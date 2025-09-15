Новини
Захарова: Западна Европа е в катастрофално положение
Захарова: Западна Европа е в катастрофално положение

15 Септември, 2025 20:05

Нужно е по някакъв начин да продължи да се насажда тази русофобия, каза Захарова

Захарова: Западна Европа е в катастрофално положение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Западът симулира заплаха от Изток заради собственото си катастрофално положение, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

"Всичко това се прави, защото ситуацията в Западна Европа е катастрофална от икономическа гледна точка, от гледна точка на цялата тази авантюра, която завъртяха около Украйна. Нужно е по някакъв начин да продължи да се насажда тази русофобия и белорусофобия", заяви тя пред медиите.

Още новини от Украйна

Според Захарова, "с такива действия, симулиращи някаква псевдоагресия от страна на Изтока, те се опитват да сплашат собственото си население, за да съберат още повече помощ за киевския режим, за да се вкарат още повече в абсолютен водовъртеж, в задънена улица".

Захарова предупреди, че страните от ЕС следват най-лошите практики, като се обкръжават с "бодлива тел" и постоянно въвеждат забрани за гражданите си. "Ето, взеха и затвориха границата от другата страна. Удивителна история, как Европейският съюз върви по пътя на най-лошите практики, с които цял живот ни плашеха, тоест съветската система", отбеляза тя.

Освен това страните от ЕС "през цялото време забраняват нещо на самите себе си, на собствените си граждани", подчерта Захарова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Лелее!

    34 47 Отговор
    Тая снимка е страшна за гледане. Нямате ли някоя по-малко страшна?

    Коментиран от #9, #13, #33, #35, #65, #89, #108

    20:07 15.09.2025

  • 3 Да,бе

    42 20 Отговор
    Западът ще нанесе стратегическо поражение на Русия,като умре в краката и ...

    20:07 15.09.2025

  • 4 Саш и европа са в мега фалит

    56 25 Отговор
    Права е жената

    Коментиран от #7, #98

    20:08 15.09.2025

  • 5 Маша е

    42 18 Отговор
    велика.

    Коментиран от #77, #104

    20:08 15.09.2025

  • 6 Майна

    32 22 Отговор
    Не само..
    България произвежда и договора да произвежда снаряди..
    Това идва от Президента и правителството
    Има само една българска партия- Възраждане
    Тя подписа договор за сътрудничество с Единна Русия ( партията на Путин)
    Руските знаят

    20:09 15.09.2025

  • 7 Ганчев

    21 30 Отговор

    До коментар #4 от "Саш и европа са в мега фалит":

    Куфар -гарата-Кочината.

    Коментиран от #21, #112

    20:09 15.09.2025

  • 8 Пич

    44 19 Отговор
    Лъже ли Захарова ? Никой не може да я упрекне в такова нещо , защото самите западняци протестират срещу катастрофата в която живеят!!!

    Коментиран от #19, #20

    20:09 15.09.2025

  • 9 Има

    33 10 Отговор

    До коментар #2 от "Лелее!":

    На Урсула Крокодила.

    20:09 15.09.2025

  • 10 стоян

    31 36 Отговор
    В Германия минимална заплата 2300 евро в федерацията от мюслюмански републики и москвабад 170 евро - и пенсии от 85 евро - ето това е показателя другаре путинофили - цифрите говорят а не машя алкаша

    Коментиран от #41, #59

    20:10 15.09.2025

  • 11 пожелание

    39 5 Отговор
    Ами спрете им кранчето на западняците , и народа им ще се вдигне срещу Урсулите и Каите , и ЕС ще се разпадне !!

    Коментиран от #95

    20:10 15.09.2025

  • 12 Браво на Захарова

    32 14 Отговор
    Право в десетката за бунището което рови запада.

    20:10 15.09.2025

  • 14 Факт

    19 2 Отговор
    Всички сме притеснени от волунтаризма на едни хора с власт!

    20:10 15.09.2025

  • 15 ДрБр

    14 29 Отговор
    Русия умира.

    Коментиран от #32

    20:10 15.09.2025

  • 16 Гощо

    17 29 Отговор
    Ама той Запада фалира преди четири години и измръзна без руската газ! А украинците бяха разбити при Бахмут и оттогава нямат армия! Руснаците стигнаха на третата седмица Лисабон!

    Коментиран от #22

    20:11 15.09.2025

  • 17 Майна

    22 3 Отговор
    Румен Радев , заедно с Бойко - и двамата се хвалят, че доведоха Райнметал ( Блак Рок) в България
    Казвам го, но руските го знаят

    20:11 15.09.2025

  • 18 Тео

    23 11 Отговор
    Правдива и точна е госпожата! Само където нас ни карат да гледаме през розовите очила с празните стомаси🤔

    Коментиран от #75

    20:11 15.09.2025

  • 19 Тихо пр@длякк!

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Намали лепилото.

    Коментиран от #102

    20:12 15.09.2025

  • 20 Пешко

    17 18 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Защо не се изнасяте в руския мир а стоите тук в Европа?

    20:12 15.09.2025

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    19 18 Отговор

    До коментар #7 от "Ганчев":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #25, #74, #81

    20:13 15.09.2025

  • 22 Ко те влече

    15 5 Отговор

    До коментар #16 от "Гощо":

    в тъпата пропаганда? Не ти ли пука, че докато те ползват да си евтино и глупаво, САЩ унищожава Европа? Дреме ти на теб за Европа и България.

    20:13 15.09.2025

  • 23 Както винаги!

    23 10 Отговор
    Захарова е много точна!
    Поздравления👍!!!

    20:14 15.09.2025

  • 24 Маша

    19 9 Отговор
    Е Велика !!!

    20:14 15.09.2025

  • 25 Ти, в инвалидната количка,

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    за себе си ли питаш?

    20:15 15.09.2025

  • 26 Майна

    16 5 Отговор
    Румен Радев заяви, че нашият път е с този на Германия!
    В случая- Мерц- Блак Рок
    Държа да го попитам как си позволява да определя с кой ни е пътят?
    Той е представител на народа!!!!
    Кой българин, нормален иска да е с Мерц- против Русия!

    Коментиран от #30

    20:15 15.09.2025

  • 27 Тошо Сводката

    14 14 Отговор
    Ето резултата от водка+ бяло.Загуба с реалноста.

    Коментиран от #36

    20:15 15.09.2025

  • 28 Хахахаха

    12 13 Отговор
    Толкова е катастрофално положението в западна Европа, че се чудим къде да си харчим парите. Толкова е катастрофално. А в раша, как е?

    Коментиран от #34

    20:16 15.09.2025

  • 29 Спецназ

    12 1 Отговор
    Западните политици са все едно правени от .я на американските "демократи" кога най им не се е щеяло...

    Напълно изперкали чиновници нехаещи за нищо тъпи т атъпи тъпаци ама тъпи та тъпи това ядрена война с Русия за нищо вече я немат... мани...

    20:17 15.09.2025

  • 30 Радев е нула

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Майна":

    Не заслужава коментар.

    20:17 15.09.2025

  • 31 Смеееех

    6 12 Отговор
    ВСУ издавиха руските плъхове в тръбата при Купянск.

    Коментиран от #80

    20:17 15.09.2025

  • 32 Пааак ли ве...😝?!

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "ДрБр":

    И колко пъти до сега погребвате Русия...?!
    Също,като лидера и-Путин...!
    До тук няколко пъти го погребахте-след тежък рак...🤣😂😝!

    Коментиран от #38

    20:17 15.09.2025

  • 33 По-добре тази

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лелее!":

    чук чук от .....урси.
    А от Кая страх те хваща.

    20:18 15.09.2025

  • 34 Атина Палада

    5 12 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    В Донецк 4 лева за литър бензин.После ме питат защо не заминавам за Русия.

    Коментиран от #49

    20:18 15.09.2025

  • 35 Европеец

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "Лелее!":

    Заглавието е вярно, същото се отнася и за източна Европа..... Мария Захарова е жена на 4 9 години и изглежда превъзходно.... Гледал съм е отблизо на живо в Сърбия на един фестивал на духовата музика-жената е доста интелигентна, културна и ерудирана.... Западащите сороси и бг жълтите павета да говорят каквото си искат.....

    20:19 15.09.2025

  • 36 Правилно

    7 8 Отговор

    До коментар #27 от "Тошо Сводката":

    Абсолютно си прав, русия ако отвори границите половината руснаци с финансови възможности са в фалирала Европа.

    20:19 15.09.2025

  • 37 БУХАХАХА

    9 5 Отговор
    В ЗАПАДНА ЕВРОПА ИМА БЕНЗИН.

    Коментиран от #43

    20:20 15.09.2025

  • 38 българин

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Пааак ли ве...😝?!":

    Той пуслepович я погреба.

    Коментиран от #45

    20:20 15.09.2025

  • 39 Вовкина

    12 6 Отговор
    Ххахах, колкото и да е невероятно, изявленяита на русанците изглеждат все по- близки до истината

    20:20 15.09.2025

  • 40 Това

    12 2 Отговор
    е самата истина! Няма колонии - няма приходи! "Гостите" които Меркел покани не искат да работят! Те са дошли в Европа за да си живеят живота! Ако им спрат изхранването в Европа ще настане истински Ад!

    20:21 15.09.2025

  • 41 ТАКААА...!

    14 7 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    И каква ,,заплата" получават сега стотиците немски работници,освободени от заводите на VW,поради рецесията в Германия,след отказа от ефтините руски енергоносители...?!?!

    Коментиран от #66

    20:21 15.09.2025

  • 42 az СВО Победа80

    13 6 Отговор
    Например ситуацията в Англия:

    Новият министър на МВР на Англия, пакистанката Шабана Махмуд заяви, "че
    хората, които ходят с английски знамена, са лоши хора, те искат да ни разделят...."

    Представяте ли си, в Англия да развееш английския флаг те прави лош, престъпник, потенциален подсъдим????

    Първият указ на г-жа Махмуд беше освобождаването от затвора на 1100 пакистански затворници, осъдени за изнасилване и убийство. Членове на същите тези пакистански педофилски банди. Присъдите на мигрантите също бяха намалени наполовина.

    И накрая. Когато встъпи в длъжност, тя положи клетва върху Корана.
    Без майтап....

    Коментиран от #63, #70, #79, #94

    20:21 15.09.2025

  • 43 Правилно

    11 7 Отговор

    До коментар #37 от "БУХАХАХА":

    В Западна Европа е пълно с руснаци, които се представят за украинци.

    Коментиран от #52

    20:23 15.09.2025

  • 44 Маша Алкаша

    8 10 Отговор
    И пияница да си не е лесна работа!

    20:23 15.09.2025

  • 45 Уж я ,,погреба",пък...

    12 6 Отговор

    До коментар #38 от "българин":

    ...една седмица квичите,плачете и хленчите,че Дронове на ,,погребана Русия",нарушили въздушното пространство на НАТО...😆🤣😂😝?!?!

    20:24 15.09.2025

  • 46 ВЕРНО Е !

    12 6 Отговор
    Не само западна европа върви към пропаст , източна също !!!!!!! Управляващите в България теглят заеми в несвяст и крадат още толкова бързо , че глупавите от запада не ги усещат ....Боко го каза ....не аз !!!!

    20:24 15.09.2025

  • 47 Саша Грей

    7 12 Отговор
    Маша, не плачи. Спомни си дните преди да нахлуете в суверенна и свободна държава. Някой да ви мразеше? Някой да е бил русофоб? Живеехме си мирно и тихо и всички бяха доволни.
    Но шило в торба не стои, нали? Само Източна Европа предупреждаваше, че на руснак доверие не може да се има, но вече и Западът разбра всичко.
    И най-смешно е, че Марчето се загрижила за Западноевропейската икономика.

    Коментиран от #50

    20:24 15.09.2025

  • 48 ХА ХА ХА

    9 10 Отговор
    А руската кочина цъфти и връзва!

    Коментиран от #54, #61, #67

    20:25 15.09.2025

  • 50 От лупата ли идеш

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Саша Грей":

    Докато има глупави хора, ще има овчари да ги ползва за стадо.

    Коментиран от #93

    20:26 15.09.2025

  • 51 Ха ХаХа

    3 3 Отговор
    6 лева е вече нали

    20:26 15.09.2025

  • 52 НАЛИ?!

    13 6 Отговор

    До коментар #43 от "Правилно":

    Особено ония от плажа на ,,Слънчака",с ,,Q"-7 миците,с Украинска регистрация,пред 5-звездните ни хотели,дето ти и аз ги хрантутим на наш гръб...!

    20:26 15.09.2025

  • 53 Тредстоун

    21 12 Отговор
    Простотиите на кремълското старче сме ги чували , рупора захаросаната леличка колкото и да сс пиняви истината е ... просия се утече в канала ... , бензиностанцията няма бнзин , украинцит правят на мармалад орките на путлерс една дума няма вече проия , от деет дошла там отишла ,,,крепостни селяни и приимати , това е сегашна просия

    Коментиран от #60, #62

    20:27 15.09.2025

  • 55 МАРО .....марооооо

    9 8 Отговор
    Фитко оскубана ....пиши има ли Русия Армия или няма и още ли се бият със лопати ...че амен наближават бункера на зеленяссалия плужек !!!!

    20:27 15.09.2025

  • 56 минувач

    10 5 Отговор
    НатОВЦЕТЕ настъпват мотиката и ще им се случи случка ....

    20:28 15.09.2025

  • 57 Хе хе хе

    4 8 Отговор
    Ти си виж твоята миризлива кочина

    Коментиран от #68

    20:28 15.09.2025

  • 58 Бай той Толстой

    12 3 Отговор
    Европа умре бе

    20:28 15.09.2025

  • 59 не минимална

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    а средна , не бъркай понятията

    20:28 15.09.2025

  • 60 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "Тредстоун":

    Простак 199%

    Коментиран от #99

    20:29 15.09.2025

  • 61 Не копирай Ника ми джендър.....

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "ХА ХА ХА":

    ЛЯК СМОТЪН !

    20:29 15.09.2025

  • 62 Само глупак

    4 10 Отговор

    До коментар #53 от "Тредстоун":

    не може да върже изречение, без няколко глупави опорки. Пробвай. Не е трудно човек да не е глупака на пропадналият запад.

    Коментиран от #73, #106

    20:29 15.09.2025

  • 63 Дон Корлеоне

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа80":

    Хаяско целува Корана.И запали свещ за Пригожин.

    Коментиран от #71

    20:29 15.09.2025

  • 64 Лично мнение

    1 0 Отговор
    Няма смисъл да се коментират обстойно наративите на Кремъл защото вече се повтарят банално много пъти . Демагогията им е твърде нелепа и абсурдна .

    20:29 15.09.2025

  • 66 европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "ТАКААА...!":

    Няма затворвн завод на ФОЛКСВАГЕН има даже ръст от 70 процента на продажбата на електрически коли.

    Коментиран от #78, #82

    20:31 15.09.2025

  • 67 НЕ ПИШИ ПОВЕЧЕ ОТ МОЕ ИМЕ ПРОСТАК

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "ХА ХА ХА":

    СМОТЪН !

    20:31 15.09.2025

  • 68 Обикновен човек

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Хе хе хе":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    20:31 15.09.2025

  • 69 Лично мнение

    10 1 Отговор
    Елементарна женица...Съжалявам я!

    Между другото в Кремъл почти всички са с изключително ограничен интелект . Шампион разбира се е бункерния диктатор .

    20:32 15.09.2025

  • 71 Хе хе хе

    0 4 Отговор

    До коментар #63 от "Дон Корлеоне":

    Изплюй полюциите на Хасково лакомнико

    20:33 15.09.2025

  • 73 Принтерът винаги използва

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Само глупак":

    ограничен набор от думи. Затова се разпознава лесно .

    Коментиран от #87

    20:33 15.09.2025

  • 74 Когато форумните уктротролове

    1 9 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    освободят пространството на България и се изнесат за любимата си Окраина да се сражават с омразните им руснаци.

    20:34 15.09.2025

  • 75 европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тео":

    Отивай при госпожата да ти напълни стомаха ама не знам как ще стигнеш да знаеш бензин няма ,а ако намериш приготви поне 2,3 евро за литър и побързай че за коледа сте е 9 евро колкото е вече в крим.

    20:34 15.09.2025

  • 76 демократ

    5 1 Отговор
    Русия има ресурси но нямат технологии да ги ползват. Ако не са Сащ и Европа смисъла за русия от тези ресурси е точно същия колкото за една сибирска мечка налицието на нефт под лапите и.

    Коментиран от #84

    20:34 15.09.2025

  • 77 Говорит Москва

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маша е":

    Така е, за фитопланктона

    20:34 15.09.2025

  • 79 Ко стаа бе Бо-Клук?

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа80":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    20:35 15.09.2025

  • 80 Това като при

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Смеееех":

    Курска област ли?

    20:35 15.09.2025

  • 81 Сесесере

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Един замина, писаха за него! Ама, само един! А те много много са все още тук!

    20:36 15.09.2025

  • 83 хех

    1 1 Отговор
    Превеждам: "Русия е в катастрофално положение. Нужно е по някакъв начин да продължи да се насажда тази Украйнофобия".

    20:36 15.09.2025

  • 84 Какво общо има

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "демократ":

    глупавата пропаганда, с казаното от Захарова? Ако държиш да покажеш падението на запада как опростачва по някой безроден глупак, няма нужда да се напъваш. Цял свят разбра.

    Коментиран от #86

    20:37 15.09.2025

  • 85 .......

    3 1 Отговор
    ЕС умира В москва нямало бензин.

    20:37 15.09.2025

  • 86 линейка за Копейка

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Какво общо има":

    Средностатистическият копейковец има Facebook, кара BMW, ползва Iphone, почива лятото на Халкидики, зимата кара ски в Италия. Ако е гурбетчия е в Англия, Нидерландия или Германия. Как един, такъв тиквеник не си купи лада или москвич, руски лаптоп и смартфон, да ходи на почивка в Сочи и да работи в Москва или Питер....

    Коментиран от #88

    20:39 15.09.2025

  • 87 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Принтерът винаги използва":

    Затова пропадналият запад ползва стоенчо за няколко евтини лъжи и ниско интелигентна пропаганда.

    20:40 15.09.2025

  • 88 Май някой чете и не разбра нищо 😄

    1 3 Отговор

    До коментар #86 от "линейка за Копейка":

    Да повторим, може пък да се получи. 😄

    Какво общо има глупавата пропаганда, с казаното от Захарова? Ако държиш да покажеш падението на запада как опростачва по някой безроден глупак, няма нужда да се напъваш. Цял свят разбра.

    Коментиран от #92

    20:42 15.09.2025

  • 89 ФАКТИ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лелее!":

    По малко страшна нямаме Имаме по страшна на Кая Калас Да ти я покажем ли?

    20:43 15.09.2025

  • 90 Отец Красев

    2 1 Отговор
    От лъжи, пропаганда, злоба и престъпления, лицето ѝ е придобило формата на гротеска, деформирало е до онези характерни демоничност и сатанизъм, присъщи на извратените, перверзни и садистични масови убийци.

    20:43 15.09.2025

  • 91 Запази си

    2 1 Отговор
    алкашкото мнение колко западнала е Западна Европа за себе си ма, баба Яго! Яхвай метлата и си бий камшика на някъде в необятната ти мрачна каторга!!!

    20:44 15.09.2025

  • 92 падението на запада

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Май някой чете и не разбра нищо 😄":

    Като не искате да сте европейци, защо не си купувате Москвич, не ходите в руската кочина на работа и на почивка и не си влагате парите в копейки?

    Коментиран от #103

    20:44 15.09.2025

  • 93 Саша Грей

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "От лупата ли идеш":

    "От лупата ли идеш"

    Може ли да го кажеш на език, който се говори в града, че нещо не те разбрах.

    Коментиран от #109

    20:44 15.09.2025

  • 94 И това какво го интересува

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа80":

    Целокупният български народ.

    20:45 15.09.2025

  • 95 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "пожелание":

    нали спряха кранчето и сега братята ходят некъпани

    20:45 15.09.2025

  • 96 Знахарова

    2 1 Отговор
    Поостарялата и ошишкана тьотя ,ръси групости на кило ,нервна ,злобее , тръгнала за запада да се кахъри боклука .Да си ватенка не е лесно ,който можа се отдели от тях и се развива ,това ти е яд

    20:47 15.09.2025

  • 97 брайна

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Майна":

    ами защо тогава не живееш упросия

    20:48 15.09.2025

  • 98 Банкер

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Саш и европа са в мега фалит":

    Ти колко дължиш лично Ганьо ?

    Коментиран от #105

    20:48 15.09.2025

  • 99 Тредстоун

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ХаХа":

    ...това е то путлер , бункерния плъх .не 199 ми и кусур дъртака му с дъртак ... , римува се с простак .. , случайно или не ....

    20:49 15.09.2025

  • 100 Физиономията

    2 0 Отговор
    казва всичко!

    20:49 15.09.2025

  • 101 Маша

    1 1 Отговор
    е в цветущо !

    20:49 15.09.2025

  • 102 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тихо пр@длякк!":

    Няма как ! В свят в който сме заобиколени от тъпаци като тебе единственото спасение е да се надишаме с лепило ! Или пък...... да ти кажем да си Е.М.

    20:50 15.09.2025

  • 103 Ами давайте

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "падението на запада":

    Кой ви спира и ви кара да мразите България и Европа и да ви ползват за евтини глупачета, докато САЩ унищожава Европа. Задниците ви ако струват 5 цента, нито Европа, нито България е за продан. Дай сега по темата, а не показвай падението на запада да опростачи безродно глупаче.

    Коментиран от #110

    20:50 15.09.2025

  • 105 Той колко дължи

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Банкер":

    и дали дължи, няма общо с това което е казал, че САЩ и Европа са в мега фалит. Не се мрази толкова. Сърди се на овцата дето те е родила.

    20:51 15.09.2025

  • 106 Тредстоун

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Само глупак":

    Ко рече .... , басси колко си умен

    Коментиран от #111

    20:52 15.09.2025

  • 107 Наташа

    2 0 Отговор
    Защо показвате на Маша,само снимки от гимназията ?

    20:52 15.09.2025

  • 108 Цецка Цачева

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лелее!":

    Красива съм ! Глейдай мойта снимка и се въсхищавай !

    20:53 15.09.2025

  • 109 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Саша Грей":

    От луната ли идеш!

    20:53 15.09.2025

  • 110 падението на запада

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ами давайте":

    Много по-добре сме, обаче хората които работят и се развиват.Копейките са прости, не работят, не се развиват и следователно са по-зле. С влизането в еврозоната ще има още повече данъци и правила. Още по-бедни копейки.Прекрасно е, да потъват в канала🤓

    Коментиран от #114

    20:54 15.09.2025

  • 111 Затова се постарай

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Тредстоун":

    и ти да си умна, за да може да направиш изречение без глупави опорки.

    20:54 15.09.2025

  • 112 Хасан Хамбург

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганчев":

    Харесвш ми Бай Ганчев. И миячката Ганка Ганчева ме кефи ! Слава !

    20:54 15.09.2025

  • 113 Малей

    0 2 Отговор
    Да не те среща в тъмното !Само метлата и липсва !

    Коментиран от #116

    20:55 15.09.2025

  • 114 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "падението на запада":

    Копейката е монета, а не работник. 😄 Чети книжки, за да не те ползва пропадналият запад за евтино глупаче ръсещо ниско интелигентна пропаганда, докато САЩ унищожава Европа. Пробвай сега вместо да показваш падение3то на запада да опростачи някое глупаче, да коментираш по темата.

    20:57 15.09.2025

  • 115 Забелязал

    1 0 Отговор
    Захарова изглежда катастрофално зле. ☝️🤔Няма ли в Кремъл някой да я шпаклова малко, че да прилича на жена?

    20:58 15.09.2025

  • 116 И все пак!

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Малей":

    Захарова е по-готина от твоята фенка -...Урсула...!
    Сложи ръка на сърцето и си признай...😝!

    20:58 15.09.2025

