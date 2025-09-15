Християндемократическият съюз води на местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия

Йенс Шпан, парламентарен лидер на центристката коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц, заяви, че резултатите от местните избори в най-гъсто населената провинция на Германия, Северен Рейн-Вестфалия, укрепват както местните структури на партията в провинцията, така и федералната коалиция на Мерц, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изборите, които са последният голям вот в Германия за тази година, бяха широко разглеждани от наблюдателите като първия тест на общественото мнение след предсрочните федерални избори през февруари, след които на власт в страната дойде консервативното правителство на Мерц.

Първоначалните прогнози след затварянето на избирателните секции снощи показаха, че дясноцентристката партия Християндемократически съюз е начело, лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) е на второ място, а крайнодясната Алтернатива за Германия (АзГ) остава на трето място, като обаче отбелязва значително подобрение на резултата си.

„Силният резултат в Северен Рейн-Вестфалия е награда за добрата работа на място. Но представлява и попътен вятър за коалицията в Берлин“, заяви Шпан.

Премиерът на провинцията Хендрик Вуст, който също е от ХДС, изрази загриженост от възхода на АзГ, тъй като крайнодясната партия утрои дела си от гласовете в сравнение с предишните избори преди пет години.

„Този резултат трябва да ни даде повод за размисъл и не може да ни позволи да си почиваме – дори и моята партия, която спечели толкова убедително тези избори“, заяви Вуст пред обществената телевизия А Ер Де.

Съпредседателите на ГСДП Барбел Бас и Ларс Клингбайл изразиха разочарование от резултатите.

„Вярно е, че не успяхме да спрем низходящата тенденция“, заяви Бас пред регионалната обществена телевизия Ве Де Ер. „Резултатите, разбира се, не ме радват“, добави тя, след като първите прогнози показаха, че ГСПД е получила 22,6% от гласовете в цялата провинция.

Въпреки това Бас заяви, че резултатите не са катастрофални, каквито бяха някои от прогнозите преди изборите. Тя добави, че добрите резултати на крайната десница трябва да бъдат повод за загриженост за всички демократични партии.

Председателят на „Зелените“ Феликс Банашак счита, че слабото представяне на партията му на местните избори в най-гъсто населената германска провинция е резултат от фундаментална политическа промяна.

„Екологичната, прогресивна политика в момента преживява трудни времена“, заяви Банашак пред регионалната обществена телевизия Ве Де Ер.

Според него за „Зелените“ сега е важно да се превърнат в „достоверна алтернатива на този фундаментален натиск за завой надясно в обществото“.

Според предварителните резултати „Зелените“ са претърпели значително поражение на местните избори и могат да очакват 11,5% от гласовете в цялата провинция. През 2020 г. партията постигна най-добрия си резултат на местните избори, когато спечели 20%.

„Това е огромен успех за нас“, написа в социалната мрежа „Екс“ съпредседателят на АзГ Тино Крупала. „Ние сме партията на народа и ще поемем нашата огромна отговорност за Германия“, добави той.

Според предварителните резултати АзГ печели 16,5% от гласовете в цялата провинция, което е значително над резултата от 2020 г., когато партията получи 5,1%.