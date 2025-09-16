Новини
The New York Post: Заподозреният в убийството на Кърк бил край университета часове преди стрелбата ВИДЕО

The New York Post: Заподозреният в убийството на Кърк бил край университета часове преди стрелбата ВИДЕО

16 Септември, 2025 03:14, обновена 16 Септември, 2025 03:23 384 0

  • тайлър робинсън-
  • сащ-
  • юта-
  • чарли кърк-
  • убиец

Нови записи от охранителни камери показват Тайлър Робинсън да шофира кола по близка улица още в 8:23 ч. местно време, съобщава вестникът

The New York Post: Заподозреният в убийството на Кърк бил край университета часове преди стрелбата ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайлър Робинсън, заподозреният в убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, е бил близо до университета в Орем (Юта) няколко часа преди престъплението, съобщи The New York Post.

Според вестника, новопубликувани кадри от охранителни камери показват, че Робинсън е шофирал кола по улица, съседна на университета, още в 08:23 местно време, а час и половина по-късно е вървял по улицата. По това време той е бил облечен с червена тениска и сиви шорти, докато след стрелбата, която е станала около обяд, е бил облечен с черен суитшърт и панталон.

Камерата, на която е видян Робинсън, е била инсталирана на къщата на един от местните жители, който е казал пред изданието, че служители на реда са ходили от врата на врата, молейки хората за видеозаписи от камерите малко след стрелбата.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той е почина в болница от раната си. Консервативният активист е бе поддръжник на Тръмп.

Заподозреният в убийството жител на Юта бе задържан вечерта на 11 септември. Той бе предаден на властите от собствения си баща, на когото признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде признат за виновен и осъден на смърт. Според губернатора на Юта Спенсър Кокс, властите смятат, че Робинсън е действал сам.


САЩ
