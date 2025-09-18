Новини
Свят »
Ватикан »
Папата критикува свръхбогатите и „ужасното и абсурдно“ социално разделение в съвременното общество

Папата критикува свръхбогатите и „ужасното и абсурдно“ социално разделение в съвременното общество

18 Септември, 2025 06:05, обновена 18 Септември, 2025 05:13 509 4

  • папа-
  • ватикана-
  • интервю

Главата на Ватикана даде първото си интервю, след като бе избран през май

Папата критикува свръхбогатите и „ужасното и абсурдно“ социално разделение в съвременното общество - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV даде първото си интервю, след като бе избран за глава на Католическата църква през май. То беше публикувано в католически сайт и е проведено от журналистка, която подготвя книга за него.

Още с встъпването си папата подчерта, че ще се съсредоточи върху няколко основни теми – сред които социалната справедливост и борбата с бедността. Той напомни, че в миналото е бил мисионер в Перу, където отблизо е видял проблемите на хората в неравностойно положение.

В интервюто папата обръща внимание на „ужасното и абсурдно“ социално разделение в съвременното общество. Той посочва, че преди около 60 години разликата в доходите между изпълнителните директори и техните служители е била между 4 и 6 пъти. Днес обаче тази пропаст е нараснала до 600 пъти.

Като пример за това неравенство папата споменава милиардера Илон Мъск, за когото се прогнозира, че скоро може да стане първият трилионер в света. „Ако това е най-важното и ако в това се крие смисълът на живота, тогава човечеството е в изключително голяма беда“, предупреждава Лъв XIV.

Въпреки че признава, че много богати хора подкрепят значими каузи чрез дарения, папата смята, че мащабът на социалното неравенство е „ненормален и неестествен“. По думите му, ако то продължи да расте, ще доведе до протести и бунтове по целия свят.

Светият отец изрази надежда за бърз край на войната в Украйна. Той отправя критики и към Организацията на обединените нации, заявявайки, че тя е загубила способността си да изпълнява първоначалната си мисия – да обединява хората.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колонист

    2 1 Отговор
    Защото не е видял разликата м/у милиционерите и всички нормални хора тук…

    06:33 18.09.2025

  • 2 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Стана работата кат в притчата за неограничените тонове злато, които поставяли на кантар с един черрр еп и все последния тежал повече от златото. Накрая му завързали една кърпа на очните ями и само няколко стотин грама изравнили кантара. Стотици хиляди малки бизнеси фалираха от ковид репресиите, а амазонеца натрупа милиарди дистанционно и направи кръгче около земята за 130 милиончета за незнам си колко минути. Сега направи сватба със старата чанта за десетки милиони и тя искала да бъде Джейнс Бонд "момиче" затуй вероятно търси начин да плати стотици милиони и за нов епизод на джеймс бонд с 56 годишно "Бонд момиче с вид на настъппана красс тава жабба. Купувайте му още амазонския бооккллук, прекупен от китай. Пълнете му ненаситната гуша

    06:37 18.09.2025

  • 3 Дедо поп

    1 0 Отговор
    Ох папа Котьо,ще ме просълзиш.Ватикана е най-богатата институция или доктрина в света с една единственна цел да разделя хората.

    06:50 18.09.2025

  • 4 123

    0 0 Отговор
    Ватиканския сатанист иска никой да не притежава нищо и да бъде финансов роб на Сатанистите.

    06:59 18.09.2025