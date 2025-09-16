Дания обяви планове за увеличаване на разходите в Гренландия, съобщава "Ройтерс".

Тя обеща 1,6 милиарда датски крони (253 милиона долара) за инвестиции в здравеопазване и инфраструктура между 2026 и 2029 г. Решението идва на фона на засилващия се международен интерес към арктическия остров.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да поеме контрола над Гренландия - полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания. Стратегически разположеният остров е богат на петрол, природен газ и много минерали, необходими за високотехнологични индустрии.

Дания, която запазва контрола си върху сигурността и външните работи на Гренландия, отговори с увеличени инвестиции, за да подобри обтегнатите отношения с населението от 57 000 жители на територията.

Средствата, които допълват годишната субсидия на Гренландия от около 4,3 милиарда крони, ще включват финансиране за нова писта за кацане в Итоккортормиит в Източна Гренландия и дълбоководно пристанище в Какорток на юг. Освен това Дания вече ще покрива и разходите за гренландски пациенти, нуждаещи се от лечение в датски болници - финансова отговорност, която преди това се поемаше от Гренландия.

Финансирането идва в момент, когато Гренландия е изправена пред икономически предизвикателства, включително спад в цените и запасите от ключови експортни стоки като скариди и камбала. Рибарската индустрия, която доминира икономиката на Гренландия, се забави след рекорден улов по-рано това десетилетие. Застаряващото гренландско население и зависимостта от държавни предприятия изостриха икономическите трудности.

Партията, която спечели изборите в Гренландия през март, обеща да реформира икономиката и вижда Дания като предпочитан партньор по пътя на Гренландия към независимост.

"Тази сделка има за цел да подкрепи самоподдържаща се Гренландия, наред с други неща, с дългосрочни инвестиции", заяви министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в съвместно изявление с премиера на Дания Мете Фредериксен.

Тази седмица Дания провежда голямо военно учение в Гренландия след критики от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, че Дания не прави достатъчно, за да осигури сигурността на територията.