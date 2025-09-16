Израелски танкове навлязоха в град Газа, съобщава се за поне 62-ма убити ВИДЕО

Както вече ФАКТИ съобщи, Израел започна офанзива срещу Газа късно вечерта в понеделник, а градът е подложен на масирани бомбардировки.

Най напред ВВС нанесоха масирани въздушни удари по града, след което в него навлязоха танкове.

Според портала Axios цел на офанзивата окупацията на Газа.

По информация на Ynet, само за 20 минути населеното място е било атакувано 37 пъти, включително от хеликоптери.

Агенция WAFA съобщава, че 62-ма души са били убити.

Град Газа е подложен на „масивни и непрекъснати“ бомбардировки рано сутринта на 16 септември, съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на очевидци.

„Град Газа е подложен на масивни и непрекъснати бомбардировки и заплахата нараства“, каза пред агенцията Ахмед Газал, жител на града.

Той посочи, че има разрушени сгради, а хора са заклещени под развалините.

По-рано началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили Еял Замир, ръководителите на разузнавателната служба Мосад, Службата за обща сигурност и Военното разузнаване посъветваха премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от операцията.

Те предупредиха, че офанзивата може да застраши живота на израелските заложници в града, да причини тежки загуби за Армията на отбраната на Израел и да принуди Тел Авив да установи военно управление над Газа, както и да предотврати ликвидирането на палестинското движение Хамас.

След началото на операцията семействата на заложниците разпънаха палатки близо до резиденцията на Нетаняху.

На 21 август израелският премиер одобри планове за установяване на контрол над град Газа и победа над Хамас. Ден преди това войските започнаха офанзива. Според армейското радио "Галей Цахал", операцията ще продължи до 2026 г. В пика ѝ в нея ще участват до 130 хиляди резервисти.

В началото на миналия месец премиерът обяви намерението си да поеме контрол над цялата територия на анклава, за да „осигури периметър за сигурност“. Според него, Тел Авив по-късно ще го прехвърли под контрола на гражданско правителство.

Няколко държави, включително Египет и Катар, осъдиха плановете на Израел. В средата на август те представиха предложение за 60-дневно прекратяване на огъня, последвано от пълен край на конфликта. Споразумението предвижда и освобождаването на половината от израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г., в замяна на някои палестински затворници. Хамас подкрепи инициативата, но Тел Авив все още не е отговорил.