу вражески нападения и ракетни атаки по сухоземни цели. Беларус пък потвърди, че ще бъде изпробвана и руската хиперзвукова ракета "Орешник", която е способно да носи атомни бойни глави.

Защо Западът е така обезпокоен?

През 2021 г. Русия използва маневрите "Запад", за да разположи големи части от въоръжените си сили в Беларус и да подготви ефективно мащабната си агресия срещу Украйна през февруари 2022 г. Тъй като маневрите и този път се провеждат предимно в Беларус, съседните страни членки на НАТО са в състояние на повишена готовност. Като реакция на учението "Запад" Полша затвори границата си с Беларус, а НАТО обяви, че ще подсили източния фланг на Алианса допълнително. Литва също заяви, че подсилва въоръжените си сили по границата.

Автор: Матю Уорд Ейджъс


Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бъз бъзи

    38 4 Отговор
    Шубе.

    14:19 14.09.2025

  • 2 Аре бегай

    49 6 Отговор
    Защо срещу НАТО? Платена статия.

    Коментиран от #12

    14:20 14.09.2025

  • 3 зашката

    39 3 Отговор
    всички военни аташета са поканени на учението

    14:21 14.09.2025

  • 4 Един

    47 3 Отговор
    Преди седмица някъде НАТО правеше учения на границите с Русия, що мрънкат сега и кво пак дирят маке си?!

    Коментиран от #35

    14:21 14.09.2025

  • 5 000

    36 5 Отговор
    Края на еднополюсния глобал-либерарен ред свърши.

    14:22 14.09.2025

  • 6 Да бе да

    28 4 Отговор
    Зелето пропагандира за евро пудилите, пълни джобове с евра.

    14:23 14.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 минувач

    31 3 Отговор
    ,,Литва също заяви, че подсилва въоръжените си сили по границата.,,Видяла жабата , че коват коня и тя вдигнала крак ....

    14:25 14.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ой , мамочка

    3 6 Отговор
    Я льотчика люблю ..💖

    14:25 14.09.2025

  • 12 Медуня

    3 20 Отговор

    До коментар #2 от "Аре бегай":

    а кой друг на запад копейчо?

    Коментиран от #24, #43, #55

    14:26 14.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха сега де...

    10 13 Отговор
    За 4 години никой ли не успя да разбере, че за мирни преговори Путин ще склони или даже сам ще настоява единствено ако няма никакъв друг полезен ход, което означава само загуби и отстъпления на руските войски на фронта. Във всички други случаи ще шикалкави за да печели време щом има поне малък успех, който може да му служи за вътрешна пропганда независимо от загубите които понася войската и държавата.

    Коментиран от #27

    14:27 14.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Военен от запаса

    18 20 Отговор
    Няма смисъл да се "упражняват"... Неможачи са... НАТО ще ги сгази както валяк минава през чepвeй...

    Коментиран от #58, #68, #70

    14:28 14.09.2025

  • 19 мдаааа

    3 12 Отговор
    Днес нашите красноармейци са доста страстни ...

    Коментиран от #130

    14:28 14.09.2025

  • 20 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    В България ученията срещу Русия следват едно след друго.

    Коментиран от #42

    14:29 14.09.2025

  • 21 Продължение

    31 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":

    светът преминава към нов световен ред. Хегемонията на Америка си отива. Затова е целия хаос, защото се свърши с краварския ред. Колкото и да ритат, загубиха.

    14:29 14.09.2025

  • 22 име

    23 1 Отговор
    Ако меркелицата, олант и ocтрoвните poдocмecители не бяха подкрепяли киевската хунта докато убива свои граждани в Донбас, нямаше да говорим сега за превъоръжаване и тоя нагъл наркоман да ни краде парите.

    14:29 14.09.2025

  • 23 дядото

    17 2 Отговор
    а на ученията на нато за война с кого се упражнявате- с русия или сащ.

    14:29 14.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Kaлпазанин

    17 2 Отговор
    Убедени сме ,че упражняват отвсякъде натюто нацвъка базите си около Русия и сега пак те виновни ,еврейското зеле да не очаква руснака да каже ,ела кумчо изяж ме

    Коментиран от #89

    14:30 14.09.2025

  • 27 Евроатлантик

    21 20 Отговор

    До коментар #15 от "Ха сега де...":

    Русия се опитва да провокира и замеси НАТО за да не излезе накрая, че е загубила войната САМО от Украйна..☝️😁.
    Рашистите се страхуват най-много от това да им се срине репутацията на супер сила(каквато всъщност и не са..🤣.)
    За 3 години и половина не можаха да превземат 30% от Донбас, а за Курска област просиха хиляди войници от Северна Корея. 😁

    Коментиран от #49, #59

    14:31 14.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НАТО е на Беларуската граница

    16 1 Отговор
    Така че, Русия и Беларус упражняват война отбрана от НАТО

    14:31 14.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стенли

    10 2 Отговор
    Спирам да чете и коментирам подобни тъпотии

    Коментиран от #61

    14:31 14.09.2025

  • 34 Тия па пи--- ДОРИ

    8 9 Отговор
    Една Украйна потроши оповръщаните монголи от 22 РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА АРМИЯ ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким!-
    12 години война и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ)))))))
    12 ГОДИНИ ЩУРМ НА СЕЛОТО ПОКРОВСК)))))
    И то Украйна е с вързани ръце,...иначе....отдавна Москалбад да е провинция на Киев))))))

    14:32 14.09.2025

  • 35 Kaлпазанин

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Еврейското зеле дори пак под вола телета ,не си ли чувал за медийна пропаганда ,а тяхното си е направо по@@@

    14:32 14.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руснак без крак

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "име":

    Утре влизам в Киев?Може и без глава.

    14:34 14.09.2025

  • 40 Стенли

    10 3 Отговор
    Абе ф,като кво стана с така наречената коалиция на желаещите то май Франция фалира и Германия натам се е запътила голямо желание голямо чудо 😁😁

    14:34 14.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дрътия Софианец

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Ахааа , вчера Костя организира едно такова ... Не мое да не си бил там ... 🤭 Премести ли 17-те ресторанта у Чукотка ? Земи повече пиенйе .

    14:34 14.09.2025

  • 43 Абе центажия

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Медуня":

    На запад е терористичната организация нато, която стои пред портите на Русия. Тренират отбрана, не нападение.

    14:35 14.09.2025

  • 44 А вие

    6 2 Отговор
    срещу Русия! Нещастници! Унищожихте Украйна.

    14:36 14.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Швейк

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":

    Със всеки изминал ден русия все повече се доближава до "москва" (крайцера)

    14:36 14.09.2025

  • 47 Абе , момко

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "име":

    Чья труба ?! 🤭😁

    14:37 14.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Стенли

    5 11 Отговор

    До коментар #27 от "Евроатлантик":

    Чакай ся малко тя Русия превзе двайдесет процента от територията на Украйна ти за Донбас ми говориш 😁

    Коментиран от #63

    14:37 14.09.2025

  • 50 НАТЮ-то

    9 2 Отговор
    Като си провежда учения и маневри
    да руската граница
    как да го тълкуваме ❓

    14:37 14.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 а запада в отговор се из по

    7 1 Отговор
    ....напълни гащурите ....

    14:38 14.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А НАТЮ-то

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Медуня":

    КъВ го дири на границата с Русия ?

    Коментиран от #113

    14:39 14.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 нещо си се объркал

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Преди 4 год беше същото":

    педофила го хвана деменция и рак в краварника ...има данни , четете бе .

    14:39 14.09.2025

  • 58 Бат Рамбо

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Военен от запаса":

    Много филми гледаш.

    14:40 14.09.2025

  • 59 Че Русия е супер сила

    6 10 Отговор

    До коментар #27 от "Евроатлантик":

    го показвате извадените глупаци. Ако не бе супер сила, нямаше да опрат до глупаци и евтина пропаганда и лъжи да борят Русия. 😄

    Коментиран от #79

    14:40 14.09.2025

  • 60 За инфо

    5 2 Отговор
    Зелето плаща по десет ценно на пост насочен срещу Русия. Няколко трола днес ще си купят цигари, но ще си останат пак гладни и глупави.

    14:40 14.09.2025

  • 61 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Изцяло съм съгласен с коментара ти.... Но за съжаление продължаваме да коментираме дезинформацията, манипулацията и пропагандата в тоя сайт....

    14:41 14.09.2025

  • 62 жик так

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Коко":

    Потника що още не е обявил война на Русия ? Защото тогава идва редовната армия .

    Коментиран от #126

    14:41 14.09.2025

  • 63 За 11 години са 20%

    13 2 Отговор

    До коментар #49 от "Стенли":

    А за 3 години мъки не можа 30% от Донбас... Понял?

    14:41 14.09.2025

  • 64 Абе , брачед

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "име":

    Рано си отпочнал ... За какъв Курск бълнуваш ? 🤔

    14:42 14.09.2025

  • 65 Швейк

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха ха ха":

    За три години (от октомври 2022) , а не за три дни русия е завлядяла 1% (един процент) от територията на Украйна! Жертви над милион, загубени танкове и бронирана техника десетки хиляди,авиация над 700 бройки, кораби около 30 ( от държава практически без флот) - голямо мачкане ще да е паднало!

    Коментиран от #72

    14:42 14.09.2025

  • 66 Коко

    3 9 Отговор
    Путин събира народа и казва:
    – Скоро ще имате високи заплати и евтини цени!
    От публиката питат:
    – Кога?
    – В светлото бъдеще!
    – А сега?
    – Сега тренирайте с ниски заплати и високи цени, за да сте подготвени.

    Коментиран от #91

    14:42 14.09.2025

  • 67 В БНА

    4 2 Отговор
    Упражняват ли се да пълнят тела в черни чували и с мобилни крематориуми също?

    Аз като бях в армията. Атакувахме редута. Превзехме го. Победихме и избихме всички и не загубихме никой. Прибрахме се и се наядохме и заспахме. Нямаше мъртви, нямаше дори ранени. Имаше няколко с разстройство.

    14:42 14.09.2025

  • 68 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Военен от запаса":

    ТИ СИ ЛОПАТА 🪏 БЕЗ ДРЪЖКА! НЕДОНОСЕНИИИИ

    14:42 14.09.2025

  • 69 Хм, странно!

    11 2 Отговор
    Уж руснаците нямаха нито ракети, нито танкове и оръжие,само няколко лопати и тук там някоя мотика, а Урсула иска 850 милиарда за въоръжение срещу Русия,НАТО купува и изпраща оръжие за милиарди в Украйна , Полша изпрати 40000 войника на границата...е га ти и ресурсите срещу няколко човека с лопати...:)

    14:43 14.09.2025

  • 70 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Военен от запаса":

    ТИ СИ ЛОПАТА 🪏 БЕЗ ДРЪЖКА! НЕДОНОСЕНИИИИ

    14:43 14.09.2025

  • 71 ха ха

    1 0 Отговор
    а дано , ама на дали

    14:44 14.09.2025

  • 72 Пропагандата

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Швейк":

    винаги има за цел глупака.

    14:44 14.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Смешник

    1 0 Отговор
    Ами срещу кото друг да упражняват

    14:46 14.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 НАТО

    4 2 Отговор
    Преди СВО между НАТО и Руската армия бил уговорен дружествен мач в Москва. Но след начало на СВО генералите от НАТО се отказали от мача, но Руската армия решила да проведе вече подготвения мач и използвала варели вместо НАТОвски генерали. Мачът завършил 7:0 за варелите.

    14:47 14.09.2025

  • 77 Иван

    10 2 Отговор
    Дойче Веле не трябва ли да се обяви за ционистка со.росоидна криминална долнопробна организация?

    14:47 14.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 БОЛШЕВИК

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":

    Затуй си ти прочута, славна

    и друга нямаш с тебе равна;

    затуй обхващаш полусвет —

    царства, народи, океани —

    и нямаш изглед, край и чет;

    затуй те бог до днес отбрани

    от толкова беди, душмани;

    затуй можа да съкрушиш

    Мамая-хан и Бонапарта,

    затуй врага си ти страшиш,

    кога те гледа и на карта,

    затуй зовеш се ти Света,

    затуй те любим кат баща

    и чакаме като Месия:

    Затуй си ти Русия

    14:48 14.09.2025

  • 81 Тома

    12 2 Отговор
    Като чуя въоръжените сили на Литва настръхвам от страх защото цялата армия съм ги возил в двойния Икарус даже съм и затварял вратите понеже имаше още място.

    14:48 14.09.2025

  • 82 Фалконети

    3 5 Отговор
    Хората в Кремъл са избрали грешната, неработеща стратегия да отговорят със същата сила на терористите. За Белгород заличиха Волчанск, за Курск заличаваме Суми и т.н. Но решението за атака срещу Белгород не е взето във Волчанск, нито пък в Суми е било взето решение за атака срещу Курска област. Защо тези глупости, при които няма да се постигне никакъв ефект? Потника и обкръжението му не се интересуват от Волчанск и Суми. Ще кажа на особено надарените глупаци, които отнякъде са решили, че всички решения се вземат в Лондон или Вашингтон, че това са пълни глупости. Да, съветници оттам могат да съветват нещо, но в Украйна последната дума е на потника.

    14:49 14.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Коко

    2 9 Отговор
    Путин по телевизията:
    – Руснаци! Вече имаме хиперзвукови ракети, които нямат аналог в света!
    Бабичка гледа и въздиша:
    – Ама хлябът пак има аналог – празен рафт.

    Коментиран от #97, #100

    14:50 14.09.2025

  • 86 Нов удар по Урсулите

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":

    Франция е напът да срине Еврозоната и да завлече надолу целия паричен съюз
    заради прекомерните си дългове.
    Франция ще трябва да обяви дефолт.
    Над 3.3 трилиона евро френски държавни дългове са под въпрос.
    Точно сега ГЕРБ ни набутват зорлем в Еврозоната,
    същата Еврозона ще трябва да се спасява.
    Уникално!

    Коментиран от #90

    14:50 14.09.2025

  • 87 Не-- грамотен ху -- ЕСОС))))

    3 4 Отговор
    Без- казармен Долбоеб ч,...кво СВО при...2 МИЛИОНА Монголо- москали... ЧЕРНОЗЕМ?!?
    АааааааХахахаха
    Та нали Главкомандващия ФЮРЕР пе-ДО ФИЛ,... Избега посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!!
    АааааааХахахаха
    От 2 ДНЯ И ВСЕ до.....12 години пред селото ПОКРОВСК и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
    АааааааХахахаха

    14:51 14.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Добро момиче

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Kaлпазанин":

    Значи Русия трябва да е доволна, че НАТО ще я пази. НАТО носи мир, стабилност, спокойствие. Виж откакто сме в НАТО няма войни. Дори Югославия се успокои.

    Коментиран от #92

    14:53 14.09.2025

  • 90 Дреме ти на путинката

    3 8 Отговор

    До коментар #86 от "Нов удар по Урсулите":

    Цяла България е за ЕВРОПА! България е ЕВРОПА-- най- древната Европейска Държава!
    Или ти искаш да цаливаш КУ РАна като вовка педофила и да се навеждаш пред оповръщани Монголо- москали?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #96, #108, #112, #137

    14:55 14.09.2025

  • 91 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Коко":

    Бе това да не се отнася за,, европейска,,"България"

    14:55 14.09.2025

  • 92 НАТО носи

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Добро момиче":

    войни, интриги и ограбване на зависими и глупави народи.

    Коментиран от #98

    14:55 14.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Стенли

    1 8 Отговор
    Чакай малко ся кво стана ся уж факти ама нещо не е вярно както го казва този сайт

    14:56 14.09.2025

  • 95 Съветник

    10 7 Отговор
    Край Покровск и Купянск рашистите бяха направени на създърма. От там трябва да се учат окупаторите.

    14:56 14.09.2025

  • 96 Ами не е цяла България

    6 9 Отговор

    До коментар #90 от "Дреме ти на путинката":

    Подлогите на САЩ не са за Европа, щото иначе нямаше да обслужват интригите и лъжите на САЩ докато унищожава Европа.

    14:56 14.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Добро момиче

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "НАТО носи":

    Глупости пишеш. Русия не е в НАТО.

    Коментиран от #102

    14:57 14.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Иван

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "Коко":

    Дойче Веле.

    14:59 14.09.2025

  • 101 Стенли

    5 3 Отговор
    Ко стана с Франция май май ще има тутуруту 😁😁

    14:59 14.09.2025

  • 102 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #98 от "Добро момиче":

    Глупости пишеш. НАТО е пудела на САЩ, който ограбва глупави народи, занимава се с лъжи, интриги и войни.

    14:59 14.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Минута е много

    5 5 Отговор
    Загадка: "Коя е тая държава, която прави милиарди $$$ и се къпе в нефт, а по бензиностанциите опашки и бензин с купони до 10 л."
    1. България
    2. САЩ
    3. Руската федрация

    Коментиран от #119

    15:01 14.09.2025

  • 105 да се чуди човек

    4 2 Отговор
    За да свали едва три евтини дрона от общо 25, мато е похарчило над 1,2 милиона евро .
    Вчера генералният секретар на мато каза, че е изключително доволен от реакцията на съюзниците. ....

    Коментиран от #109

    15:02 14.09.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "да се чуди човек":

    Марк Пут.те.

    15:05 14.09.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Дреме ти на путинката":

    Боклук, оказа се че Европа е полуостров.

    15:08 14.09.2025

  • 113 Брачет,

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "А НАТЮ-то":

    Ми , ти кажи де ... Преди "СВО-то" , Финландия и Швеция не бяха в " НАТЮ-то" ..🤭🤫

    Коментиран от #116

    15:09 14.09.2025

  • 114 Баш Балък

    1 0 Отговор
    В Украина тече операция Тръба-3. за нея нищо не съм прочел. Но за НАТЮвски истерии, бол

    15:11 14.09.2025

  • 115 Коко

    0 3 Отговор
    Путин обявява нова свръхзвукова ракета: „Тя лети със скорост, която никой не може да засече!“
    Народът го пита: „А ще ни пази ли от глад?“
    Путин: „Не, но може да засече пръдня на километри и да я унищожи в космоса!“

    Коментиран от #120

    15:11 14.09.2025

  • 116 Всеки пати от глупостта си

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Брачет,":

    Така и Финландия и Швеция. От приятелство, добросъседство, туризъм, търговия, продажни политици ги докараха до врагове.

    Коментиран от #140

    15:11 14.09.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Подла провокация на НАТО, изпълнена на укратериторията посредством захват управлението на руски дронове и пренасочването им в Полша. Нова операция Глайвиц. Целта е възникването на казус белли, от който да се възползват желаещите хищници на дивия запад, за да вдигнат военното напрежение. Вече ще започват едни защити на цялото натовско източно крило, ще ни вкарат във война.

    15:13 14.09.2025

  • 119 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Минута е много":

    САЩ!!! Там се използват левове!!!

    15:13 14.09.2025

  • 120 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Коко":

    На връх Шипка оръдие ли ти трябва, или жълтици?

    15:17 14.09.2025

  • 121 Герге ,

    0 0 Отговор
    Штисайряфостатъ . Самагонска

    15:18 14.09.2025

  • 122 Коко

    0 0 Отговор
    Путин обявява новото оръжие на Русия – свръхзвукова лопата с чип от пералня.
    Журналист пита: „За какво служи?“
    Путин гордо: „Копае дупки за обещанията ми толкова бързо, че дори вие няма да успеете да видите колко са празни!“

    15:18 14.09.2025

  • 123 665

    0 0 Отговор
    Нато пък се упражнява във война срещу пъдпъдъците .

    Коментиран от #125

    15:21 14.09.2025

  • 124 След подобно учение

    0 2 Отговор
    Рашисткия диктатор и унищожител Путин нападна вероломно Украйна. Ако от НАТО поне малко са си взели поука би трябвало докато трае учението да избомбят техниката и да редуцират войските на вражеските орки.
    Това ще им даде добро предимство в и без това задаващата се война. Въпросът е дали Тръмп и съюзниците от НАТО имат топки.

    Коментиран от #127

    15:23 14.09.2025

  • 125 776

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "665":

    Братужките се упражняват по ШТръкели ...БиоШТръкели .

    15:25 14.09.2025

  • 126 Овчи,

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "жик так":

    редовната армия отдавна стана на тор, барабар със спецназа. Не случайно пусин се моли на кимчо.

    Коментиран от #129

    15:25 14.09.2025

  • 127 Браво малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "След подобно учение":

    Сега гушкай куклата и налягай книжките за да не показваш падението на запада да опростачва деца..

    15:25 14.09.2025

  • 128 Дв пак лъже

    3 0 Отговор
    Дв некадърни ненормалници сте

    15:26 14.09.2025

  • 129 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Овчи,":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #133

    15:26 14.09.2025

  • 130 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "мдаааа":

    Ти понеже не си красноармеец, а заслужил “демократ”, гласувал ли си за влизане в НАТО на референдум или друг реши от твое име?

    Коментиран от #135

    15:26 14.09.2025

  • 131 Пешо z

    0 0 Отговор
    Урките са като онези българи в Македония дето се гърчеели.

    15:27 14.09.2025

  • 132 Зодиак

    0 1 Отговор
    Таурус.

    15:30 14.09.2025

  • 133 ТАСС

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Пропагандата":

    Прекаляваш . Плащаме за всеки нов пост , не за повтарящи се !

    Коментиран от #136

    15:30 14.09.2025

  • 134 Пешо z

    1 0 Отговор
    Срещнали се китайски и български робот.Китайският робот се похвалил :зная почти всички езици на планетата ,правя хиляди изчисления в секунда ,мога да пиша музика ,стихове .Българския казал :Аз мога само да крада ,при това законно.

    Коментиран от #142

    15:33 14.09.2025

  • 135 мдаааа

    0 2 Отговор

    До коментар #130 от "Перо":

    А ти , като заслужил красноармеец , живял ли си в роzzия , защото аз като "заслужил демократ " съм учил руzka гимназия , 2 години съм работил там и затуй - "я их так люблю " .. 🤫

    15:36 14.09.2025

  • 136 Е тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "ТАСС":

    що пагалите едни и същи простотии на пропадналият запад, като не плащат за повтарящи се? И за пропаганда не става простият човек.

    15:37 14.09.2025

  • 137 Ужас(истински)

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Дреме ти на путинката":

    Голяма пр.стащина се шири в този сайт! Защо се трият коректни и аргументирани коментари и се сваля нивото с неграмотни, буквално деби.ни такива? Отврат.телни сте!

    Коментиран от #139

    15:37 14.09.2025

  • 138 хахаха

    1 0 Отговор
    а нато срещу кой упражнява война

    15:38 14.09.2025

  • 139 Ужас(истински)

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ужас(истински)":

    Коментарът се отнася за операторите, но като се върнах назад, мисля, че може да бъде отнесен и към N90

    15:41 14.09.2025

  • 140 Брачед,

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Всеки пати от глупостта си":

    Сигурен съм , че на челото имаш щампована петолъчка . Само руzkiте политици са чисти като сълза ... Ама нещо много почнаха да правят балконинг .. 🤭😉

    Коментиран от #143

    15:42 14.09.2025

  • 141 Сократ

    1 1 Отговор
    На това му казвам велико лицемерие. Русия и Беларус си правят планирано учение. Това е заплаха за натюто. Но когато същото това натю дрънка оръжия на руската граница не е проблем. Сега някой да каже, готов ли е да върви на фронта да умира за урсулата, каята и останалата западна мърша?

    Коментиран от #145

    15:45 14.09.2025

  • 142 Петре ,

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Пешо z":

    Z отива повече на руzкия робот бе ...

    15:46 14.09.2025

  • 143 Ами да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Брачед,":

    какво имаш на челото не ме еня. За мен важното е какво имаш под челото. Че когато отдолу е празно, ползват човек за полезен глупак.

    15:46 14.09.2025

  • 144 Война на Русия

    0 0 Отговор
    срещу НАТО е = Разпад на Русия.

    15:50 14.09.2025

  • 145 Сократес,

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Сократ":

    Преди да питаш кой е готов да да умира за "урсулата" , що не питаш кой от таваришчите ти е готов да отива да умира за "потята" Направи една анкета , де

    15:50 14.09.2025

