САЩ обвиняват Китай в изопачаване на документи от Втората световна война за натиск върху Тайван

Китай умишлено изопачава документи от Втората световна война, за да окаже натиск върху Тайван и да го изолира, тъй като тези споразумения не определят крайния политически статут на острова. Това заяви посолството на САЩ в Тайпе, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

80-ата годишнина от края на войната е белязана от ожесточен спор между Тайпе и Пекин относно историческото значение на събитията и тяхната съвременна значимост.

Китайското правителство твърди, че документи като Декларацията от Кайро и Потсдамската прокламация подкрепят правните му претенции за суверенитет над Тайван, тъй като формулировката гласи, че островът е трябвало да бъде „възстановен“ под китайско управление, като Тайван е бил японска колония по това време.

По време на тези споразумения Китай е бил Република Китай. През 1949 г. правителството бяга в Тайван след загубата на гражданската война с комунистите на Мао Дзъдун. Република Китай остава официалното име на Тайван, а правителството на острова подчертава, че в никакви споразумения от Втората световна война не се споменава Китайската народна република, която тогава не е съществувала. Следователно Пекин няма право да претендира за Тайван днес.

„Китай умишлено изопачава документите от Втората световна война, сред които Декларацията от Кайро, Потсдамската прокламация и Договора от Сан Франциско, за да подкрепи кампанията си за подчиняване на Тайван“, заявяват от Американския институт в Тайван.

„Наративите на Пекин са неверни и нито един от тези документи не е определил крайния политически статут на Тайван.“

Мирният договор от Сан Франциско е подписан от Япония през 1951 г. с него Токио се отказва от претенциите си към Тайван, въпреки че суверенитетът на острова остава неуреден. Пекин твърди, че договорът е „незаконен и невалиден“, тъй като Китай не е бил страна по него.

Съединените щати прекратиха официалните си отношения с Тайпе през 1979 г., когато признаха Пекин, но остават най-важният международен поддръжник на острова. Вашингтон следва „политика на единен Китай“, според която официално не заема позиция относно суверенитета на Тайван и признава позицията на Китай по този въпрос.

„Фалшивите правни наративи са част от по-широката кампания на Пекин, която се опитва да изолира Тайван от международната общност и да ограничи суверенния избор на други държави по отношение на взаимодействията им с острова“, подчертава Американският институт в Тайван.

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лун изрази благодарност за изявлението на американската мисия:

„Нашата страна и Китайската народна република не са подчинени една на друга и Китайската народна република няма право да представлява Тайван в международната общност.“