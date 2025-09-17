Инцидентът с дронове в полското въздушно пространство е провокация в интерес на киевския режим с цел удължаване на конфликта в Украйна, заяви пред „Известия“ Родион Мирошник, посланик за специални задачи на руското външно министерство.

„Ясно разбираме, че случилото се на полска територия е провокация единствено в интерес на украинския режим. Може би отчасти и на полския режим, надявайки се да привлече повече пари, внимание и оръжия както на полска, така и на украинска територия“, заяви той.

Още новини от Украйна

„Струва ми се, че това е опит за ескалация и постигане на основната цел, която европейските представители декларират през последните няколко месеца: да удължат конфликта в Украйна колкото е възможно повече и да предотвратят всякакви варианти за договорено решение чрез политически и дипломатически средства“, отбеляза Мирошник.

Рано сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, които са нарушили полското въздушно пространство. Според премиера Доналд Туск в нощта на 9 срещу 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Той твърди, че всички дронове са долетели от нелиторията на Беларус.

След инцидента НАТО, по искане на Полша, се позова на член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта на 9 срещу 10 септември руските сили са нанесли удари по обекти на украинската отбранителна промишленост в областите Ивано-Франковск, Хмелницка и Житомир, както и във Виница и Лвов. Според министерството „не са били планирани цели за удари на полска територия“. Обхватът на дроновете, за които се твърди, че са преминали полската граница, не надвишава 700 км. Руското министерство на отбраната заяви, че е готово да се консултира с полската страна по този въпрос.