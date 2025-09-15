Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество заседават извънредно в Доха. Хамас иска санкции срещу Израел

Доха в Доха ще се проведе извънредна среща на върха на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество.

Причината за свикването ѝ беше нападението на Израел на 9 септември срещу членове на ръководството на Хамас, които се намираха в една от резиденциите на палестинското движение в Доха. Според катарската страна е бил убит служител по сигурността, а няколко други са ранени.

Хамас отрече медийните твърдения за смъртта на членове на преговарящата си делегация, признавайки, че петима членове на групата са били убити при нападението, включително синът на лидера на движението в ивицата Газа Халил ал-Хейи.

Според правителствения глава и министър на външните работи на Катар Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани, властите смятат това нападение за акт на държавен тероризъм. Според него нападението е извършено във време, когато лидерите на Хамас обсъждат последното предложение на САЩ за разрешаване на конфликта в ивицата Газа. В интервю за CNN, шейх Мохамед заяви, че Катар преоценява участието си в посредничеството в ивицата Газа, подчертавайки, че атаката на Израел е унищожила всяка надежда за освобождаване на израелски заложници, държани от Хамас в палестинския анклав.

Хамас изрази надежда, че на срещата на върха на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество в катарската столица Доха ще бъде взето решение за сформиране на международна коалиция за оказване на натиск върху Израел. Отворено писмо по темата беше публикувано в Telegram канала на радикалите.

„Очакваме да бъдат предприети спешни мерки за прекратяване на огъня в ивицата Газа, включително сформирането на международен съюз, чиито членове биха могли да окажат натиск върху Израел и неговите съюзници“, се казва в документа. Ръководството на Хамас призова арабските лидери да „приложат разпоредбите на Договора за съвместна отбрана“ на Арабската лига и да наложат „всеобхватни санкции“ срещу Израел. Движението е убедено, че неотдавнашното нападение на Израел срещу Доха доказва, че властите на еврейската държава „не се стремят към прекратяване на огъня и взаимно освобождаване на затворници“, а напротив, „искат да възпрепятстват посредническата мисия“ на Катар.