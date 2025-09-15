Украински депутат: Войната е към своя край

Войната в Украйна е към своя край, заяви народният депутат на Украйна и член на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада Фьодор Вениславски.

„Сега, когато е очевидно, че войната е към своя край, някои го признават, а други не. Но всъщност ние се движим в тази посока“, каза той пред Radio NV, пише агенция УНИАН.

Той обясни, че това е конкретно посочено от едно от изявленията на американския президент Доналд Тръмп. Според него американският лидер ясно разбира, че без личното му участие в преговорите между украинския президент Володимир Зеленски и Владимир Путин този процес няма да продължи.

„И той е готов да засили именно този вектор на усилията си. И говорихме за това преди около месец, че следващата среща може да бъде само в тристранен формат“, добави Вениславски. Депутатът обясни, че двустранна среща между Зеленски и Путин едва ли ще даде някакви резултати.

„Путин мрази нашия президент, нашият президент не приема Путин, който донесе толкова много мъка на нашия народ. Затова тази среща, която Доналд Тръмп обяви, мисля, че има всички шансове да ни доближи до мира“, обясни депутатът.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще трябва да се намеси, за да осигури среща между Зеленски и Путин. Той също така отбеляза, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото си е мислил, заради „неразбираемата омраза“ между Путин и Зеленски.