Нападател уби трима полицаи в американския щат Пенсилвания, застреляха го

18 Септември, 2025 04:52, обновена 18 Септември, 2025 04:55 969 6

Други двама представители на органите на реда са в критично състояние

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Трима полицаи са били убити, а двама са в критично състояние след конфронтация с въоръжен нападател в американсия щат Пенсилвания, съобщиха местните власти, цитирани от агенция "Ройтерс" и БНР.

Извършителят е бил застрелян от органите на реда.

Полицейският комисар на щата полковник Кристофър Перис обясни, че стрелбата е станала в град Кодоръс Тауншип в югоизточната част на Пенсилвания. До инцидента се е стигнало в рамките на разследване, започнало ден по-рано. Без да разкрива подробности, полковник Перис посочи, че разследването е свързано с проблеми от домашен характер.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    3 13 Отговор
    Това в блатния халифат е ежедневие, зсечки мужици като ги пуснат от СВОто отпуска първата им работа дамой е да зарежат жената и новия й мъж, после почват съседите

    Коментиран от #3

    04:58 18.09.2025

  • 2 Мефистофел

    19 1 Отговор
    " ... след конфронтация с въоръжен нападател ... "

    Хайде стига политкоректност! Защо не кажете както си е - въоръжен престъпник? Това е ежедневие в Краваристан и няма нужда да го представяте в по-малко лоша светлина.

    05:02 18.09.2025

  • 3 Явно не си

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Онадена ,затова си злобна.

    Коментиран от #4

    05:09 18.09.2025

  • 4 ФАКТИ

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Явно не си":

    Там има човекоядци които само един яде толкова хора. Даже си имат строг затвор в сибир за тях.

    05:12 18.09.2025

  • 5 Хеттрик

    7 0 Отговор
    Нападателя е лесно да го застреляш, обаче ако беше примерно ляво крило, не става. Много бягат.

    05:18 18.09.2025

  • 6 Р Г В

    2 0 Отговор
    Като евроатлантици ние трябва да окажем помощ на щатските шерифи , разполагаме с ръководни кадри от близкото минало с леви,десни убеждения като г-дата Бог...Бон..., Цв....Цв... , Рум....Пет..., Ка...Сто.. ,Ат... Ил.., Да...Мит.. Един от тях е и с цвет...убеж.... Същите са с по 2-3 висши образования и дистанционни обучения в чужди държави . Добре е да се включи и певеца Вес... Мар.. с песента / Бдим на стража , на щатите верни сме докрай , народа пазим от беда и т.н. /

    06:15 18.09.2025