МВнР на Русия: Инцидентът с дроновете в Полша е провокация в интерес на киевския режим
МВнР на Русия: Инцидентът с дроновете в Полша е провокация в интерес на киевския режим

17 Септември, 2025 05:45, обновена 17 Септември, 2025 05:51 746 13

Целта е да се удължи конфликта в Украйна, заяви Родион Мирошник, посланик за специални задачи на руското външно министерство

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инцидентът с дронове в полското въздушно пространство е провокация в интерес на киевския режим с цел удължаване на конфликта в Украйна, заяви пред „Известия“ Родион Мирошник, посланик за специални задачи на руското външно министерство.

„Ясно разбираме, че случилото се на полска територия е провокация единствено в интерес на украинския режим. Може би отчасти и на полския режим, надявайки се да привлече повече пари, внимание и оръжия както на полска, така и на украинска територия“, заяви той.

„Струва ми се, че това е опит за ескалация и постигане на основната цел, която европейските представители декларират през последните няколко месеца: да удължат конфликта в Украйна колкото е възможно повече и да предотвратят всякакви варианти за договорено решение чрез политически и дипломатически средства“, отбеляза Мирошник.

Рано сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, които са нарушили полското въздушно пространство. Според премиера Доналд Туск в нощта на 9 срещу 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Той твърди, че всички дронове са долетели от нелиторията на Беларус.

След инцидента НАТО, по искане на Полша, се позова на член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта на 9 срещу 10 септември руските сили са нанесли удари по обекти на украинската отбранителна промишленост в областите Ивано-Франковск, Хмелницка и Житомир, както и във Виница и Лвов. Според министерството „не са били планирани цели за удари на полска територия“. Обхватът на дроновете, за които се твърди, че са преминали полската граница, не надвишава 700 км. Руското министерство на отбраната заяви, че е готово да се консултира с полската страна по този въпрос.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ма Милен Ганев

    15 13 Отговор
    Мина ли официално към ведомостите на Пасоля на Мутростакановна?

    Коментиран от #8

    05:54 17.09.2025

  • 2 пак неграмотна работа

    14 18 Отговор
    инцидент ли??? това си е чиста провокация от наркомански никакъв инцидент не е !

    05:57 17.09.2025

  • 3 Съвсем логично предположение

    3 15 Отговор
    Руските дронове са били хакнати и управлението им е било поето от украинците или натовски оператори и съзнателно са приземени без никакви поражения на безопасни места в Полша
    От една страна това действително е провокация от друга страна руснаците никога няма да си признаят че техни дронове могат да бъдат прихващани и управлявани от противниковата страна

    Коментиран от #11

    06:00 17.09.2025

  • 4 Ляв+

    6 13 Отговор
    "Капиталистическата Демокрация е скрита форма на Диктатура на Капитала. Който притежава, той и управлява" - Владимир Илич Ленин.......По-актуалното е, че: Капиталистическа Демокрация + НАТО = Атлантическа Демонкрация

    06:02 17.09.2025

  • 5 Това е истината, но

    8 12 Отговор
    като те оплюят, че сестра ти е к-ва, иди доказвай, че нямаш сестра!? Това правят джендърите, само могат да оплюват, за нищо друго не стават, погледнете Урсула!

    06:03 17.09.2025

  • 6 Факт

    11 8 Отговор
    На кремълската пропаганда вярват единствено индивиди с критично ниско ниво на обща култура и интелект.

    Коментиран от #12

    06:08 17.09.2025

  • 7 Безтрусов

    5 2 Отговор
    Какво точно печели Киев ?

    06:11 17.09.2025

  • 8 Отдавна е там...

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ма Милен Ганев":

    Безскруполен тип.

    06:13 17.09.2025

  • 9 Защо

    5 1 Отговор
    Джиброва не прави изявлението ?

    Коментиран от #13

    06:14 17.09.2025

  • 10 Перо

    1 0 Отговор
    Това се знаеше,че е провокация на ционисткия режим в Киев! Не може дрон с обсег от 800 км да прелети от Русия, през цяла Украйна и да падне в дълбочина на полска територия!

    06:30 17.09.2025

  • 11 болгарин..

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съвсем логично предположение":

    От 19 симулативни дрона,са хакнати само три-тези дето направиха тур около най голямата база на алианса в полско- в жежувь и то защото им приключиха батарейките..но следващия път масква ще им сложи по мощни и с повечко бандерский литий ..от шевченское

    06:37 17.09.2025

  • 12 факт 2..

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    На бг.бандерската пропаганда-вярват само членовете накарлуковскио диспансер..

    06:40 17.09.2025

  • 13 Щото е мотана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Защо":

    Като избистри погледа малко ще видим новите и мозъчни диар....

    06:41 17.09.2025

