Хусите: Нападнахме летище Рамон в Израел

15 Септември, 2025 06:24, обновена 15 Септември, 2025 06:30 634 4

В атаката срещу еврейската държава са участвали четири дрона, съобщиха от групировката "Ансар Аллах"

Хусите: Нападнахме летище Рамон в Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили, сформирани от йеменското бунтовническо движение на хутите „Ансар Аллах“, са извършили удари с дронове по цели в Израел, включително летището Рамон близо до град Ейлат и военен обект в пустинята Негев, според военния говорител на бунтовниците Яхия Сария, предаде ТАСС.

„Йеменските въоръжени сили проведоха успешна операция, използвайки четири дрона. Три от тях бяха насочени към летището Рамон в района на Ум ал-Рашраш (арабското наименование на Ейлат), четвъртият - към военна цел в района на Негев“, каза Сария, чието обръщение беше излъчено от контролирания от бунтовниците телевизионен канал „Ал Масира“.

Според говорителя на „Ансар Аллах“ „операцията успешно постигна целите си“.

След ескалацията на конфликта в Газа през 2023 г., хусите предупредиха, че ще обстрелват израелска територия и ще попречат на свързани с Израел кораби да преминават през Червено море и пролива Баб ел-Мандеб. Атаките спряха, след като в средата на януари в палестинския анклав беше наложено прекратяване на огъня, но след като примирието се разпадна в началото на март, бунтовниците обявиха, че са възобновили атаките срещу израелски кораби в Червено море и оттогава подновяват опитите си да атакуват цели в еврейската държава.

Израел отговори с многократни удари по инфраструктурата на хусите, включително летището в Сана и пристанищата на Червено море.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к. за демокрацията

    5 1 Отговор
    Няма по-мръсно нещо от "демократа" и никога няма да има

    Коментиран от #4

    06:32 15.09.2025

  • 2 Няма по-долно нещо от демократа

    6 1 Отговор
    Демокрацията е безкрайни кражби, корупция, дрога,, пропаганда, гмо,,война, кражби, проституция, престъпност, 3ти пол и нещастие.

    06:36 15.09.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    2 7 Отговор
    Хусите, русите - един дол дренки......

    06:38 15.09.2025

  • 4 Фон дер Миндер

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "к. за демокрацията":

    Не си прав , има и по - вредни паразити. Например, "либералните демократи" . Те са като цяло стадо кърлежи на гърба на човек . А пък за "нео либералните демократи" да не говорим, сравними са с чернодробния метил / макар че нанасят повече поражения/

    07:00 15.09.2025