Нападател уби трима полицаи в американския щат Пенсилвания, застреляха го

Трима полицаи са били убити, а двама са в критично състояние след конфронтация с въоръжен нападател в американсия щат Пенсилвания, съобщиха местните власти, цитирани от агенция "Ройтерс" и БНР.
Извършителят е бил застрелян от органите на реда.
Полицейският комисар на щата полковник Кристофър Перис обясни, че стрелбата е станала в град Кодоръс Тауншип в югоизточната част на Пенсилвания. До инцидента се е стигнало в рамките на разследване, започнало ден по-рано. Без да разкрива подробности, полковник Перис посочи, че разследването е свързано с проблеми от домашен характер.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
04:58 18.09.2025
2 Мефистофел
Хайде стига политкоректност! Защо не кажете както си е - въоръжен престъпник? Това е ежедневие в Краваристан и няма нужда да го представяте в по-малко лоша светлина.
05:02 18.09.2025
3 Явно не си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Онадена ,затова си злобна.
Коментиран от #4
05:09 18.09.2025
4 ФАКТИ
До коментар #3 от "Явно не си":Там има човекоядци които само един яде толкова хора. Даже си имат строг затвор в сибир за тях.
05:12 18.09.2025
5 Хеттрик
05:18 18.09.2025
6 Р Г В
06:15 18.09.2025