Край границите на НАТО: Москва тества ракета "Циркон"
  Тема: Украйна

14 Септември, 2025 16:24 1 251 58

Тестът се проведе в рамките на мащабните маневри "Запад 2025", които Русия и Беларус провеждат на фона на напрежението с НАТО

Край границите на НАТО: Москва тества ракета "Циркон" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В неделя, 14 септември, Русия съобщи за успешното изпитване на хиперзвуковата ракета "Циркон" по време на военното учение "Запад 2025". Според данни на руското Министерство на отбраната ракетата е била изстреляна по цел в Баренцово море, която е била поразена с директно попадение.

Военните маневри "Запад 2025" започнаха на 12 септември и се провеждат на територията на Русия и Беларус, както и във водите на Балтийско и Баренцово море. В тях участват щабове и войски от двете страни. В Москва твърдят, че тези маневри са насочени към усъвършенстване на отбраната на Съюзната държава и "възстановяване на териториалната цялост".

Полша и нейните съюзници от НАТО са в състояние на повишена готовност, след като на 10 септември полските военни съобщиха за нарушаване на въздушното пространство на страната от руски безпилотни самолети. С подкрепата на съюзниците си Полша свали няколко от тези летящи обекта. Москва отрича да има отношение към инцидента.

Реакцията на Полша

Премиерът на Полша Доналд Туск определи учението "Запад 2025" като "много агресивно". Беларус граничи директно с Литва и Латвия – държави от НАТО, които също следят внимателно маневрите.

Според руската страна маневрите ще приключат на 16 септември. Кремъл твърди, че те не са насочени срещу конкретна държава.

Военните учения "Запад"

Съвместните руско-беларуски военни маневри "Запад" се провеждат на всеки четири години и традиционно се разглеждат от страните от НАТО като демонстрация на сила. През 2017 г. маневрите край границите на Полша и Литва предизвикаха тревога в алианса поради мащабното прехвърляне на войски. През 2021 г. в ученията участваха над 200 000 военнослужещи.

Експерти отбелязват, че в условията на руската инвазия в Украйна маневрите "Запад 2025" придобиват особена актуалност. Според анализатори те служат като сигнал не само за НАТО, но и за вътрешната публика в Русия и Беларус.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    21 4 Отговор
    шо теста
    да почва

    Коментиран от #4

    16:26 14.09.2025

  • 2 Соваж бейби

    29 10 Отговор
    Спрете с пропагандата на наркомана !Русия си върши работата ,напредва освобождава си територията,няма да седи и да гледа !

    16:27 14.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    11 23 Отговор
    Дали цирконя не е поразил собствения си силоз??? Никой освен ватите не го е засякъл!

    Коментиран от #9

    16:29 14.09.2025

  • 4 Копейкотрошач

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Първият си ти.

    16:29 14.09.2025

  • 5 РУСИЯ ТЕСТВА ЦИРКОН

    22 8 Отговор
    А НАТО СЕ ОКАЗА БАЛОН (и то спукан дето от 20 дрона свали 3-4)

    16:29 14.09.2025

  • 6 Никой не се интересува от скапаното НАТО

    22 10 Отговор
    Някакви пудели, някакви незначителни държави, които до 10 години ще фалират. Франция, която В МОМЕНТА ФАЛИРА. Вие някога умеели ли сте да правите причинно-следствени връзки. Някой ще тръгне да ви завладява Европата. Руснаците може да искат да се върнат само по френските и италианските кръчми и кафенета защото ония могат само да готвят и да правят кафе. ЗА това нещо войни не се правят.

    Коментиран от #17, #54

    16:29 14.09.2025

  • 7 Все пак добре

    13 2 Отговор
    че не е зад границата.

    16:30 14.09.2025

  • 8 Наблюдател

    24 3 Отговор
    Dw е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    Вземете се зеления клоун, ковид ваксините и идете на холивудската си Луна.

    16:31 14.09.2025

  • 9 Соваж бейби

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    Още малко се смееш ,достатъчно чакаха руснаците! Накрая да не стане така че да си прибере цялата територия от Украйна ,Русия даже и село да не им остане земя ,май на там отива работата.Рижия и ЕС го съзнава и се чуди как да излезе от бъркотията.

    Коментиран от #14, #21

    16:32 14.09.2025

  • 10 а бре

    11 3 Отговор
    Границите Натуту за зад Океана.

    16:33 14.09.2025

  • 11 Сатана Z

    19 6 Отговор
    Русия си има по—важна работо ,а не да се занимава с третополовите НАТОвци.

    Коментиран от #58

    16:33 14.09.2025

  • 12 Да кажем че

    18 8 Отговор
    От тази ракета няма спасение и е способна да потопи дори самолетоносач.Всочки НАТОвски корита се превръщат в е нужно желязо.Затова квичат толкова по повод на тази нова ракета.

    16:33 14.09.2025

  • 13 си дзън

    6 16 Отговор
    Докато руснаците тестват Цирконя, Фламингото им оцвъка рафинерията...

    Коментиран от #26

    16:34 14.09.2025

  • 14 Аааааа нема,нема

    8 15 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Още не са избити минимум 5 милиона руски примата.

    Коментиран от #20

    16:35 14.09.2025

  • 15 СССР 40 години тества ракети

    12 14 Отговор
    После цял свят ги храни с пилешки бутчета и саламчета.

    Коментиран от #51

    16:36 14.09.2025

  • 16 Аква

    13 5 Отговор
    Треперете, гадове! Топчето пукна! И това е репетицияяяяя!

    Коментиран от #18

    16:38 14.09.2025

  • 17 Хаха

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "Никой не се интересува от скапаното НАТО":

    Все едно някой се интересува от БРИКС?

    Коментиран от #23

    16:39 14.09.2025

  • 18 Путин

    6 12 Отговор

    До коментар #16 от "Аква":

    От бункера не излизам!

    16:41 14.09.2025

  • 19 А тая

    12 5 Отговор
    хиперзвуковата ракета "Циркон" не можеше ли по Киев да я треснат братушките? С образователна цел

    Коментиран от #25

    16:41 14.09.2025

  • 20 Соваж бейби

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Аааааа нема,нема":

    В твоите очи може да ги виждаш така ,но са най добрите химици с военна кухня !Цар Бомба е руски не американски 😉,и са най добрите хакери само 1 час им е нужен да срежи интернет кабелите в Атлантически океан и да потопи Америка. Мисля че ще пожали Европа.

    16:41 14.09.2025

  • 21 Както

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    си го надула, дудука, гледай да си не спукаш тъпанчетата. Тъпия ти пyтuo, утре-други ден, ще захване пета година, откак я превзема тая уkpайнa.

    16:41 14.09.2025

  • 22 Тео

    16 4 Отговор
    Имат руснаците, тестват - Циркон, Булава, Сармат, Кинжал, Искандер, Топол-М, ЯРС, Посейдон и Солцнепека, кой може да се противопостави на тая мощ❓

    Коментиран от #52

    16:42 14.09.2025

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 13 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Как пък един пумияр не замина за Брикс?

    16:42 14.09.2025

  • 24 Голям добряк е тоя Путин

    15 3 Отговор
    Чак дразни с добрината си. За Светец трябва да го обявят украинците

    Коментиран от #31

    16:43 14.09.2025

  • 25 Трябва

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "А тая":

    да може и да стигне дотам. Ей тва е проблема за отработване.

    16:43 14.09.2025

  • 26 Фламинго

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Оцвъках и химически комбинат в Перм на 2000км.

    Коментиран от #57

    16:43 14.09.2025

  • 27 Моча в калта

    0 13 Отговор
    Докога ще ни занимавате с руските боклуци?

    16:44 14.09.2025

  • 28 az СВО Победа80

    14 3 Отговор
    След хиперзвуковата "Циркон", която не съществува според западната пропаганда, чакаме и представлението на "Орешник", която също не съществувала...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    16:44 14.09.2025

  • 29 Ужас....

    16 1 Отговор
    Полша и нейните съюзници от НАТО са в състояние на пълна паника.

    16:45 14.09.2025

  • 30 пешо

    13 0 Отговор
    следващия тест ще е берлин

    Коментиран от #33

    16:46 14.09.2025

  • 31 Копеи не философствай!

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "Голям добряк е тоя Путин":

    Заминавай да пълниш барут за братска Украйна!Марш!

    Коментиран от #37, #41, #49

    16:46 14.09.2025

  • 32 Тестват

    2 6 Отговор
    тестват... и накрая... пак тест-иси.

    16:47 14.09.2025

  • 33 От Кремъл

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "пешо":

    Кретен!Там са ни парите и децата.

    16:47 14.09.2025

  • 34 Кво толкова

    3 0 Отговор
    И руско китайски има

    16:49 14.09.2025

  • 35 Копейкотрошач

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа80":

    Врстленцето!

    16:49 14.09.2025

  • 36 хаха

    5 0 Отговор
    Русия тества ракетите Циркон край границите си, а Нафто тества новите памперси с доста увеличен обем, които да побират седмичната дажба на нафтовските войници и офицери.

    16:49 14.09.2025

  • 37 На Зелника на края

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Копеи не философствай!":

    Ще му го напълнят с барут в "братска Украйна" и ще го изстрелят на някъде !

    16:51 14.09.2025

  • 38 Павел пенев

    4 1 Отговор
    Границите на НАТО са на Берлинската стена,така че да не плачат.

    16:52 14.09.2025

  • 39 Ами прекрасно ...

    4 3 Отговор
    хиперзвуковата ракета "Циркон" е прелетяла успешно над Лондон без да бъде даже засечена

    16:53 14.09.2025

  • 40 Има една подробност...

    10 6 Отговор
    Рашистите са патологични лъжци (и подлеци)...

    16:54 14.09.2025

  • 41 Аааа нееее....

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Копеи не философствай!":

    Мирчев и Тагарвнко да ходят доброволци. Без мен

    16:55 14.09.2025

  • 42 DW додтигна

    4 3 Отговор
    дъното на фекалната яма и вече консумира новимите 💩 пресни пресни!! Такова падение на журналистиката сета не е и съмувал! Хора не вярвайте на лъжите Им.

    16:57 14.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Баш Балък

    4 0 Отговор
    Аз да питам, Покраина нали пазеше Европа?!? Що не свалят Циркона с многомилиардните си ПВО?!?

    17:01 14.09.2025

  • 46 НАТЮФЦИТЕ

    5 0 Отговор
    Пак са се умирисали от страх.

    17:01 14.09.2025

  • 47 Край границите на НАТО....

    4 0 Отговор
    във водите на Балтийско и Баренцово море..... Кви граници на НАТО в Баренцово море бре? Да не е случайно Южно китайско атлантическо море ?

    17:03 14.09.2025

  • 48 Посейдона искаме да видим

    3 0 Отговор
    Край границите на НАТО !

    17:07 14.09.2025

  • 49 Тихо, че ще те тресне

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Копеи не философствай!":

    Ковид снаряда

    17:09 14.09.2025

  • 50 Тома

    2 0 Отговор
    Добре е че ракетите не могат да ги видят като дроновете.Това вдъхва спокойствие на нато

    17:09 14.09.2025

  • 51 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "СССР 40 години тества ракети":

    Русия тества ракети от 90-95 години. Като резултат бяха първите спътници, космонавти, първите космически междупланетни и орбитални станции, първите сателити, достигнали Луната, Марс, Венера, Меркурий..

    Коментиран от #55

    17:11 14.09.2025

  • 52 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тео":

    Чакай бе,Тео.Посейдона още не са го изпробвали.Поне 2 парчета чакат на дъното на океана.Ако бяха,досега поне Великобритания нямаше да я има.Е,тук таме щеше да стърчи някое островче,заобиколено от къдрави вълнички.Радиоактивни.А от Холандия нищо нямаше да остане,а там разните Германии,Белгии и Дании,според височината над морското равнище.Все някой може да оцелее.За разсад.За разплод,исках да кажа.Радиоактивен.

    17:14 14.09.2025

  • 53 Какво искате да тества?

    2 0 Отговор
    Фалшивите картонени дронове, закупени от сайта "Али-баба", с които Украйна и Полша направиха провокацията ли?

    17:16 14.09.2025

  • 54 Прат Бит

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Никой не се интересува от скапаното НАТО":

    Не се интересуваш, а не спираш да коментираш. Аз като не се интересувам, не се интересувам и не коментирам.
    Ти не спираш да се занимаваш с НАТО.

    17:16 14.09.2025

  • 55 Ракьотчик

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    И защо тези "руски", а реално "съветски" постижения се появиха едва след като червеноармейците отвлякоха хиляди нацистки инженери, включително ракетни специалисти?

    17:19 14.09.2025

  • 56 Даааа

    0 1 Отговор
    Русия ще загуби и тази война

    17:21 14.09.2025

  • 57 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Фламинго":

    Няма ракети Фламинго . Има пребоядисани Таурус, Сторм Шадоу и подобни, с изтрити в Дания надписи по частите на оръжието.
    Този украинска фалшификация води до отговори с Орешник, и не само в Украйна

    17:21 14.09.2025

  • 58 Евгени Минчев

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Любима в Бъл хРия ли си да те цункам

    17:24 14.09.2025

