Георг Георгиев: Това беше най-дръзкото подобно действие от страна на Русия
  Тема: Украйна

Георг Георгиев: Това беше най-дръзкото подобно действие от страна на Русия

13 Септември, 2025 19:49 1 518 109

  • полша-
  • георг георгиев-
  • нато-
  • русия-
  • дронове

Действията на Русия могат да бъдат тълкувани като силна демонстрация на неприятелско отношение спрямо Полша, каза министърът

Георг Георгиев: Това беше най-дръзкото подобно действие от страна на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атака от подобен мащаб беше изключително дръзко действие от страна на Русия и такива действия трябва да ни напомнят колко е важна сигурността по източния фланг. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в предаването „Офанзива” на NOVA NEWS. По думите му, действията на Русия могат да бъдат тълкувани като силна демонстрация на неприятелско отношение спрямо Полша.

„Това беше най-дръзкото подобно действие от страна на Русия - 19 летателни апарата да навлязат толкова дълбоко във въздушното пространство на страна-членка на НАТО може да се приема за явна провокация”, каза още Георгиев. Реакцията на Алианса, както и на Европейския съюз, Георгиев определи като правилна.

Още новини от Украйна

„Няма вероятност, особено полските власти, без да са набрали нужната информация, да прибегнат до активиране на член 4”, каза още министърът. Той подчерта и важността на присъствието на сили на НАТО в Черноморския район.

„В източния фланг влиза именно и Черно море, а имаме и присъствие на НАТО в Черно море, защото региона е на границата на войната. За това и ние се стараем да привлечем вниманието към важността на сигурността в региона – а след последните събития виждаме, че въздушният домейн е също изключително уязвим”, каза още министър Георгиев. Единната работа, съвместните практики и наличието на специализирана инфраструктура в региона Георгиев определи като необходима мярка на Алианса за справяне с подобна ситуация.

Министър Георгиев беше категоричен – налице няма нуждата и предпоставките за активиране на член 5 – отговор на удара с военна сила.

„Няма причина да се налага и наратив, че задействането на член 4 ще доведе и до задействане на член 5. Проведоха се срещите по надлежния ред, имаше консултации, тази ненужна провокация беше осъдена, както бяха обсъдени и мерки по различните направления”, заяви министърът. Той посочи още, че в подобни конфликтни ситуации е нужно своевременно наблюдение и съответните реакции.

Георг Георгиев заяви, че няма възможност страната ни да извърши действия, които са в разрез с националния ни интерес в рамките на подобен конфликт. Страната ни не се предвижда да изпраща военнослужещи в рамките на конфликта в Украйна.

„Най-важното условие в момента е да се постигне траен мир. Участваме в съвместна деминираща група, заедно с Турция и Румъния, имаме активна защита на въздушния домейн. Имаме пълен набор от подобни ангажименти в рамките на коалицията на желаещите”, каза още Георгиев. Той посочи още, че няма риск за целостта на европейските ценности на фона на военните конфликти.

„Съюзът е редно да отрази рисковете, особено когато имаме един толкова рисков съсед. За съжаление в целия свят виждаме една нестабилност – обществена и икономическа. Разработват се механизми и програми за инвестиции в общите ни отбранителни способности, както и се дава възможност на всяка страна-членка да инвестира в собствената си отбрана. Мисля, че България се възползва от тези възможности”, каза още министър Георгиев. По думите му, от изключителна важност за целостта на съюза е баланса между суверенните права и интереси на страните-членки и интереса на алианса.


  • 1 си дзън

    11 57 Отговор
    Има продължение. Току-що руски дрон се разби и в Румъния !!! Руснаците явно са полудели

    Коментиран от #3, #19, #28, #91

    19:51 13.09.2025

  • 2 Любопитен

    84 2 Отговор
    Бая охранен тоз министър. От заплатата ли се храни, или от далавери с поръчки?

    Коментиран от #29

    19:52 13.09.2025

  • 3 Оракула

    4 63 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Явно Путлер е решил да хваща влака за Кобзон.

    Коментиран от #84

    19:53 13.09.2025

  • 4 гуша

    67 2 Отговор
    Този почва да се освинва полека лека. 15г и ше е като останалите шопари в парламента.

    19:54 13.09.2025

  • 5 Дон Кихот

    66 3 Отговор
    Как бе, как разбрахте , че дробовете са руски, как. Или слушате западната пропаганда

    19:54 13.09.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    6 51 Отговор
    Маскалия продаваше газ на България на цени 2 пъти по високи от тези на богата Германия!
    Ето затова съм върл путинофил!

    Коментиран от #44, #82, #101

    19:54 13.09.2025

  • 7 2222

    5 55 Отговор
    Русия нападна вероломно НАТО. Член 5 и международното право са категорични - сега съюзническите НАТО-вски войски следва да нанесат съкрушителен удар по Русия.

    Коментиран от #20

    19:55 13.09.2025

  • 8 ежко

    61 3 Отговор
    Невероятен идиот!

    Коментиран от #39

    19:56 13.09.2025

  • 9 Дрът русофил

    4 40 Отговор
    "Не трябва да се заблуждавате, че външното сходство на руснака с човека, означава, че е човек"!
    Лев Толстой, руски класик, писател

    19:56 13.09.2025

  • 10 гери

    4 43 Отговор
    Русия не е била обичана, защото със сила налага своето. Още по време на комунизма знаем как са потушавани протестите в държавите, които искат да се освободят от тях. Полша, Унгария, Чехословакия....все с руски танкове са въдворени ,а нашия диктатор беше готов да подари страната ни с над хиляда години история на руснаците

    19:56 13.09.2025

  • 11 Иво

    31 3 Отговор
    Колко си жалък....

    Коментиран от #23

    19:57 13.09.2025

  • 12 МЕРКЕЛ

    44 2 Отговор
    СОРОСКИ ТАЛИБАН ДОРИ ТРЪМП НЕ ВИ ВЯРВА ЗА ПОСТАНОВКАТА МНОГО НЕСКОПОСАНА ДРОН ДА НЕ МОЖЕ ДА РАЗРУШИ КОКОШАРНИК

    19:57 13.09.2025

  • 13 Град Козлодуй.

    36 2 Отговор
    АИДЕ и тоя Чекииджиа се прави на разбирач!!!

    19:57 13.09.2025

  • 14 Ами вие я провокирахте

    27 2 Отговор
    след като ще се хванали толкова здраво за палците развявайки знамето на дъгата.
    Получава се нещо като мъже и жени или трето полови.
    Смешно е но какво да правим нали.

    19:57 13.09.2025

  • 15 Знаех, че маскалите са тъпи,

    2 29 Отговор
    но те се оказаха много по тъпи!

    Коментиран от #18

    19:57 13.09.2025

  • 16 Извадят ли сите боклуци

    26 2 Отговор
    ясна е работата. Пак лъжа!

    19:58 13.09.2025

  • 17 Пич

    39 2 Отговор
    Прякора " Гошо тъпото " никога няма да умре ! Винаги ще се намери някой Георг който дръзновено да застане зад него !!!

    19:58 13.09.2025

  • 18 Не си прав

    2 22 Отговор

    До коментар #15 от "Знаех, че маскалите са тъпи,":

    русофилите са още по тъпи!

    19:59 13.09.2025

  • 19 ЖЕКО

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А НАТО СПИ ИЛИ ГО Е СТРАХ ДА ОТВЪРНЕ

    20:00 13.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 000

    4 27 Отговор
    Стига приказки. Време е да обявим война на Русия!

    Коментиран от #86

    20:00 13.09.2025

  • 23 Тихо пр@дляk!

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Иво":

    Неграмотен си.

    20:02 13.09.2025

  • 24 С Герги цаливача като министър

    14 2 Отговор
    аз нямам никакви страхове.

    20:02 13.09.2025

  • 25 НИКО

    33 2 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПИШЕТЕ ЗА ТИЯ ДРОНОВЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СЕ ИЗЛАГА НАТО

    20:02 13.09.2025

  • 26 Глупости на търкалета

    22 2 Отговор
    Ех Герге, Герге ходи да целуваш ръката на Баце, пък знаем ли ние обикновените хора кой знае какво целуваш!

    20:03 13.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Асен

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Нямам представа чии са тия дронове и кой ги пуска, но от обща култура на политическа реклама не вярвам ( пропаганда -защото обикновено е за да прежали човек едни пари или труда му след това става по евтин) Бъдете щастливи и се радваите, че нямате възможността да виждате дронове. И ако се лишим по някакво чудо от политическата реклама може и да се оправи тоя народ.

    Коментиран от #54

    20:04 13.09.2025

  • 29 д р Дулитъл

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    След Лъчо Мозъка при тикварите се появи Гошо Умното.

    20:05 13.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 На водка и картошка

    3 22 Отговор

    До коментар #27 от "Ачо":

    На маскаля му е толкова мизерен животеца, че му е все едно от какво ще пукне, дали от водка или от бомба!
    При второто може да го обявят за герой!

    Коментиран от #92

    20:06 13.09.2025

  • 32 СЕЛЯНДУР

    20 2 Отговор
    У НАС В ДВОРА Е ПАДНАЛ ЕДИН ДРОН И ПОСТОЯННО МЕ ГЛЕДА, ПРЕДИ МАЛКО МЕ ПОПИТА НА УКРАИНСКИ ТОВА ПОЛША ЛИЕ

    20:07 13.09.2025

  • 33 Файърфлай

    4 1 Отговор
    А ние,обикновените българи,след задействане на член 5 с наше участие,специално за теб ще задействане член 666.

    20:07 13.09.2025

  • 34 Хорхе

    14 1 Отговор
    Бузьо Тлъстев тиквопоклонника умува по картинка от полската граница.

    20:09 13.09.2025

  • 35 ВАНЧО КОСТОВ СЪМ

    19 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ачо":

    ЗАЩО БЕ КЕЛЕМЕ И В ДРАГАЛЕВЦИ СМЕ ТАКА НА ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ

    Коментиран от #47

    20:09 13.09.2025

  • 36 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    ОЩЕ НЯМАМ ОТГОВОР ЗА УКРИ РАКЕТАТА КОЯТО УБИ ДВАМА НЕВИННИ ХОРА В ПОЛША? А ТУК САМО ПРЕЛЕТЕЛИ ИГРАЧКИ БЕЗ НИКАКВИ ПОРАЖЕНИЕ И НЕ Е ЛИ ПРОВОКАЦИЯ ПАК НА УКРИЯ? А ЕВРОГЕЙЗЕР, И ИСКАМ ОТГОВОР!

    20:09 13.09.2025

  • 37 Генчо

    11 1 Отговор
    Ооо започва ли вече плашенето на стадата за да свикнат с мисълта, че ще са пушечно месце?

    20:09 13.09.2025

  • 38 Защо ли...?!

    22 1 Отговор
    Като прочета,или чуя изказване на тоя и Къдравата Сю и веднага изплува в съзнанието ми... Комсомолският Секретар на УчКома,с неговите високопарни Ком-Речи...!

    Коментиран от #58

    20:09 13.09.2025

  • 39 Боруна Лом

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "ежко":

    И ТО ПОЧТИ ЗАВЪРШЕН УДИОТТОЛУПТИКВУН!

    20:11 13.09.2025

  • 40 Бай той Толстой

    13 1 Отговор
    кой е тоя глупендер бе?🤗

    20:11 13.09.2025

  • 41 Това момченце ,не е виждало дързост

    13 1 Отговор
    Ако види ще се разплаче и подмокри

    20:12 13.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ако се избръсне хубаво

    16 1 Отговор
    От него ще излезе добра мацка

    20:14 13.09.2025

  • 44 Хайо

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Фирмите на Мутафтичийски продават лекарствата в България на цени 3 по високи от износа им в Турция .Германия е пазар 8 пъти по голям от българския и това са нормални неща .Поискай първо този който уж е българин да продава българските лекарства на българския пазар на цени по ниски от турския му износ и тогава търси сметка от Русия за цената на газта за България .Но най добре е да се образоваш .

    20:16 13.09.2025

  • 45 Намедения цалувач

    12 1 Отговор
    Тоз лапа мазни шпекови салами и дебелее. Кой как иска да го разбира. Противен ми стана, след като така се наведе на евреите и им цалува всичко, когато убиха нашият човек

    20:16 13.09.2025

  • 46 Деций

    14 1 Отговор
    Отивай да си играеш в пясъка,шматарок,и брада до земята да си оставиш,никой няма да те вземе на сериозно.

    20:16 13.09.2025

  • 47 нормално

    3 15 Отговор

    До коментар #35 от "ВАНЧО КОСТОВ СЪМ":

    Това са все остатъци от руския ботуш..... даже във влаковете ни продължаваме същото в една дупка на пода. Това беше технологията по време на социализма

    Коментиран от #56

    20:17 13.09.2025

  • 48 Оффф

    11 1 Отговор
    Тълкувания от някакъв си нищожник , който не трябва да сее обажда за каквото и да било , а що резили сътвори на международен мащаб , скандал и резил !

    20:17 13.09.2025

  • 49 анонимен

    14 1 Отговор
    При такава ситуация винаги се задава въпроса кой има полза от това. Е, не е Русия. Украйна отдавна иска да въвлече НАТО в тази война. България е член на НАТО , но това не е нашата война. Нито сме избивали мирни граждани в Донбас, нито сме атакували Украйна, нито ще получим нещо от нея. Комуто ползите , нему и тежестите. За нас само тежести. България да обяви неутралитет.

    20:17 13.09.2025

  • 50 нннн

    12 3 Отговор
    Пещерната русофобия има обратен ефект.
    Как разбраха, че дроновете да изстреляни от Русия, а не от Украйна? Инцидентът е изгоден за Киев, а не за Москва.

    20:17 13.09.2025

  • 51 Жълтопаветен канибал

    12 1 Отговор
    Изявленията на Георг - Целувача на ръце, може да се тълкуват като силна демонстрация на простотия е пдлизурство и неприятелско отношение спрямо всеки който му чете или слуша простотиите!

    Коментиран от #60

    20:19 13.09.2025

  • 52 Слава кокаине

    16 1 Отговор
    Гьоре, пак се изказваш неподготвен! Минск е предупредил своевременно Полша, дронове са прелетели над част от Беларус и са с посока Полша! Даже Полша е благодарила на Беларус!
    Това са дронове на укрите, набързо скалъпени и без оръжия, с допълнителни резервоари!
    На укрите им трябва разширяване на конфликта.

    20:20 13.09.2025

  • 53 Хаха

    12 1 Отговор
    Тоя неприкрит любител на мъжки ласки никой не го пита за невчесаното му "мнение"...

    20:20 13.09.2025

  • 54 си дзън

    3 16 Отговор

    До коментар #28 от "Асен":

    Бас ловя, че руски дронове ще се появят над Варна и Бургас.
    Има хиляди руски шпиони в БГ, които ще ги насочват.
    Затова трябва всички руснаци вън от ЕС незабавно!

    Коментиран от #59, #66

    20:20 13.09.2025

  • 55 Тореро

    12 1 Отговор
    Ти,долна мазна отвратителна подлого..

    20:21 13.09.2025

  • 56 Хайо

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "нормално":

    Ама се вози в тях ,що не си ползва магаренцето с каручката ?

    Коментиран от #74

    20:21 13.09.2025

  • 57 Тиква

    9 1 Отговор
    Глиган,кой те пита? Плунжер гербав, нацюга.

    20:21 13.09.2025

  • 58 Файърфлай

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Защо ли...?!":

    Комсомолското секретари,верно бяха тъпи парчета,но с тези двамата не могат да се мерят.

    Коментиран от #64

    20:22 13.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хаха

    14 1 Отговор

    До коментар #51 от "Жълтопаветен канибал":

    Като му слушам фалцета е не само целувач на ръце, но явно и на други части от тялото!
    Нищо чудно да е Мата Хари от Банкя, щото Бою намекна, че може са е "момченце" причина за снимките от спалнята...

    20:23 13.09.2025

  • 61 Пропаднал мафиот

    15 1 Отговор
    Жалък ненормалник от герб

    20:24 13.09.2025

  • 62 Тиква

    14 1 Отговор
    Глиганчо,кажи нещо за узраил,колко деца изтриха?

    20:24 13.09.2025

  • 63 ИВАН

    13 2 Отговор
    Този министър представлява1о прроцента от народа и да си затваря устата знае ли каква страшна вреда прави

    20:24 13.09.2025

  • 64 ТОЧНО ТАКА...!

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Файърфлай":

    Тези са на светлинни години по-т@пи парчета от тях...!

    20:24 13.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 дзън си

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "си дзън":

    Та викаш от дивана...-,,трябва"...!
    Ами айде-давай,да видим на практика,как ще го реализираш...?!

    Коментиран от #69

    20:26 13.09.2025

  • 67 99666

    14 1 Отговор
    ВСИЧКИ РАЗБРАХА, ЧЕ ДРОНОВЕТЕ СА УКРАЙНСКИ, НО НЕ
    ГЕОРГ !!!

    Коментиран от #77

    20:28 13.09.2025

  • 68 Мачо

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ачо":

    Говори се, че си tпо гувядо и май се оказва истина.

    20:30 13.09.2025

  • 69 си дзън

    1 5 Отговор

    До коментар #66 от "дзън си":

    Едно данъче от 100евра/м2 за всички руски имоти в БГ е добро начало

    20:31 13.09.2025

  • 70 сноу

    5 1 Отговор
    Жоржподлогийкъсокракий и най вече никому непознатий и още по вече невнятий ,има ли изобщо представа коя точно дума е негова ...всички повторки папагалски...

    20:33 13.09.2025

  • 71 Да,бе

    7 1 Отговор
    Жоре,ти се оглеждай за турски дронове,че отзад нападат немити ..Нашите министри са върха на революцията,но гледана наобратно.

    20:33 13.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 жясаз

    6 1 Отговор
    ГЕРБ, боклук и лъжец, каква Русия видя бре глупак??? Нямаш 1 ден трудов стаж освен да целуваш ръцете на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, и къде видя Русия??? Калпав лъжеш трябва да те изшият един път през лъжливата ГЕРБ муцуна. Но да си знаеш никога не е късно. Боклук с боклук, няма да знаеш нито деня нито часа. Мръсни лъжливи и крадливи гербаджии окрадохте държавата и продължавате да лъжите и мамите ама Слава Богу и на вас ви идва края. Ще видиш една Русия.

    20:34 13.09.2025

  • 74 нормално

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Хайо":

    По същата причина заради която ти не ползваш сега съветски боклуци....имаш ли руска кола, телевизор, хладилник.......А,да,те даже в Русия не ги ползват

    Коментиран от #80

    20:36 13.09.2025

  • 75 Мунчо

    4 1 Отговор
    Жоржо нещо се е позакръглил. Бойко добре гледа своите храненици.

    20:38 13.09.2025

  • 76 604

    0 1 Отговор
    Памперите и думан към полшъ....стиъ вой....газ ве пудели...

    20:40 13.09.2025

  • 77 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "99666":

    Не,дроновете са от въртележката на стария,от Чърчилово време,Лунапарк на града Лъндън.И не са "паднали",а са поставени.

    20:40 13.09.2025

  • 78 Рублевка

    5 1 Отговор
    "Страната ни не се предвижда да изпраща военнослужещи в рамките на конфликта в Украйна."
    Има неопределеност в това изказване. Има разлика между няма да изпраща и не се предвижда да изпраща военнослужещи. Няма категоричност. Значи и българските младежи могат да ги подгонят по улиците, както в крайна и да ги натикат в бусовете за фронта.

    20:41 13.09.2025

  • 79 Тоя къде битува

    0 1 Отговор
    Някъде в изолация или за това му плащат грантовете ?

    20:44 13.09.2025

  • 80 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "нормално":

    Желязната завеса падна и няма нужда Русия да произвежда абсолютно всичко. Със своите $4000 милиарда активи може да закупи необходимото на международния пазар.

    Коментиран от #96

    20:44 13.09.2025

  • 81 дядо поп

    2 1 Отговор
    Среши си лимбичките по ниското чело и не коментирай неща от които си нямаш никакво понятие.

    20:45 13.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този небългарин и целувач на мафията

    3 1 Отговор
    когато и да отвори уста изрича лъжа.

    Позор за слугата на ционизма и целувач на бат му Боко - Тиквун Мафиотски.

    20:46 13.09.2025

  • 84 верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оракула":

    Явно мозъка ти отдавна си е отпътувал от черепа ти .

    20:47 13.09.2025

  • 85 Българин

    1 1 Отговор
    Искам Русия да извърши масирана атака с дронове по софия правителствените сгради!

    20:47 13.09.2025

  • 86 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "000":

    В ника си имаш една нула в повече.

    20:48 13.09.2025

  • 87 яко смотан е брадата

    4 1 Отговор
    Цял свят се смее на постановката обаче мозъчната смърт Георг ръси разсъждения ......

    20:48 13.09.2025

  • 88 Ха ХаХа

    3 2 Отговор
    Имам руска кола и телевизор.
    Не са мръдна ли 30 г.
    Гръмни сепомияр

    Коментиран от #104

    20:48 13.09.2025

  • 89 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    НИЕ ОТ ВЕЛИЧИЕ ПРЕДАДОХМЕ НА РУСКАТА АРМИЯ GPS КООРДИНАТИТЕ НА КЪЩАТА НА БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА! 🔥🔥🔥

    20:49 13.09.2025

  • 90 Мълчи бе чичовото

    5 1 Отговор
    Сънувал си, че ще седнеш на тоя пост. За него трябва човек с огромни познания, дипломатични качества завършил най- малко дипломация, абре с една дума ти за нищо не ставаш! Седнал да коментира нещо, което не ти вдява манерката!

    20:49 13.09.2025

  • 91 Дрън -дрън

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Днес всеки може да пуска дронове. Не прилича на руска работа. Руснаците, или удрят здраво или нищо. Тепърва ще сърбаме попарата на всякакви откачалки..
    Спокойствието само ще го сънуваме.

    20:51 13.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Съгласен

    1 1 Отговор
    Тоя с недовършеното име отново е на правилната страна.

    20:52 13.09.2025

  • 95 А50

    3 1 Отговор
    Герг да се каже какво мисли за антимигрантските и антиислямските протести в Британия. Защо не ни заливате с информация и кадри от там, май защото не е много либерално и толерастко, когато хората си искат обратно бялата държава

    20:52 13.09.2025

  • 96 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Рублевка":

    Гроздето е кисело,едно е да искаш, друго е да можеш.... много богати тези руснаците,а заплати по ниски от българските 😭😁

    20:59 13.09.2025

  • 97 Дойче зеле

    1 1 Отговор
    Какъв отвратителен целувач на Тиквени израстъци.....

    21:00 13.09.2025

  • 98 Спиридон

    1 1 Отговор
    Тоя дали има стаж да е работил някъде един ден. Сигурно е от тия мамините, на всичкото отгоре и министер на незнам си кво.

    21:06 13.09.2025

  • 99 Българин

    1 1 Отговор
    Давайте братушки! Унищожете цялото нато и всички свини в него!

    21:06 13.09.2025

  • 100 1488

    2 1 Отговор
    няма смисъл да пращаме войници на сьюзниците ни

    нали северена корея вече прати

    21:07 13.09.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Гост

    2 0 Отговор
    Никой не се страхува от Русия, освен овластените Помияри, така че тия Георг да ги разправя на обкръжението си, което има за какво да се страхува...😁

    21:10 13.09.2025

  • 103 ЦЕЛИВАЧЕЕЕЕЕВ

    1 1 Отговор
    ОДИ ЦУНИ У БАНКЯ ДРЪЖКАТА НА ТИКВАТА НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С РУСИЯ......НЕВИДИМ СИ.......!

    21:10 13.09.2025

  • 104 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ха ХаХа":

    много си изостанал... сигурно си на село.

    21:10 13.09.2025

  • 105 Момченце още ли не си разбрало ,

    0 1 Отговор
    Че ако ще помагаме на някого , ще помагаме на Русия

    Коментиран от #107

    21:12 13.09.2025

  • 106 ФАКТИ

    1 0 Отговор
    ЗАВИСТ И ОМРАЗА ЛЪХА ОТ ВАШИЯ САИТ

    Коментиран от #108

    21:15 13.09.2025

  • 107 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Момченце още ли не си разбрало ,":

    ще ти се, ама гладна кокошка просо сънува.

    21:16 13.09.2025

  • 108 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "ФАКТИ":

    е руски, за това завист и омраза!

    21:17 13.09.2025

  • 109 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Поляците добре разбраха ,че дроновете са от Украйна,но срамежливо замълчаха.Свалили няколко от тия дронове, другите къде са изчезнали,все пак укрите са се въздържали и не са натоварили дроновете с експлозиви,като за начало.Не можаха и чл. 4 да задействат,ще трябва доста да се потрудят,за да създадат повод на нато да обяви война на Русия.ЕС=НАТОсъщо иска да се намеси,но не могат да намерят верния подход,приемливата формула и кого точно да пратят в Украйна,предполага се да впрегнат страните от източния фланг--Прибалтика,Румъния и България,поляците едва ли ще се подведат така лесно.

    21:18 13.09.2025

