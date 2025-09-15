САЩ обвиняват Китай в изопачаване на документи от Втората световна война за натиск върху Тайван

Китай умишлено изопачава документи от Втората световна война, за да окаже натиск върху Тайван и да го изолира, тъй като тези споразумения не определят крайния политически статут на острова. Това заяви посолството на САЩ в Тайпе, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
80-ата годишнина от края на войната е белязана от ожесточен спор между Тайпе и Пекин относно историческото значение на събитията и тяхната съвременна значимост.
Китайското правителство твърди, че документи като Декларацията от Кайро и Потсдамската прокламация подкрепят правните му претенции за суверенитет над Тайван, тъй като формулировката гласи, че островът е трябвало да бъде „възстановен“ под китайско управление, като Тайван е бил японска колония по това време.
По време на тези споразумения Китай е бил Република Китай. През 1949 г. правителството бяга в Тайван след загубата на гражданската война с комунистите на Мао Дзъдун. Република Китай остава официалното име на Тайван, а правителството на острова подчертава, че в никакви споразумения от Втората световна война не се споменава Китайската народна република, която тогава не е съществувала. Следователно Пекин няма право да претендира за Тайван днес.
„Китай умишлено изопачава документите от Втората световна война, сред които Декларацията от Кайро, Потсдамската прокламация и Договора от Сан Франциско, за да подкрепи кампанията си за подчиняване на Тайван“, заявяват от Американския институт в Тайван.
„Наративите на Пекин са неверни и нито един от тези документи не е определил крайния политически статут на Тайван.“
Мирният договор от Сан Франциско е подписан от Япония през 1951 г. с него Токио се отказва от претенциите си към Тайван, въпреки че суверенитетът на острова остава неуреден. Пекин твърди, че договорът е „незаконен и невалиден“, тъй като Китай не е бил страна по него.
Съединените щати прекратиха официалните си отношения с Тайпе през 1979 г., когато признаха Пекин, но остават най-важният международен поддръжник на острова. Вашингтон следва „политика на единен Китай“, според която официално не заема позиция относно суверенитета на Тайван и признава позицията на Китай по този въпрос.
„Фалшивите правни наративи са част от по-широката кампания на Пекин, която се опитва да изолира Тайван от международната общност и да ограничи суверенния избор на други държави по отношение на взаимодействията им с острова“, подчертава Американският институт в Тайван.
Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лун изрази благодарност за изявлението на американската мисия:
„Нашата страна и Китайската народна република не са подчинени една на друга и Китайската народна република няма право да представлява Тайван в международната общност.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
09:02 15.09.2025
2 САЩ излизат от ВСВ
като няколко години преди това
са били в рецесия !
09:07 15.09.2025
3 Овчар
09:10 15.09.2025
4 Ден днешен
До коментар #1 от "Пич":Истината е, че Китай и Русия бяха нападнати и победиха.
Вохбата почна през 1938, а САЩ се включиха чак накрая, през 1944 година.
Коментиран от #6, #7, #8
09:13 15.09.2025
5 Въпросче
Коментиран от #9, #12
09:15 15.09.2025
6 Неука копейка
До коментар #4 от "Ден днешен":Сащ се включиха на 8 декември 1941 г.
Коментиран от #10
09:16 15.09.2025
7 Жеков
До коментар #4 от "Ден днешен":САЩ помагат на СССР още от юни 1941 г когато Хитлер напада СССР.
Коментиран от #11
09:18 15.09.2025
8 Пич
До коментар #4 от "Ден днешен":Да , но към днешна дата ! В края на краищата политиката на милитаризъм е крайно малоумно човешко поведение , защото е само въпрос на време да се намери някой идиот който да натисне червеното копче ! Историята показва че единственото нещо на което човечеството може твърдо да разчита са малоумниците на власт !!!
09:19 15.09.2025
9 Отговорче
До коментар #5 от "Въпросче":Няма смисъл да се обЙяснява
на инΔиβиΔи с IQ –n-та степен.
Други въпроζчета ?
09:19 15.09.2025
10 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #6 от "Неука копейка":Я пробвай пак
09:20 15.09.2025
11 Обаче
До коментар #7 от "Жеков":Русия и Съветския съюз си платиха всичко до последната копейка, това не е помощ, далавера. Усетуха, че Русия пожеждава и се юрнаха да помагат. Големи тарикати.
09:41 15.09.2025
