Стармър: Няма да позволим националният флаг да бъде символ на разделение, страх и насилие

15 Септември, 2025 05:49, обновена 15 Септември, 2025 04:53 503 6

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • мигранти-
  • протести

Премиерът на Великобритания коментира голямото антиимигрантско шествие в Лондон в събота

Стармър: Няма да позволим националният флаг да бъде символ на разделение, страх и насилие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Великобритания Киър Стармър реагира след голямото антиимигрантско шествие в Лондон в събота, предаде NOVA.

Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение, страх и насилия, заяви Стармър.

Причината – участниците в похода в похода често носят националното знаме и наричат себе си истински британци. В същото време един от министрите в правителството на лейбъристите видя в големия марш в Лондон доказателство, че страната е свободна.

Десетки ранени и арестувани след масов митинг на крайнодесните в Лондон

Между 100 000 и 150 000 участници имаше в антиимигрантския митинг. По време на демонстрациите се стигна и до сблъсъци с полицията.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    9 0 Отговор
    Който носи националнив флаг не се бори за разделение.Тоя педофил Стармър трябва да гние в затвора за педофилия и предателство

    04:58 15.09.2025

  • 2 Британия

    6 0 Отговор
    Върви по пътя на Непал с бързи крачки!

    05:03 15.09.2025

  • 3 Тоя кретен още не си дава сметка,

    6 0 Отговор
    че това е началото на края за него !

    05:04 15.09.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Участниците са били почти милион, не 100 000

    05:17 15.09.2025

  • 5 Факти

    3 0 Отговор
    150 000 протестиращи, ама друг път! Става въпрос за около 5 МИЛИОНА британски бели граждани. 😉

    05:18 15.09.2025

  • 6 Е да де

    0 0 Отговор
    Използвали са националния флаг за парлама !Крият се зад него !То у нас така ,за какво ли не го използват националния флаг !За одеало ,за да им е топло ,за протести ,за хулиганство за нарушаване на обществения ,за натиск срещу полицаи които пазят обществения ред и за поръчкови протести на задкулисието.Злоупотребява се много често,повечето не го чувстват ,нито разбират значението му.

    05:33 15.09.2025

