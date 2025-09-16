Новини
Откриха съобщения за "готовността" на Тайлър Робинсън да убие Чарли Кърк. Повдигат му обвинения в убийство първа степен

16 Септември, 2025 03:14, обновена 16 Септември, 2025 05:51 2 399 12

  • тайлър робинсън-
  • сащ-
  • юта-
  • чарли кърк-
  • убиец

В щата Юта стрелецът може да получи смъртно наказание

Откриха съобщения за "готовността" на Тайлър Робинсън да убие Чарли Кърк. Повдигат му обвинения в убийство първа степен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Открихме текстови съобщения, в които заподозреният е заявил, че има възможност да елиминира Чарли Кърк и ще го направи“, каза шефът на ФБР Кеш Пател в интервю за Fox News.

Властите на Юта ще повдигнат тази седмица обвинения срещу Тайлър Робинсън, заподозрения в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, в убийство от първа степен, което се наказва със смърт, заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди.

„Вероятно ще му бъде повдигнато обвинение в убийство от първа степен утре в понеделник или по-късно тази седмица“, каза тя в интервю за Fox News.

„Губернаторът вече каза, че ще поискат смъртно наказание, което е съвсем реално в Юта.“

Тайлър Робинсън е бил близо до университета в Орем (Юта) няколко часа преди престъплението, съобщи The New York Post.

Според вестника, новопубликувани кадри от охранителни камери показват, че Робинсън е шофирал кола по улица, съседна на университета, още в 08:23 местно време, а час и половина по-късно е вървял по улицата. По това време той е бил облечен с червена тениска и сиви шорти, докато след стрелбата, която е станала около обяд, е бил облечен с черен суитшърт и панталон.

Камерата, на която е видян Робинсън, е била инсталирана на къщата на един от местните жители, който е казал пред изданието, че служители на реда са ходили от врата на врата, молейки хората за видеозаписи от камерите малко след стрелбата.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той е почина в болница от раната си. Консервативният активист е бе поддръжник на Тръмп.

Заподозреният в убийството жител на Юта бе задържан вечерта на 11 септември. Той бе предаден на властите от собствения си баща, на когото признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде признат за виновен и осъден на смърт. Според губернатора на Юта Спенсър Кокс, властите смятат, че Робинсън е действал сам.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Холмс

    3 0 Отговор
    Трябва да има и втора отвертка !

    06:02 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето Мнение

    12 2 Отговор
    Поредния жинжър, който с увреденият си мозък смята, че тръмп иска да спре опитите му да забременее или да забремени мъжът си. Добре, че в Бг тези са страхливци иначе биха сторили нещо подобно.

    Коментиран от #10

    06:05 16.09.2025

  • 6 Сивите шорти

    3 2 Отговор
    намерени ли са ?

    06:06 16.09.2025

  • 7 Хохо Бохо

    6 2 Отговор
    И никой ме споменава как и къде се е научил да стреля и убива. От къде е купил пушка, оптика? Къде ги е прострелял....Само в Холивуд случайник взема пушка и стреля

    Коментиран от #8, #9

    06:29 16.09.2025

  • 8 демократ

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    А бе ти мало умен ли си. За оръжеен магазин не си ли чувал и за ловно оръжие.

    07:08 16.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето Мнение":

    Ти колко пъти опита да забременееш?

    07:10 16.09.2025

  • 11 сара

    2 0 Отговор
    Практически вече го осъдиха.

    07:48 16.09.2025

  • 12 Знае

    1 0 Отговор
    Вече излязоха снимки на мъжката ,,приятелката" джендър на убиецът . Настанаха времена в които ненормалниците джендъри извратеняци започнаха да изтребват нормалното население на щатите .

    07:50 16.09.2025