"Запад 2025": Русия и Беларус упражняват война срещу НАТО

Русия засили атаките си срещу Украйна, а проникналите в полското въздушно пространство руски бойни дронове бяха съзнателна провокация от страна на Москва. На фона на тази изострена опасност Русия и Беларус провеждат съвместни военни маневри, в които са мобилизирани висок брой войски и военна техника – при това учението се провежда в непосредствена близост до източния фланг на НАТО.
Какво представлява "Запад 2025"?
Маневрите "Запад" се провеждат на всеки четири години. Русия и най-важният ѝ европейски партньор Беларус упражняват военната си готовност на територията на двете държави. Маневрите се смятат за централното военно учение на въоръжените сили на "съюзните сили", както Русия и Беларус наричат своето партньорство в сферата на икономиката и отбраната. Официалната цел на учението е да се симулират евентуални конфликти и да се провери подготовката на въоръжените сили за справяне с тях. Последното подобно учение се проведе през 2021 – само половин година преди началото на руската инвазия в Украйна. Този път маневрите са от 12 до 16 септември.
Къде точно се провежда учението?
"Запад 2025" се провежда основно на територията на Беларус. Страната граничи на север и на запад с три държави от НАТО – Латвия, Литва и Полша, а на юг – с Украйна. Особено критичен е фактът, че учението се провежда и в руския ексклав Калининград, също както и в региона Гродно, който граничи с Полша и Литва. В учението участват и военноморски сили на Русия в Балтийско и Баренцово море.
Колко войски участват?
През 2021 г. по официални данни участваха 200 000 войници от Русия и Беларус. Според последните съобщения на двете страни този път числеността е значително по-малка – около 13 000 души, но според експерти е възможно двете участващи страни умишлено да занижават броя на участващите военнослужещи.
Какво точно се упражнява?
Русия и Беларус съобщават, че в учението участват бронирани машини, хеликоптери и военни кораби. Дронове и технологии за водене на електронна война също ще бъдат изпробвани, както и използването на изкуствен интелект (ИИ). За целта ще се симулират военни операции за отбрана срещу вражески нападения и ракетни атаки по сухоземни цели. Беларус пък потвърди, че ще бъде изпробвана и руската хиперзвукова ракета "Орешник", която е способно да носи атомни бойни глави.
Защо Западът е така обезпокоен?
През 2021 г. Русия използва маневрите "Запад", за да разположи големи части от въоръжените си сили в Беларус и да подготви ефективно мащабната си агресия срещу Украйна през февруари 2022 г. Тъй като маневрите и този път се провеждат предимно в Беларус, съседните страни членки на НАТО са в състояние на повишена готовност. Като реакция на учението "Запад" Полша затвори границата си с Беларус, а НАТО обяви, че ще подсили източния фланг на Алианса допълнително. Литва също заяви, че подсилва въоръжените си сили по границата.
Автор: Матю Уорд Ейджъс
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бъз бъзи
14:19 14.09.2025
2 Аре бегай
Коментиран от #12
14:20 14.09.2025
3 зашката
14:21 14.09.2025
4 Един
Коментиран от #35
14:21 14.09.2025
5 000
14:22 14.09.2025
6 Да бе да
14:23 14.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 минувач
14:25 14.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ой , мамочка
14:25 14.09.2025
12 Медуня
До коментар #2 от "Аре бегай":а кой друг на запад копейчо?
Коментиран от #24, #43, #55
14:26 14.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха сега де...
Коментиран от #27
14:27 14.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Военен от запаса
Коментиран от #58, #68, #70
14:28 14.09.2025
19 мдаааа
Коментиран от #130
14:28 14.09.2025
20 Последния Софиянец
Коментиран от #42
14:29 14.09.2025
21 Продължение
До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":светът преминава към нов световен ред. Хегемонията на Америка си отива. Затова е целия хаос, защото се свърши с краварския ред. Колкото и да ритат, загубиха.
14:29 14.09.2025
22 име
14:29 14.09.2025
23 дядото
14:29 14.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Kaлпазанин
Коментиран от #89
14:30 14.09.2025
27 Евроатлантик
До коментар #15 от "Ха сега де...":Русия се опитва да провокира и замеси НАТО за да не излезе накрая, че е загубила войната САМО от Украйна..☝️😁.
Рашистите се страхуват най-много от това да им се срине репутацията на супер сила(каквато всъщност и не са..🤣.)
За 3 години и половина не можаха да превземат 30% от Донбас, а за Курска област просиха хиляди войници от Северна Корея. 😁
Коментиран от #49, #59
14:31 14.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НАТО е на Беларуската граница
14:31 14.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Стенли
Коментиран от #61
14:31 14.09.2025
34 Тия па пи--- ДОРИ
12 години война и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ)))))))
12 ГОДИНИ ЩУРМ НА СЕЛОТО ПОКРОВСК)))))
И то Украйна е с вързани ръце,...иначе....отдавна Москалбад да е провинция на Киев))))))
14:32 14.09.2025
35 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Един":Еврейското зеле дори пак под вола телета ,не си ли чувал за медийна пропаганда ,а тяхното си е направо по@@@
14:32 14.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Руснак без крак
До коментар #36 от "име":Утре влизам в Киев?Може и без глава.
14:34 14.09.2025
40 Стенли
14:34 14.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дрътия Софианец
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Ахааа , вчера Костя организира едно такова ... Не мое да не си бил там ... 🤭 Премести ли 17-те ресторанта у Чукотка ? Земи повече пиенйе .
14:34 14.09.2025
43 Абе центажия
До коментар #12 от "Медуня":На запад е терористичната организация нато, която стои пред портите на Русия. Тренират отбрана, не нападение.
14:35 14.09.2025
44 А вие
14:36 14.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Швейк
До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":Със всеки изминал ден русия все повече се доближава до "москва" (крайцера)
14:36 14.09.2025
47 Абе , момко
До коментар #36 от "име":Чья труба ?! 🤭😁
14:37 14.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Стенли
До коментар #27 от "Евроатлантик":Чакай ся малко тя Русия превзе двайдесет процента от територията на Украйна ти за Донбас ми говориш 😁
Коментиран от #63
14:37 14.09.2025
50 НАТЮ-то
да руската граница
как да го тълкуваме ❓
14:37 14.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 а запада в отговор се из по
14:38 14.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А НАТЮ-то
До коментар #12 от "Медуня":КъВ го дири на границата с Русия ?
Коментиран от #113
14:39 14.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 нещо си се объркал
До коментар #51 от "Преди 4 год беше същото":педофила го хвана деменция и рак в краварника ...има данни , четете бе .
14:39 14.09.2025
58 Бат Рамбо
До коментар #18 от "Военен от запаса":Много филми гледаш.
14:40 14.09.2025
59 Че Русия е супер сила
До коментар #27 от "Евроатлантик":го показвате извадените глупаци. Ако не бе супер сила, нямаше да опрат до глупаци и евтина пропаганда и лъжи да борят Русия. 😄
Коментиран от #79
14:40 14.09.2025
60 За инфо
14:40 14.09.2025
61 Европеец
До коментар #33 от "Стенли":Изцяло съм съгласен с коментара ти.... Но за съжаление продължаваме да коментираме дезинформацията, манипулацията и пропагандата в тоя сайт....
14:41 14.09.2025
62 жик так
До коментар #45 от "Коко":Потника що още не е обявил война на Русия ? Защото тогава идва редовната армия .
Коментиран от #126
14:41 14.09.2025
63 За 11 години са 20%
До коментар #49 от "Стенли":А за 3 години мъки не можа 30% от Донбас... Понял?
14:41 14.09.2025
64 Абе , брачед
До коментар #36 от "име":Рано си отпочнал ... За какъв Курск бълнуваш ? 🤔
14:42 14.09.2025
65 Швейк
До коментар #30 от "Ха ха ха ха":За три години (от октомври 2022) , а не за три дни русия е завлядяла 1% (един процент) от територията на Украйна! Жертви над милион, загубени танкове и бронирана техника десетки хиляди,авиация над 700 бройки, кораби около 30 ( от държава практически без флот) - голямо мачкане ще да е паднало!
Коментиран от #72
14:42 14.09.2025
66 Коко
– Скоро ще имате високи заплати и евтини цени!
От публиката питат:
– Кога?
– В светлото бъдеще!
– А сега?
– Сега тренирайте с ниски заплати и високи цени, за да сте подготвени.
Коментиран от #91
14:42 14.09.2025
67 В БНА
Аз като бях в армията. Атакувахме редута. Превзехме го. Победихме и избихме всички и не загубихме никой. Прибрахме се и се наядохме и заспахме. Нямаше мъртви, нямаше дори ранени. Имаше няколко с разстройство.
14:42 14.09.2025
68 Боруна Лом
До коментар #18 от "Военен от запаса":ТИ СИ ЛОПАТА БЕЗ ДРЪЖКА! НЕДОНОСЕНИИИИ
14:42 14.09.2025
69 Хм, странно!
14:43 14.09.2025
70 Боруна Лом
До коментар #18 от "Военен от запаса":ТИ СИ ЛОПАТА БЕЗ ДРЪЖКА! НЕДОНОСЕНИИИИ
14:43 14.09.2025
71 ха ха
14:44 14.09.2025
72 Пропагандата
До коментар #65 от "Швейк":винаги има за цел глупака.
14:44 14.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Смешник
14:46 14.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 НАТО
14:47 14.09.2025
77 Иван
14:47 14.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 БОЛШЕВИК
До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":Затуй си ти прочута, славна
и друга нямаш с тебе равна;
затуй обхващаш полусвет —
царства, народи, океани —
и нямаш изглед, край и чет;
затуй те бог до днес отбрани
от толкова беди, душмани;
затуй можа да съкрушиш
Мамая-хан и Бонапарта,
затуй врага си ти страшиш,
кога те гледа и на карта,
затуй зовеш се ти Света,
затуй те любим кат баща
и чакаме като Месия:
Затуй си ти Русия
14:48 14.09.2025
81 Тома
14:48 14.09.2025
82 Фалконети
14:49 14.09.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Коко
– Руснаци! Вече имаме хиперзвукови ракети, които нямат аналог в света!
Бабичка гледа и въздиша:
– Ама хлябът пак има аналог – празен рафт.
Коментиран от #97, #100
14:50 14.09.2025
86 Нов удар по Урсулите
До коментар #7 от "Пусьо шахматиста":Франция е напът да срине Еврозоната и да завлече надолу целия паричен съюз
заради прекомерните си дългове.
Франция ще трябва да обяви дефолт.
Над 3.3 трилиона евро френски държавни дългове са под въпрос.
Точно сега ГЕРБ ни набутват зорлем в Еврозоната,
същата Еврозона ще трябва да се спасява.
Уникално!
Коментиран от #90
14:50 14.09.2025
87 Не-- грамотен ху -- ЕСОС))))
АааааааХахахаха
Та нали Главкомандващия ФЮРЕР пе-ДО ФИЛ,... Избега посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!!
АааааааХахахаха
От 2 ДНЯ И ВСЕ до.....12 години пред селото ПОКРОВСК и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
АааааааХахахаха
14:51 14.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Добро момиче
До коментар #26 от "Kaлпазанин":Значи Русия трябва да е доволна, че НАТО ще я пази. НАТО носи мир, стабилност, спокойствие. Виж откакто сме в НАТО няма войни. Дори Югославия се успокои.
Коментиран от #92
14:53 14.09.2025
90 Дреме ти на путинката
До коментар #86 от "Нов удар по Урсулите":Цяла България е за ЕВРОПА! България е ЕВРОПА-- най- древната Европейска Държава!
Или ти искаш да цаливаш КУ РАна като вовка педофила и да се навеждаш пред оповръщани Монголо- москали?
Хехехехехехе
Коментиран от #96, #108, #112, #137
14:55 14.09.2025
91 Стенли
До коментар #66 от "Коко":Бе това да не се отнася за,, европейска,,"България"
14:55 14.09.2025
92 НАТО носи
До коментар #89 от "Добро момиче":войни, интриги и ограбване на зависими и глупави народи.
Коментиран от #98
14:55 14.09.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Стенли
14:56 14.09.2025
95 Съветник
14:56 14.09.2025
96 Ами не е цяла България
До коментар #90 от "Дреме ти на путинката":Подлогите на САЩ не са за Европа, щото иначе нямаше да обслужват интригите и лъжите на САЩ докато унищожава Европа.
14:56 14.09.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Добро момиче
До коментар #92 от "НАТО носи":Глупости пишеш. Русия не е в НАТО.
Коментиран от #102
14:57 14.09.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Иван
До коментар #85 от "Коко":Дойче Веле.
14:59 14.09.2025
101 Стенли
14:59 14.09.2025
102 Факт
До коментар #98 от "Добро момиче":Глупости пишеш. НАТО е пудела на САЩ, който ограбва глупави народи, занимава се с лъжи, интриги и войни.
14:59 14.09.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Минута е много
1. България
2. САЩ
3. Руската федрация
Коментиран от #119
15:01 14.09.2025
105 да се чуди човек
Вчера генералният секретар на мато каза, че е изключително доволен от реакцията на съюзниците. ....
Коментиран от #109
15:02 14.09.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Иван
До коментар #105 от "да се чуди човек":Марк Пут.те.
15:05 14.09.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Иван
До коментар #90 от "Дреме ти на путинката":Боклук, оказа се че Европа е полуостров.
15:08 14.09.2025
113 Брачет,
До коментар #55 от "А НАТЮ-то":Ми , ти кажи де ... Преди "СВО-то" , Финландия и Швеция не бяха в " НАТЮ-то" ..🤭🤫
Коментиран от #116
15:09 14.09.2025
114 Баш Балък
15:11 14.09.2025
115 Коко
Народът го пита: „А ще ни пази ли от глад?“
Путин: „Не, но може да засече пръдня на километри и да я унищожи в космоса!“
Коментиран от #120
15:11 14.09.2025
116 Всеки пати от глупостта си
До коментар #113 от "Брачет,":Така и Финландия и Швеция. От приятелство, добросъседство, туризъм, търговия, продажни политици ги докараха до врагове.
Коментиран от #140
15:11 14.09.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Гай Турий
15:13 14.09.2025
119 Иван
До коментар #104 от "Минута е много":САЩ!!! Там се използват левове!!!
15:13 14.09.2025
120 Иван
До коментар #115 от "Коко":На връх Шипка оръдие ли ти трябва, или жълтици?
15:17 14.09.2025
121 Герге ,
15:18 14.09.2025
122 Коко
Журналист пита: „За какво служи?“
Путин гордо: „Копае дупки за обещанията ми толкова бързо, че дори вие няма да успеете да видите колко са празни!“
15:18 14.09.2025
123 665
Коментиран от #125
15:21 14.09.2025
124 След подобно учение
Това ще им даде добро предимство в и без това задаващата се война. Въпросът е дали Тръмп и съюзниците от НАТО имат топки.
Коментиран от #127
15:23 14.09.2025
125 776
До коментар #123 от "665":Братужките се упражняват по ШТръкели ...БиоШТръкели .
15:25 14.09.2025
126 Овчи,
До коментар #62 от "жик так":редовната армия отдавна стана на тор, барабар със спецназа. Не случайно пусин се моли на кимчо.
Коментиран от #129
15:25 14.09.2025
127 Браво малчо
До коментар #124 от "След подобно учение":Сега гушкай куклата и налягай книжките за да не показваш падението на запада да опростачва деца..
15:25 14.09.2025
128 Дв пак лъже
15:26 14.09.2025
129 Пропагандата
До коментар #126 от "Овчи,":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #133
15:26 14.09.2025
130 Перо
До коментар #19 от "мдаааа":Ти понеже не си красноармеец, а заслужил “демократ”, гласувал ли си за влизане в НАТО на референдум или друг реши от твое име?
Коментиран от #135
15:26 14.09.2025
131 Пешо z
15:27 14.09.2025
132 Зодиак
15:30 14.09.2025
133 ТАСС
До коментар #129 от "Пропагандата":Прекаляваш . Плащаме за всеки нов пост , не за повтарящи се !
Коментиран от #136
15:30 14.09.2025
134 Пешо z
Коментиран от #142
15:33 14.09.2025
135 мдаааа
До коментар #130 от "Перо":А ти , като заслужил красноармеец , живял ли си в роzzия , защото аз като "заслужил демократ " съм учил руzka гимназия , 2 години съм работил там и затуй - "я их так люблю " .. 🤫
15:36 14.09.2025
136 Е тогава
До коментар #133 от "ТАСС":що пагалите едни и същи простотии на пропадналият запад, като не плащат за повтарящи се? И за пропаганда не става простият човек.
15:37 14.09.2025
137 Ужас(истински)
До коментар #90 от "Дреме ти на путинката":Голяма пр.стащина се шири в този сайт! Защо се трият коректни и аргументирани коментари и се сваля нивото с неграмотни, буквално деби.ни такива? Отврат.телни сте!
Коментиран от #139
15:37 14.09.2025
138 хахаха
15:38 14.09.2025
139 Ужас(истински)
До коментар #137 от "Ужас(истински)":Коментарът се отнася за операторите, но като се върнах назад, мисля, че може да бъде отнесен и към N90
15:41 14.09.2025
140 Брачед,
До коментар #116 от "Всеки пати от глупостта си":Сигурен съм , че на челото имаш щампована петолъчка . Само руzkiте политици са чисти като сълза ... Ама нещо много почнаха да правят балконинг .. 🤭😉
Коментиран от #143
15:42 14.09.2025
141 Сократ
Коментиран от #145
15:45 14.09.2025
142 Петре ,
До коментар #134 от "Пешо z":Z отива повече на руzкия робот бе ...
15:46 14.09.2025
143 Ами да ти кажа
До коментар #140 от "Брачед,":какво имаш на челото не ме еня. За мен важното е какво имаш под челото. Че когато отдолу е празно, ползват човек за полезен глупак.
15:46 14.09.2025
144 Война на Русия
15:50 14.09.2025
145 Сократес,
До коментар #141 от "Сократ":Преди да питаш кой е готов да да умира за "урсулата" , що не питаш кой от таваришчите ти е готов да отива да умира за "потята" Направи една анкета , де
15:50 14.09.2025