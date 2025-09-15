Новини
Украински депутат: Войната е към своя край
Украински депутат: Войната е към своя край

15 Септември, 2025 22:54

Вениславски обясни, че двустранна среща между Зеленски и Путин едва ли ще даде някакви резултати

Украински депутат: Войната е към своя край - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна е към своя край, заяви народният депутат на Украйна и член на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада Фьодор Вениславски.

„Сега, когато е очевидно, че войната е към своя край, някои го признават, а други не. Но всъщност ние се движим в тази посока“, каза той пред Radio NV, пише агенция УНИАН.

Той обясни, че това е конкретно посочено от едно от изявленията на американския президент Доналд Тръмп. Според него американският лидер ясно разбира, че без личното му участие в преговорите между украинския президент Володимир Зеленски и Владимир Путин този процес няма да продължи.

„И той е готов да засили именно този вектор на усилията си. И говорихме за това преди около месец, че следващата среща може да бъде само в тристранен формат“, добави Вениславски. Депутатът обясни, че двустранна среща между Зеленски и Путин едва ли ще даде някакви резултати.

„Путин мрази нашия президент, нашият президент не приема Путин, който донесе толкова много мъка на нашия народ. Затова тази среща, която Доналд Тръмп обяви, мисля, че има всички шансове да ни доближи до мира“, обясни депутатът.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще трябва да се намеси, за да осигури среща между Зеленски и Путин. Той също така отбеляза, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото си е мислил, заради „неразбираемата омраза“ между Путин и Зеленски.


Украйна
Оценка 1.7 от 22 гласа.
Оценка 1.7 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Временното явление ЕС

    28 10 Отговор
    Никакъв край!
    Фрау фон SS ще накаже подобни еретици ...

    Коментиран от #16

    22:56 15.09.2025

  • 2 Град Козлодуй

    18 37 Отговор
    Украйна Разгроми Агресор Русия
    Путин Погуби народа си и срина Държавата си
    Капитулира без изпълнени Цели

    Коментиран от #4

    22:58 15.09.2025

  • 3 Тъз мисирка пак

    19 9 Отговор
    преписва от УНИАН. А аз вярвам само на Бесарабски фронт и ФРЕДОМ.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    23:00 15.09.2025

  • 4 Само не разбрах

    15 11 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Защо сам си харесваш с ➕
    гΛοΠοζΤиТе, които пишеш ?!!!

    23:00 15.09.2025

  • 5 Маро,

    11 9 Отговор
    къв тоя случайник, неизвестния Вениславски???
    Измисленяк. Пък кво зависи от него....

    23:03 15.09.2025

  • 6 Хахахаха

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Тъз мисирка пак":

    Като те чета, мисля че вярваш само на Риа Новости.

    Коментиран от #9

    23:04 15.09.2025

  • 7 така, така

    18 6 Отговор
    Е, няма страшно! Ако натиска на САЩ не сработи, то войнат апак ще свърши, ама украйната ще остане без море и останалата рускоговорящи области като Николаевска, Донетска, Суми и Харковска.
    Мисля, че американците имат шанс да успеят, еле след тази зима, когато ЕС ще намали значително финансовата си поддръжка, поради собствените си проблеми.
    Въпросът, всъщност е колко ще загуби като територия украйната, докато се съгласи на условията за капитулация.

    23:05 15.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Вещиците в Брюксел няма да позволят защото си отиват.

    23:06 15.09.2025

  • 9 Где да тези

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Новости?

    23:06 15.09.2025

  • 10 Спецназ

    15 5 Отговор
    Защо Руския Президент трябва да разговаря нещо си с
    бивш Президент на друга Държава с изтекъл мандат???

    Според Конституцията на Украйна след изтичане мандата на Президента,

    президентските правомощия се изпълняват от Председателя на Парламента(Върховна Рада)

    това до избора на нов легитимен Президент.


    От каква глупост Путин ще разговаря за нещо си някакъв нелегитимен бивш и т.н.

    Ако поиска да разговарят като лице бивш Президент да
    поиска посещение в Москва и ако го поканят тогава.

    Тоя тъпак сам се похвали преди време че е заповядал ударни дронове,
    които паднаха в Кремъл сега незнам какво го е прихванало... то белото ме прощава.:))

    23:07 15.09.2025

  • 11 12343211

    6 2 Отговор
    Явно ,има ли тройна среща значи войната е свършила!?

    23:09 15.09.2025

  • 12 стоян георгиев

    9 5 Отговор
    Да, Украйна е към своя край. Останаха само баби да пращат на фронта.

    23:12 15.09.2025

  • 13 име

    5 4 Отговор
    Бандеристан е към своя край, войната със терористите от САЩ, Англия и Израел не е!

    23:14 15.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Белия Зъб

    3 10 Отговор
    Ако войната на изтощение продължава така, Русия ще стане лесна плячка на Китай и Кореа. Русия знае че Китай чака да се изтощят за да вземе Далечния Исток. За Путин е най-разумно да положи оръжие и да поиска мир с Украйна. Да изплати репарации и да си осигури гръб.

    Коментиран от #20

    23:16 15.09.2025

  • 16 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Най-вероятно е така това което си написал.... Прочетох заглавието и разбира се, няма да чета.... Войната в Украйна няма да свърши скоро.... Вероятно е евро пуделите дебилни да провокират и инициират голяма война на територията на полуостров Европа-който се явява част от големия континент Евразия.... Предполагам, че Тръмп няма да се включва, защото е наясно какво ще последва....

    23:16 15.09.2025

  • 17 име

    0 2 Отговор
    Тръмпича му е ясно че нищо не моэе да направи, а и целта му не е да спре войната, а да върне поне част от парите, потрошени от бай дън. Дали с договори с руснаците, дали ако остане нещо за цоцане от бандеристан, дали от ЕССР, просто иска пари. Имитира усилия само за да не го обвинят че не прави нищо.

    Коментиран от #25

    23:16 15.09.2025

  • 18 Войната е към своя край

    2 3 Отговор
    Зеленски да се подготвя за сдаване на озурпираната длъжност "президент."

    23:17 15.09.2025

  • 19 Копейки,

    3 2 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #23

    23:20 15.09.2025

  • 20 бели мишки те хапят

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Белия Зъб":

    По принцип репарациите ги плащат победените агресори, ама в случая руснаците няма да връчат сметката на остатъците от Украйна, а на ЕССР. Със САЩ по друг начин ще си изчистят сметките.

    23:20 15.09.2025

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Малко трудно ще стане!

    23:27 15.09.2025

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ще има постоянно нови димки!

    23:28 15.09.2025

  • 23 Ше....

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки,":

    ...мет, това е стара немска поговорка,
    нещо като нашата
    "Трудът краси човека"
    Ама ти нали си това от заглавието ⬆️
    откъде да знаеш.

    23:28 15.09.2025

  • 24 коко

    2 2 Отговор
    човека,е на висш пост,но не прави разлика,между военна операция и война!
    никой,не им е обявявал война.ако им бяха обявили война,вече,нямаше да са на земята.спасява ги смесеното население.и децата.но фашизма,ще бъде победен.пък дори и пет пъти да препогребат бандера и да пеят фашистки маршове, из западна украйна.всичко е документирано.

    23:30 15.09.2025

  • 25 такава е логиката

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Важно е какво мислят в Китай. Тръмп осъзнава че ако Китай заграби Русия после САЩ ще останат самотен остров.

    23:40 15.09.2025

  • 26 Този депутат

    1 0 Отговор
    сериозно ли разчита на Тръмп?!

    Егати оптимиста!

    23:50 15.09.2025

  • 27 Поет

    0 0 Отговор
    Зелен на бял кон седеше
    30 сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    23:56 15.09.2025

