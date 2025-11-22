Католически епископ в Испания подаде оставка заради обвинения в тормоз

Папа Лъв XIV прие оставката на епископ от Испания, който е разследван по обвинения за тормоз, съобщи днес Ватикана, цитиран от Ройтерс.
Епископ Рафаел Сорноса е разследван по обвинения, че през 90-те години на миналия ХХ век е упражнявал сексуален тормоз върху младо момче. Той отхвърля обвиненията, посочи БТА.
Сорноса, който от 2011 г. е начело на Епархията в Кадис и Сеута, е първият испански католически епископ, за когото се знае, че е разследван от Ватикана по обвинения в тормоз.
В кратко изявление Ватикана каза, че папата е приел оставката на епископа, но в него не се споменава нищо за обвиненията.
Сорноса е на 76 години, което значи, че е с една година над възрастта, на която католическите епископи обикновено се пенсионират.
От десетилетия Римокатолическата църква е разтърсвана от скандали по целия свят, свързани с тормоз и прикриването му, което вреди на имиджа ѝ, а разрешаването на споровете по въпроса струва стотици милиарди долари.
Епархията заяви миналия месец, че обвиненията се разследват от трибунал, свикан във ватиканското посолство в Мадрид.
Папа Лъв, който бе избран през май, проведе миналия месец две срещи с група от жертви на тормоз.
1 Евроджендърски .едерастии
19:46 22.11.2025
2 Маре,
19:51 22.11.2025
3 Красимир Петров
19:52 22.11.2025
4 Спецназ
Религията им е ИЗВРАТЕНА, основана не във вярата в Бога, а от страх от сатаната. !
ФАКТ!
Тия утрепки даже го възхваляват на Хелуин че умрелите ще издрапат да ги душат!
Лудница, Баце! Страх ги е от мъртвите!!! СМЕХ!
ПРАЗНИЦИ са им направили 7-8 къде само с маски черепи!
ПФУ! ПФУ! ПФУ! ИЗРОДИ!
19:58 22.11.2025
5 Тангра
20:15 22.11.2025
6 баба гуси
06:47 23.11.2025