Испания, Великобритания, Италия и Швеция ще се присъединят към операция „Източен страж“ на НАТО, която е насочена към укрепване на източния фланг на алианса. Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на организацията.

„Четири германски изтребителя Eurofighter, разположени във военновъздушна база в североизточна Германия, са приведени в повишена бойна готовност. Освен това три хеликоптера от Чехия пристигнаха в Полша на 14 септември. Испания и Великобритания ще обявят подкрепата си за операцията в близко бъдеще. Италия и Швеция също посочиха, че са решили да улеснят нейното изпълнение“, отбелязва текстът.

На 12 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви началото на операция „Източен страж“. Тя е резултат от консултации по член 4 от Договора за НАТО, които бяха започнати на 10 септември по искане на Варшава във връзка с инцидента с навлезлите дронове в Полша.

Сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск, в нощта на 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушната граница.

Както заяви руското Министерство на отбраната, руските въоръжени сили по същото време са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска области, както и във Виница и Лвов и не е имало планирани цели за унищожаване на полска територия. Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово за консултации с полската страна „по тази тема“.