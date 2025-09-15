Новини
Свят »
Германия »
Християндемократическият съюз води на местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия

Християндемократическият съюз води на местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия

15 Септември, 2025 06:40, обновена 15 Септември, 2025 05:45 790 1

  • северен рейн-вестфалия-
  • избори-
  • германия-
  • партии

Германска социалдемократическа партия е на второ място, Алтернатива за Германия остава трета, но с утроен резултат от предния вот

Християндемократическият съюз води на местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йенс Шпан, парламентарен лидер на центристката коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц, заяви, че резултатите от местните избори в най-гъсто населената провинция на Германия, Северен Рейн-Вестфалия, укрепват както местните структури на партията в провинцията, така и федералната коалиция на Мерц, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изборите, които са последният голям вот в Германия за тази година, бяха широко разглеждани от наблюдателите като първия тест на общественото мнение след предсрочните федерални избори през февруари, след които на власт в страната дойде консервативното правителство на Мерц.

Първоначалните прогнози след затварянето на избирателните секции снощи показаха, че дясноцентристката партия Християндемократически съюз е начело, лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) е на второ място, а крайнодясната Алтернатива за Германия (АзГ) остава на трето място, като обаче отбелязва значително подобрение на резултата си.

„Силният резултат в Северен Рейн-Вестфалия е награда за добрата работа на място. Но представлява и попътен вятър за коалицията в Берлин“, заяви Шпан.

Премиерът на провинцията Хендрик Вуст, който също е от ХДС, изрази загриженост от възхода на АзГ, тъй като крайнодясната партия утрои дела си от гласовете в сравнение с предишните избори преди пет години.

„Този резултат трябва да ни даде повод за размисъл и не може да ни позволи да си почиваме – дори и моята партия, която спечели толкова убедително тези избори“, заяви Вуст пред обществената телевизия А Ер Де.

Съпредседателите на ГСДП Барбел Бас и Ларс Клингбайл изразиха разочарование от резултатите.

„Вярно е, че не успяхме да спрем низходящата тенденция“, заяви Бас пред регионалната обществена телевизия Ве Де Ер. „Резултатите, разбира се, не ме радват“, добави тя, след като първите прогнози показаха, че ГСПД е получила 22,6% от гласовете в цялата провинция.

Въпреки това Бас заяви, че резултатите не са катастрофални, каквито бяха някои от прогнозите преди изборите. Тя добави, че добрите резултати на крайната десница трябва да бъдат повод за загриженост за всички демократични партии.

Председателят на „Зелените“ Феликс Банашак счита, че слабото представяне на партията му на местните избори в най-гъсто населената германска провинция е резултат от фундаментална политическа промяна.

„Екологичната, прогресивна политика в момента преживява трудни времена“, заяви Банашак пред регионалната обществена телевизия Ве Де Ер.

Според него за „Зелените“ сега е важно да се превърнат в „достоверна алтернатива на този фундаментален натиск за завой надясно в обществото“.

Според предварителните резултати „Зелените“ са претърпели значително поражение на местните избори и могат да очакват 11,5% от гласовете в цялата провинция. През 2020 г. партията постигна най-добрия си резултат на местните избори, когато спечели 20%.

„Това е огромен успех за нас“, написа в социалната мрежа „Екс“ съпредседателят на АзГ Тино Крупала. „Ние сме партията на народа и ще поемем нашата огромна отговорност за Германия“, добави той.

Според предварителните резултати АзГ печели 16,5% от гласовете в цялата провинция, което е значително над резултата от 2020 г., когато партията получи 5,1%.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българина

    7 0 Отговор
    щом искат от същото да не се оплакват

    06:02 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания