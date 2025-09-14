Край границите на НАТО: Москва тества ракета "Циркон"

В неделя, 14 септември, Русия съобщи за успешното изпитване на хиперзвуковата ракета "Циркон" по време на военното учение "Запад 2025". Според данни на руското Министерство на отбраната ракетата е била изстреляна по цел в Баренцово море, която е била поразена с директно попадение.

Военните маневри "Запад 2025" започнаха на 12 септември и се провеждат на територията на Русия и Беларус, както и във водите на Балтийско и Баренцово море. В тях участват щабове и войски от двете страни. В Москва твърдят, че тези маневри са насочени към усъвършенстване на отбраната на Съюзната държава и "възстановяване на териториалната цялост".

Полша и нейните съюзници от НАТО са в състояние на повишена готовност, след като на 10 септември полските военни съобщиха за нарушаване на въздушното пространство на страната от руски безпилотни самолети. С подкрепата на съюзниците си Полша свали няколко от тези летящи обекта. Москва отрича да има отношение към инцидента.

Реакцията на Полша

Премиерът на Полша Доналд Туск определи учението "Запад 2025" като "много агресивно". Беларус граничи директно с Литва и Латвия – държави от НАТО, които също следят внимателно маневрите.

Според руската страна маневрите ще приключат на 16 септември. Кремъл твърди, че те не са насочени срещу конкретна държава.

Военните учения "Запад"

Съвместните руско-беларуски военни маневри "Запад" се провеждат на всеки четири години и традиционно се разглеждат от страните от НАТО като демонстрация на сила. През 2017 г. маневрите край границите на Полша и Литва предизвикаха тревога в алианса поради мащабното прехвърляне на войски. През 2021 г. в ученията участваха над 200 000 военнослужещи.

Експерти отбелязват, че в условията на руската инвазия в Украйна маневрите "Запад 2025" придобиват особена актуалност. Според анализатори те служат като сигнал не само за НАТО, но и за вътрешната публика в Русия и Беларус.