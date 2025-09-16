Новини
Испания, Великобритания, Италия и Швеция ще се присъединят към операция „Източен страж“ на НАТО

16 Септември, 2025 03:55, обновена 16 Септември, 2025 04:00 663 3

  • нато-
  • учение-
  • източен фланг

Тя е насочена към укрепване на източния фланг на алианса

Испания, Великобритания, Италия и Швеция ще се присъединят към операция „Източен страж“ на НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испания, Великобритания, Италия и Швеция ще се присъединят към операция „Източен страж“ на НАТО, която е насочена към укрепване на източния фланг на алианса. Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на организацията.

„Четири германски изтребителя Eurofighter, разположени във военновъздушна база в североизточна Германия, са приведени в повишена бойна готовност. Освен това три хеликоптера от Чехия пристигнаха в Полша на 14 септември. Испания и Великобритания ще обявят подкрепата си за операцията в близко бъдеще. Италия и Швеция също посочиха, че са решили да улеснят нейното изпълнение“, отбелязва текстът.

На 12 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви началото на операция „Източен страж“. Тя е резултат от консултации по член 4 от Договора за НАТО, които бяха започнати на 10 септември по искане на Варшава във връзка с инцидента с навлезлите дронове в Полша.

Сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск, в нощта на 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушната граница.

Както заяви руското Министерство на отбраната, руските въоръжени сили по същото време са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска области, както и във Виница и Лвов и не е имало планирани цели за унищожаване на полска територия. Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово за консултации с полската страна „по тази тема“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ясно

    2 0 Отговор
    Жалката провокация с "дроновете" е с цел да нахлуят западни войски в източна Европа . А какво правят и въоръжени англичоци в ЕС ?

    Коментиран от #2

    05:30 16.09.2025

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    Характеризираш нахлуването на Руски Дронове в Полша като "АВТОпровокация" за да нахлуят Зап. Войски в Източна Европа- имаш това демократично право ,но то няма Никакво значение за Мнението на ЕС,което е точно обратното - че Дроновете са Руски за да тестват НАТО.А какво прави Англия в ЕС?Ами би трябвало да знаеш че Англия е МОЩЕН Натовски член и мястото й е на Предна линия срещу Руския НЕГОДЯЙ!

    05:41 16.09.2025

  • 3 Сандо

    1 0 Отговор
    И така лека-полека източните европейци ще бъдат окупирани от западните богаташи.А окупирани значи експлоатирани.Честита ви новата европейска солидарност.

    05:43 16.09.2025