САЩ обвиняват Китай в изопачаване на документи от Втората световна война за натиск върху Тайван

15 Септември, 2025 08:56, обновена 15 Септември, 2025 09:00 902 12

Американската мисия в Тайпе: Пекин използва фалшиви исторически наративи, за да изолира острова

САЩ обвиняват Китай в изопачаване на документи от Втората световна война за натиск върху Тайван - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай умишлено изопачава документи от Втората световна война, за да окаже натиск върху Тайван и да го изолира, тъй като тези споразумения не определят крайния политически статут на острова. Това заяви посолството на САЩ в Тайпе, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

80-ата годишнина от края на войната е белязана от ожесточен спор между Тайпе и Пекин относно историческото значение на събитията и тяхната съвременна значимост.

Китайското правителство твърди, че документи като Декларацията от Кайро и Потсдамската прокламация подкрепят правните му претенции за суверенитет над Тайван, тъй като формулировката гласи, че островът е трябвало да бъде „възстановен“ под китайско управление, като Тайван е бил японска колония по това време.

По време на тези споразумения Китай е бил Република Китай. През 1949 г. правителството бяга в Тайван след загубата на гражданската война с комунистите на Мао Дзъдун. Република Китай остава официалното име на Тайван, а правителството на острова подчертава, че в никакви споразумения от Втората световна война не се споменава Китайската народна република, която тогава не е съществувала. Следователно Пекин няма право да претендира за Тайван днес.

„Китай умишлено изопачава документите от Втората световна война, сред които Декларацията от Кайро, Потсдамската прокламация и Договора от Сан Франциско, за да подкрепи кампанията си за подчиняване на Тайван“, заявяват от Американския институт в Тайван.
„Наративите на Пекин са неверни и нито един от тези документи не е определил крайния политически статут на Тайван.“

Мирният договор от Сан Франциско е подписан от Япония през 1951 г. с него Токио се отказва от претенциите си към Тайван, въпреки че суверенитетът на острова остава неуреден. Пекин твърди, че договорът е „незаконен и невалиден“, тъй като Китай не е бил страна по него.

Съединените щати прекратиха официалните си отношения с Тайпе през 1979 г., когато признаха Пекин, но остават най-важният международен поддръжник на острова. Вашингтон следва „политика на единен Китай“, според която официално не заема позиция относно суверенитета на Тайван и признава позицията на Китай по този въпрос.

„Фалшивите правни наративи са част от по-широката кампания на Пекин, която се опитва да изолира Тайван от международната общност и да ограничи суверенния избор на други държави по отношение на взаимодействията им с острова“, подчертава Американският институт в Тайван.

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лун изрази благодарност за изявлението на американската мисия:

„Нашата страна и Китайската народна република не са подчинени една на друга и Китайската народна република няма право да представлява Тайван в международната общност.“


Китай
Оценка 2.6 от 5 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    4 4 Отговор
    Както обикновено ! Истината няма да бъде на страната на правото , а ще бъде на страната на силния !!! За момента това е Китай !

    Коментиран от #4

    09:02 15.09.2025

  • 2 САЩ излизат от ВСВ

    6 2 Отговор
    С 50% от световното богатство ,
    като няколко години преди това
    са били в рецесия !

    09:07 15.09.2025

  • 3 Овчар

    6 2 Отговор
    Това означава че краварите могат да си да си правят държави и да си признават който искат. Така изкуствени създадоха и Косово, но нещо не им се получава със Русия и Китай. Краварска пасмина, гадна пасмина.

    09:10 15.09.2025

  • 4 Ден днешен

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Истината е, че Китай и Русия бяха нападнати и победиха.
    Вохбата почна през 1938, а САЩ се включиха чак накрая, през 1944 година.

    Коментиран от #6, #7, #8

    09:13 15.09.2025

  • 5 Въпросче

    2 6 Отговор
    Може ли някой бакшиш-копейка да обясни защо на четвъртата година от Киев за два дня руснаците са в тръба край Купянск?!!

    Коментиран от #9, #12

    09:15 15.09.2025

  • 6 Неука копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ден днешен":

    Сащ се включиха на 8 декември 1941 г.

    Коментиран от #10

    09:16 15.09.2025

  • 7 Жеков

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ден днешен":

    САЩ помагат на СССР още от юни 1941 г когато Хитлер напада СССР.

    Коментиран от #11

    09:18 15.09.2025

  • 8 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ден днешен":

    Да , но към днешна дата ! В края на краищата политиката на милитаризъм е крайно малоумно човешко поведение , защото е само въпрос на време да се намери някой идиот който да натисне червеното копче ! Историята показва че единственото нещо на което човечеството може твърдо да разчита са малоумниците на власт !!!

    09:19 15.09.2025

  • 9 Отговорче

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Въпросче":

    Няма смисъл да се обЙяснява
    на инΔиβиΔи с IQ –n-та степен.
    Други въпроζчета ?

    09:19 15.09.2025

  • 10 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Неука копейка":

    Я пробвай пак

    09:20 15.09.2025

  • 11 Обаче

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Жеков":

    Русия и Съветския съюз си платиха всичко до последната копейка, това не е помощ, далавера. Усетуха, че Русия пожеждава и се юрнаха да помагат. Големи тарикати.

    09:41 15.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

