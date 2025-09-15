Украински депутат: Войната е към своя край

Войната в Украйна е към своя край, заяви народният депутат на Украйна и член на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада Фьодор Вениславски.
„Сега, когато е очевидно, че войната е към своя край, някои го признават, а други не. Но всъщност ние се движим в тази посока“, каза той пред Radio NV, пише агенция УНИАН.
Той обясни, че това е конкретно посочено от едно от изявленията на американския президент Доналд Тръмп. Според него американският лидер ясно разбира, че без личното му участие в преговорите между украинския президент Володимир Зеленски и Владимир Путин този процес няма да продължи.
„И той е готов да засили именно този вектор на усилията си. И говорихме за това преди около месец, че следващата среща може да бъде само в тристранен формат“, добави Вениславски. Депутатът обясни, че двустранна среща между Зеленски и Путин едва ли ще даде някакви резултати.
„Путин мрази нашия президент, нашият президент не приема Путин, който донесе толкова много мъка на нашия народ. Затова тази среща, която Доналд Тръмп обяви, мисля, че има всички шансове да ни доближи до мира“, обясни депутатът.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще трябва да се намеси, за да осигури среща между Зеленски и Путин. Той също така отбеляза, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото си е мислил, заради „неразбираемата омраза“ между Путин и Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Временното явление ЕС
Фрау фон SS ще накаже подобни еретици ...
Коментиран от #16
22:56 15.09.2025
2 Град Козлодуй
Путин Погуби народа си и срина Държавата си
Капитулира без изпълнени Цели
Коментиран от #4
22:58 15.09.2025
3 Тъз мисирка пак
Коментиран от #6
23:00 15.09.2025
4 Само не разбрах
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Защо сам си харесваш с ➕
гΛοΠοζΤиТе, които пишеш ?!!!
23:00 15.09.2025
5 Маро,
Измисленяк. Пък кво зависи от него....
23:03 15.09.2025
6 Хахахаха
До коментар #3 от "Тъз мисирка пак":Като те чета, мисля че вярваш само на Риа Новости.
Коментиран от #9
23:04 15.09.2025
7 така, така
Мисля, че американците имат шанс да успеят, еле след тази зима, когато ЕС ще намали значително финансовата си поддръжка, поради собствените си проблеми.
Въпросът, всъщност е колко ще загуби като територия украйната, докато се съгласи на условията за капитулация.
23:05 15.09.2025
8 Последния Софиянец
23:06 15.09.2025
9 Где да тези
До коментар #6 от "Хахахаха":Новости?
23:06 15.09.2025
10 Спецназ
бивш Президент на друга Държава с изтекъл мандат???
Според Конституцията на Украйна след изтичане мандата на Президента,
президентските правомощия се изпълняват от Председателя на Парламента(Върховна Рада)
това до избора на нов легитимен Президент.
От каква глупост Путин ще разговаря за нещо си някакъв нелегитимен бивш и т.н.
Ако поиска да разговарят като лице бивш Президент да
поиска посещение в Москва и ако го поканят тогава.
Тоя тъпак сам се похвали преди време че е заповядал ударни дронове,
които паднаха в Кремъл сега незнам какво го е прихванало... то белото ме прощава.:))
23:07 15.09.2025
11 12343211
23:09 15.09.2025
12 стоян георгиев
23:12 15.09.2025
13 име
23:14 15.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Белия Зъб
Коментиран от #20
23:16 15.09.2025
16 Европеец
До коментар #1 от "Временното явление ЕС":Най-вероятно е така това което си написал.... Прочетох заглавието и разбира се, няма да чета.... Войната в Украйна няма да свърши скоро.... Вероятно е евро пуделите дебилни да провокират и инициират голяма война на територията на полуостров Европа-който се явява част от големия континент Евразия.... Предполагам, че Тръмп няма да се включва, защото е наясно какво ще последва....
23:16 15.09.2025
17 име
Коментиран от #25
23:16 15.09.2025
18 Войната е към своя край
23:17 15.09.2025
19 Копейки,
Коментиран от #23
23:20 15.09.2025
20 бели мишки те хапят
До коментар #15 от "Белия Зъб":По принцип репарациите ги плащат победените агресори, ама в случая руснаците няма да връчат сметката на остатъците от Украйна, а на ЕССР. Със САЩ по друг начин ще си изчистят сметките.
23:20 15.09.2025
21 Факт
23:27 15.09.2025
22 Анонимен
23:28 15.09.2025
23 Ше....
До коментар #19 от "Копейки,":...мет, това е стара немска поговорка,
нещо като нашата
"Трудът краси човека"
Ама ти нали си това от заглавието ⬆️
откъде да знаеш.
23:28 15.09.2025
24 коко
никой,не им е обявявал война.ако им бяха обявили война,вече,нямаше да са на земята.спасява ги смесеното население.и децата.но фашизма,ще бъде победен.пък дори и пет пъти да препогребат бандера и да пеят фашистки маршове, из западна украйна.всичко е документирано.
23:30 15.09.2025
25 такава е логиката
До коментар #17 от "име":Важно е какво мислят в Китай. Тръмп осъзнава че ако Китай заграби Русия после САЩ ще останат самотен остров.
23:40 15.09.2025
26 Този депутат
Егати оптимиста!
23:50 15.09.2025
27 Поет
30 сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
23:56 15.09.2025