Лондон оттегли обвиненията за китайски шпионаж срещу двама британци

15 Септември, 2025 12:56 362 0

Прокуратурата обяви, че няма да представи доказателства по делото

Прокуратурата в Лондон оттегли обвиненията за шпионаж в полза на Китай срещу двама британски граждани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Обвиняемите 30-годишният Кристофър Кеш, бивш изследовател, работил в парламента на Обединеното кралство, и 33-годишният Кристофър Бери отрекоха да са предоставяли информация, която вреди на интересите на държавата, в нарушение на Закона за служебните тайни, в периода между декември 2021 г. и февруари 2023 г.

Двамата трябваше да бъдат изправени пред съда следващия месец. Прокурорът Том Литъл обаче заяви пред лондонския съд „Олд Бейли“, че обвинението няма да представя доказателства и че „просто не можем да продължим да водим това дело“, без да уточни причината за решението.

Британското правителство твърди, че китайски шпиони са се насочвали към служители на ключови позиции в политиката, отбраната и бизнеса като част от все по-сложна операция за достъп до държавни тайни.

Китай от своя страна категорично отрича обвиненията и ги определя като „преувеличение“.


