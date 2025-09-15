Стармър: Няма да позволим националният флаг да бъде символ на разделение, страх и насилие

Премиерът на Великобритания Киър Стармър реагира след голямото антиимигрантско шествие в Лондон в събота, предаде NOVA.
Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение, страх и насилия, заяви Стармър.
Причината – участниците в похода в похода често носят националното знаме и наричат себе си истински британци. В същото време един от министрите в правителството на лейбъристите видя в големия марш в Лондон доказателство, че страната е свободна.
Между 100 000 и 150 000 участници имаше в антиимигрантския митинг. По време на демонстрациите се стигна и до сблъсъци с полицията.
