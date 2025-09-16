Новини
Дания обяви планове за увеличаване на разходите в Гренландия

16 Септември, 2025 16:27 374 7

  • гренландия-
  • дания-
  • мете фредериксен

Финансирането идва в момент, когато Гренландия е изправена пред икономически предизвикателства, включително спад в цените и запасите от ключови експортни стоки като скариди и камбала

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Дания обяви планове за увеличаване на разходите в Гренландия, съобщава "Ройтерс".

Тя обеща 1,6 милиарда датски крони (253 милиона долара) за инвестиции в здравеопазване и инфраструктура между 2026 и 2029 г. Решението идва на фона на засилващия се международен интерес към арктическия остров.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да поеме контрола над Гренландия - полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания. Стратегически разположеният остров е богат на петрол, природен газ и много минерали, необходими за високотехнологични индустрии.

Дания, която запазва контрола си върху сигурността и външните работи на Гренландия, отговори с увеличени инвестиции, за да подобри обтегнатите отношения с населението от 57 000 жители на територията.

Средствата, които допълват годишната субсидия на Гренландия от около 4,3 милиарда крони, ще включват финансиране за нова писта за кацане в Итоккортормиит в Източна Гренландия и дълбоководно пристанище в Какорток на юг. Освен това Дания вече ще покрива и разходите за гренландски пациенти, нуждаещи се от лечение в датски болници - финансова отговорност, която преди това се поемаше от Гренландия.

Финансирането идва в момент, когато Гренландия е изправена пред икономически предизвикателства, включително спад в цените и запасите от ключови експортни стоки като скариди и камбала. Рибарската индустрия, която доминира икономиката на Гренландия, се забави след рекорден улов по-рано това десетилетие. Застаряващото гренландско население и зависимостта от държавни предприятия изостриха икономическите трудности.

Партията, която спечели изборите в Гренландия през март, обеща да реформира икономиката и вижда Дания като предпочитан партньор по пътя на Гренландия към независимост.

"Тази сделка има за цел да подкрепи самоподдържаща се Гренландия, наред с други неща, с дългосрочни инвестиции", заяви министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в съвместно изявление с премиера на Дания Мете Фредериксен.

Тази седмица Дания провежда голямо военно учение в Гренландия след критики от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, че Дания не прави достатъчно, за да осигури сигурността на територията.


  • 1 Няма смисъл

    5 0 Отговор
    Пари на вятъра Дончо ще я преватизира

    16:29 16.09.2025

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    И мен кво ме е бе тва?

    16:29 16.09.2025

  • 3 Урсула 1984

    3 0 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп!

    16:32 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А, уплашиха се

    2 0 Отговор
    Къде спаха до сега? Явно чичо Дони, който е човек на делата, а не на празните приказки, има много силно мотивиращо въздействие върху европейците. Европейският път на Гренландия минава през Америка, уви.

    Коментиран от #6

    16:39 16.09.2025

  • 6 Чичо ти Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А, уплашиха се":

    е тотал деменция.
    Нема лошо, ама забравя какво е казал. А вие му вервате като на жужето от дупката..

    16:45 16.09.2025

  • 7 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Сега ще им го вземе,барабар с инвестициите...Не е решил,не го е взел

    16:46 16.09.2025

