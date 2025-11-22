Новини
Католически епископ в Испания подаде оставка заради обвинения в тормоз

22 Ноември, 2025 19:43 896 6

Епархията заяви миналия месец, че обвиненията се разследват от трибунал

Католически епископ в Испания подаде оставка заради обвинения в тормоз - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV прие оставката на епископ от Испания, който е разследван по обвинения за тормоз, съобщи днес Ватикана, цитиран от Ройтерс.

Епископ Рафаел Сорноса е разследван по обвинения, че през 90-те години на миналия ХХ век е упражнявал сексуален тормоз върху младо момче. Той отхвърля обвиненията, посочи БТА.

Сорноса, който от 2011 г. е начело на Епархията в Кадис и Сеута, е първият испански католически епископ, за когото се знае, че е разследван от Ватикана по обвинения в тормоз.

В кратко изявление Ватикана каза, че папата е приел оставката на епископа, но в него не се споменава нищо за обвиненията.

Сорноса е на 76 години, което значи, че е с една година над възрастта, на която католическите епископи обикновено се пенсионират.

От десетилетия Римокатолическата църква е разтърсвана от скандали по целия свят, свързани с тормоз и прикриването му, което вреди на имиджа ѝ, а разрешаването на споровете по въпроса струва стотици милиарди долари.

Епархията заяви миналия месец, че обвиненията се разследват от трибунал, свикан във ватиканското посолство в Мадрид.

Папа Лъв, който бе избран през май, проведе миналия месец две срещи с група от жертви на тормоз.


Ватикан
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Евроджендърски .едерастии

    8 0 Отговор
    Тези .едали не се спряха да се млатят

    19:46 22.11.2025

  • 2 Маре,

    6 1 Отговор
    такива теми ти подхождат- Кексуални, забрави политическите. Не са за твоята компетенция.

    19:51 22.11.2025

  • 3 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    В католическата църква цари педофили.я,разврат и други извращения.В Българската църква цари педерастизъм и и други изв.ращения.

    19:52 22.11.2025

  • 4 Спецназ

    10 0 Отговор
    Католиците им е забранено да се женят за жени и те в голямата си част стават извращенци.

    Религията им е ИЗВРАТЕНА, основана не във вярата в Бога, а от страх от сатаната. !

    ФАКТ!

    Тия утрепки даже го възхваляват на Хелуин че умрелите ще издрапат да ги душат!

    Лудница, Баце! Страх ги е от мъртвите!!! СМЕХ!

    ПРАЗНИЦИ са им направили 7-8 къде само с маски черепи!

    ПФУ! ПФУ! ПФУ! ИЗРОДИ!

    19:58 22.11.2025

  • 5 Тангра

    3 0 Отговор
    Никога не съм бил на българите бог. Вярват на продажни хистопици. Между другото ППДБ са най-големите б0клуци. Дори и двата шопара са след тях.

    20:15 22.11.2025

  • 6 баба гуси

    0 0 Отговор
    че то тъй в бпц-мп не митрополите,монаси няма да останат

    06:47 23.11.2025