Захарова: Западна Европа е в катастрофално положение

Западът симулира заплаха от Изток заради собственото си катастрофално положение, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.
"Всичко това се прави, защото ситуацията в Западна Европа е катастрофална от икономическа гледна точка, от гледна точка на цялата тази авантюра, която завъртяха около Украйна. Нужно е по някакъв начин да продължи да се насажда тази русофобия и белорусофобия", заяви тя пред медиите.
Според Захарова, "с такива действия, симулиращи някаква псевдоагресия от страна на Изтока, те се опитват да сплашат собственото си население, за да съберат още повече помощ за киевския режим, за да се вкарат още повече в абсолютен водовъртеж, в задънена улица".
Захарова предупреди, че страните от ЕС следват най-лошите практики, като се обкръжават с "бодлива тел" и постоянно въвеждат забрани за гражданите си. "Ето, взеха и затвориха границата от другата страна. Удивителна история, как Европейският съюз върви по пътя на най-лошите практики, с които цял живот ни плашеха, тоест съветската система", отбеляза тя.
Освен това страните от ЕС "през цялото време забраняват нещо на самите себе си, на собствените си граждани", подчерта Захарова.
2 Лелее!
20:07 15.09.2025
3 Да,бе
20:07 15.09.2025
4 Саш и европа са в мега фалит
20:08 15.09.2025
5 Маша е
20:08 15.09.2025
6 Майна
България произвежда и договора да произвежда снаряди..
Това идва от Президента и правителството
Има само една българска партия- Възраждане
Тя подписа договор за сътрудничество с Единна Русия ( партията на Путин)
Руските знаят
20:09 15.09.2025
7 Ганчев
До коментар #4 от "Саш и европа са в мега фалит":Куфар -гарата-Кочината.
20:09 15.09.2025
8 Пич
20:09 15.09.2025
9 Има
До коментар #2 от "Лелее!":На Урсула Крокодила.
20:09 15.09.2025
10 стоян
20:10 15.09.2025
11 пожелание
20:10 15.09.2025
12 Браво на Захарова
20:10 15.09.2025
14 Факт
20:10 15.09.2025
15 ДрБр
20:10 15.09.2025
16 Гощо
20:11 15.09.2025
17 Майна
Казвам го, но руските го знаят
20:11 15.09.2025
18 Тео
20:11 15.09.2025
19 Тихо пр@длякк!
До коментар #8 от "Пич":Намали лепилото.
20:12 15.09.2025
20 Пешко
До коментар #8 от "Пич":Защо не се изнасяте в руския мир а стоите тук в Европа?
20:12 15.09.2025
21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "Ганчев":Как пък един пумияр не замина за руският рай?
20:13 15.09.2025
22 Ко те влече
До коментар #16 от "Гощо":в тъпата пропаганда? Не ти ли пука, че докато те ползват да си евтино и глупаво, САЩ унищожава Европа? Дреме ти на теб за Европа и България.
20:13 15.09.2025
23 Както винаги!
Поздравления👍!!!
20:14 15.09.2025
24 Маша
20:14 15.09.2025
25 Ти, в инвалидната количка,
До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":за себе си ли питаш?
20:15 15.09.2025
26 Майна
В случая- Мерц- Блак Рок
Държа да го попитам как си позволява да определя с кой ни е пътят?
Той е представител на народа!!!!
Кой българин, нормален иска да е с Мерц- против Русия!
20:15 15.09.2025
27 Тошо Сводката
20:15 15.09.2025
28 Хахахаха
20:16 15.09.2025
29 Спецназ
Напълно изперкали чиновници нехаещи за нищо тъпи т атъпи тъпаци ама тъпи та тъпи това ядрена война с Русия за нищо вече я немат... мани...
20:17 15.09.2025
30 Радев е нула
До коментар #26 от "Майна":Не заслужава коментар.
20:17 15.09.2025
31 Смеееех
20:17 15.09.2025
32 Пааак ли ве...😝?!
До коментар #15 от "ДрБр":И колко пъти до сега погребвате Русия...?!
Също,като лидера и-Путин...!
До тук няколко пъти го погребахте-след тежък рак...🤣😂😝!
20:17 15.09.2025
33 По-добре тази
До коментар #2 от "Лелее!":чук чук от .....урси.
А от Кая страх те хваща.
20:18 15.09.2025
34 Атина Палада
До коментар #28 от "Хахахаха":В Донецк 4 лева за литър бензин.После ме питат защо не заминавам за Русия.
20:18 15.09.2025
35 Европеец
До коментар #2 от "Лелее!":Заглавието е вярно, същото се отнася и за източна Европа..... Мария Захарова е жена на 4 9 години и изглежда превъзходно.... Гледал съм е отблизо на живо в Сърбия на един фестивал на духовата музика-жената е доста интелигентна, културна и ерудирана.... Западащите сороси и бг жълтите павета да говорят каквото си искат.....
20:19 15.09.2025
36 Правилно
До коментар #27 от "Тошо Сводката":Абсолютно си прав, русия ако отвори границите половината руснаци с финансови възможности са в фалирала Европа.
20:19 15.09.2025
37 БУХАХАХА
20:20 15.09.2025
38 българин
До коментар #32 от "Пааак ли ве...😝?!":Той пуслepович я погреба.
20:20 15.09.2025
39 Вовкина
20:20 15.09.2025
40 Това
20:21 15.09.2025
41 ТАКААА...!
До коментар #10 от "стоян":И каква ,,заплата" получават сега стотиците немски работници,освободени от заводите на VW,поради рецесията в Германия,след отказа от ефтините руски енергоносители...?!?!
20:21 15.09.2025
42 az СВО Победа80
Новият министър на МВР на Англия, пакистанката Шабана Махмуд заяви, "че
хората, които ходят с английски знамена, са лоши хора, те искат да ни разделят...."
Представяте ли си, в Англия да развееш английския флаг те прави лош, престъпник, потенциален подсъдим????
Първият указ на г-жа Махмуд беше освобождаването от затвора на 1100 пакистански затворници, осъдени за изнасилване и убийство. Членове на същите тези пакистански педофилски банди. Присъдите на мигрантите също бяха намалени наполовина.
И накрая. Когато встъпи в длъжност, тя положи клетва върху Корана.
Без майтап....
20:21 15.09.2025
43 Правилно
До коментар #37 от "БУХАХАХА":В Западна Европа е пълно с руснаци, които се представят за украинци.
20:23 15.09.2025
44 Маша Алкаша
20:23 15.09.2025
45 Уж я ,,погреба",пък...
До коментар #38 от "българин":...една седмица квичите,плачете и хленчите,че Дронове на ,,погребана Русия",нарушили въздушното пространство на НАТО...😆🤣😂😝?!?!
20:24 15.09.2025
46 ВЕРНО Е !
20:24 15.09.2025
47 Саша Грей
Но шило в торба не стои, нали? Само Източна Европа предупреждаваше, че на руснак доверие не може да се има, но вече и Западът разбра всичко.
И най-смешно е, че Марчето се загрижила за Западноевропейската икономика.
20:24 15.09.2025
48 ХА ХА ХА
20:25 15.09.2025
50 От лупата ли идеш
До коментар #47 от "Саша Грей":Докато има глупави хора, ще има овчари да ги ползва за стадо.
Коментиран от #93
20:26 15.09.2025
51 Ха ХаХа
20:26 15.09.2025
52 НАЛИ?!
До коментар #43 от "Правилно":Особено ония от плажа на ,,Слънчака",с ,,Q"-7 миците,с Украинска регистрация,пред 5-звездните ни хотели,дето ти и аз ги хрантутим на наш гръб...!
20:26 15.09.2025
53 Тредстоун
20:27 15.09.2025
55 МАРО .....марооооо
20:27 15.09.2025
56 минувач
20:28 15.09.2025
57 Хе хе хе
20:28 15.09.2025
58 Бай той Толстой
20:28 15.09.2025
59 не минимална
До коментар #10 от "стоян":а средна , не бъркай понятията
20:28 15.09.2025
60 Ха ХаХа
До коментар #53 от "Тредстоун":Простак 199%
20:29 15.09.2025
61 Не копирай Ника ми джендър.....
До коментар #48 от "ХА ХА ХА":ЛЯК СМОТЪН !
20:29 15.09.2025
62 Само глупак
До коментар #53 от "Тредстоун":не може да върже изречение, без няколко глупави опорки. Пробвай. Не е трудно човек да не е глупака на пропадналият запад.
20:29 15.09.2025
63 Дон Корлеоне
До коментар #42 от "az СВО Победа80":Хаяско целува Корана.И запали свещ за Пригожин.
20:29 15.09.2025
64 Лично мнение
20:29 15.09.2025
66 европеец
До коментар #41 от "ТАКААА...!":Няма затворвн завод на ФОЛКСВАГЕН има даже ръст от 70 процента на продажбата на електрически коли.
20:31 15.09.2025
67 НЕ ПИШИ ПОВЕЧЕ ОТ МОЕ ИМЕ ПРОСТАК
До коментар #48 от "ХА ХА ХА":СМОТЪН !
20:31 15.09.2025
68 Обикновен човек
До коментар #57 от "Хе хе хе":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
20:31 15.09.2025
69 Лично мнение
Между другото в Кремъл почти всички са с изключително ограничен интелект . Шампион разбира се е бункерния диктатор .
20:32 15.09.2025
71 Хе хе хе
До коментар #63 от "Дон Корлеоне":Изплюй полюциите на Хасково лакомнико
20:33 15.09.2025
73 Принтерът винаги използва
До коментар #62 от "Само глупак":ограничен набор от думи. Затова се разпознава лесно .
20:33 15.09.2025
74 Когато форумните уктротролове
До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":освободят пространството на България и се изнесат за любимата си Окраина да се сражават с омразните им руснаци.
20:34 15.09.2025
75 европеец
До коментар #18 от "Тео":Отивай при госпожата да ти напълни стомаха ама не знам как ще стигнеш да знаеш бензин няма ,а ако намериш приготви поне 2,3 евро за литър и побързай че за коледа сте е 9 евро колкото е вече в крим.
20:34 15.09.2025
76 демократ
20:34 15.09.2025
77 Говорит Москва
До коментар #5 от "Маша е":Така е, за фитопланктона
20:34 15.09.2025
79 Ко стаа бе Бо-Клук?
До коментар #42 от "az СВО Победа80":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
20:35 15.09.2025
80 Това като при
До коментар #31 от "Смеееех":Курска област ли?
20:35 15.09.2025
81 Сесесере
До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Един замина, писаха за него! Ама, само един! А те много много са все още тук!
20:36 15.09.2025
83 хех
20:36 15.09.2025
84 Какво общо има
До коментар #76 от "демократ":глупавата пропаганда, с казаното от Захарова? Ако държиш да покажеш падението на запада как опростачва по някой безроден глупак, няма нужда да се напъваш. Цял свят разбра.
20:37 15.09.2025
85 .......
20:37 15.09.2025
86 линейка за Копейка
До коментар #84 от "Какво общо има":Средностатистическият копейковец има Facebook, кара BMW, ползва Iphone, почива лятото на Халкидики, зимата кара ски в Италия. Ако е гурбетчия е в Англия, Нидерландия или Германия. Как един, такъв тиквеник не си купи лада или москвич, руски лаптоп и смартфон, да ходи на почивка в Сочи и да работи в Москва или Питер....
20:39 15.09.2025
87 Факт
До коментар #73 от "Принтерът винаги използва":Затова пропадналият запад ползва стоенчо за няколко евтини лъжи и ниско интелигентна пропаганда.
20:40 15.09.2025
88 Май някой чете и не разбра нищо 😄
До коментар #86 от "линейка за Копейка":Да повторим, може пък да се получи. 😄
Какво общо има глупавата пропаганда, с казаното от Захарова? Ако държиш да покажеш падението на запада как опростачва по някой безроден глупак, няма нужда да се напъваш. Цял свят разбра.
20:42 15.09.2025
89 ФАКТИ
До коментар #2 от "Лелее!":По малко страшна нямаме Имаме по страшна на Кая Калас Да ти я покажем ли?
20:43 15.09.2025
90 Отец Красев
20:43 15.09.2025
91 Запази си
20:44 15.09.2025
92 падението на запада
До коментар #88 от "Май някой чете и не разбра нищо 😄":Като не искате да сте европейци, защо не си купувате Москвич, не ходите в руската кочина на работа и на почивка и не си влагате парите в копейки?
20:44 15.09.2025
93 Саша Грей
До коментар #50 от "От лупата ли идеш":"От лупата ли идеш"
Може ли да го кажеш на език, който се говори в града, че нещо не те разбрах.
20:44 15.09.2025
94 И това какво го интересува
До коментар #42 от "az СВО Победа80":Целокупният български народ.
20:45 15.09.2025
95 Анонимен
До коментар #11 от "пожелание":нали спряха кранчето и сега братята ходят некъпани
20:45 15.09.2025
96 Знахарова
20:47 15.09.2025
97 брайна
До коментар #82 от "Майна":ами защо тогава не живееш упросия
20:48 15.09.2025
98 Банкер
До коментар #4 от "Саш и европа са в мега фалит":Ти колко дължиш лично Ганьо ?
20:48 15.09.2025
99 Тредстоун
До коментар #60 от "Ха ХаХа":...това е то путлер , бункерния плъх .не 199 ми и кусур дъртака му с дъртак ... , римува се с простак .. , случайно или не ....
20:49 15.09.2025
100 Физиономията
20:49 15.09.2025
101 Маша
20:49 15.09.2025
102 Пич
До коментар #19 от "Тихо пр@длякк!":Няма как ! В свят в който сме заобиколени от тъпаци като тебе единственото спасение е да се надишаме с лепило ! Или пък...... да ти кажем да си Е.М.
20:50 15.09.2025
103 Ами давайте
До коментар #92 от "падението на запада":Кой ви спира и ви кара да мразите България и Европа и да ви ползват за евтини глупачета, докато САЩ унищожава Европа. Задниците ви ако струват 5 цента, нито Европа, нито България е за продан. Дай сега по темата, а не показвай падението на запада да опростачи безродно глупаче.
20:50 15.09.2025
105 Той колко дължи
До коментар #98 от "Банкер":и дали дължи, няма общо с това което е казал, че САЩ и Европа са в мега фалит. Не се мрази толкова. Сърди се на овцата дето те е родила.
20:51 15.09.2025
106 Тредстоун
До коментар #62 от "Само глупак":Ко рече .... , басси колко си умен
20:52 15.09.2025
107 Наташа
20:52 15.09.2025
108 Цецка Цачева
До коментар #2 от "Лелее!":Красива съм ! Глейдай мойта снимка и се въсхищавай !
20:53 15.09.2025
109 Може
До коментар #93 от "Саша Грей":От луната ли идеш!
20:53 15.09.2025
110 падението на запада
До коментар #103 от "Ами давайте":Много по-добре сме, обаче хората които работят и се развиват.Копейките са прости, не работят, не се развиват и следователно са по-зле. С влизането в еврозоната ще има още повече данъци и правила. Още по-бедни копейки.Прекрасно е, да потъват в канала🤓
20:54 15.09.2025
111 Затова се постарай
До коментар #106 от "Тредстоун":и ти да си умна, за да може да направиш изречение без глупави опорки.
20:54 15.09.2025
112 Хасан Хамбург
До коментар #7 от "Ганчев":Харесвш ми Бай Ганчев. И миячката Ганка Ганчева ме кефи ! Слава !
20:54 15.09.2025
113 Малей
20:55 15.09.2025
114 Факт
До коментар #110 от "падението на запада":Копейката е монета, а не работник. 😄 Чети книжки, за да не те ползва пропадналият запад за евтино глупаче ръсещо ниско интелигентна пропаганда, докато САЩ унищожава Европа. Пробвай сега вместо да показваш падение3то на запада да опростачи някое глупаче, да коментираш по темата.
20:57 15.09.2025
115 Забелязал
20:58 15.09.2025
116 И все пак!
До коментар #113 от "Малей":Захарова е по-готина от твоята фенка -...Урсула...!
Сложи ръка на сърцето и си признай...😝!
20:58 15.09.2025